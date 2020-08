Brno má Uber, Bolt míří nově do Ostravy

Zatím co v Brně své služby od 27. července 2020 opět začala nabízet společnost Uber, do krajských měst zpět míří jeho konkurent Bolt. Jedním z prvních je Ostrava, návrat do krajů společnost Bolt oznámila e-mailem zájemcům o přivýdělek pomocí taxislužby (zdroj).

Bolt je mezi zákazníky oblíbený zvláště kvůli velmi nízkým cenám, které jsou ještě nižší než u jeho konkurenta Uberu. Zájemci o přivýdělek taxislužbou pomocí aplikace Boltu nově nemusí mít taxametr, stačí jim jen mobilní aplikace od Boltu.

„Alernativní“ taxikáři a dopravci však musí splnit tyto zákonem vyžadované podmínky:

Provozovatel vozidla musí mít platnou koncesi na přepravu osob a živnostenský list (včetně registrace k dani z příjmů). Vůz musí být v evidenci vozidel taxislužby na místně příslušném odboru dopravy a vybaven žlutou nálepkou taxi. (Na IČO, ne na rodné číslo.) Vůz musí mít povinné ručení jako vozidlo taxi, v opačném případě pojišťovny uplatňují sankce. Je-li vůz vybaven autorádiem, musí jeho provozovatel hradit rozhlasové poplatky. Vlastník vozidla musí každoročně podávat přiznání k silniční dani. Vůz musí mít každý rok pravidelnou technickou kontrolu (tj. platí jen 12 měsíců). Spolupráce s Boltem i Uberem znamená povinnost stát se identifikovaným plátcem DPH a platit DPH z provizí těmto zprostředkovatelům. Řidič musí mít průkaz řidiče taxislužby. Jízda bez taxametru musí mít pevnou, fixní, neměnnou cenu. Nelze účtovat podle vzdálenosti, nebo času.

Nově však není vyžadován tzv. místopis, tj. zkoušky z místních a právních předpisů. Stávající řidiči Boltu (např. z Prahy) tak mohou zcela svobodně jezdit po celé ČR, pokud jim to zprostředkovatelská aplikace umožní.