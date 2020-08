Zdravotní pojišťovny odpustí sankce za pozdní podání přehledů OSVČ, sdělilo dodatečně ministerstvo

Zdravotní pojišťovny nebudou uplatňovat sankce v podobě pokut za pozdní podání přehledů o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019. Dohodly se na tom s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Ministerstvo zdravotnictví o tom informovalo o téměř dva týdny déle, než měl být samotný přehled podán.

Pokutu nedostane OSVČ, která si jinak řádně plní své povinnosti, a která zdravotní pojišťovně předloží přehled do 18. září 2020.

Od ministerstva zdravotnictví i samotných pojišťoven je to bezpochyby vstřícný krok vůči OSVČ. Možná však tato informace měla přijít o o pár dní dříve. Termín pro podání přehledů zdravotním pojišťovnám totiž letos vypršel už 3. srpna 2020. Zatímco standardně platí, že se přehledy pro zdravotní pojišťovny podávají do měsíce od podání daňového přiznání, stejně jako v případě přehledů pro ČSSZ, tentokrát to bylo v případě zdravotka jinak.

Ministerstvo financí totiž opakovaně posunulo lhůtu pro podání daňového přiznání, které musíte odezvdat do 18. srpna. Ministerstvo zdravotnictví však lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích neprodloužilo. Datum 3. srpna 2020 stanovila novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Přehledy pro zdravotní pojišťovny už tedy měly být podané, do 18. září vám ale pojišťovny odpustí sankce, pokud řádně platíte. Na podání přehledů sociálce máte oficiálně čas do 18. září.