Pojišťovny a autobazary získaly silný nástroj. Stát zveřejnil seznam taxíků

Pořídit si auto, začít rychle a snadno vydělávat peníze na ulici a osekat náklady. To je častá a velmi naivní představa začínajících řidičů a dopravců, kteří chtějí provozovat taxislužbu, ať už legálně, nebo nelegálně. V praxi to funguje jen za podmínky, že dopravce/řidič bude vědomě něco zanedbávat, či přesněji podvádět, a nejde přitom o zákazníka. Povinných nákladů a poplatků je dostatečné množství. Pakliže bude chtít v této oblasti podnikat poctivě, bude platit za svoji „hloupost“ vysokými náklady za provoz vozidel a nízkými příjmy, a to bez ohledu na to, zda má taxametr, nebo jezdí „na aplikaci“. Nízká cena pro cestujícího výměnou za neřešení zákonných povinností dopravce je lákavá. Jenže podmínky provozování taxislužby jsou nyní sjednocené pro všechny a je jedno, zda jde o hotelové taxi, obecní „senior“ taxi, auta jezdící pro Bolt, Liftago, Uber nebo taxi z malé vesničky.

Hlavní oblastí, kde se dá významně u taxíku ušetřit, je povinné ručení a technická kontrola. Pokud totiž auto provozujete jako taxi, přirážky pojišťoven jsou masakr (o pojištění rizikových vozidel a příplatcích pojišťoven bude samostatný článek). Pakliže ale auto pojistíte jako „běžný provoz“, platíte standardní, příjemnou cenu.

Častým případem proto je, že auto sice je evidováno v evidenci vozidel taxislužby na místně příslušném úřadě (tato povinnost platila odjakživa i pro „alternativní“ taxislužby, že se tak nedělo, je věc správních orgánů), ale v registru vozidel je vedeno jako „běžné použití“.

Povinností provozovatele je přitom nahlásit v registru vozidel i jeho účel použití. Pokud to ale neudělá, sankce nehrozí a při policejní kontrole se takové auto tváří jako „běžné vozidlo“, nemá-li viditelné znaky taxíku.

To má dva pozitivní dopady.

Úspora za technickou kontrolu – konec

Každý taxík musí ze zákona co 12 měsíců na technickou prohlídku. Kdo to nedělá, riskuje, že při jakékoli nehodě (i nezaviněné) se bude postupovat tak, že jeho vozidlo taxi, co se tváří, že není taxi, bude prohlášené za vozidlo nezpůsobilé k silničnímu provozu se všemi důsledky. Pokud provozovatel vozidla před technickou kontrolou vozidlo taxi „odstrojí“, nebo to nijak nepřizná, a tím dostane dvouletou platnost prohlídky, po uplynutí 12 měsíců je jeho vůz stejně nezpůsobilý k provozu, a to i přesto, že mu ještě rok technická „naoko“ platí.

Při nehodě mohou nastat dvě možnosti:

pojišťovna bude hledat příčinnou souvislost nehody, „propadlou“ STK zohlední, škodu uhradí, řidič dostane pokutu za propadlou STK, a tím to skončí, nebo se pojišťovna bude držet pojistných podmínek a celou škodu bude regresem vymáhat po tom, kdo na komunikaci neměl co dělat, protože vozidlo bylo nezpůsobilé, a tedy vůbec nemělo vyjet.

Ušetřených cca 2300 Kč ročně za toto nestojí. Problémem je však každoroční razítko ve velkém technickém průkazu, které kupci signalizuje, že šlo o taxi, což významně snižuje prodejní cenu. Tento problém je ale vyřešen, jak se dozvíte níže.

Úspora za povinné ručení – konec

Mít auto jako taxi je velmi nákladná záležitost. Pokud si myslíte opak, zkuste si spočítat cenu povinného ručení pro sebe soukromě a následně jako pro „taxi“. Cena se může zvýšit i o 2000 % (ano, dva tisíce procent). A tady nejde o tisícovky, ale desetitisíce ročně. To je hlavní důvod, proč vysoký počet taxíků je před pojišťovnami vedený jako auto pro „běžný provoz“, a ne jako „taxi“. Cena pojistného tím totiž stoupne nejméně dvojnásobně, u některých pojišťoven i dvacetinásobně. Faktem je, že neexistence veřejné databáze taxíků tomu nahrávala.

Mít oficiálně auto jako taxi je drahé Provozovat auto pro taxislužbu bude pro mnoho dopravců nově velmi drahá záležitost. 1. Auto měli registrované na rodné číslo, nově musí být na IČO. Tím se mění i pojistka a věšinou jim prudce zdraží. 2. Auto měli pojištěné pro „běžný provoz“, nová databáze umožňuje pojišťovnám provést kontrolu a doúčtovat pojistné pro taxi. 3. Povinná nálepka „taxi“ na čelním skle je jasnou identifikací pro kontrolní orgány, že musí být mj. roční STK. Kdo v taxislužbě dosud podnikal poctivě, toho se ale tyto novinky nedotknou.

A to byl také častý důvod, proč se po dopravní nehodě sundávala svítilna taxi nebo strhávaly polepy, či v případě „alternativních“ taxislužeb dopravce/řidič dělal vše, aby se neprozradilo, že jde o taxi. A to také končí.

Přitom nejde o nízké částky. Tabulka níže ukazuje na astronomické rozdíly v cenách povinného ručení. Zatímco za běžné použití auta bez bonusu si třeba Slavia pojišťovna řekne ročně jen 5383 Kč, za stejné auto provozované jako taxi chce 107 667 Kč. Rozdíly jsou to skutečně brutální, takže dopravci taxislužeb hledají cesty, jak ušetřit na pojistkách.

Příklad rozdílu cen pro povinné ručení

Škoda Octavia, r. v. 2017, 85 kW, 1598 ccm, 1897 kg.

Limit pro pojištění odpovědosti: 35–50 mil. Kč (nejnižší možný), bez skel a bez dalšího připojištění. Jen základ.

Hodnota vozidla: neuplatnila se.

Pojistník: věk 40 let.

Výpočet: online kalkulačky pojišťoven 23. 7. 2020 ve večerních hodinách.

Porovnání cen povinného ručení pro taxi a pro ne-taxi Pojišťovna/Způsob využití BĚŽNÝ PROVOZ (max. bonus / bez bonusu) TAXI

(max. bonus / bez bonusu) Allianz pojišťovna 9446 Kč / 9257 Kč 18 612 Kč / 18 334 Kč AXA pojišťovna 4545 Kč / 7900 Kč 19 831 Kč / 37 862 Kč Česká podnikatelská pojišťovna 4602 Kč / 9205 Kč 11 505 Kč / 23 013 Kč ČSOB Pojišťovna 3651 Kč / 9492 Kč 9132 Kč / 21 391 Kč Direct pojišťovna 2428 Kč / 6299 Kč 12 140 Kč / 31 498 Kč Generali Česká pojišťovna 4207 Kč / 5300 Kč 11 738 Kč / 14 787 Kč Hasičská vzájemná pojišťovna nelze sjednat online (jen srovnávače) nelze sjednat online (jen srovnávače, 5348 Kč / 13 370 Kč) Kooperativa pojišťovna 5083 Kč / 9442 Kč 8970 Kč / 14 164 Kč Pillow pojišťovna 3444 Kč / 6768 Kč 6480 Kč / 13 344 Kč Pojišťovna VZP 3970 Kč / 5644 Kč 10 724 Kč / 15 256 Kč Slavia pojišťovna 2664 Kč / 5383 Kč 53 284 Kč / 107 667 Kč UNIQA pojišťovna 4358 Kč / 7923 Kč nelze sjednat online pro taxi

Ceny nad 20 000 Kč ročně jsou uvedeny tučně.

Online kalkulačka Allianz spočítala vyšší cenu pojistného pro klienta s maximálním bonusem oproti bez bonusu.

Databáze taxíků je nově veřejná

Novinkou je, že Ministerstvo dopravy ve středu 22. července 2020 zveřejnilo databázi všech vozidel evidovaných jako taxi. Aktuálnost dat je k 21. 7. 2020 a obsahuje celkem 22 078 vozidel. V databázi nelze zjistit provozovatele, ale podle registrační značky lze takto ověřit, že daný vůz je vozidlem taxislužby. To má výhody pro všechny autobazary a kupce vozidel i pro pojišťovny.

A pro dopravce taxi to má tři negativní důsledky.

1. Kupující si může v databázi prolustrovat, že nabízené auto není vedeno jako taxi. Kdokoli si navíc data může ukládat třeba pro pozdější lustraci, že někdy jako taxi evidované bylo. (Změna registrační značky nepomůže, do databáze se to propíše.)

2. Bez ohledu na to, zda vůz vypadá jako taxi, nebo se tváří jako vozidlo „civilní“, policisté nově mohou identifikovat vozidlo z této databáze a postupovat podle pravidel pro taxi. Což znamená mj. platná roční STK. Ale také další dopady, které však nejsou předmětem tohoto textu.

3. Databáze je však cenným zdrojem informací pro 12 pojišťoven prodávajících povinné ručení. Zatímco doposud musely spoléhat jen na poctivost pojistníka, anebo se čekalo, „až se něco stane“ a „jak se to podá“, nyní mají v rukou silný nástroj pro ověření, že dané vozidlo bylo a je pojištěno jako taxi. A pokud není, může následovat výzva ke zvýšení pojistného, což si pojišťovny zcela jistě nenechají ujít.

Stejná pravidla pro všechny

Stát tímto krokem postupuje ve sjednocování pravidel pro všechny komerční dopravce osob do 3,5t. Veřejná databáze taxíků může výrazně zamávat se stávajícími provozovateli taxislužby (klasické i alternativní), kterým tímto mohou prudce zdražit provozní náklady a na druhé straně silná konkurence na trhu je nutí držet nízkou cenu pro zákazníky. To je však v ekonomickém rozporu. O toto narovnání trhu se přitom paradoxně nepostará stát, ale komerční subjekty, mj. v podobě pojišťoven.

Co když zamlčíte účel použití vozu?

Pokud pojistník uvede jiný způsob užití vozidla od skutečného, co se tím stane? Co tím riskuje a jaké mu hrozí postihy? Stejný problém je totiž i v situaci např. tzv. carsharingu, tedy „sdílení“ aut, což je však v důsledku jen jiný název pro půjčovnu a podobně rizikovou oblast, jako je taxislužba.

To je dost krátkozraké jednání, které se nakonec nevyplácí a z pohledu klienta je nikoliv ziskové, ale ztrátové. V případě, že má klient sjednané povinné ručení a vozidlo provozuje jiným způsobem, než co je uvedené ve smlouvě, tak mu máme právo zpětně vyměřit pojistné, které by měl správně platit. A v případě havarijního pojištění kromě tohoto i krátit pojistné plnění, popisuje důsledky Václav Bálek, tiskový mluvčí Allianz pojišťovny.

Co reálně hrozí, když auto není pojištěno, jak má Povinné ručení: pojišťovna bude normálně plnit poškozenému. Poté zpětně pojistníkovi doúčtuje rozdíl mezi zaplaceným pojistným a tím, které být zaplaceno mělo. U jinak levných pojišťoven to pak může být pro pojistníka v případě taxi likvidační, protože pojistné doměří zpětně po dobu platnosti smlouvy (ceny viz tabulka výše). Havarijní pojištění: dojde ke krácení pojistného plnění, klidně o 90 %. Příklad: Auto máte pojištěno na půl milionu. Pokud si rozbijete taxík, který nebyl pojištěný jako taxík, místo 500 000 Kč dostanete jen 50 000 Kč. Hlavní zásada: Pojišťovna vám musí prokázat, že auto bylo provozováno jako taxi. S veřejnou databází vozidel taxi to ale půjde snadno. Pokud se necháte s databáze vyškrtnout a budete nadále provozovat taxislužbu, na pojistce ušetříte, ale sankce správního orgánu vás zlikvidují.

V tomto případě pojistníkovi dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nehrozí žádný postih či sankce. Pojistitel má v tomto případě však nárok na uhrazení rozdílu v pojistném vzniklým neuvedením pravdivých informací v době uzavření pojistné smlouvy. V havarijním pojištění by mohlo dojít ke krácení pojistného plnění, pokud by vznik škody souvisel s neujednaným provozováním vozidla, vysvětluje Petr Milata, mluvčí ČSOB Pojišťovny.

Pokud se při šetření pojistné události prokáže, že vozidlo mělo jiné užití, než je uvedeno v pojistné smlouvě, můžeme přistoupit ke krácení pojistného plnění, varuje Honza Marek z Generali České pojišťovny.

Pokud pojistník uvede jiný způsob užití vozidla, pak při zjištění této skutečnosti máme právo doúčtovat pojistné v patřičné výši odpovídající zvýšenému riziku, a to za celou dobu trvání pojištění. Snahy o zahlazení stop po ‚taxi‘ službě zaznamenáváme, ale velmi často jsou to snahy neúspěšné, obzvláště když v době nehody byly účastníky dopravní nehody i za úplatu přepravované osoby, ukazuje na důsledky „zahlazování stop“ Renata Čapková, tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny.

Pokud klient uvede nesprávné údaje k užití vozidla, můžeme po něm chtít zaplatit rozdíl mezi předepsaným pojistným a pojistným, které bychom určili, pokud byste nám vše uvedl pravdivě, reaguje Nela Maťašeje za Direct pojišťovnu.

V této situaci je klient podpojištěn a v případě pojistné události je plnění kráceno v poměru podpojištění. Současně odchází z likvidace info do správy pojistných smluv, tedy impuls k revizi rizika (navýšení pojistného x ukončení smlouvy), popisuje Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny.

A jak to funguje v praxi v Pillow pojišťovně? Při pojistné události s chybně uzavřeným způsobem užití dojde k tomu, že pojistné se plnění zkrátí ve stejném poměru, jako bylo placené ku správnému pojistnému. Příklad pro půjčovnu: pojistné pro běžné pojistné je 1000 Kč, pro půjčovnu 5000 Kč. Klient při chybném určení užití tedy platil 20 % správného pojistného. Tedy v případě škody bude v havarijním pojištění vyplaceno 20 % celkové škody, popisuje Martin Podávka z Pillow pojišťovny krácení pojistného plnění v případě havarijního pojištění.

Pokud majitel auta, které například používá pro carsharing, spoléhá na to, že když se něco stane, bude se tvářit jako běžné užití, jde nejen o neetické jednání, ale také hodně finančně riskuje. V případě skutečně vážné události – např. odpovědnostní škoda na zdraví či životě, nebo majetková škoda nad 100 000 Kč – je volána policie a řidič/nájemce vozidla v 99,99 % uvede do protokolu pravdivý vztah k vozidlu, tedy že si vozidlo zapůjčil v rámci určité platformy atd. Policejní protokol je standardní částí materiálů pro likvidaci pojistné události. Pojišťovna poškozenému zaplatí vzniklou újmu a bude po majiteli vozidla vymáhat část zaplaceného plnění zpět. A může se jednat o stotisícové i miliónové částky. Hlavní ale je, že lhát se nemá. Není fér, aby řidiči s běžným užitím dopláceli v ceně pojistného na řidiče s rizikovějším druhem užití vozidla, uzavírá Podávka.

Věříme, že valná většina našich klientů je poctivých a při sjednání pojištění nebo hlášení škod nám nelžou. Klienti se zvýšeným rizikem na sebe upozorní právě častějšími škodami. Způsoby ověření existují, ale z pochopitelných důvodů nebudeme odkrývat naše karty. Každopádně, když chce někdo někoho záměrně podvést, vždy si najde cestu, píše do na dotaz Měšce Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP. A nenápadně poukazuje na hlavní normu, která toto řeší – Občanský zákoník ( Zákon 89/2012 Sb.) a Trestní zákoník (Zákon č. 40/2009 Sb.)