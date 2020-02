 »   »  Až 76 % Čechů chce bydlet ve vlastním. Celou částku na nové bydlení má ušetřeno jen 8 % lidí

Lenka Kašparová

Bydlet ve vlastním by chtělo 76 % Čechů, chybí jim na to ale finance. Peníze na byt či dům si mladí Češi chtějí v 79 % půjčit od banky nebo stavební spořitelny. Až 51 % by o pomoc požádalo rodiče. Další příbuzné by o finance na bydlení požádalo 21 %. Známé by oslovilo 15 % Čechů. Naspořeno na nové bydlení mají lidé nejčastěji zhruba 50 tisíc korun. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Wüstenrot, Bydlení a finance, který provedla agentura Ipsos. Sběr dat proběhl on-line v listopadu a prosinci 2019 a zúčastnilo se ho 1000 respondentů ve věku 18–99 let.