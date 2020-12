Allianz má přes 400 tisíc motoristů s havarijním pojištěním

Pojišťovna Allianz v prosinci přesáhla počet 400 tisíc klientů, kteří si u ní sjednali havarijní pojištění. V současnosti je možné u pojišťovny vybírat ze čtyř balíčků autopojištění.

Základní balíček KOMFORT obsahuje povinné ručení, ale i další služby, jako například právní poradenství při dopravní nehodě, asistenční služby pro vozidlo a úrazové pojištění řidiče. Druhý balíček PLUS se vztahuje i na živelní události a v balíčku EXTRA je pojištěna i krádež vozu a rozbití skel. Nejširší MAX pak zahrnuje navíc také havárii.

Při výpočtu rizikovosti hraje u autopojištění roli několik proměnných, přičemž vedle dvou nejvýznamnějších parametrů – škodní historie a věku klienta – je to i počet najetých kilometrů ročně. A právě proto u Allianz pojišťovny už čtyři roky rozhoduje především to, jak řidič jezdí a kolik najede, nikoliv jaké má auto a kde bydlí, uvádí mluvčí Allianz Václav Bálek.

Vybírat můžete z osmi nájezdů – do 5 tisíc km, do 7 500 km, do 10 tisíc km, do 12 500 km, do 15 tisíc km, do 20 tisíc km, do 25 tisíc km nebo nad 25 tisíc km. Čím méně najedete, tím méně platíte.