OSVČ už se mohou přihlásit k paušální dani

Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 milionu Kč. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna.

Formulář můžete vyplnit ručně nebo on-line . Vyplněný formulář pak musíte nejdéle do pondělí 11. ledna odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu. Můžete to udělat přes datovou schránku, poštou, na podatelně finančního úřadu či do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti.

O paušální daň se nežádá, pouze se oznamuje přistoupení do paušálního režimu. Finanční úřad proto oznámení nijak neschvaluje a není ani potřeba nic dokládat. V případě, že podnikatel za daný rok přesáhne nastavený strop jednoho milionu, musí podat standardní daňové přiznání a přehledy zdravotního a sociálního pojištění.