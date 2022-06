Air Bank zvýší úrokové sazby u hypoték o 0,4 p.b. Nově začnou na 5,79 % ročně

Autor: Depositphotos

Od středy 22. června 2022 Air Bank zvýší úrokové sazby u hypoték nad 1,5 mil. Kč o 0,4 procentní body, z původních 5,39 % na 5,79 %. Tato sazba bude stejná pro všechny délky fixace, které jsou v Air Bank 5, 7 a 10 let. Pokud chcete refinancovat stávající hypotéku, u Air Bank dostanete úrokovou sazbu od 5,59 %.

Jestliže si k nové hypotéce nebo refinancování sjednáte také pojištění schopnosti splácet, úroková sazba bude o 0,15 p.b. nižší. Za pojištění zaplatíte měsíčně 8,70 % z výše vaší pravidelné splátky.





Úrokové sazby u hypoték zvyšovala Air Bank naposledy před přesně měsícem, 23. května 2022, kdy se sazby zvýšily o 0,6 procentního bodu z 4,79 % na 5,39 %.

Od 1. dubna 2022 banka zrušila přirážku 0,5 procentního bodu u hypotéky s LTV nad 80 % pro klienty do 36 let. V případě, že máte na vlastních zdrojích méně než 20 % z hodnoty nemovitosti (tedy LTV do 90 %), dostanete stejnou úrokovou sazbu jako u hypotéky s LTV do 80 %.