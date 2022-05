Zpřísní se pravidla pro humanitární dávky a příspěvky. Už je nedostane každý

Vláda se rozhodla v rámci zákona „Lex Ukrajina“ zpřísnit pravidla pro vyplácení humanitárních dávek uprchlíkům z Ukrajiny. Nově nebudou mít na dávku ve výši 5000 Kč nárok lidé, kterým se podařilo najít bezplatné ubytování včetně celodenní stravy a základních hygienických pomůcek. Tato dávka je primárně určena právě na pokrytí základních potřeb, a proto ti, kteří je mají bezplatně zajištěné, už peníze nedostanou.

Stát chce mít také pod kontrolou, že se opakovaně o dávku nebudou ucházet ti, kteří sice dostali na území České republiky vízum strpění, ale fakticky se v ČR nenacházejí.

Způsob podpory občanů Ukrajiny, kteří utíkají z válkou zničených domovů, si vyžádal určité změny. Přistupujeme k nim na základě zkušeností, které jsme získali. Stále platí, že jsme ve zcela bezprecedentní situaci a na aktuální vývoj musíme adekvátně reagovat. Veškeré úpravy, které vláda schválila, vzešly z požadavků krizového štábu, neziskových organizací a dalších odborníků, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Změny ještě musí schválit Parlament, ale měly by začít platit co nejdříve. Pro Měšec.cz to potvrdil Jakub Augusta z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Měsíc před ubytováním musí být nemovitost neobsazená

Jiná pravidla také začnou platit s novou úpravou nařízení vlády od července 2022 pro solidární domácnosti, které uprchlíkům poskytly ubytování.

Je potřeba rozlišit domácnosti na ty, které poskytly cizincům samostatné ubytování, a na domácnosti, kde uprchlíci bydlí společně s ostatními členy solidární domácnosti, upřesnil ministr Jurečka. Vláda však ještě nemá jasnou představu, k jakému rozlišení by přesně mělo dojít. V současné době ubytovatelé dostávají 3000 Kč měsíčně za každého ubytovaného uprchlíka, maximální souhrnná částka je 12 000 Kč za měsíc na jednu domácnost.

Zpřísní se i pravidla pro ubytování v samostatných nemovitostech ze strany poskytovatelů. Nově bude muset být nabídnutá nemovitost alespoň měsíc volná. To proto, aby nedocházelo k chytračení ze strany poskytovatelů, kdy by se chtěli zbavit současných nájemců jen z důvodu, aby dosáhli na solidární příspěvek.

Ubytovatelé však budou mít i nadále nárok na příspěvek v případě, že se uprchlíci podílejí na platbách za energie.

Jak žádat o dávky?

Humanitární dávky jsou vypláceny jednorázově. První dávka je přiznána automaticky, poté je možné o ni žádat opakovaně, maximálně však po dobu následujících 6 měsíců ode dne, kdy byla lidem poskytnuta dočasná ochrana. Žadatel při opakované žádosti o dávku musí doložit své příjmy, aby prokázal, že jeho příjmová situace mu stále nedovoluje zajistit si základní životní potřeby.

Po skončení tohoto období bude uprchlíkům umožněn přístup do systému státní podpory v hmotné nouzi, což jsou příspěvky na živobytí, doplatky na bydlení, případně i dávkou mimořádné okamžité pomoci.

Humanitární dávky a solidární příspěvky vyplácejí Úřady práce. Požádat o ně je možné online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nárok na solidární příspěvek má ubytovatel, který poskytl ubytování uprchlíkům alespoň po dobu 16 po sobě jdoucích dnů v jednom měsíci. Za vhodné ubytování je považováno místo, kde má uprchlík odpovídající prostor spolu s koupelnou, WC, kuchyňkou na přípravu jídla a přístup k pitné vodě.

Co musíte v současnosti doložit k žádosti o solidární příspěvek?

identifikaci žadatele

adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování, a právní titul, na jehož základě žadatel nemovitost užívá

identifikaci ubytovaných osob

údaje o době poskytování ubytování

čestné prohlášení žadatele, že ubytování bylo poskytnuto bezplatně

čestné prohlášení žadatele, že jsou splněny podmínky pro ubytování (prostor na odpočinek, přípravu stravy, osobní hygienu a záchod a přístup k pitné vodě)

Na příspěvek nemá nárok ubytovatel, který provozuje ubytovací služby jako předmět svého podnikání.





Zájemci, kteří chtějí nabídnout volný prostor k dispozici, tak můžou učinit na několika místech:

Ministerstvo vnitra – koordinace nabídky a poptávky po ubytování na webu www.nasiukrajinci.cz

Správa uprchlických zařízení MV – nabídky většího rozsahu, ideálně spojenými se stravováním, pošlete na e-mail: ubytovaniukrajina@suz.cz

Hospodářská komora ČR – podnikatelé se mohou obracet na e-mail: ukrajina@komora.cz

podnikatelé se mohou obracet na e-mail: Centrální web neziskových organizací s možností zadat nabídku či poptávku pomoci nawww.pomahejukrajine.cz

Kromě humanitárních a solidárních dávek už vláda také dříve schválila další novinky, které mají uprchlíkům pomoci.

Jsou jím úpravy legislativy dětských skupin, aby bylo možné pečovat i o ukrajinské děti.

Velkou novinkou je také volný vstup na trh práce pro držitele víz za účelem strpění, která dávají uprchlíkům stejná práva jako cizincům s povolením k trvalému pobytu. V obou případech nemusejí mít cizinci pracovní povolení.