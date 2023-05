Zonky půjčka jako alternativa bankovních úvěrů. Sepsali jsme její hlavní výhody i nevýhody

Co je Zonky

Zonky představuje platformu pro poskytování spotřebitelských úvěrů založenou na principu peer-to-peer (P2P). Jedná se o online finanční službu, která spolu propojuje dvě skupiny lidí. Na jedné straně jsou to žadatelé o půjčku a na straně druhé investoři z řad široké veřejnosti. Od roku 2021 je provozovatelem této platformy společnost Air Bank.

Jak Zonky funguje

Zonky nabízí spotřebitelské úvěry založené na investicích obyčejných lidí, kteří se rozhodli zhodnotit své prostředky právě prostřednictvím této platformy. Princip této služby tedy skutečně spočívá na rozdíl od klasických bankovních půjček v tom, že lidé půjčují peníze lidem. V rámci konceptu P2P Zonky zprostředkovává tři základní služby, kterými jsou:

půjčka,

konsolidace půjček,

investice.

Půjčky na Zonky jsou tedy financovány z peněžních prostředků obyčejných lidí, kterým plyne zisk z úroků z těchto úvěrů. Ještě do konce října roku 2021 si investoři mohli vybírat sami, do jaké půjčky investují, a vklad prostředků se prováděl manuálně. Tento model se však v listopadu 2021 změnil a v současné době Zonky nabízí pro investory již jen službu Rentiér, která je založena na automatické alokaci vložených finančních prostředků do spotřebitelských úvěrů na základě speciálního algoritmu.

Zonky půjčka nebo konsolidace

Na Zonky je k dispozici chytrý kalkulátor, který vám po zadání několika vstupních parametrů během pár vteřin vypočítá, jak dlouho byste případnou půjčku spláceli a kolik byste přeplatili, pokud byste získali nejnižší úrokovou sazbu. Čerpat je možné až 1 200 000 korun, přičemž maximální doba splácení je 10 let.

Hlavní parametry půjček na Zonky Rozsah půjčky 5000 až 1 200 000 Kč Úroková sazba od 4,99 % Délka splácení 12 měsíců až 10 let Poplatky 2 % z půjčené částky Minimální věk 18 let Nutnost ručení ne

Zonky ale nenabízí jen zřízení nového úvěru. Stejně tak je zde možné konsolidovat své stávající půjčky, které máte u jiných bankovních i nebankovních společností. Sloučit je možné aktuální spotřebitelské úvěry, kontokorenty, kreditní karty a podobně. Díky sloučení půjček získáte obvykle lepší úrokovou sazbu, a přeplatíte tak výrazně méně, než kdybyste měli všechny úvěry rozdělené jako doposud.

Do kalkulačky pro refinancování půjčky stačí zadat částku, kterou potřebujete refinancovat (tzn. součet všech nedoplacených částek stávajících úvěrů, které chcete sloučit), požadovanou měsíční splátku a případně částku, o níž chcete úvěr navýšit. Výpočet vám následně ukáže, kolik byste přeplatili za předpokladu, že byste získali nejnižší úrokovou sazbu. To, jak vysoká úroková sazba by vám byla nabídnuta, však záleží na vaší bonitě čili skutečnou informaci o úrokové sazbě získáte až po vytvoření nabídky konsolidace.

Kdo si na Zonky může půjčit

O úvěr na Zonky může žádat každý občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie a Ukrajiny s trvalým pobytem na území ČR, který dosáhl 18 let věku. Kromě toho je podmínkou pro možnost čerpání půjčky také vlastní bankovní účet v ČR. Zonky umí půjčit nejen lidem s dobrou platební morálkou, ale v některých případech zvládne najít řešení i pro ty, kteří mají negativní záznam v registru dlužníků.

Stejně tak Zonky dokáže poskytnout půjčku také osobám, jež byly v minulosti v insolvenci nebo exekuci, ale dnes mají již všechny své závazky vyrovnány. Pokud ovšem exekuce nebo insolvence stále trvá, není v takovém případě možné úvěr poskytnout, neboť společnost musí chránit prostředky lidí, kteří se na půjčku složili.

Výhody a nevýhody půjčky od Zonky

Půjčka od Zonky má tu výhodu, že nevyžaduje ručení žádným majetkem klienta ani majetkem jiného ručitele. Půjčit si navíc můžete prakticky na jakoukoliv movitou či nemovitou věc. Je jedno, jestli potřebujete rychle sehnat peníze na rekonstrukci koupelny, nebo si chcete splnit sen v podobě obytné dodávky a procestovat půl světa. Tento spotřebitelský úvěr vám zajistí financování téměř čehokoliv.





Asi největším lákadlem půjčky na Zonky je úroková sazba od 4,99 %, která je poměrně nízká ve srovnání s bankovními spotřebitelskými úvěry, kde se v současné době minimální úrok pohybuje nejčastěji mezi 6 až 7 %. Stejně jako u jiných produktů je však i zde potřeba pro získání nejnižšího úroku splňovat určité podmínky. Není tedy zaručeno, že každý klient, který si chce sjednat úvěr na Zonky, získá automaticky nejnižší úrokovou sazbu. V případě rizikových klientů se naopak úrok může vyšplhat až na necelých 20 %.

Zajímavou předností Zonky půjčky je mimo jiné možnost předčasného splacení úvěru bez poplatku. Stejně tak jsou bez poplatků i případné mimořádné splátky a vedení úvěru. Naopak za nevýhodu může někdo považovat nemožnost odložit si splátky v případě nějaké mimořádné události, pokud není k úvěru sjednáno pojištění schopnosti splácet (tzv. záchranná vesta). Dále se pak některým klientům nemusí líbit ani nutnost doložení příjmů pro posouzení žádosti o půjčku či poplatek za sjednání úvěru ve výši 2 % z půjčené částky.

Výhody Zonky půjčky:

úroková sazba od 4,99 %,

předčasné splacení zdarma,

mimořádné splátky zdarma,

vedení úvěru zdarma,

není vyžadováno ručení,

půjčit si lze prakticky na cokoliv,

vše probíhá online z pohodlí domova,

rychlé vyřízení půjčky.

Nevýhody Zonky půjčky:

potřeba dokládat příjmy,

bez pojištění není možný odklad splátek,

vysoký úrok pro rizikové klienty,

poplatek za sjednání půjčky.

Žádost o úvěr na Zonky: postup

Podání žádosti pro zpracování nabídky úvěru z pohodlí domova je dnes už prakticky samozřejmostí. Ne jinak je tomu i v případě Zonky. Veškeré administrativní úkony spojené s poskytnutím půjčky je možné provést online. Jediné, co je k tomu potřeba, je zařízení s webovým prohlížečem a připojení k internetu. Žádost tak jednoduše podáte na počítači, mobilu i tabletu, a to kdekoliv na světě prostřednictvím webu zonky.cz.

Krok 1: vyhledání služby a volba produktu

Webové stránky služby Zonky nabízejí jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní. Nabízené produkty jsou vidět hned na hlavní stránce webu i v horní liště, kde je navíc možné dozvědět se informace o poskytovateli nebo procházet nejčastěji kladené dotazy k jednotlivým službám.

Krok 2: nastavení parametrů půjčky

Pro získání nabídky úvěru je nejprve potřeba nastavit požadované parametry. To znamená, že si zvolíte částku, kterou si chcete půjčit, a zároveň nastavíte výši měsíční splátky. Částka, kterou budete pravidelně splácet, se pak odvíjí od výše půjčky a také od délky doby splácení, přičemž maximální doba, po kterou je možné půjčku splácet, činí 10 let.

Během zadávání údajů do kalkulátoru můžete sledovat, jak se mění orientační výpočet délky doby splácení a celkové zaplacené částky v pravém sloupci. Je však ještě jednou potřeba upozornit na to, že úroková sazba 4,99 %, která je zde uvedená, není zaručená. Jedná se pouze o výpočet parametrů půjčky za předpokladu, že by byl v rámci žádosti o úvěr schválen nejnižší možný úrok.

Krok 3: vyplnění formuláře

Pakliže si budete chtít nechat zpracovat nabídku úvěru, po nastavení parametrů půjčky pokračujte přes tlačítko „Chci si půjčit“ rovnou na vyplnění žádosti. Rázem budete přesměrováni na online formulář, po jehož vyplnění bude moci Zonky zjistit, zda vám požadovaný úvěr může poskytnout a za jakých podmínek. Vyplněním žádosti se k ničemu nezavazujete, pouze si necháváte vyhotovit nabídku, kterou následně můžete přijmout, nebo odmítnout.

První část formuláře pak zahrnuje vaše kontaktní údaje, tedy e-mail a telefonní číslo, na kterých vás pracovníci Zonky v případě potřeby zastihnou. Po jejich zadání si zkontrolujte e-mailovou schránku. Pro úspěšné vyřízení žádosti je nezbytné zadanou e-mailovou adresu potvrdit pomocí odkazu, který vám bude doručen právě prostřednictvím e-mailu.

Jakmile vyplníte kontaktní údaje, následuje sekce týkající se ověření totožnosti. To můžete provést třemi různými způsoby, a sice prostřednictvím bankovní identity, poskytnutím fotografie osobního dokladu nebo ručním zadáním osobních údajů. Nejrychlejším způsobem z uvedených možností je přitom přihlášení přes bankovní identitu, které trvá jen několik sekund. Na následující kartě po tomto ověření bude ještě třeba zadat místo vašeho narození.

Když je vaše totožnost ověřena, následuje série otázek o vašem rodinném stavu, počtu dětí, způsobu bydlení, dosaženém vzdělání a způsobu obživy. Ve všech případech stačí jednoduše zvolit jednu z možností uvedených ve formuláři. Formulář vás navíc vyzve také k vyplnění údajů o vašich čistých příjmech, výdajích spojených s bydlením a ostatních pravidelných výdajích.

V další fázi žádosti vám bude na telefonní číslo, jež jste uvedli na začátku formuláře, zaslána potvrzující SMS, ve které najdete kód, kterým potvrdíte svůj zájem o půjčku. Tímto krokem si poskytovatel úvěru ověřuje nejen zájem o zpracování nabídky, ale především správnost zadaného telefonního čísla.

Na zadání kódu máte 5 minut, přičemž odpočet času můžete vidět přímo na aktuálně otevřené kartě daného formuláře. Po vyplnění uvedeného kódu zbývá už jen poslední krok, a tím je poskytnutí bankovních výpisů. To lze provést buď automaticky prostřednictvím propojení s vaší bankou, nebo ručně.

Krok 4: odeslání žádosti

Po vyplnění všech požadovaných údajů a poskytnutí bankovních výpisů máte hotovo. V tuto chvíli přichází na řadu pracovníci Zonky, kteří vaši žádost zaevidují a posoudí. Na základě tohoto posouzení bude vytvořena nabídka půjčky s odpovídající úrokovou sazbou. Pokud bude třeba doplnit nějaké další informace, spojí se s vámi pověřený pracovník telefonicky, prostřednictvím SMS, nebo e-mailem.