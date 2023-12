Zlato má nový rekord. Co s ním, když je jeho cena na vrcholu?

V pondělí 4. prosince 2023 si zlato sáhlo na svůj cenový rekord v celé své historii. Při obchodování v Asii se burzovní cena v brzkých ranních hodinách dotkla hranice 2111,39 amerických dolarů za unci (31,1 g) a poté kolem poledne opět lehce zkorigovala. V úterý krátce před 9. hodinou ráno už se zlato pohybovalo na ceně 2034 USD. K růstu ceny přispělo očekávání, že americká centrální banka (Fed) brzy, nejspíše počátkem roku, přistoupí ke snížení základních úrokových sazeb, které jsou nyní ve Spojených státech nejvyšší za posledních více než 20 let.

Den 3. 12. 2023 se tak zapíše do tabulky historických rekordů, které již zlato pokořilo. Tato úroveň představuje další důležitý krok v pokračujícím růstu ceny zlata a je jen otázkou času, kdy dnešní rekord znovu přepíšeme, uvedl investiční analytik Jakub Petruška ze společnosti Zlaťáky v článku pro server Kurzy.cz.

Co v současné době ovlivňuje cenu zlata

Vidina blížícího se konce restriktivní měnové politiky ze strany Fedu, která vyhnala základní úrokové sazby až do pásma 5,25–5,00 %.

Prohlášení vlivného člena Fedu Christophera Wallera , který prohlásil, že inflace klesá a nebude nadále důvod držet úrokové sazby na tak vysoké úrovni.

, který prohlásil, že inflace klesá a nebude nadále důvod držet úrokové sazby na tak vysoké úrovni. Geopolitická situace – válka na Ukrajině, ozbrojený konflikt mezi Izraelem a Hamásem.

Rostoucí poptávka po zlatě v Asii, kde se chystají přípravy na Nový rok 2024 – rok draka, což také ovlivňuje ceny zlata.

Nákupy zlata centrálními bankami, mezi něž patří i Česká národní banka. Ta letos na jaře přikoupila 1,5 tuny zlata, čímž zvýšila stávající rezervu na 13,5 tuny. Zlato nakoupily ve větším množství také v Singapuru, Číně, Turecku a Indii. Podle Světové rady pro zlato je Česko na 66. místě v objemu zlatých rezerv.

Je cena zlata opravdu vysoko? Nakupovat, nebo ne?

Máme za sebou téměř tříleté období covidu-19, vysoké inflace a už zmíněné války na Ukrajině. Přestože šlo o učebnicové příklady, podle kterých by měla cena zlata růst, držela se naopak až na krátká růstová období nízko (například v srpnu 2022 na hodnotě 1690 USD). Nejsilnějším důvodem byl posilující americký dolar a také růst základních úrokových sazeb v USA. V takové době se investoři poohlížejí po jiných, výnosnějších aktivech, než je právě zlato. Drahé kovy nejsou tolik ziskové, už kvůli spreadu (rozdíl v nákupní a prodejní ceně), který může činit i 20 %. Mnohem vhodnější investicí v této době jsou akcie nebo protiinflační dluhopisy.

Ta současná cena zlata vlastně není až tak vysoká. Jenom pro zajímavost, v roce 2011 bylo zlato za 19–20 stovek dolarů a dnes je zhruba za 2100 dolarů. Je to sice matematicky historické maximum, ale ta cena není příliš vysoko, říká spoluzakladatel společnosti Golden Gate Pavel Ryba. Když se podíváme na to, co udělala inflace a co udělala všechna ostatní aktiva – akcie i nemovitosti od roku 2011 do letošního roku, tak zlato, i když je na historickém maximu, rozhodně není drahé. Pouze konečně začíná růst, protože hrozí riziko, že by v následujících 2–3 letech centrální banky snižovaly úrokové sazby a zlato by mělo vytvořit nová historická maxima. Mnozí říkají, že to bude klidně 3,5 až 4 tisíce za unci během 5 let, dodává. Pokud začnou centrální banky snižovat úrokové sazby, v tu chvíli přestanou být atraktivní dluhopisy nebo vklady v bankách a zlato se stane opět velmi lákavým z hlediska svého potenciálu.





Jak se vyvíjela cena zlata v USD/unce od roku 1970 až po současnost

Cena zlata od roku 1970 po současnost Autor: Zlaťáky.cz

Vývoj ceny zlata v roce 2023 Autor: Zlaťáky.cz

Jak se tedy zachovat, když se zlatu, jak se zdá, začne dařit? Přišla právě teď vhodná doba pro jeho nákup?

Kdybychom znali budoucnost, tak by se mi ta odpověď formulovala jednodušeji. Já osobně teď zlato nenakupuji, říká hlavní analytik společnosti BH Securities Štěpán Křeček. Investovat do zlata se dá dvěma způsoby. Buď jako jednorázový nákup za cenu, která je v daném okamžiku, a poté věřit v její další růst, anebo ho můžete přikupovat v pravidelných (třeba měsíčních) intervalech po menších částkách, podobně jako když si posíláte pravidelně peníze do podílových, nebo třeba penzijních fondů. Tím se výsledná cena zlata zprůměruje.

Kdybychom se vydali cestou pravidelného investování do zlata, tak bychom vůbec nemuseli řešit, kdy nakoupíme, a máme jistotu, že zlato nemůžeme nakoupit špatně, protože budeme mít nějakou průměrnou cenu za delší období. Zato když děláme jednorázové nákupy, tak určitě ne na historických maximech. Jednorázové nákupy doporučuji dělat na začátku velkých krizí, upozorňuje Štěpán Křeček, který podle vlastních slov razí kontrariánskou strategii (nakupovat, když všichni prodávají, a prodávat, když všichni nakupují).

Je krize za námi, nebo stojíme na prahu další?

Jsem si jistý, že velká krize nás teprve čeká. Vidíme to na propadu průmyslové spotřeby a poptávky, Německo už je třetí kvartál v recesi, i Česká republika jde technicky do recese. K tomu tady máme demografický problém, čelíme drahým energiím, k tomu máme před sebou deglobalizaci, protože všichni víme, že už nemůžeme být závislí na Číně, jako jsme byli. Náš bohatý svět má velkou krizi teprve před sebou. Jestli vypukne za rok, nebo za dva, to je jedno, ale nevypukne až za 20 let, říká Pavel Ryba.

Jak se orientovat, že přichází velká krize? Pusťte si zprávy. Jakmile jsou všechny zprávy během zpravodajské relace jen o jedné události, napovídá to, že je to tak významná záležitost, že by to mohlo mít vliv na finanční trhy. To se stalo například jak v případě pandemie koronaviru, nebo když přišla válka na Ukrajině, tam bylo také zřejmé, že cena zlata poroste, a také se to stalo.

Pravidla pro bezpečný nákup zlata

Uvědomte si, proč zlato chcete

Někdo si chce zlato pořídit pro ochranu peněz před inflací, jiný třeba ze spekulativních důvodů. „Ačkoli spekulativní nákup fyzického zlata se může lidem vyplatit, často končí spíše nepříjemným rozčarováním. Řada lidí, kteří ho na vrcholu cyklu koupili s vidinou rychlých zisků, to v takovém případě nevydrží a rozčarovaní ho prodají se ztrátou,“ uvádí Jakub Petruška. V dlouhodobém horizontu zlato vaše úspory ochrání, ale v krátkém čase to tak být nemusí.

Pokud jste například koupili unci zlata začátkem srpna 2008 za 660 dolarů, mohli jste ji o půl roku později, tedy začátkem března 2009, prodat téměř za 1000 dolarů. Za další 4 roky, v září 2011, se cena vyhoupla dokonce na 1900 dolarů, cena se tedy téměř ztrojnásobila. Avšak ten, kdo v září 2011 teprve nakoupil, mohl ho po dvou letech se zklamáním prodat se ztrátou 500 dolarů za unci, a v roce 2015 dokonce se ztrátou přesahující 700 dolarů za unci.

Myslete na to, v jaké hmotnosti a formě zlato nakoupíte

Nákup tisíce jednogramových zlatých slitků například vyjde dráž než nákup kilového slitku, na druhou stranu je lze v případě potřeby rozprodat po částech a jejich prodej je také snazší a rychlejší, říká Jakub Petruška.

S rizikem horší likvidity souvisí i nákup investičních zlatých mincí. Ačkoli jejich cena časem narůstá, budete nejspíš muset slevit, pokud chcete kupce sehnat rychle. Opatrnost je nutná zejména u nákupu historických zlatých mincí, kde existuje riziko špatného odhadu, nebo dokonce podvodu a může nějakou dobu trvat, než se vám je podaří prodat.

Jednorázový nákup na vrcholu

Jestliže se zlato a jeho cena ocitla ve večerních zprávách a noviny jsou plné informací, o kolik jeho cena vzrostla za poslední rok, mělo by vás to varovat před jednorázovým nákupem, o čemž už jsme mluvili výše v článku. Jednorázově investujte ve chvíli, kdy je na obzoru velká a vážná krize, která přesahuje rámec České republiky. S určitou nadsázkou řečeno, poznáte to jednoduše podle toho, že jsou zprávy zaměřené jen na jedno téma, jako třeba v případě koronaviru nebo války na Ukrajině.





Pokud zlato nakupujete v pravidelných intervalech, pak je jeho výsledná nákupní cena průměrem ceny za celou dobu, kdy jste ho nakupovali.

Dávejte pozor na obal, ve kterém jste zlato koupili

Zlaté slitky, zejména ty menší, se prodávají v plastovém obalu, na kterém je vyznačeno identifikační číslo. Obal slouží jako certifikát pravosti a bez něj, případně s poškozeným obalem, má slitek při prodeji nižší cenu. Slitky tedy nerozbalujte.

Máte zlato doma? Dobře ho schovejte

Zlato, pokud ho máte doma, by mělo ležet v trezoru. V případě, že vás někdo vykrade a zlato si odnese, pokud ho máte jen tak v šupleti, budete muset pojišťovně dokazovat jeho existenci. K cennostem se také každá pojišťovna staví jinak. Cennosti bývají pojištěné v rámci pojištění domácnosti a tvoří jen určité procento z hodnoty, na kterou máte pojištěnou domácnost.

Namátkou: Kooperativa pojišťovna pojistí věci zvláštní hodnoty, mezi něž řadí i cennosti, na 50 % z pojistné částky domácnosti ve variantě Komfort, pojišťovna Pillow vám dá na cennosti pouze 10 % z pojistné částky. Znamená to, že pokud máte domácnost pojištěnou na 1 milion Kč, veškeré cennosti jsou v případě 50 % pojistné částky domácnosti pojištěny na půl milionu Kč, v případě 10 % pouze 100 tisíc Kč.