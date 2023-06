Živnost ukončete, nepotřebný materiál ohlásit. A přišlo centrální plánování ekonomiky

Rychlý rozvoj národního hospodářství si vyžaduje zevrubného přezkoumání všech forem hospodářské činnosti a jejich nové úpravy k lepšímu plnění úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství, napsali v roce 1958 úředníci Odboru místního hospodářství Městského národního výboru v Brně. Dopis byl adresován panu Miloslavu Kuncovi, brněnskému řemeslníku a živnostníku pod značkou MH-1714/1958.

Přišel doporučeně, komunikoval Rozhodnutí. Strana a vláda a veřejná moc nového poitického režimu rozhodla, že na území Československa je nutné soukromé řemeslo a práci živnostníků do základů vyhubit a zničit. V dopise v úvodu zaznívá, že Při zajišťování těchto úkolů se ukázalo nutným přezkoušet zvláště ty zbytky soukromého podnikání, které vykazují znaky kapitalistického charakteru anebo nejsou v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství.

Padesátá léta minulého století byly dobou, kdy cokoliv týkající se podnikání za účelem zisku, služeb zákazníkům, mělo být znárodněno a provozováno pod taktovkou veřejně vlastněných podniků.

Kupříkladu město Polná má na svém webu ohlédnutí se za místním oblastním podnikem komunálním služeb, formě poskytování služeb obyvatelstvu v době socialismu. Oblastní komunální podnik byl založen v roce 1950: Sdružoval všechna řemesla ve městě, dopravu, restaurace a sodovkárnu, píše se v Polenské encyklopedii na webu města.

Oblastní podniky komunálních služeb

Centrálně plánovité řízení ekonomiky komunistické éry bylo doprovázeno neustálými kosmetickými změnami. Podniky slučovaly, měnila se ředitelství i jména, aby se později reorganizovaly trochu jinak.

Ve věci oblastního podniku komunálních služeb Polenská encyklopedie uvádí následující:

Od 1. července převzal tyto provozovny Okresní průmyslový kombinát v Havlíčkově Brodě. Od roku 1957 byly utvořeny krajské specializované podniky pro jednotlivé obory a v roce 1960 Okresní průmyslový podnik v Jihlavě, který měl v Polné pět provozoven: truhlářství, čalounictví, sklenářství, strojníci a klempířství.

Okresní podnik služeb, to byl v našem okrese obrovský kolos, ohlížel se před deseti lety Karel Janeček, redaktor bruntálského a krnovského zpravodajství Denik.cz. Článek uvádí ilustrační historická fotka domu z nápisem „Dům služeb“.

Nebyly to ovšem služby maximalizující přidanou hodnotu zákazníkům v duchu hesla „náš zákazník, náš pán“. Služby obyvatelstvu se tehdy poskytovaly pod norem a standardů, jak o nich rozhodla byrokratická mašinerie centrálně plánovitého hospodářství tehdejší doby.





Okresní podnik služeb státní podnik Bruntál fungoval v letech 1975 až 1989 v rámci celého regionu, popsal organizaci služeb poskytovaných obyvatelstvu redaktor Janeček. Popsal také, že šlo o typický socialistický moloch: Svých středisek měl podnik jedenáct, například v Rýmařově, Moravském Berouně, Krnově, Horním Benešově, Zlatých Horách, Vrbně pod Pradědem a Bruntále. A střediska měla pod sebou jednotlivé provozovny, kterých bylo rozeseto po bruntálském regionu na tři sta.

V článku zaznívá, že šlo o typicky socialistický podnik: Stačilo kolikrát říct: soudruhu řediteli, jak to, že třeba v Leskovci nad Moravicí není sběrna prádla? Soudruh ředitel zajistil, aby se v obci sběrna zřídila… Co na tom, že v malé obci provozovna neprosperovala, o takové služby nebyl zájem a nebylo to efektivní.

Rozhodnutí o ukončení živnosti

Než totalitní režim dostal výrobu a služby pod křídla národních podniků, družstev a jiných organizaci socialistického podnikání, bylo zapotřebí zlikvidovat zbytky kapitalismu. Co nebylo znárodněno podle prezidentských dekretů v letech čtyřicátých, bylo zapotřebí postátnit v letech padesátých.

A padesátá léta se dotkla i již zmíněného brněnského řemeslníka pana Kunce, jehož hospodářská činnost měla být přezkoumána. Dokumentem, o který se opírám, je dopis z rodinného archivu pana Petra Kunce, komunálního politika, starosty Městské části Brno-Židenice a zastupitele Jihomoravského kraje.

Z dopisu Odboru místního hospodářství dostal děd pana Kunce rozhodnutí, že jeho řemeslo je nežádoucí: Podle výsledku Šetření provedeného o povaze a rozsahu Vaší živnostenské činnosti vykazuje také Vaše dosavadní činnost uvedené znaky a je proto z těchto hledisek hospodářsky nežádoucí.

Práce živnostníků, řemeslníků, kteří po celý svůj život poctivě sloužili lidem, aby svou práci dostali zaslouženou odměnu, nový režim oznámil, že s nimi nepočítá. Nová zákonná úprava k lepšímu plnění úkolů stanovených státním plánem rozhodla vzít všechny tyto služby pod svá křídla.

V dopise panu Kuncovi, kterému režim zestátnil majetek a znemožnil sloužit veřejnosti zaznělo:

Odbor místního HOSPODÁŘSTVÍ RADY MěNV v Brně ruší z těchto důvodů rozhodnutí zn. IV-4941/11.1 ze dne 11. 3. 1935, kterým Vám bylo uděleno živnostenské oprávnění na živnost stopařskou a ukládá Vám, abyste se dalšího provozování této živnosti zdržel počínaje dnem 20. 3. 1958.

Rozhodnutí Městkého národního výboru v Brně ze dne 5. 3. 1958 o ukončení živnostenského podnikání z důvodu přechodu na socialistický systém centrálního plánování ekonomiky. Autor: Rodinný archív Petra Kunce

Licence k podnikání z první republiky

Mezi lety 1935 a 1958 měl brněnský živnostník pan Kunc živnostenské oprávnění v souladu s živnostenským řádem, jehož kořeny sahaly ještě k císařskému patentu 227/1859 ř.z. z roku 1859. Ten živnostenské podnikání upravoval i za první republiky a následně za nacistické okupace.

Za komunistického režimu příslušný zákon platil až do roku 1966, kdy ho vystřídal právní rámec socialistického zákoníku práce. Ten už i z pohledu práva s prací živnostníků nepočítal, každý měl být zaměstnancem a plnit svá pracovní práva a povinnosti v duchu hesla „socialisticky žít, socialisticky pracovat“.

Strana a vláda rozhodla, živnostníky bylo zapotřebí zlikvidovat. Rozeslat rozhodnutí, převzít provozovny i jejich vybavení. V dopise Odboru místního hospodářství panu Kuncovi zaznívá, jak to tehdy proběhlo:

Odkladný účinek případného odvolání proti tomuto rozhodnutí se vylučuje z veřejného zájmu. Jste proto povinen zdržet se provozu živnosti uvedeným dnem i v případě, podáte-li odvolání.

Z dopisu čiší zlovůle režimu a bezpráví. Kuriózní je, že úřední dopis je sice podepsán, nicméně jméno vedoucího odboru a člověka odpovědného za rozhodnutí se z něj nedozvíme. Není zde uvedeno a lze se dohadovat proč asi.

Režim tak zřejmě podnikatelům rozeslal dopisy, oznámil, že je podnikat nenechá. Živnostenská oprávnění pak musela být vrácena: Živnostenský jste povinen vrátit Odboru MH rady MěNV v Brně do dalších 8 dnů, napsali z úřadu panu Kuncovi. Dopis je datován 5. března 1958 a poznámka tužkou na něm uvedená říká došlo 1 2/3 58, doporučeně .

Ve středu 12. března 1958 se tedy pan Kunc dozvěděl, že jeho živnost rozhodnutím veřejné moci končí. Do soboty 5. dubna 1958 dostal 22 dnů, aby dokončil zakázky:

Pro dokončení prací povoluje se Vám výběhová lhůta do 5. 4. 1958. V této lhůtě lze pouze dokončit práce již započaté, zakázky dosud nezapočaté nutno vrátit a další objednávky nesmíte přijímat.

Živnostenské oprávnění odevzdat, nepotřebný materiál ohlásit

Když veřejná moc páchá dobro ve prospěch všech, ráda používá eufemismů. Podobně vládní nařízení z března 1949 zmírňuje, zlehčuje a zjemňuje to, že se nový politický režim dotkl soukromého majetku. Nese název „o některých opatřeních týkajících se nevyužitého materiálu“. Živnostenské oprávnění bylo odňato, živnostníku zůstal „nevyužití materiál“ a ten přece mohlo využít socialistické hospodářství ve prospěch celku.

Ano, komunistická vláda republiky Československé se souhlasem prezidenta republiky (podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky) rozhodla, že některý materiál je nevyužitý.

Aby bylo zajištěno (s)plnění úkolů pětiletého plánu, …mohou býti činěna se zužitkovatelnými surovinami, polotovary, pomocnými látkami, výrobními prostředky (stroji, přístroji, nástroji, zařízeními a jejich součástmi), jakož i s jinými předměty, jichž není využito…, opatření.

A tak uživatel místností, budov nebo jiných nemovitostí, ve kterých byl příslušný materiál umístěn, měl podle tohoto nařízení vlády povinnost ho ve stanovené lhůtě nahlásit.

Dotklo se to i pana Kunce, kterému po odnětí živnostenského oprávnění zřejmě zůstal jakýsi „nevyužitý materiál“. V dopise z Odboru místního hospodářství se dozvídáme:

Podle vl. nař. č. 107/49 Sb. jste povinen po ukončení činnosti nabídnout písemně k výkupu: a) stroje a zařízení živnosti-Službě TOS, Brno,Hus. Lieberzeitova 1/3, b) veškerý zbylý materiál socialistickému sektoru.

A nešlo jen o dlouhodobý majetek nebo materiál, který měl být dán k dispozici „socialistickému sektoru“. Ohlašovací povinnost pro následné zabavování se týkala i nemovitostí. Provozní místnosti a prostory ohlaste do 8 dnů po ukončení činnosti příslušnému obvodnímu národnímu výboru, bylo oznámeno řemeslníkovi v době zločinných padesátých let.

Zavřete krám, podejte hlášení a počítejte s kontrolou

Opisy všech hlášení předložte současně odboru místního hospodářství rady MěNV v Brně, přikazovalo rozhodnutí vedoucího Odboru místního hospodářství Městského národního výboru panu Kuncovi. Nechyběla výhružka Správné splnění těchto Vašich povinností bude přezkoumáno obvodním národním výborem.

Příběh pana Kunce z Brna vtisknutí na jednom listu papíru je součástí československých příběhů dvacátého století, kdy v naších končinách o všem rozhodovala nomenklatura totalitního režimu. Děti nemohly studovat, režim jim sebral rodinu, majetek i zdroj obživy.

Byl to politický režim, ve kterém rozhodoval diktát strany a vlády. Nezbýval než pasivní odpor, kdy se šeptem poukazovalo na hospodaření od deseti k pěti.

Použijme na závěr jeden vtip ze sbírky Smích za železnou oponou, který jakkoli opomíná realitu železné opony mezi Československem a Rakouskem, trefně vyskytuje hospodářské poměry socialistického Československa:

Český hrnčíř se setkal na hranicích s Rakušanem, kterému vyprávěl, jak se mu vede:

– Dělám hrnce z hlíny a posílám je do Dánska. Odtud posílají na výměnu máslo.

- To je dobré. Tak to máš hodně másla!?

- Ne, říká český hrnčíř, máslo musíme zase posílat do Sovětského svazu.“

- No, více hlíny, abychom mohli dělat více hrnců!