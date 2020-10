Zbrojní průkaz (pas) opravňuje fyzické osoby k vlastnictví a držení zbraně, a to vždy v rozsahu, který je stanovený pro jednotlivé skupiny. Ty se rozlišují podle účelu užívání zbraně i střeliva a rozsahu oprávnění. V neposlední řadě je nutné zmínit také to, že zbrojní průkaz je veřejnou listinou, jejíž doba platnosti trvá až na některé výjimky vždy deset let.

Zbrojní průkaz: skupiny

Momentálně existuje celkem pět skupin, pro které můžete získat zbrojní průkaz:

A – ke sběratelským účelům,

B – ke sportovním účelům,

C – k loveckým účelům,

D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,

E – k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Nezapomínejte však na to, že pokud u sebe jako fyzická osoba máte některou ze zbraní kategorie A, B nebo C (či střelivo do těchto zbraní), jste povinni mít u sebe nejen zbrojní průkaz, ale i průkaz této zbraně.

Získání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz vydává vždy příslušný útvar policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Konkrétní místo se ale vždy odvíjí od místa vašeho pobytu, tedy adresy trvalého bydliště občana České republiky nebo adresy přechodného bydliště v případě cizince.

Jaké podmínky musí žadatel splňovat?

Získání zbrojního průkazu rozhodně není jen tak. Jako žadatel totiž musíte splňovat celou řadu podmínek. Fyzická osoba, která o průkaz žádá, musí:

mít místo pobytu v ČR,

dosáhnout předepsaného věku,

být způsobilá k právním úkonům,

být zdravotně způsobilá,

být odborně způsobilá,

být bezúhonná,

být spolehlivá.

Věk žadatele

Co se týče věku žadatelů, liší se v závislosti na jednotlivých skupinách. Například zbrojní průkazy skupin A, D a E smějí být vydány pouze osobám starším 21 let. B a C pak žadatelům starším 18 let. Existují však výjimky, a to například pro členy sportovně-střeleckých spolků či studenty lesnických a puškařských škol. V některých případech tak mohou zbraně vlastnit a držet i jedinci staří 15 let.

Odborná a zdravotní způsobilost

Ke zkoušce z odborné způsobilosti se přihlašujete na předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie. Následně ji prokazujete před zkušebním komisařem. Ten vám v případě úspěšného vykonání zkoušky vydá doklad o odborné způsobilosti. Výdaje za zkoušku si hradíte sami.

Posudek o zdravotní způsobilosti vám vydá váš praktický lékař. Vzor lékařského posudku není právním předpisem předepsán, lékař jej tedy může vydat i na běžném tiskopise. Tento posudek s sebou nezapomeňte vzít, až půjdete zažádat o vydání zbrojního průkazu.

Bezúhonnost žadatele

Abyste zbrojní průkaz získali, musíte rovněž splňovat podmínku trestní bezúhonnosti. Tu posuzuje příslušný útvar policie, která vyžaduje vydání opisu z evidence Rejstříku trestů. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu ani k jiným případům, kdy se na pachatele hledí, jako by odsouzený nebyl, typická je v tomto ohledu amnestie.

Dokumenty potřebné pro vydání zbrojního průkazu

Vydání prvního zbrojního průkazu

Kromě vyplněné žádosti o získání zbrojního průkazu jste na příslušném policejním útvaru povinni předložit:

posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší tří měsíců),

doklad o odborné způsobilosti (nesmí být starší než jeden rok),

fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.

Vydání nového zbrojního průkazu: prodloužení platnosti průkazu

V případě prodloužení platnosti průkazu je k žádosti nutné předložit:

posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší tří měsíců),

fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.

Žádost o vydání nového zbrojního pasu je nutné předložit nejpozději 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti dosavadního průkazu.

Rozšíření skupin zbrojního průkazu

Pokud si zbrojní průkaz hodláte rozšířit o další skupiny, budete potřebovat:

doklad odborné způsobilosti pro danou skupinu (nesmí být starší než 1 rok),

posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší tří měsíců),

fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.

V případě, že úřad vaší žádosti o rozšíření průkazu vyhoví, vydá následně nový doklad, který ten dosavadní nahradí.

Jak získat zbrojní průkaz: krok za krokem

Podat přihlášku ke zkoušce z odborné způsobilosti,

připravit se na zkoušku (studiem teorie a případně absolvováním dobrovolných střeleckých kurzů),

vykonat zkoušku odborné způsobilosti,

dostavit se k lékaři na zdravotní prohlídku,

požádat o vydání zbrojního průkazu,

vyzvednout si průkaz.

Jak probíhá zkouška odborné způsobilosti?

Jak už z výše popsaného jasně vyplývá, abyste zbrojní průkaz získali, je nutné nejprve úspěšně projít zkouškou. Ta se podobně jako v případě řidičského oprávnění skládá z teoretické a praktické části. Zkouška z teorie probíhá formou písemného testu, na jehož vyplnění máte 40 minut. V tomto časovém limitu musíte odpovědět na 30 otázek, které jsou vylosovány z celkových 485. Nejnižší počet bodů, který musíte získat, se liší podle skupin. Nejvíce můžete chybovat u skupiny A, kdy vám k úspěšného dokončení zkoušky postačí 67 bodů.

V praktické část pak musíte komisaři předvést, že umíte prohlédnout zbraň, zjistit, zda je, nebo není nabitá, částečně ji rozebrat, složit a připravit ke střelbě. Nakonec přichází na řadu samotná střelba na pevný cíl.

Cena zbrojního průkazu

Řadu žadatelů samozřejmě zajímá také to, jaká je cena zbrojního průkazu. Rozhodně se nejedná o levnou záležitost. Tento proces je totiž spojený se spoustou byrokracie, za kterou si úřady účtují poplatky. Kromě toho je třeba brát v potaz také poplatky neúřednického charakteru jako:

vykonání zkoušky odborné způsobilosti – 600 Kč,

vykonání zkoušky odborné způsobilosti (cena za střelnici) – 500 až 1500 Kč,

lékařské vyšetření pro zdravotní způsobilost – 300 až 1000 Kč,

psychologické vyšetření (pokud jej lékař nařídí) – cca 2000 Kč,

přípravný střelecký kurz – v řádech tisíců (dle střelnice a rozsahu výuky).

Kromě mimoúředních úkonů je třeba myslet i na další úkony, za které se platí:

přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč,

žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč,

žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč,

žádost o vydání průkazu zbraně – 300 Kč,

přijetí žádosti o vydání nového průkazu po uplynutí doby jeho platnosti – 300 Kč.

Kompletní přehled poplatků platných od 1. července 2014 naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky, přesné znění těchto poplatků lze rovněž vyčíst ze zákona č. 634/2004 Sb.

Lze vlastnit zbraň bez zbrojního průkazu?

Ne kvůli všem zbraním je nutné žádat o zbrojní průkaz. Existují také výjimky, k jejichž užívání žádný doklad nepotřebujete. Jedná se například o:

plynové zbraně,

vzduchovky,

flobertky,

luky,

kuše.

Platnost zbrojního průkazu

Ačkoli doba platnosti zbrojního průkazu činí zpravidla 10 let, v některých případech může být i kratší. Doba platnosti může být zkrácena například na základě posudku o zdravotní způsobilosti. Jen po dobu 5 let pak platí zbrojní průkazy, které byly vydány před 1. červencem roku 2014. To samé platí v případě, kdy jste o jeho vydání zažádali před tímto termínem. Po skončení platnosti těchto starších průkazů vám bude v případě prodloužení platnosti vydán zbrojní průkaz na období 10 let.