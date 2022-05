Spoření v květnu: Kam vložit peníze? Velký přehled

Akce

ČSOB stavební spořitelna

Sjednání stavebka do 30. 6. 2022 je bez poplatku u cílové částky do 5 mil. Kč. A navíc, pokud stavebko vypovíte již po 3 letech spoření, bude to rovněž bez poplatku. Přitom standardně se poplatek účtuje při výpovědi před koncem 6letého spoření. Pozor, pokud předčasně vypovíte, poplatek sice nebude, ale o státní podporu přijdete.

Expobank

Když stávající klient banky nabídne novému zájemci promokód na bonus 500 Kč za založení účtu v Expobank, od banky pětistovku dostanou oba. Od 4. 5. 2022 banka k tomu zvýšila úrokovou sazbu na 4,01 % p.a. bez omezení výše zůstatku (bylo 3,51 % p.a.).

Raiffeisen stavební spořitelna

Bonus 2000 Kč můžete získat při sjednání balíčku účet + stavebko. Pokud si přes stránky RSTS zřídíte Chytrý účet Raiffeisenbank a zároveň stavební spoření RSTS, Raiffka vám přihodí 1000 Kč a RSTS dalších 1000 Kč. Má to dva háčky.

1. Účet u Raiffeisenbank musíte zřídit přes kodex mobility klienta, tedy při sjednávání tohoto balíčku uvedete, který účet v konkurenční bance rušíte.

2. Musíte splnit podmínku aktivního využívání účtu u Raiffeisenbank = měsíční příjmový obrat min. 15 000 Kč a měsíčně 3 odchozí platby (převodem nebo kartou).





Pokud toto v Raiffeisenbank nesplníte, získáte bonus jen od RSTS (1000 Kč).

Zvyšujeme

Air Bank

Spořicí účet s bonusovou sazbou bude mít nově 3,50 % p.a. do 250 000 Kč, ale až od 13. 5. 2022 (byly 3 %).

Banka CREDITAS

Spořicí účet+: 3,10 → 3,60 % p.a. K 30. 4. 2022 končila akce pro nové vklady.

Spořicí vklad 1M: 3,20 → 3,70 % p.a. do 350 000 Kč.

Spořicí vklad 3M s úrokovým bonusem 1: 2,70 → 3,20 % p.a. do 300 000 Kč

Spořicí vklad 3M s úrokovým bonusem 2: 2,70 → 3,20 % p.a. do 500 000 Kč

ČSOB

Termínovaný vklad (s investováním): 4,25 → 5 % p.a. do 500 000 Kč

Expobank

NEO účet: 3,51 → 4,01 % p.a. bez omezení.

IQ Maxi vklad: 3,20 → 4,05 p.a. na 6 měsíců, 3,60 → 4,10 % p.a. na 1 rok

NEY spořitelní družstvo

Spořicí účet s 30denní výpovědní lhůtou: 4 → 4,77 % p.a.

Termínovaný vklad s úroky na konci vkladu má vyšší úrokové sazby u vkladů do 2 let včetně. U termínovaného vkladu s měsíčními úroky se úrokové sazby rovněž zvyšovaly, rozdíl je jen v tom, že jsou oproti sazbám v tabulce až na jednu výjimku 0,20 p.b. nižší.

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 499 999 500 000 – neomezeno 3 měsíce 4 → 4,40 % p.a. 4,40 → 4,77 % p.a. 6 měsíců 4,70 → 5 % p.a. 4,70 -> 5 % p.a. 1 rok 3,60 → 4,20 % p.a. 4 → 4,55 % p.a. 2 roky 3,10 → 3,60 % p.a. 3,50 → 4 % p.a. 3 roky 3 % p.a. 3,40 % p.a. 4 roky 3 % p.a. 3 % p.a. 5 let 3,1 % p.a. 3,1 % p.a. 7 let 3,2 % p.a. 3,2 % p.a. 10 let 3,2 % p.a. 3,2 %p.a.

TRINITY BANK

Vkladový účet Výhoda+ Dobrý klient s roční fixací: 4,58 → 5,08 % p.a. do 400 000 Kč, nad tuto hranici pak je 4,58 % p.a.

Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient má nově úrokovou sazbu 4,08 % p.a. bez omezení výše vkladu (byla jen do 400 000 Kč).

Snižujeme

Expobank

IQ Maxi vklad:

3,65 → 3,20 % p.a. na 2 roky

na 2 roky 3,70 → 2,90 % p.a . na 3 roky

. na 3 roky 3,72 → 2,70 % p.a. na 4 roky

na 4 roky 3,75 → 2,50 % p.a. na 5 let

Raiffeisenbank (Equa bank)

Termínovaný vklad: 2,50 → 0,01 % p.a. na 3 měsíce

Proděláváte peníze Aktuální úrokové sazby spořicích depozitních produktů stále nedokážou pokrýt zvyšující se inflaci. Při volbě jakéhokoli produktu fakticky proděláte, protože se vám peníze znehodnocují. Inflace v březnu 2022 byla meziročně 12,7 % p.a., reálně je však vyšší.

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu nad 3 % p.a., bez podmínky investování.

