Jak založit s. r. o. kompletně online za 5500 korun? Vyzkoušeno v praxi

Pro svůj nový projekt jsem potřeboval založit standardní společnost s ručením omezeným. Rychle a s co nejnižší investicí.

S. r. o. „na klíč“ moc navíc nenabídne

Samozřejmě jsem s tou operací chtěl mít co nejméně starostí, a tak po chvilce vyhledávání jsem založení zadal jedné ze společností, které deklarují realizaci s. r. o. v rozpočtu do 10 000 Kč. Po úvodní komunikaci jsem však zjistil, že tyto společnosti vůbec neumí komunikovat online a vše probíhá osobní návštěvou notářů a složitou výměnou dokumentů s nutností fyzického ověřování podpisů na úřadech. To by výslednou částku a čas věnovaný zakládání výrazně zvýšilo. Nehledě na to, že celkový nabídnutý rozpočet nakonec nezahrnoval registraci živnosti a další skryté poplatky.

Digitální Evropa

Vzpomněl jsem si, že se v médiích hovořilo o digitalizační směrnici EU, která členským státům nařizuje základní operace, mezi které založení společnosti patří, umožnit realizovat kompletně online. A skutečně. Od 1. září 2021 u nás platí novela notářského řádu, která založení s. r. o. online umožňuje.

Bylo na čase. Coby estonský e-resident jsem zakládal OÜ (obdobu našeho s. r. o.) zcela online, jen s využitím své elektronické občanky, již v roce 2017.

Připravte si elektronické prostředky

Pokud byste plánovali udělat to samé co já, doporučuji, abyste disponovali těmito elektronickými prostředky:

Osobní datová schránka.

Elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem.

Autentizační prostředek schválený pro úroveň Vysoká.

Datová schránka

Svoji osobní datovou schránku si zřídíte jednoduše – jednou návštěvou na CzechPointu. Její zřízení i provoz je bez poplatků.

Elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem

Vystavitelů kvalifikovaného elektronického podpisu je více. Nejlevnější a bezproblémový je PostSignum, poskytovaný Českou poštou. Stojí 396 Kč na rok, respektive 330 Kč/rok při předplatném na 3 roky. Pro založení nové společnosti můžete využít i stávající elektronický podpis, který již využíváte ve firmě.

Autentizační prostředek schválený pro úroveň Vysoká

Autentizace do online prostředí Notářské komory vyžaduje přihlášení s vysokým zabezpečením, dle nařízení eIDAS. V praxi to znamená, že buď můžete využít nový občanský průkaz s aktivovaným čipem, čipovou kartu od I.CA (796 Kč), nebo USB/NFC klíč GoTrust Idem Key přes mojeID.

Poslední možnost klíče GoTrust Idem Key je zřejmě nejelegantnější řešení, protože většinu operací zvládnete přes NFC bez nějakých externích čteček, autorizujete se otiskem prstu a pro některé operace ještě navíc číselným heslem. Elektronický klíč si můžete koupit asi za 600 Kč, nebo v různých akcích jej bezplatně rozdává CZ.NIC (provozovatel mojeID).

Maličko zvláštní mi přišlo, že Notářská komora umožňuje přístup do svého systému i na základě ověřené Bankovní identity, ta ale akreditaci na úroveň Vysoká nemá (jinak řečeno, nemá hardwarové ověření vaší identity), blíže jsem to ale nezkoumal. (Pozn. red.: Přihlášení na web Notářské komory přes Bankovní identitu jsme vyzkoušeli a fungovalo to.)

Jak vidíte, tak žádné velké investice k elektronické komunikaci nepotřebujete.

Jak proběhlo samotné založení s. r. o.

1. krok: Kontaktovat Notářskou komoru, ta nabídne výběr notářů

Začal jsem tím, že jsem s požadavkem na založení s. r. o. kontaktoval Notářskou komoru. Když jsem je přesvědčil, že disponují všemi elektronickými prostředky, které jsou potřeba, dostal jsem nabídku 4 notářů, kteří měli být v provozu systému zběhlí.

Vybral jsem si mého (skoro) jmenovce, notáře Jana Dytrycha z Prahy 4, ale jsme online, takže mohl být úplně klidně i notář z Brna.

2. krok: Nahrát požadované dokumenty

Nejprve jsme si e-mailem vyjasnili, jaké dokumenty pro založení potřebuje, a ty jsem mu nahrál do sdílené složky:

Ověřený výpis z Rejstříku trestů jednatele (stáhnete si z MVČR přes Identitu občana)

jednatele (stáhnete si z MVČR přes Identitu občana) Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla firmy – elektronicky podepsáno.

3. krok: Online notářský zápis

Následně jsem e-mailem obdržel odkaz, na kterém jsme se měli potkat pro vyhotovení notářského zápisu. Bylo to mezi Vánocemi, takže jsem byl trošku rozlítaný a místo v kanceláři jsem nakonec celé sezení absolvoval v kavárně na ne úplně kvalitním Wi-Fi připojení.

Přihlášení přes elektronický klíč proběhlo zcela bez problémů. Jak vypadá komunikační interface, vidíte na screenshotu, i pro pana notáře to bylo premiérové online sezení.



Autor: Jakub Ditrich Komunikace s notářem během online založení s. r. o. (01/2022)

Pokud jste zběhlí ve videokonferencích (a kdo dnes není), tak vás zde nic nepřekvapí. Celý systém je zatím ve verzi 1.0.2, takže některé funkce byly poněkud „těžkopádné“, ale celek lze jej hodnotit jako funkční (v prohlížeči Chrome, jinde zatím nefunguje).

V průběhu sezení došlo k

přípravě, přečtení, schválení a autorizaci Notářského zápisu zakladatelské listiny společnosti, Prohlášení jednatele, Prohlášení správce vkladu, Žádosti o Zápis do obchodního rejstříku.

Každý dokument bylo třeba elektronicky podepsat přes instalovanou komponentu podepisování dokumentů pro NKČR do prohlížeče.

4. krok: Zaplatit notářský poplatek

Závěrečným aktem bylo zaplacení za služby notáře, na základě jím vystavené faktury. Online platba kartou samozřejmě fungovala dobře, a tak všechny úkony v průběhu celého přibližně hodinového sezení stály 4598 Kč (3800 Kč + DPH).

5. krok: Požádat o živnostenské oprávnění

Dalším krokem je vytvoření živnostenských listů. Žádost na živnostenský rejstřík lze s platným notářským zápisem podat také online, k samotnému podání dojde prostřednictvím vaší datové schránky. Protože byl konec roku, vyřízení trvalo poněkud déle, asi 5 pracovních dnů. Poplatek za vystavení ŽL je při online podání snížen na 800 Kč.

6. krok: Provést registraci v obchodním rejstříku

S platným Výpisem z živnostenského rejstříku mohl notář provést registraci v obchodním rejstříku a do druhého dne byl vyhotovený Výpis z OR a přiděleno nové IČO.

7. krok: Získat výpis z evidence skutečných majitelů

Ještě jeden další den trvalo vyhotovení Výpisu z evidence skutečných majitelů, bez něhož dnes nelze založit firemní bankovní účet.

8. krok: Zřídit si účet v bance

Takže nakonec jediná fyzická přítomnost, která byla zapotřebí, bylo založení účtu v bance. Ale to ve Fio bance nezabralo ani 20 minut. Samozřejmě kompletní provoz firemního účtu nabízí tato banka zcela bez poplatku.

Zhodnocení mé zkušenosti

I když podle aktuálních srovnání je Česko na chvostu Evropské unie, co se týče elektronizace státní správy, realita není zdaleka tak špatná, jak by se mohlo zdát. Za velký problém považuji komplikované názvosloví, mnoho různých zkratek a malá informovanost, k čemu jednotlivé elektronické prostředky skutečně mohou sloužit. Za vysloveně perverzní považuji zpoplatnění elektronické komunikace mezi firmami a občany přes datové schránky, které jsou kvůli tomu takřka nepoužívané.

Pokud nepočítám vlastní vložený čas (cca 4–5 hodin), tak celkem stálo online založení s. r. o. 5566 Kč (4600 Kč bez DPH) a trvalo cca týden. Je třeba podotknout, že se jednalo o zakladatelskou listinu s. r. o. pouze s povinnými náležitostmi.

Pokud by zde byly vyžadovány nějaké odchylky (kmenové listy, více jednatelů atd.), náklady na sepsání notářského zápisu a soudní poplatky by byly o něco vyšší.