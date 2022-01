Když budete potřebovat založit s. r. o., máte několik možnosti, jak to udělat:

Využijete služeb společností, které se tím zabývají (± týden)

Specializované firmy nabízejí buď zřízení s. r. o. tzv. „na klíč“, nebo prodej již hotových s. r. o. včetně všech potřebných registrací, a třeba i bankovních účtů. Je to pohodlné, ale drahé. Počítejte s celkovou cenou začínající na částce 10 000 Kč. Tyto společnosti ale mívají různé akční nabídky, takže lze získat kompletní servis i za částky do 7000 Kč. Stačí do Google zadat slovní spojení „založení s. r. o.“ a dostanete desítky nabídek.

ZaložFirmu.cz (± týden)

Obecně prospěšná společnost ZalozFirmu.cz (IČO: 28724747) provozuje stejnojmenný portál, s jehož pomocí si můžete zřídit podnikání OSVČ nebo založit s. r. o. Zásadní je, že za servis, který vám portál poskytne, nic neplatíte. Uhradíte výhradně a jen povinné zákonné poplatky (notář, soud, výpisy, oprávnění apod.).

Činnost portálu a lidí pro něj pracujících je financována z dotačních programů a grantových programů určených na podporu podnikání. Nejde tedy o komerční službu.

Založte si firmu sami kompletně online (± týden)

Můžete si sami založit vlastní s. r. o. bez jakéhokoli chození po úřadech a notářích. Vyjde vás to zhruba na 5500 Kč. Přesný postup a praktický příklad najdete v článku Založení s. r. o. kompletně online za 5500 korun. Vyzkoušeno v praxi.

Založte si firmu sami přímo u notáře (1 den, s přípravou ale týden)

Tento poslední postup si právě v tomto článku popíšeme a sami zjistíte, že proces zvládnete sami bez dalších placených prostředníků. Čistá cena založení firmy v tomto případě byla 7244 Kč.

První návštěva notáře

Vybral jsem si nejbližší notářskou kancelář. Následovala první schůzka, kdy mi notářka vysvětlila výhody, nevýhody, co bychom měli, co je dobře, co je špatně, jak postupovat. Ptala se, v jaké oblasti budu podnikat a jaké živnosti nebo koncese potřebuji. Toto vše se totiž sepisuje před podáním návrhu na krajský soud a v tom byste měli mít jasno předem, protože následná změna po zápisu vás bude stát peníze.

Schůzka zabrala asi hodinu, protože jsem se moc ptal. Poté jsem šel domů a asistentka mi řekla, že jakmile bude připravená zakladatelská smlouva, zavolá mě k podpisu.

Zakladatelská smlouva byl v tomto případě formulářový dokument, nic složitého, automaticky připravený notářskou kanceláří. I proto bylo možné využít následnou službu okamžitého zápisu do obchodního rejstříku.

Mezičas

Protože nedisponuji nemovitostí a dávat si sídlo s. r. o. do paneláku není moudré, bylo nutné pro s. r. o. najít a vymyslet sídlo. A to není tak snadné. Buď máte vlastní nemovitost, nebo máte známé, rodinu, kamarády – nebo za to zaplatíte. Já zvolil třetí možnost a zbývalo najít kdo a kde.

Mám pronajatou kancelář a měl jsem povolení od majitele nemovitosti do budovy umístit i sídlo s. r. o. Nic bych za to neplatil, bylo to součástí nájmu. Jenže jak dlouho v pronájmu budu? Rok? Dva? Co když se budu (muset někdy) stěhovat? Měnit sídlo firmy znamená náklady.

Pro začátek jsem se proto rozhodl začít s virtuálním sídlem firmy a pak se uvidí. Cena služby: 240,79 Kč měsíčně při předplatném na 3 roky (celkem první výdaj byl 8868,44 Kč na faktuře, platil jsem převodem předem ze soukromého účtu).

Z kanceláře jsem později udělal provozovnu a tu nechal zapsat do živnostenského rejstříku. Provozovna se mi tak může změnit, ale sídlo zůstane stejné.

Druhá návštěva u notáře

Druhá schůzka proběhla za týden dopoledne.

10:00 hod. Přišel jsem a ihned následoval podpis připravené zakladatelské smlouvy a platba notářského poplatku. Firma je nyní zapsaná v obchodním rejstříku pomocí přímého notářského zápisu. (Na Justice.cz to ještě vidět nebylo, aktualizace zabere i pár dnů, zase tak online to úplně není. Proto s sebou všude chvíli noste výpis z OR, který vám dá přímo notář.) Cena služby: 6050 Kč.

10:45 hod. S touto smlouvou jsem šel obratem do pobočky České spořitelny, protože byla ve stejné budově. Do této banky jsem vložil základní vklad 2000 Kč, na což jsem dostal potvrzení. Po zápisu do obchodního rejstříku se speciální účet pro vložení základního vkladu automaticky ještě daný měsíc změnil na firemní účet, kde mi hned na startu Spořitelna automaticky dala pro nově vzniklé (!) s. r. o. kontokorent 20 000 Kč a vedení účtu 1. rok bez poplatku. Cena služby: 0 Kč.

12:30 hod. Z banky jsem osobně zašel na živnostenský úřad a zřídil si živnosti. Tento proces zabral necelých 30 minut. Vzhledem k tomu, že jsem ale potřeboval i koncesi, samotné vydání živnostenského oprávnění se prodloužilo přesně o 8 kalendářních dnů. V opačném případě bych z úřadu odcházel již s platným ŽL. Poplatek: 1000 Kč.

Ve zkratce: celkový čas a náklady

V ideálním světě to bude vypadat takto:

V 8 hodin přijdete k notáři:

sepíšete zakládací listinu,

ověření podpisu,

doložíte souhlas majitele nemovitosti se sídlem,

výpis z katastru nemovitostí,

uhradíte notářský poplatek a služby CzechPointu (podpisy, ověření).

Hotovo, máte firmu.

V 9 hodin vstoupíte do banky a za 20 minut máte otevřený účet pro složení základního vkladu.

V 11 hodin jste na místním živnostenském úřadu a o půl hodiny později máte v ruce živnostenské oprávnění.

Gratuluji, během dopoledne jste si založili firmu a po obědě podnikáte. Až tak jednoduché to je.

Jenže já všemu hned nerozuměl a notář také netrpělivě nečeká u dveří na prvního zákazníka. Přestože samotné založení firmy skutečně trvá jen hodiny, přípravný proces zabere zhruba týden, tj. příprava podkladů pro notáře i samotná práce notáře. Až vám zavolá, ten den máte firmu hotovou.

Tabulka: Časová náročnost úkonů a potřeb

Založení s. r. o. v praxi Úkon Datum Časová náročnost Poznámka Hledání notáře 6. 8. 1 hod. telefonování analýza, kdo může a co po mne chce Schůzka s notářkou 8. 8. 1 hod. Zajištění sídla firmy 8. 8. 4 hod. analýza nabídek na trhu, dotazy, cesta, platba Podpis zakladatelské smlouvy 15. 8. 1 hod. podpisy, ověřování Založení účtu v bance pro složení základního vkladu 15. 8. 30 min. osobně Zřízení živnostenského oprávnění 15. 8. 30 min. osobně Vydání koncese 23. 8. 8 kalendářních dnů bez koncese jsem nemohl podnikat Skutečné zahájení působení firmy 23. 8. na Justice.cz už jsou aktuální údaje, nový účet v jiné bance apod. Zřízení datové schránky 30. 8. 15 dnů schránka zřízena až po mé telefonické urgenci na MVČR

Aby moje nová s. r. o. mohla začít podnikat s nezbytnou koncesí, od hledání „jak“ po platné dokumenty uběhlo 17 kalendářních dnů. To není zrovna „založení firmy za 1 den“, ale ukazuje to, jak to prostě funguje v praxi, když si vše zajistíte sami.

Datová schránka pro s. r. o. je vám zřízena automaticky a přihlašovací údaje přijdou k vám domů na adresu jednatele do 7 dnů. Jenže mně nepřišlo nic. Bez datovky jste pro úřady takřka neviditelní, s FÚ dokonce ani jinak komunikovat nemůžete… Pomohla až moje telefonická urgence přímo na Ministerstvo vnitra ČR. Odpovědný pracovník ihned zjistil, že jejich systém z nějakého neznámého důvodu nic nevygeneroval a za dva dny jsem měl přihlašovací údaje doma.

Tabulka: Jednorázové náklady

Náklady na založení mé s. r. o. – jednorázové Úkon Cena Notářský zápis (all inclusive, smlouva apod.) 6050 Kč Ověření podpisů 73 Kč Výpis z katastru nemovitostí (u notáře) 121 Kč Živnostenské oprávnění včetně koncese 1000 Kč Založení účtu v bance 0 Kč Vstupní náklady CELKEM 7244 Kč

Vyplatí se vám založit s. r. o.?

Na to nelze jednoznačně odpovědět, musíte si rozhodnout, k čemu má sloužit. Pokud si potřebujete rozdělit druh podnikání, pak ano, s. r. o. je řešením.

Pokud chcete předem řešit možnost dědictví po vaší smrti, i to s. r. o. pokryje.

Pokud si myslíte, že se vám s firmou bude podnikat lépe, těžko říct. Vše vám zdraží, a to razantně. Zásadně vám stoupne počet povinností i hrozících sankcí. Více starostí. Více poplatků. Více zodpovědnosti.

Mne následně čekaly další úkony, ty už ale běžně k založení s. r. o. nepotřebujete. Liší se totiž podle vašeho druhu podnikání:

Evidenční kontrola na STK 23. 8. 2 hod. nezbytné pro změnu vlastníka/provozovatele Změna pojistné smlouvy 23. 8. 4 hod. analýza trhu, porovnání cen, uzavření smlouvy Změna v registru vozidel 23. 8. 2 hod. firemní vozidlo s. r. o. Český metrologický institut 30. 8. 2 hod. osobně, ověření měřidla Registrace na Krajském úřadu 30. 8. 30 min.. datová schránka Registrace na Celním úřadu 30. 8. 30 min. datová schránka Registrace na Státní veterinární správě 30. 8. 30 min. datová schránka Registrace na finančním úřadu 30. 8. 30 min. datová schránka Registrace k platbě rozhlasových poplatků 30. 8. 30 min. datová schránka

Tak či onak, s. r. o. založíte rychle a levně. A tím vám to teprve začíná.