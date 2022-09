Zálohy na energie jsou moc vysoké, stěžují si lidé. Jak si je můžete zkontrolovat?

Energetický regulační úřad (ERÚ) se od počátku roku 2022 potýká s nárůstem stížností lidí na výši záloh za energie, které jim nastavili jejich dodavatelé. Od ledna do září se na úřad obrátilo 15 tisíc lidí, přičemž stížnosti na údajně špatně nastavené zálohy tvořila téměř třetina (30 %). V posledních měsících se počet stížností zvyšoval.

Jak ERÚ zjistil, lidé si na zálohy stěžují z valné většiny zbytečně. Problém je totiž jinde.

Stížnosti spotřebitelů sice míří na zálohy, když se jich ale doptáváme, zpravidla skončíme u problémů s cenou. Typicky jde o její navýšení, které dodavatel například řádně neoznámil. Pokud bychom vybrali případy, kdy byl problém skutečně se zálohami, s nastavením jejich výše, šetřili jsme takových letos pouze šedesát. Jen u devíti z nich jsme přitom narazili na pochybení ve výpočtu dodavatelů. Nicméně další problémy jsme odhalili například v tom, že dodavatelé v předchozím kroku neoznámili řádně zvýšení ceny. Spotřebitel se pak o změně dozví až při stanovení záloh, proto si na ně stěžuje, říká Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Potíž tedy nespočívá ve špatně nastavených zálohách, ale v tom, že dodavatelé svým zákazníkům neoznámili zvýšení cen tak, jak jsou povinni. Tedy řádně, adresně, konkrétně a transparentně, aby si lidé mohli sami spočítat, jak budou vypadat jejich budoucí zálohy. A hlavně aby si dokázali sami včas porovnat, zda chtějí u svého dodavatele zůstat, či nikoli.

Když se s vámi dodavatel nebaví a rovnou napálí vyšší cenu

Pokud dodavatel svého klienta nekontaktuje přímo dopisem nebo e-mailem s oznámením zvýšení ceny energií a pouze tuto informaci vyvěsí na své webové stránky, má smůlu. Podle novely energetického zákona, která začala platit na začátku roku 2022, dodavatel v takovém případě nemá nárok zákazníkovi vyšší cenu účtovat, protože nemá jak prokázat, že vyvinul dostatečnou snahu k tomu, aby zákazníka tato informace skutečně zastihla. Více si o tom můžete přečíst ve výkladovém stanovisku ERÚ č. 1/2022.

Přesná pravidla má také načasování, s jakým předstihem vám dodavatel změnu ceny musí oznámit.

Kromě toho, že vás dodavatel musí oslovit přímo, musí tak učinit nejpozději měsíc před platností nového ceníku. Také je povinen vás upozornit, že můžete kvůli změně odstoupit bez sankce od smlouvy, pokud tak činíte alespoň 10 dní předtím, než nové ceny začnou platit.

Co dělat, když po vás dodavatel chce vyšší ceny, aniž by vám je předem oznámil? V první řadě se proti vyúčtování ohraďte a sdělte dodavateli, že změnu považujete za neúčinnou.

Pokud dodavatel chybu uzná a vyúčtování opraví, pak je vše v pořádku.

V opačném případě vyúčtování reklamujte, a pokud vám dodavatel nevyhoví, obraťte se na ERÚ, který zahájí mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Právě v tomto řízení může zaznít pravomocný verdikt, že dodavatel na účtování zvýšené ceny nemá nárok.

Jak mají být zálohy vysoké?

Energetický zákon stanoví, že měsíční zálohy musí odpovídat očekávané spotřebě. K výpočtu se používá průměrná měsíční spotřeba energie z předchozího roku. Měsíční spotřebu snadno zjistíte ze svého ročního vyúčtování.

Postup výpočtu záloh:





Vezměte si roční vyúčtování, které vám dodavatel poslal.

V části A vyúčtování najděte celkovou spotřebu měřenou v megawatthodinách (MWh).

Spotřebu vynásobte cenou jedné megawatthodiny, kterou určuje vaše smlouva. Zpravidla ji naleznete v ceníku produktu, který bývá na stránkách dodavatele.

Pozor, potřeba je použít celkovou cenu, tedy včetně regulované platby odpovídající vašemu distribučnímu území a daní.

Ceník obsahuje i tyto položky, někdy jsou však vypsány odděleně. Pokud váš dodavatel účtuje také fixní platby, které nejsou závislé na spotřebě, k vypočtené záloze je musíte připočíst.

Spotřebu vynásobenou cenou vydělíme počtem měsíců zúčtovacího období, typicky 12 měsíci.

Pokud jste v uplynulém roce změnili dodavatele, nebo má vaše odběrné místo historii kratší než 1 rok, může vaše vyúčtování zohledňovat kratší období.

Zda je záloha vypočtená dodavatelem správně, poznáte podle toho, že je shodná, nebo nižší, než vámi vypočítaná částka.

Příliš vysoké zálohy určitě nejsou ideální. Dodavatele jimi de facto bezúročně úvěrujeme. Navíc, pokud by se dodavatel dostal do potíží, budeme se muset, mnohdy složitě, domáhat vrácení přeplatků, říká členka rady ERÚ říká Markéta Zemanová. Na druhou stranu vhodné nejsou ani příliš nízké zálohy. I když zákon nestanoví minimální výši záloh, nízké platby vedou k vysokým nedoplatkům v ročním vyúčtování, které musí domácnost nárazově uhradit. Na ERÚ se v současnosti obracejí lidé, kterým dodavatel po zvýšení ceny zálohy nenavýšil a nyní mají hradit nedoplatky i desetitisíce korun. Správná záloha tak nesmí být ani příliš vysoká, ani příliš nízká, dodává.

Energetický regulační úřad připravil na svých webových stránkách kalkulačku výpočtu přibližné výše záloh, kde si můžete své zálohy zkontrolovat.

Kalkulačka umožňuje dva typy výpočtů, a to zjednodušený a detailnější.

Pro zjednodušený orientační výpočet kalkulačce zadáte:

Zda máte produkt s pevnou, nebo spotovou cenou,

na co plyn nebo elektřinu využíváte,

jaká je cena produktu v Kč/MWh bez DPH.

Vyjde vám:

Předpokládaná roční platba včetně DPH,

orientační výše měsíční zálohy včetně DPH

Pro přesnější výpočet už po vás kalkulačka bude chtít (u záloh na elektřinu) také jistič a stálý měsíční plat (tedy ne váš plat, ale plat za odběrné místo).

Výpočet záloh na plyn zadáte v kalkulačce podobně.

Zjednodušený výpočet:

Zjednodušený výpočet záloh za plyn v domácnosti – kalkulačka ERÚ Autor: Energetický regulační úřad

Takto vypadá přesnější výpočet záloh za plyn:

Výpočet záloh za plyn v domácnosti – kalkulačka ERÚ Autor: Energetický regulační úřad

Jak na spotové ceny?

Pokud máte sjednaný plyn nebo elektřinu s dynamickou, tedy spotovou cenou, pak vezměte do ruky svoji smlouvu a najděte v ní vzorec odvozující výslednou cenu z burzy. Aktuální cenu energie si podle tohoto vzorce spočítejte, případně se obraťte na svého dodavatele, aby vám cenu sdělil. Dodavatelé by správně měli aktuální spotové ceny uvádět na svých webových stránkách, nebo vás o nich pravidelně informovat například e-mailem.

Můžete také využít kalkulačky ERÚ, která umí spočítat i zálohy u spotových cen:

Výpočet záloh za elektřinu – cena navázaná na spot – kalkulačka ERÚ Autor: Energetický regulační úřad

Pozor tedy, pokud vám dodavatel v případě spotové ceny dlouho neupravil zálohu. U těchto produktů se cena mění velmi rychle a může se stát, že nakonec dostanete k úhradě velmi vysoký nedoplatek při ročním vyúčtování. Bude jistější, když si o přepočet zálohy v mezidobí sami požádáte.





Co dělat, když výše záloh nesedí s vaším výpočtem?

Nejprve svého dodavatele kontaktujte a výši záloh reklamujte. Pokud se skutečně stala chyba, dodavatel ji musí napravit a zálohy přepočítat. V případě, že dodavatel nebude chtít cenu zdůvodnit, pak je ten správný čas obrátit se na Energetický regulační úřad.

Jestliže vám dodavatel naúčtoval cenu v souladu s novými podmínkami, které vám řádným způsobem oznámil (jak popisujeme výše), pak je vše v pořádku a nikdo ho nemůže nutit, aby vám zálohy přepočítal. Vznikla by z toho jediná nepříjemnost, a to, že by vám vznikl nedoplatek, který byste museli tak jako tak uhradit.

Co když chcete zálohy snížit?

I to můžete udělat, pokud máte pro snížení zálohy seriózní důvod. A tím je jedině prokazatelné snížení spotřeby. V obavách z rostoucích cen energií začala velká část domácností s energiemi šetřit. Úspory se tak promítnou do vyúčtování až za dlouhou dobu, vzhledem k jeho ročnímu intervalu.

A tak, pokud chcete nižší zálohy co nejdříve, můžete úspory energie doložit samoodečtem, který dodavateli zašlete třeba už po třech měsících. Dodavatel sice nemá povinnost vám snížit zálohy dříve než po uplynutí ročního období, ale pokud je slušný, rád vám vyhoví.