 »   »  Zákon má ulevit od plateb sociálních odvodů, zkomplikuje však nabírání lidí

Od 1. září 2020 by se měla změnit lhůta, ve které má zaměstnavatel povinnost odeslat přihlášku a odhlášku zaměstnance příslušné Správě sociálního zabezpečení. Dosud byla tato lhůta 8 kalendářních dnů, nově to zaměstnavatel musí udělat v následující pracovní den. V případě nesplnění tohoto termínu hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Podle zaměstnavatelů je však nová lhůta téměř nesplnitelná.

Problém to bude pro velké firmy, kde proces přijímání nových zaměstnanců a vyřízení s tím spojené dokumentace chvíli trvá. Stejně tak s tím mohou mít potíže malí podnikatelé, kteří často využívají externí účetní, například jen na určité dny v týdnu, říká k tomu prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Nová úprava vzešla z pozměňovacího návrhu připraveného ministerstvem práce v rámci schvalování vládního návrhu zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem. Na problém upozornila Komora daňových poradců a zástupci podnikatelských svazů.

Úprava neprošla standardním procesem

Člen Prezidia Komory daňových poradců Jiří Nesrovnal je přesvědčený, že taková restrikce je zcela neodůvodnitelná, a to zvláště v současné, pro zaměstnavatele komplikované, situaci. Jedná se také o postup, který je zcela v rozporu s vládou opakovaně deklarovanou snahou podnikatelům pomoci, říká.

Zaměstnavatelé se také pozastavují nad tím, proč bylo nezbytné úpravu schválit ve stavu legislativní nouze a neprošla standardním legislativním procesem. Ministerstvo práce se podobný návrh pokoušelo neúspěšně prosadit už v minulosti.

Ministerstvo v reakci na kritiku zaměstnavatelů uvedlo, že dané opatření bylo navrženo a schváleno v souladu s předem avizovaným dalším vývojem elektronizace komunikace mezi ČSSZ, zaměstnavateli, poskytovateli zdravotních služeb a pojištěnci. Ve stavu legislativní nouze pak podle resortu bylo přijato kvůli udržení komplexnosti celé úpravy.

Šlo o komplexnost, říká ministerstvo

Bereme-li v potaz, že se jedná o úpravu, která přináší zaměstnavatelům úlevy v oblasti pojistného, které přímo souvisí s existencí zaměstnaneckého poměru, pak je i pro celé zprocesování dat a možnost kontroly správnosti důležitá aktuálnost informací o vzniku či zániku zaměstnaneckého poměru. Je tedy zcela logické a racionální, že opatření byla schvalována společně, uvedl mluvčí resortu Vladimír Dostálek.

Podle něj navíc zůstává i nadále v platnosti možnost (podle § 94 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění), kdy si zaměstnavatel může s OSSZ písemně dohodnout jinou lhůtu pro plnění oznamovacích povinností. Stále tedy bude existovat prostor na alternativní řešení pro zaměstnavatele, kterým by mohlo hrozit, že z relevantních důvodů nedokáží tuto povinnost plnit, dodal Dostálek.

Za odloženou platbu odvodů pětina obvyklého penále

Zkrácení lhůt prošlo parlamentem v rámci schváleného vládního návrhu zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem. Vláda firmám kvůli koronaviru umožní odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Zaměstnavatelé z dluhu zaplatí pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Platba odloženého pojistného se jim tak navýší o necelá 4 % p.a., jak už jsme psali v tomto článku.