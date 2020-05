 »   »  Firmy si budou moci odložit platbu sociálního pojištění, zaplatí ale penále

Vláda schválila úlevu platby sociálního pojištění pro firmy a podniky, odložit si ji mohou až do 20. října 2020. Jedná se o úlevu ve výši 24,8 % z mezd vyplácených zaměstnancům, a to za tři měsíce (květen, červen a červenec). Opatření se konkrétně týká pojistného splatného v období tří měsíců (do 20. června 2020, do 20. července 2020 a do 20. srpna). Z hrubých mezd by tak za zaměstnance odváděli pouze pojistné (6,5 %). Opatření ještě musí odsouhlasit Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

Ale pozor, jestliže se zaměstnavatelé rozhodnou možnosti odložení platby sociálního pojištění využít, zaplatí za období odkladu penalizační přirážku, která odpovídá pětině zákonem stanoveného penále. Platba odloženého pojistného se jim tak navýší o necelá 4 % p. a.

V případě, že se zaměstnavatelé rozhodnou využít odklad pojistného se sníženým penále, nebude firma nikde vedená jako dlužník. To je důležité při poskytování dotací nebo jiných forem podpory při současné pandemii, říká Jana Maláčová ministryně práce a sociálních věcí.

Další navrhované změny spočívají v povinnosti zaměstnavatele předkládat přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze elektronicky. Dojde tedy ke zrušení možnosti zaplacení pojistného v hotovosti na OSSZ.