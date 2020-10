Potřebujete si vyřídit nový občanský průkaz, ale nejste si jistí, kam se vydat, co všechno donést a kolik vás to vlastně bude stát? Dnes se již standardně vydávají občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a čipem, přičemž existuje i možnost získat doklad ve zkrácené lhůtě. Poradíme vám, kde o vydání nového občanského průkazu zažádat a na co přitom rozhodně nezapomenout.