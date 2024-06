Vyměnili jste si peníze ve směnárně a jinde mají lepší kurz? Jak a kdy můžete transakci stornovat?

S blížící se dobou dovolených možná začínáte plánovat cestu do zahraničí a zvažujete, zda budete cestovat jen s platební kartou, nebo jestli si s sebou povezete také cizí měnu v hotovosti. Platby kartou nebo výběry z bankomatu v zahraničí nemusí být vždy úplně výhodné, jak nedávno například popsal svůj zážitek z cesty na Slovensko kolega Dalibor Chvátal v článku Za jeden výběr z bankomatu na Slovensku můžete klidně zaplatit třikrát (TEST).

Také ne všude v restauracích je možné platit digitálně a je nutné mít u sebe hotovost. Alespoň část peněz byste tedy měli mít při sobě už z domova, kde máte poměrně záruku na výměnu peněz za solidních podmínek. Navíc se zákonnou zárukou, že pokud se při výměně spálíte a včas na to přijdete, směnárna musí výměnu stornovat a vrátit vám peníze bez jakéhokoli dalšího poplatku.

Jestliže tedy zjistíte, že jste ve zvolené směnárně vyměnili své peníze nevýhodně, pak máte za určitých podmínek možnost dostat peníze zpět. Jak tedy na to, když vás právě taková situace potká?

Transakci můžete do 3 hodin stornovat

Může se vám stát, že vyměníte peníze ve směnárně A a cestou domů jdete kolem směnárny B, která nabízí výhodnější kurz. V takovém případě se můžete do směnárny A vrátit a transakci zrušit, pokud ještě neuběhl časový limit 3 hodin od výměny.





Podmínky

Storno musíte provést na stejné provozovně, kde transakce proběhla. Nelze tedy dojít na jinou pobočku stejné firmy.

Je také nutné vždy odstoupit od transakce v plném rozsahu, nedá se vzít zpět pouze část obchodu.

Pro odstoupení od smlouvy zákon stanovuje limit 1000 eur, aby se zabránilo spekulacím na vývoj kurzu a zneužití práva odstoupit od smlouvy.

U směn s ekvivalentní hodnotou nad 1000 eur je možné odstoupit jen od části obchodu, tedy od té, která je právě do hodnoty 1000 eur. Jestliže tedy například měníte valuty v hodnotě 1300 eur, můžete podle zákona stornovat jen směnu v hodnotě 1000 eur.

Směnárník však může dobrovolně povolit storno v plné hodnotě, protože pokud je to ve prospěch klienta, smí se výše storna odchýlit od zákonného požadavku.

Co dělat, když má mezitím provozovna zavřeno?

Pokud chcete směnu peněz stornovat, ale mezitím skončila provozní doba pobočky, okamžikem konce provozní doby se stopne 3hodinová lhůta a zastaví se její odpočet. Ten pokračuje opět až druhý den, kdy se dveře provozovny znovu otevřou. Důležité je, abyste se řídili provozní dobou, kterou musí směnárna povinně uvést na účtence směny.

Zároveň platí, že následující pracovní den musíte mít na provedení časový prostor minimálně půl hodiny, a to i v situaci, že vám z odpočtu lhůty z předchozího dne zbývá kratší čas. O tomto právu vás směnárník musí informovat na kurzovním lístku i na dokladu o provedení směny.

Příklad

Přišli jste si vyměnit peníze ve čtvrtek v 18 hodin večer. V 19.30 jste procházeli kolem jiné směnárny, která nabízela výhodnější kurz. Původní směnu jste si rozmysleli a nyní chcete transakci stornovat. Vrátíte se do směnárny, kde jste peníze vyměnili, ta však v 19 hodin zavřela. Druhý den otevírá v 9 hodin. Znamená to, že transakci můžete stornovat do 11 hodin dopoledne, protože v předchozím dni uběhla od směny do zavírací doby 1 hodina a následující den máte k dispozici ještě 2 hodiny od otevření, které hrají ve váš prospěch.

Kdo směnárny hlídá?

Nad činností směnáren má dozor Česká národní banka (ČNB).

Dané porušení zákona o směnárenské činnosti, tj. nevrácení zákazníkovi přijatých peněžních prostředků při odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu, bylo v letech 2019 až 2024 sankcionováno Českou národní bankou v rámci celkem šesti správních řízení se směnárníky. Nejednalo se však o jediné porušení sankcionované v rámci těchto řízení, vždy byla řešena ještě další porušení, říká Jaroslav Krejčí z odboru komunikace ČNB.

V těchto šesti řízeních byly Českou národní bankou příslušným směnárníkům uloženy pokuty:

3 mil. Kč

2,5 mil. Kč

2 mil. Kč

1,5 mil. Kč

a dvakrát 150 tis. Kč s tím, že ve čtyřech případech bylo současně i odňato povolení k činnosti směnárníka.

Rady pro klienty směnárny podle ČNB

Směnu provádějte pouze v označených směnárnách a před provedením samotné směny si nejprve pozorně přečtěte veškeré informace na kurzovním lístku.

Pojmy „Nákup a prodej cizí měny“ a jim odpovídající kurzy, tj. informace o směru směny, se uvádí z pozice směnárny, a to v první osobě jednotného nebo množného čísla. Za nákupní kurz získáte výměnou za cizí měnu české koruny. Za prodejní kurz získáte výměnou za českou korunu cizí měnu. Směnárna je povinna uvádět jako první informaci o nákupním kurzu (v daném případě skládáte cizí měnu) a až poté informaci o kurzu při prodeji cizí měny (v daném případě skládáte české koruny).

Směnné kurzy se u jednotlivých směnáren mohou lišit. Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných Českou národní bankou.

Směnárny je stanovují samostatně, nezávisle na kurzech vyhlašovaných Českou národní bankou. Účtovat úplatu za provedení směnárenského obchodu je zakázáno s výjimkou např. směny mincí nebo šeků.

Směnárna je povinna na kurzovním lístku zveřejnit pouze nejméně výhodný směnný kurz, který nabízí. Pokud směnárna nabízí možnost výhodnějšího kurzu (VIP kurz), může být ve směnárně a jejím bezprostředním okolí uveřejněna pouze obecná informace o této možnosti, nikoliv samotný výhodnější kurz (konkrétní kurz vám sdělí obsluha směnárny).

V případě, že Vámi složená částka k provedení směny převyšuje částku odpovídající 1000 eur, musí vám směnárna před uskutečněním samotné směny poskytnout informace o:

své osobě (jméno a identifikační číslo),

směnárenském obchodu (tj. názvy nebo jiná označení měn, mezi nimiž byla směna provedena; částka, která byla složena k provedení směny; směnný kurz; částka, která odpovídá částce složené k provedení směny po přepočtu směnným kurzem; případná úplata za provedení směnárenského obchodu),

vašem právu odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu (storno obchodu) a popisu, jak od smlouvy o směnárenském obchodu odstoupit,

a o vašich dalších právech.

Informace, které musíte dostat písemně, si přečtěte a zkontrolujte, jestli souhlasí s kurzovním lístkem a dalšími informacemi vyvěšenými ve směnárně, nebo jsou pro vás výhodnější. Pokud budete dokument podepisovat, tak jedině souhlasíte-li s podmínkami v něm uvedenými. Jeden výtisk informace si uschovejte pro další případné potřeby, včetně možných reklamací.

Pokud budete směňovat částku vyšší, než je ekvivalent 1000 eur, nikdy nepředávejte peníze ke směně dříve, než obdržíte a odsouhlasíte výše uvedené informace. Po provedení směny trvejte na vydání dokladu o poskytnutí služby, který vám směnárna musí vydat.

Kdo řeší případné stížnosti

Pokud narazíte na problém a budete chtít za výše uvedených podmínek odstoupit od směny, směnárna vám v tom žádným způsobem nesmí bránit, je povinna přijmout vrácené peníze a zároveň vám vyplatit vaše peněžní prostředky, případně doplatit vyplacenou částku dle kurzu vyhlašovaného ČNB k předchozímu dni.

Jestliže se s vámi ve směnárně odmítnou bavit a na storno nepřistoupí, i když jste v právu, pak učiňte druhý krok: reklamaci.

A pokud směnárna ani reklamaci neuzná, můžete využít další dvě možnosti: