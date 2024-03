Za jeden výběr z bankomatu na Slovensku můžete klidně zaplatit třikrát (TEST)

Intro

Většinou finanční testy na Měšci provádíme cíleně, ale někdy „to tak prostě vyjde“. V této malé předmluvě se můžete dočíst, jak taky může vypadat pozadí testu. Samotný test začíná druhým nadpisem.

Měla to být klidná neděle. Ještě za tmy ráno mě budí budí telefon. Viróza si nevybírá, bere kohokoli.

Za dvě hodiny mi odjíždí autobus a já to zdravotně nedám. Fakt průšvih.

Kam se jede?





Na Slovensko a zpět vlakem.

Popadám připravené „evakuační“ zavazadlo: doklady, notebook, zdroj. Hlavní mobil, záložní mobil, dvoje chytré hodinky. Startuji svůj spalovací šestiválec a za 30 minut jej měním za větší. Kurňa, nechal jsem si doma plastové karty a mám jen jednu záložní! Eura nemám. Nevadí, Slovensko je přece taky civilizace, jízdenky koupím online nebo kartou.

Rozmlsaný z finančně-technologicky vyspělého Česka se nechám nachytat hned první den. Do Bardejovských Kúpelí přijíždíme po 14. hodině. Vysadit, zaparkovat, hurá domů. Jenže vlak je v už v trapu a zbývá autobus. Ne ten můj, ale meziměstská linka.

Hledám cestu zpět. SAD Prešov v autobusech přijímá klasické platební karty, to bude pohodová cesta. Jenže jejich spoj do Košic, kam se musím dostat na Regiojet, odtud nejezdí. O tuto trasu se stará košický Eurobus, jehož posledním technologickým počinem je plastová bezkontaktní dopravní karta Ubian, kterou si musím zakoupit předem v přepravní kanceláři, protože přes online registraci to hned fungovat nebude. A hlavně ji vůbec nepotřebuji. Toto jsem podcenil.

Za to, že jedete autobusem, vám někteří moc rádi zaplatí. Jen musíte sedět na správné sedačce. Hotel Ozón, Bardejovské Kúpele, 17. 3. 2024. Autor: Dalibor Z. Chvátal

Zachraňuje mne v daném místě jediný bankomat Slovenské sporiteľňi. Aha, je pouze kontaktní. Vkládám do něj záložní kartu Maestro od Fio banky. 10 eur mě stojí 323,07 Kč. Václavák hadr, holt za nepřipravenost se platí, skřípu zuby. Příště se připravím lépe.





Následující sobotu se vracím na místo činu vlakem. Můj autobus startuje až za 3 hodiny, to je dostatek času na protiútok.

Do Bardejovských Kúpelí jezdí z Bardejova autobus SAD Prešov, kde platba platební kartou je standard. Nabídka taxi zní 10 €, veřejná doprava kontruje částkou 0,60 € a platbu kartou. Není co řešit, beru MHD.

Samotné město Bardejov má podstatně více bankomatů, než jeho lázně. Mezi výhody ranních testů patří, že nikomu nepřekážíte a nikoho neudivujete, protože kolem vás nikdo není. Jen vy a bezpečnostní kamery. Je sobota, 05:30 hod a začínáme. Tentokrát už jsem připraven.

Bezkontakně? Ale jděte

Do testu jsem zařadil 6 bank. Jde o tyto banky:

365.bank (J & T Group, původní Poštová banka) ČSOB (KBC Group) Prima banka Slovensko (Penta Group) Slovenská sporiteľňa (ERSTE Group) Tatra banka (Raiffeisen Group) Všeobecná úverová banka (Intesa Saopaulo Group

Většina bankomatů byla jen kontaktních. VÚB se tím nijak netajila, bezkontaktní snímač na jejím bankomatu nebyl, ostatně ten chyběl i na bankomatu Slovenské sporiteľňi přímo v lázních (a to je jediný bankomat v daném místě). Ostatní bankomaty sice bezkontaktní snímač měly, ale nebyl zapojen.

Lahůdkou byl bankomat 365.bank. U něj bezkontaktní snímač fungoval a reklama na displeji přímo vybízela k použití mobilu nebo hodinek. Banka dělá dobré jméno svému názvu a navíc během jeho používání zobrazuje např. tyto vtipné hlášky:

10 z 10 stromů nechce stvrzenku A co ty?

A teď si vyzkoušíme, zda si ještě pamatuješ svůj PIN.

Nezapomeň si kartu, bylo by jí smutno.

Bankomat 365.bank. Bardejov, Slovensko. (23. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Bez poplatků

Dobrou zprávou je, že 5 bankomatů si za výběr neúčtovalo žádný poplatek, konkrétně jde o tyto banky:

365.bank (J & T Group, původní Poštová banka) ČSOB (KBC Group) Prima banka Slovensko (Penta Group) Tatra banka (Raiffeisen Group) Všeobecná úverová banka (Intesa Saopaulo Group)

Výběry z těchto bankomatů byly vždy bez poplatků provozovatele bankomatu u všech testovaných vydavatelů karet, a to bez ohledu na zemi vydání.

Pobočka Prima banky. Bardejov, Slovensko. (23. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

S poplatkem za kartu vydanou „mimo eurozónu“

Slovenská sporiteľňa si u svých bankomatů poplatek neúčtuje jen u karet vydaných sesterskou Českou spořitenou. V ostatních případech ale vždy, a to 2,50 € (63,40 Kč podle kurzu v době publikace článku).

Problém je, že Slovenská sporiteľňa „karty mimo eurozónu“ definuje dost vágně. Výběry s poplatkem nabízela i u karet k českým účtům vedených v eurech, poplatek chtěla i u litevských karet Curve (český BIN), Revolut (český BIN) a ZEN.COM (polský BIN). Litva je sice součástí eurozóny, ale pravděpodobně rozhoduje samotný BIN karty, tj. do jaké země se vydaná karta řadí (toto ovlivňuje vydavatel karty).

Pokud můžete, bankomatům Slovenské sporiteľňi se tedy vyhněte, nemáte-li kartu od České spořitelny, protože s českou kartou poplatku neujdete.

Poplatek za výběr českou kartou z bankomatu Slovenské sporiteľňi. Bardejov, Slovensko. (17. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Další poplatek: DCC

Poplatkem za výběr z bankomatu to ale nekončí. Slovenská sporiteľňa aktivně nabídla i možnost pohodlného zaúčtování transakce v českých korunách, abyste se vyhnuli „drahé“ konverzi vydavatele vaší karty. Jenže nabídka směny DCC, resp. zaúčtování transakce v měně karty je pro držitele karty výhodná jen výjimečně. To by totiž váš vydavatel karty musel mít aspoň 8% a vyšší kurzovou marži, což v Česku nemá žádný. V drtivé většině připadů na DCC proděláte. Pokud to jde, DCC vždy odmítněte.

Je fér dodat, že DCC nabízela většina testovaných bankomatů, ale vždy tuto nevýhodnou nabídku šlo odmítnout.

Bankomaty 365.bank a Prima banky nabídly přímo výběr hotovosti, a to bez poplatku a bez DCC.

Zajímavé bylo, že pouze bankomat Slovenské sporiteľňi nabízel odlišný kurz pro karty Mastercard (lepší) a Visa (horší). A tento kurz se ještě během půlhodiny navíc změnil k horšímu, viz tabulka níže. Slovenská sporiteľňa uvádí, že její kurzová marže může být 2–16 %.

Nabídka DCC od Slovenské sporiteľňi pro karty Visa. Nabídka zní 6,19 %. Čas ukazuje 05:49 hodin, ale za půl hodiny to bude jinak. Bardejov, Slovensko. (23. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Nabídka DCC od Slovenské sporiteľňi. Během půl hodiny se kurz zhoršil z původních 6,19 % na 6,61 %. Čas ukazuje 06:27 hodin. Bardejov, Slovensko. (23. 3. 2024) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Ostatní bankomaty měly nabídku DCC shodnou bez ohledu na typ kartového schématu. Nejhorší kurzovou marži nabízela VÚB, a to 9,78 % oproti kurzu ECB.

I kdybyste použili české platební karty MONETA Money Bank a Raiffeisenbank, které patří mezi karty se špatnými kurzy, pořád ušetříte oproti „výhodné“ nabídce DCC slovenských bankomatů.

Autor: Dalibor Z. Chvátal

Nabídka DCC od slovenských bankomatů Banka Přirážka ke kurzu ECB 365.bank bez DCC ČSOB 6 % Prima banka Slovensko bez DCC Slovenská sporiteľňa 5,49 % Mastercard



6,19 % Visa (05:49 hod.)



6,61 % Visa o 38 minut později (06:27 hod.)



5,57 % u karty ZEN.COM Mastercard Tatra banka 8,17 % VÚB 9,78 %

Parametry testu Sobota 23. 03. 2024

05:30 – 07:30 hod.

Bardejov, Slovensko

Občas není úniku a poplatek musíte akceptovat

Na eura nebo americké dolary v hotovosti se můžete včas připravit a výhodně je směnit již v Česku. Pokud nechcete hledat zahraniční bankomat, který vám nebude účtovat poplatek, mějte základní hotovost již s sebou během cesty.

Jenže ne vždy tomu jde předejít a jen obtížně u jiných cizích měn. Pak se skřípěním zubů budete muset akceptovat poplatek provozovatele bankomatu, ale vždy odmítněte DCC.

Mimo EU však můžete narazit i na bankomaty, které vám dají hotovost jen za podmínky poplatku za výběr, povinné DCC a ještě vám poplatek naúčtuje váš český vydavatel karty. Proto takové rošťárně „tři v jednom“ se lze bránit jen univerzální hotovostí např. v EUR/USD, kterou na místě směníte za lepších podmínek, než je výběr z bankomatu.

Ale pokud nemáte výběry v zahraničí v ceně vedení účtu u české či jiné banky, totéž vás potká třeba u bankomatu Slovenské sporiteľňi při akceptaci DCC:

zaplatíte 2,50 € za výběr provozovateli bankomatu,

dostanete předražená eura

a poplatek vám ještě naúčtuje váš vydavatel karty.

Jak moc se liší hotovostní výběr, resp. kurz a poplatky u testovaných karet si již brzy vysvětlíme v dalším článku.