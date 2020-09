Výjimka EU na propadlé STK a dopravní nehoda. Jak se na to dívají pojišťovny?

Evropská unie prodloužila o zmíněnou lhůtu platnost technických průkazů (a také řidičáků a průkazů profesní způsobilosti) kvůli pandemii koronaviru, která paralyzovala chod některých úřadů i stanic technické kontroly. Pokud vám tedy techničák propadl například 12. července 2020, jeho platnost se automaticky prodloužila do 12. února 2021, jak už jsme psali v tomto článku.

Po českých silnicích tak nyní mohou jezdit auta s propadlou technickou, a to zcela legálně. Oslovili jsme proto tuzemské pojišťovny s dotazem, jak je to s pojistným plněním z povinného ručení v případě, že s propadlým techničákem způsobíte dopravní nehodu. A také jestli podobný případ v souvislosti s tím v poslední době řešily.

Z deseti oslovených pojišťoven jich odpovědělo šest. Vesměs všechny uvedly, že směrnici EU a prodloužení termínu technické prohlídky v rámci likvidace škod akceptují. Propadlý doklad je ale jedna věc, skutečný technický stav vozidla věc druhá. A právě na ten se v případě dopravní nehody pojišťovny dívají.

Allianz

Metodické postupy se podle vyjádření pojišťovny nezměnily ani v návaznosti na prodloužení platnosti technických průkazů. Pro snížení nebo zamítnutí nároku je zapotřebí zjistit konkrétní závadu a její vliv na vznik a rozsah škody. V rámci likvidace škod tedy plně akceptujeme směrnici s prodloužením termínu na technické prohlídky vozidel až o 7 měsíců. Obecně platí, že Allianz zajímá především skutečný technický stav vozidla či závady. I tak klientům však doporučujeme, aby provedení technické kontroly neodkládali, pokud k tomu nemají vážný důvod, uvedla mluvčí pojišťovny Kateřina Ikráthová.

ČSOB Pojišťovna

Z poslední doby si nevybavujeme případ, kdy by nehoda byla způsobená vozem bez platné STK. V takových případech vždy posuzujeme, zda technický stav vozu měl na nehodu vliv, tedy pouhá neplatnost STK ještě není důvodem pro odmítnutí plnění, uvádí mluvčí Petr Milata.

Příkladem by podle něj mohla být nehoda způsobená nedobrzděním před křižovatkou vozem bez platné STK. Pokud by řidič neměl STK, protože třeba zapomněl a brzdy měl v pořádku, pojistné plnění pojišťovna vyplatí. Pokud by ale nehoda byla ovlivněna špatným technickým stavem brzdové soustavy, na plnění to už mít vliv bude.

Direct pojišťovna

Pojišťovna Direct uvedla, že měla několik případů, kdy vůz s propadlou technickou způsobil dopravní nehodu, v žádném ale nebyl technický stav vozidla důvodem nehody. Proto jsme se nedostali do situace, kdy bychom to museli řešit. V každém případě jsme ale byli připraveni a podle naší metodiky bychom i tyto případy, kdy propadlá technická vliv měla, plnili, uvedla mluvčí Nela Maťašeje.

Kooperativa

V povinném ručení rozhoduje právní úprava zákona č. 168/1999 Sb. V těchto případech poškozený vždy obdrží plnění od pojišťovny, následně pak může pojišťovna vůči viníkovi uplatnit právo na úhradu vyplaceného plnění, pokud škoda vznikla v důsledku špatného technického stavu nebo konstrukce vozidla. Podmínkou vzniku tohoto práva pojišťovny je příčinná souvislost těchto okolností se vznikem pojistné události a jak je zřejmé, samotná platnost technické prohlídky ani v tomto případě není rozhodující. Podstatné je, že na poškozeného žádná z těchto okolností nemá vliv, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Uniqa pojišťovna

Pojišťovna dosud takovou škodu neřešila, několik klientů s propadlým technickým průkazem se na ní ale obrátilo o informace. Těm jsme potvrzovali, že v případě škody nebudeme toto porušení smlouvy v definovaném období namítat coby porušení podmínek pojistné smlouvy, uvedla mluvčí Eva Svobodová.

Také Uniqa se za běžných okolností dívá kromě propadlého dokladu na skutečný technický stav vozidla a sleduje příčinnou souvislost mezi neplatnou TK a vznikem a výší škody. V situaci propadlé TK a současně špatného technického stavu vozidla, jenž byl příčinou vzniku škody (například jízda na extrémně opotřebených pneu ⇒ smyk vozidla, vada brzdového ústrojí ⇒ nedobrzdění atp.) Uniqa zkoumá míru tohoto vlivu a je oprávněna pojistné plnění odepřít nebo krátit, doplnila Svobodová.

Česká podnikatelská pojišťovna

Ve všech případech, kde bylo ověřeno, že vozidlo nemělo v době dopravní nehody platnou STK, je při likvidaci události vždy přihlíženo k přímé souvislosti s příčinou vzniku dopravní nehody, a ne k platnosti STK, uvedla mluvčí Renata Čapková.

Vzhledem k tomu, že jsou však stanice technické kontroly v současné době v plném provozu, není podle ní důvod k účelovému odkládání zákonné prohlídky vozidla.

Unijní výjimka ale přesto platí a pojišťovny by ji za výše uvedených podmínek měly akceptovat.

Kdy musíte s autem na technickou za běžných podmínek

Technickou kontrolu s osobním autem musíte za standardních okolností projít čtyři roky od nákupu nového vozu a pak každé dva roky. Pokud vás policie chytne s propadlým technickým oprávněním, pak se následné sankce i v tomto případě odvíjejí od stavu vozidla.

Pokud je technická propadlá jen několik dní a auto je jinak v dobrém stavu, hrozí vám pokuta v řádu maximálně pár tisíc Kč a nepřijdete o žádné body.

Když ale bude technický průkaz propadlý třeba několik měsíců či let, a auto je navíc ve špatném technickém stavu, může to být vnímáno jako ohrožení ostatních účastníků silničního provozu a situace je pak o poznání horší. V takovém případě vám hrozí správní řízení, sankce 5 až 10 tisíc, přičtení 5 bodů a zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok.