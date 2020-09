Unijní pardon na propadlé STK a řidičáky skončil, dříve prošlé doklady mají výjimku

Evropská unie kvůli pandemii koronaviru plošně prodloužila o sedm měsíců platnost řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti a propadlých technických kontrol (evropské nařízení 698/2020). S opatřením ale přišla až v květnu, tedy zhruba dva měsíce po začátku nouzového stavu, který částečně omezil chod některých úřadů i stanic technické kontroly. Vláda Andreje Babiše vyhlásila nouzový stav 12. března.

Prodloužení se týkalo všech dokladů, jejichž platnost vypršela v období od 1. února do 31. srpna. To znamená, že na zmíněné doklady, kterým uplynula platnost v tomto období, se hledí jako na platné. Tyto doklady je možné legálně využívat o sedm měsíců déle, než je datum jejich propadnutí. Pokud vám tedy některý ze zmíněných dokladů propadl třeba v 18. srpna 2020, jeho platnost se automaticky prodloužila do 18. března 2021.

Jak je to s výměnou dokladů Pokud vám vypršela platnost technické kontroly mezi 1. únorem a 31. srpnem 2020, můžete ji odložit až o sedm měsíců. Stejně tak výměnu řidičáku. Ministerstvo dopravy však přesto doporučuje výměnu dokladů neodkládat. Od 1. září 2020 propadají zmíněné doklady okamžitě, žádné další prodlužování už neplatí.

EU nařízení odůvodnila tím, že pandemie koronaviru znamenala velkou zátěž na vnitrostátní orgány, občany Unie a firmy, hlavně dopravce. Zejména dopravci a jiné dotčené osoby nemusí být schopni zcela dostát nezbytným náležitostem nebo postupům pro dosažení souladu s některými ustanoveními právních předpisů Unie ve věci obnovování nebo prodlužování osvědčení, licencí nebo povolení či činit jiné úkony nutné k zachování jejich platnosti. Ze stejných důvodů nemusí být příslušné orgány členských států s to dodržovat povinnosti stanovené právem Unie a zajišťovat, aby byly příslušné žádosti dopravců vyřizovány před uplynutím platných lhůt, stojí v nařízení EU z 25. května 2020.

Jak ale už dříve upozornil server iRozhlas.cz, většina zemí Unie nařízení obsahující i řadu dalších bodů nepřijala v plném znění. Celkem osm zemí odmítlo delší platnost řidičských průkazů. Konkrétně šlo o Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko, Irsko, Lucembursko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko. Nařízení o prodloužení STK odmítlo 21 ze 27 zemí EU. Prodloužení přijaly pouze Rakousko, Itálie, Švédsko, Kypr, Portugalsko a Česká republika.

Pokuta i přes udělenou výjimku

Někteří autodopravci se však i přes platnou unijní výjimku na silnicích setkali s problémy. Jednoho z mých řidičů zastavila v červenci policie v Pardubicích s autem, kterému propadla technická krátce po zahájení nouzového stavu. Na místě dostal pokutu 200 Kč a zákaz další jízdy, popisuje svoji zkušenost majitel autodopravy z Prahy, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce však jeho identitu zná.

Přestože Česká republika výjimku podporovala a přijala, ministerstvo dopravy už při oznámení jejího přijetí v červnu řidiče a majitele aut vyzývalo, aby výměnu dokladů neodkládali, protože úřady už v té době fungovaly zpravidla v běžném režimu. Resort k tomu vybízí i nyní.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky budou prodlouženou platnost využívat pravděpodobně více řidiči u dokladu profesní způsobilosti. Například z důvodu zajištění si všech potřebných pravidelných školení, která musí řidič absolvovat v době platnosti profesní způsobilosti řidiče, která například nebyli schopni si zajistit v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky, uvedl Jemelka.

Potvrzení o absolvování pravidelného školení je dokladem, na základě něhož je následně řidiči uznána či obnovena profesní způsobilost na dalších 5 let.

Propadlá technická a řízení vozidla ve špatném technickém stavu

Nyní už je ale vše zpět ve starých kolejích a doklady, jejichž platnost končí od 1. 9. 2020, budou neplatné k danému datu. Žádné další výjimky, žádné další prodlužování platnosti. Ohlídejte si tedy platnost řidičáku i technické, abyste se vyhnuli případným sankcím.

Technickou kontrolu musíte za standardních okolností projít čtyři roky od nákupu nového auta a pak každé dva roky. Pokud vás policie chytne s propadlým technickým oprávněním, pak se následné sankce odvíjejí od stavu vozidla.

Pokud je technická propadlá jen několik dní a auto je jinak v dobrém stavu, hrozí vám pokuta v řádu maximálně pár tisíc Kč a nepřijdete o žádné body.

Pokud ale bude technická propadlá třeba několik měsíců či let a auto je navíc ve špatném technickém stavu, může to být vnímáno jako ohrožení ostatních účastníků silničního provozu a situace je pak o poznání horší. V takovém případě vám hrozí správní řízení, sankce 5 až 10 tisíc, přičtení 5 bodů a zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok.

Do velmi nepříjemné situace se můžete dostat taky v případě, že s autem bez technické kontroly způsobíte dopravní nehodu. V takovém případě má totiž pojišťovna právo odmítnout úhradu pro porušení smluvních podmínek. Škodu musí proplatit majitel vozu s propadlou technickou kontrolou.