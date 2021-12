Vrácení zboží zamítnuto: porušen hygienický obal. Někdy jde ale o trik prodejců

Zakoupíte si výrobek a přijde vám domů poštou. Krátce ho vyzkoušíte a zjistíte, že vám nevyhovuje. Rozhodnete se proto uplatnit svoje právo, kdy do 14 dnů můžete vrátit zboží bez udání důvodu. U obchodníka ale narazíte. Odmítne od vás výrobek převzít a vrátit vám peníze. Své rozhodnutí opře o tvrzení, že jste porušili hygienický obal výrobku, a proto vám nárok na vrácení bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě propadá. Co pak?

Kdy můžete zboží vrátit bez udání důvodu?

Právo vrátit věc do 14 dnů bez udání důvodu prošlo během let určitými změnami. V současné době platí, že právo vrátit zboží do 14 dnů máte v případě, že jste si ho zakoupili tzv. na dálku. Tedy ve chvíli, kdy jste si něco objednali z e-shopu přes internet a s doručením domů, nebo i například přes telefon. Od chvíle, kdy objednávku fyzicky převezmete, vám běží lhůta 14 dnů na vrácení bez udání důvodu.

Pokud si zboží zakupujete fyzicky v kamenné prodejně, nárok na vrácení do 14 dnů bez udání důvodu vám vůbec nevzniká. Zákon počítá s tím, že pokud si zboží kupujete fyzicky, zároveň si ho vyzkoušíte, a tudíž kupujete věc s vědomím, že vám takto vyhovuje.

Tato lhůta slouží k tomu, abyste si zboží vyzkoušeli. Například abyste zkusili, zda vám boty sedí a netlačí vás, zda vám oblečení vyhovuje velikostí, nebo jestli se vám dobře vysává s novým vysavačem. Předpokládá se ale opravdu pouze vyzkoušení. Při odstřižení cedulek z oblečení a po jeho vyprání už může být s vracením zboží problém. Totéž platí, pokud s novým vysavačem vysajete celý dům a navrch ho na víkend půjčíte kamarádce, aby ho také patřičně ocenila. Těžko ho pak budete vracet jako pouze vyzkoušený.

Vrátit zboží nemůžete vždy

Jsou ale případy, kdy vám nárok na vrácení zboží bez udání důvodu zanikne. Jedním z nich je již zmíněná situace, kdy vysavač používáte 14 dnů a pak se ho rozhodnete vrátit. To není pouze vyzkoušení, a tak se není co divit, že vám obchodník odmítne zboží přijmout.

Někdy vám ale nárok na vrácení peněz zanikne i jen tím, že zboží rozbalíte. V občanském zákoníku jsou uvedeny situace, kdy není možné tímhle způsobem od smlouvy odstoupit.

§ 1837 občanského zákoníku Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

A právě v bodě g) je uvedeno, že není možné odstoupit od smlouvy, tedy vrátit zboží ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu, pokud vám bylo zboží dodáno v hygienickém obalu a vy jste zboží z tohoto obalu vyndali.

A tady nastává otázka. Co je a co není hygienický obal? Když vám obchodník odmítne zboží přijmout zpět s tímto odůvodněním, má na to právo, nebo na vás zkouší trik?

Jen igelitový sáček nestačí

Hygienický obal má svůj důvod. Dodává se v něm zboží, které byste bez tohoto zabalení asi nechtěli používat. Například zubní kartáček nebo kontaktní čočky. Ale i třeba různé balené potraviny.

Výklady, co je a co není považováno za hygienický obal, se ale mírně liší. Například Česká obchodní inspekce má na svém webu uvedeno, že se musí jednat o: hygienický, utěsněný obal, který zboží chrání . Pokud jsou tedy například boty jen zabaleny v krabici a přikryty papírem, nejde o hygienický obal. Pokud je zboží jen vloženo do sáčku, který ale není utěsněn, není možné to považovat za hygienický obal.

Některé výklady uvádí, že obal by měl být dokonce zapečetěný. Zda jde, nebo nejde o hygienický obal, je tedy někdy spíše na posouzení jednotlivce. V takovém případě by se ale tyto situace měly vyhodnocovat restriktivně, což znamená ve váš prospěch jakožto spotřebitele.

Ne každý uzavřený obal je hygienický

Neplatí to ale opačně. Tedy že každý uzavřený obal, ve kterém vám přijde domů objednávka, je automaticky hygienickým obalem, a jakmile zboží rozbalíte, ztrácíte možnost ho do 14 dnů vrátit.

Naopak – pokud jde například o oblečení, obuv, vysavač apod., které lze běžně vyzkoušet i v kamenné prodejně, je zcela na místě, že pokud si zboží objednáváte domů, budete si ho chtít vyzkoušet. A je to zcela v pořádku. Zákon vám dává právo vyzkoušet si vlastnosti a funkčnost objednaného zboží. Pokud bude obchodník v těchto případech trvat na svém, zkouší na vás spíše trik a nedejte se.

Toto právo zákon zužuje pouze v případě, kdy pak z hygienických důvodů není možné zboží vrátit. Zcela logické je toto odůvodnění v případě, kdybyste chtěli vracet kartáček na zuby, kontaktní čočky, erotické pomůcky apod. Tam jde o logický požadavek.