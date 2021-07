Vít Endler, finGOOD: Naše rychlost je zásadní. Podnikatel nemá čas čekat na úvěr dva měsíce

Druhý díl rozhovoru se šéfem platformy finGOOD Vítem Endlerem jsme zaměřili na stranu firem, které mohou pomocí crowdfundingu dosáhnout na financování za mnohem kratší dobu, než kdyby se o úvěr ucházely v bance.

Proč by měla jít firma raději za vámi než do banky?

První věcí je rychlost. Segment podnikatelů, kteří mají tržby od deseti do dvou set milionů korun, je z pohledu financování trochu opomíjen. Pokud nejste startupista, který si dojde pro rizikovější peníze, nebo naopak velká firma, která může mít dost financí od banky, máte trochu smůlu.

V bankách se, zvlášť poslední rok, ten proces hodně natahuje. Banky jsou přísnější a požadují víc dokumentů. Naše zkušenost je taková, že podnikatel, jehož ekonomika dává smysl, čeká tři měsíce v bance, jestli dostane úvěr, a když poté musí dodat dalších x dokumentů, už ztratí nervy. Přijde k nám a my ho za týden, dva vystavíme na naší platformě, za týden peníze vybereme a on během dalších pár dnů čerpá. Takže ta rychlost je zásadní.

Pak je to i o tom, jak se díváme na risk analýzu. Rozhodně nechceme nic podcenit, nechceme financovat firmy, které by nebyly schopné splácet. Zároveň ale chápeme že to, co se událo v minulosti, se nemusí dít i v budoucnosti. Jestliže podnikatel funguje, roste, má zkušenost a dobrý plán, tak jsme schopni mu financovat tu budoucnost. Banky se v tomhle orientují spíš na tu minulost.

Dále se banky příliš nehrnou do segmentu menších developerských projektů s plánem postavit pět rodinných domů nebo bytový dům o několika jednotkách. My jsme schopni do toho vstoupit relativně na začátku, což je pro ty podnikatele velká pomoc. Oni ty peníze potřebují na začátku, ale banka jim je v této fázi ještě nedá. Takže my můžeme zafinancovat výkup pozemku, dosáhne se zasíťování, stavebního povolení a pak nastupuje standardní bankovní financování. To je případ, kdy nesoutěžíme s bankou, ale doplňujeme ji.

Zrovna nedávno za námi přišel podnikatel s tím, že potřebuje zafinancovat celý takový projekt. Tím nás trochu zaskočil, protože to bylo velké sousto, chtěl po nás 50 mil. Kč a my víme, že naše databáze by to neufinancovala. Protože takový podnikatel nepotřebuje všechny peníze hned, vymysleli jsme tzv. kontinuální investici. Rozložili jsme investici do sedmi měsíčních tranší. Ty mu každý měsíc vybereme a on je prostaví. Investoři zároveň vidí, co se prostavělo, jak vypadá stavba, jak se zhodnocuje zástava.

Takže kontinuálním investováním jste se z hlediska maximální ufinancovatelné výše úvěru přehoupli úplně jinam.

V podstatě ano. Pořád víme, že na jednu investiční nabídku bychom se měli pohybovat zhruba do deseti milionů. Tím, že můžeme nabídnout to kontinuální investování, jsme schopni zejména u těch developerských projektů nabídnout podnikatelům mnohem více peněz právě kvůli tomu, že oni ty prostředky nepotřebují všechny najednou.

Půjčky dáváte výrobním firmám nebo i e-shopům. Existuje odvětví nebo forma společnosti, jehož firmy naopak nefinancujete? Může se u vás o půjčku ucházet i OSVČ, zapsaný spolek, neziskovka?

Nefinancujeme OSVČ, financujeme jen právnické osoby. Je to proto, že se potřebujeme podívat na tu ekonomiku a byznys. To jsou věci, které OSVČ nejsou většinou schopny nabídnout. Zároveň hodnota úvěru, kterou poptávají, je většinou nižší. Pro nás už úvěry pod milion ekonomicky nedávají smysl.

Co se týče neziskových nebo rozpočtových organizací, tak my jsme v zásadě investiční crowdfunding a toho se držíme. To znamená, že investor by měl vložit peníze a zhodnotit je. Pro neziskové organizace funguje donátorský crowdfunding, kde se peníze zpět neočekávají.

Zároveň finGOOD nefinancuje úplné startupy. Nemáme na ně nastavené procesy, nejsme schopni je valuovat. Pro ně jsou určené jiné typy peněz.

Jakou cestou se k vám vlastně podnikatel dostane?

finGOOD má dnes tři způsoby onboardingu projektů. Prvním je vlastní obchodní oddělení, kde jsou zkušení lidé, kteří mají background v bankách a ve firemním financování. Jsou to obchodníci s vlastním portfoliem. Zde hodně fungujeme i přes doporučení, kdy úspěšně zafinancujeme jednoho podnikatele a ten o tom řekne druhému. Toto oddělení budeme dále rozšiřovat, protože chceme ty firmy vždy reálně vidět, takže naši obchodníci za nimi jezdí do terénu. Věříme, že osobní kontakt je stále důležitý. Z obchodního oddělení nám plyne asi 80 % investičních nabídek, které dáváme na web.

Část poptávek získáváme ze spolupráce s externími sítěmi finančních poradců. Většina poradců dnes sjednává hypotéky, ale zhruba desetina se jich věnuje firemnímu financování. Tuhle síť neustále budujeme a plyne z ní asi desetina investičních nabídek.

Třetím zdrojem je náš web NežPůjdeteDoBanky.cz, kde se registrují žadatelé o úvěr sami. Zadávají sem základní parametry toho, co potřebují, a my pak vyhodnocujeme, jestli jsme schopni ho pustit dál v rámci skóringu. Odtud je ta poslední desetina.



Co předchází tomu, než se investiční nabídka podnikatele objeví na vašem webu?

U všech tří způsobů onboardingu funguje preskóring, abychom se vyhnuli situaci, kdy po nás podnikatel s milionovým obratem žádá úvěr deset milionů a není reálné, že by byl schopen splácet. Zároveň většinou financujeme firmy, které mají alespoň dvouletou historii, ačkoli jsme schopni dělat výjimky, když to dává byznysově smysl.

Po preskóringu následuje risk analýza. Náš risk management tým si vyžádá set dokumentace, abychom byli schopní se na danou firmu reálně podívat. Zhruba polovinu z toho tvoří finanční údaje společnosti, druhou polovinu pak byznysové údaje. Těmi myslím byznys plán, zakázkovou naplněnost, jak vypadají údaje z daného trhu. Pokud jde například o e-shop, jsme schopni se napojit na jejich Google Analytics a pak velmi přesně odhadnout, jak e-shop funguje dnes a predikovat i to, jak to s ním bude do budoucna. Podle zaměření firmy sledujeme například hodnocení na Trip Advisoru, recenze na Booking.com nebo Airbnb, abychom měli o daném podnikání co nejpřesnější představu.

Poté, co firma projde risk analýzou, vznikne zhruba pětistránkový dokument, ve kterém risk management uvádí, jaký doporučuje úrok, jaké by mělo být zajištění, jaké jsou parametry úvěru.

Tato analýza jde na naši investiční komisi, která provede finální schválení. Pokud k němu dojde, připravujeme už samotnou investiční nabídku. V této fázi vzniká teaser, kde investorům popisujeme, co firma dělá a na co chce peníze. Často připravujeme i rozhovor s majitelem společnosti. To je třeba pro mě velice obohacující, protože se dostáváme k podnikatelům, kteří jsou v daném oboru specialisty. To se pak třeba bavíte s člověkem, který solí silnice a nádherně vám o tom povídá. A vy zjistíte, že solit silnice může být docela hezký byznys. Bývá to velice inspirativní. Pokud podnikatel umí opravdu dobře mluvit o svém byznysu, dodává to celé investiční nabídce další rozměr a ty investory to potom zajímá více než jen suchá čísla.

Kromě toho, že podnikateli dokážeme sehnat peníze, mu ve velké míře navíc přivádíme i nové zákazníky. Zčásti to bývají investoři z naší databáze (protože dnes není problém, aby se na daný úvěr skládalo třeba 150 nebo 200 investorů) a další přicházejí díky tomu, že každou aukci provází poměrně velká externí komunikace, zejména v online prostředí. Informace o dané firmě se tak dostane ke spoustě dalších lidí. Ať už je to e-shop s koly, nebo výrobce pálenice, který díky tomu během dvou měsíců vyprodá všechny zásoby. Tento vedlejší efekt crowdfundingu vám banka nedá.

Takže investiční nabídku, kterou se daná firma na vašem webu prezentuje, za ni děláte vy.

Ano. Máme určitý standard, na který jsou naši investoři zvyklí. V nabídce je základní popis firmy, parametry úvěru, teaser, což je jednostránkový dokument, kde jsou základní parametry a popis firmy. Pak k tomu přikládáme analýzu a většinou i nějaké další informace, například ten rozhovor s majitelem. V této nabídce jsou investoři zvyklí se orientovat a mají zde dost informací pro to, aby se dokázali rozhodnout, jestli do dané firmy zainvestují, či nikoli.

Dnes máme přes tisíce investorů, takže máme dost dat, abychom viděli, jak se ta databáze chová. Je to takový živý organismus, vidíme, jak to pracuje. Část investorů funguje tak, že dává peníze skoro do všech aukcí. Tím diverzifikují své riziko a je jim skoro jedno, co se tam objeví, protože v nás mají důvěru. Vědí, že je to zajištěné a se zajímavým zhodnocením. Měsíčně máme čtyři, pět nových aukcí a oni mají každý měsíc připravených dvacet, třicet tisíc na investice, které tam rozdělí.

Pak jsou naopak investoři, kteří si vybírají podle toho, jak se jim líbí podnikatelský příběh, a dají na něj statisíce.



Co se tedy přesně děje v případě, že se financovaný podnik dostane do potíží se splácením?

Pokud k potížím dojde, v prvé řadě s podnikatelem komunikujeme a snažíme se to řešit například odkladem nebo snížením splátek. Někdy za to ten podnikatel nemůže. Stačí se podívat, co se dělo poslední rok. Když vidíme, že ten podnikatel není žádný podvodník, tak položit mu byznys nám taky nepřijde fér. finGOOD má pravidelný monitoring podnikajících subjektů, kde případně vidíme, jestli ten problém není většího rázu, protože pak je potřeba jednat velmi rychle.

Pokud firma není schopna splátky hradit, dojde na zesplatnění úvěru a nastupuje naše právní kancelář. Používáme papírové zajišťovací dokumenty jako směnky nebo notářský zápis s přímou vykonatelností, abychom co nejrychleji mohli reagovat. V případě zástavy movitého nebo nemovitého majetku by pak docházelo k jeho zpeněžení a posléze i k vyplacení investorů, aby dostali zpátky, co vložili, nebo alespoň nějakou část. Ne vždy se podaří získat zpět vše.

Plány a novinky

Myslíte si ve finGOODu i na zahraniční trhy?

Máme takové ambice. Rádi bychom finGOOD dostali i do dalších evropských zemí. To dnes nemůžeme, protože současná licence od České národní banky nás neopravňuje k tomu jít za hranice. Proto se chystáme finGOOD přecertifikovat, abychom mohli s tímto modelem operovat i v zahraničí.

Na které trhy se zaměříte?

Inspirujeme se americkým trhem. Odtud si bereme hlavně to, jak bychom tu službu chtěli dělat. Jak přistupovat k popisu aukcí, jaké nástroje nabízet. Chtěli bychom expandovat na Slovensko, kde by to mělo být relativně jednoduché i kvůli podobnému právnímu prostředí. Dál by nám dávala smysl Visegrádská čtyřka. No a pak bychom se chtěli podívat do digitálně vyspělých ekonomik, tedy severské země a Pobaltí.

Ten zmíněný certifikační proces trvá devět až dvanáct měsíců, takže máme relativně čas si udělat průzkum dané země, kam chceme jít. Pak se budeme rozhodovat i podle toho, jaká tam působí konkurence, jak funguje financování SME sektoru bankami a jaké je právní prostředí, jak bychom byli schopni si zde zajišťovat úvěry.

V blízké době chystáte i nové stránky a investiční aplikaci pro operační systém iOS a Android. Co proti webu nabídne a kdy bude k dispozici?

My chystáme v podstatě tři aplikace. První aplikace bude hotová velmi brzy. Už je v poslední fázi testování. Je to investiční kalkulačka, která spočítá výnosy z investice. Na druhou stranu bude umět stanovit, kolik vás měsíčně bude stát si půjčit tolik na takovou dobu.

Další aplikace bude pro investory. Budou mít přes ní přístup do svého dashboardu, který je dnes na webu. Najdou tu informace o svých investicích, přehledy, kolik už vydělali, jestli už přišla další splátka, kolik jim zbývá a budou schopní odtud přímo investovat. Bude sem napojena i investorská peněženka. Odhaduji, že bude hotová ke konci léta.

Souběžně běží vývoj aplikace pro podnikatele, ve které budou mít informace o svém úvěru. Budou si ji moct napojit do své banky, aby se jim daný den přeposílaly automaticky peníze. Budou vědět, kolik zbývá doplatit a najdou tu i další služby, například odklad splátek.



Za první letošní čtvrtletí se investoři složili na půjčky za více než 30 mil.Kč – skoro tolik, co za celý loňský rok. Na jakou metu byste se chtěli dostat za rok 2021 a jaké plány máte do nejbližších let?

Druhý kvartál to bude něco kolem 70 milionů, takže za první pololetí celkově kolem 100 milionů. Do konce roku bychom to chtěli ještě výrazně zrychlit. Chceme poskytnout úvěry za nějakých tři sta, čtyři sta milionů. Když se podaří překročit hranici čtyř set milionů, budeme hodně spokojení, když se podíváme k pětistovce, budeme hodně hodně šťastní. Vidíme, že těch tři sta, čtyři sta milionů je naprosto reálný cíl.

Příští rok budeme chtít to číslo, které uděláme letos, ještě zdvojnásobit. Takže bychom se mohli pohybovat kolem osmi set milionů až miliardy. Tehdy už bychom měli být dost viditelným hráčem na to, že by nás začaly registrovat i banky. Myslíme si, že i v roce 2023 bychom se opět mohli pokusit zdvojnásobit výsledek předchozího roku a dostat se někam na hodnoty kolem jeden a půl až dvou miliard. Pořád jsme ve startupové fázi, kdy rosteme o stovky procent, takže ta predikce není úplně jednoduchá.

Každopádně musíme tu investorskou a podnikatelskou stranu vyvažovat, abychom měli dost projektů a zároveň dost investorů.

Děkuji za rozhovor.