Vít Endler, finGOOD: Půlmilionová investice se díky složenému úročení může už za rok vrátit zpět

finGOOD je platforma, prostřednictvím které se investoři formou crowdfundingu skládají na úvěry pro malé a střední firmy. Protože jde o zajímavé téma, natáhl se nám rozhovor tak, že jsme se ho rozhodli rozdělit na dva díly. V tom dnešním se zaměříme na to, jak platforma funguje a jak je možné prostřednictvím financování firemních úvěrů dosáhnout na zajímavé zhodnocení.

Když jsem v roce 2015 psala sérii článků o sdílené ekonomice, spadal ještě finGOOD do škatulky peer to peer. Proč jste se v půjčkách přeorientovali jen na úvěry pro firmy?

Původní záměr byl založit peer-to-peer platformu a tak i finGOOD odstartoval. Tehdy byl budován nadšenecky a startupovým způsobem. Dnes má finGOOD jiné zaměření, protože v minulosti došlo ke změně zákona o spotřebitelském úvěru a ten požadoval větší základní kapitál (pro nebankovní poskytovatele úvěrů – pozn. red.). Tehdy na to finGOOD neměl peníze, takže musel změnit model na peer-to-business.

Osobně si myslím, že zde jsou větší možnosti a příležitosti jak pro investory na jedné straně, tak pro podnikatele na druhé straně. V současnosti vidíme, jak finGOOD roste. V oblasti peer-to-business platforem jsme jedna z těch nejrychleji rostoucích. Myslím si, že část financování sektoru malých a středních podniků bude ležet v crowdfundingu, protože to dává smysl investorům i firmám.

Peer-to-peer půjčky (P2P) – nebankovní půjčky realizované přes P2P platformy, kde se propojují lidé, kteří peníze potřebují, a lidé, kteří peníze mají. Peer-to-business půjčky (P2B) – jednotlivci se přes P2B platformu neskládají na půjčky lidem, ale firmám. Crowdfunding je způsob financování, kdy větší počet lidí přispívá finančním obnosem k cílové částce za účelem realizace nějakého projektu.

Jak funguje platforma finGOOD

Pojďme nejdříve čtenářům vysvětlit, jak vlastně P2B půjčky fungují. Investoři si z vašich stránek vybírají projekty, do kterých budou chtít vložit peníze. Svými přísliby se podnikatelům skládají na půjčky. Investor ale peníze odesílá až v momentu, kdy se u daného projektu sejde dost příslibů, ze kterých vzejde nějaká, pro žadatele minimální akceptovatelná část úvěru, tzv. MAČ.

Každá aukce má jasně dané parametry. Není to tak, že by se tam vystavila a čekalo se, jestli se peníze vyberou, či nikoliv. To, co popisujete, se odehrávalo dříve, kdy se čekalo třeba šedesát dní, než se sejde dost prostředků.

My se snažíme tu platformu vyvíjet tak, aby měla přínos pro obě skupiny – investory i podnikatele. Jestliže podnikatel dnes potřebuje peníze, tak nemá čas čekat dva měsíce. To může jít do banky. My se snažíme tuto lhůtu výrazně zkracovat, takže dnes už nezveřejňujeme investiční nabídky na delší dobu, než je 14 nebo 21 dní.

V praxi to pak vypadá ještě trochu jinak. V posledním roce se nám totiž čím dál častěji stává, že poté, co vystavíme aukci, je během pár dní nebo pár hodin částka vybraná. Naše databáze investorů už má dnes poměrně velkou sílu, a když je ten projekt atraktivní, tak investoři reagují velmi rychle.

Správně jste zmínila funkci MAČ, tedy minimální akceptovatelná částka, která se vždy domlouvá s daným podnikatelem. Ten totiž potřebuje nějaký objem peněz na svůj podnikatelský záměr. To je cílová částka. Zároveň se ale vždy ptáme, co je pro něj ta minimální akceptovatelná částka, která řeší jeho podnikatelský problém. Může to být například 70 % cílové částky. Ve chvíli, kde toto minimum vybereme, náš systém automaticky investorům rozesílá informaci, že se dosáhlo této hranice. Oni pak mohou posílat peníze na sběrný účet, ze kterého posíláme prostředky podnikatelům.

Zároveň, pokud je to možné, domlouváme s podnikatelem i částku, o kterou se může ta cílová suma překonat. Není to o tom vybrat vždy co nejvíce, protože jde většinou o zajištěné úvěry. Právě díky tomu zajištění ale můžeme říci, že se částka úvěru dá třeba o pětinu navýšit v případě, že je o investici velký zájem.

Takže investoři se mohou k projektu připojovat i poté, co je dosaženo minimální akceptovatelné částky?

Ano. S investory komunikujeme pomocí e-mailů nebo notifikací v rámci prohlížeče. Investor dostává potvrzení o tom, jak velký příslib zapsal. Poté mu přijde informace, že byla splněna podmínka pro to, aby mohl poslat peníze, a dostane QR kód, přes který jednoduše zaplatí danou částku na sběrný účet.

Minimální investice do úvěrů firem je 5000 Kč, maximální hranice stanovena není. Existují pro investory ještě nějaké podmínky, které musí splnit?

KYC je zkratka slov Know-Your-Customer. Jde o proces ověřující totožnost s cílem zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. AML je zkratka slov Anti-Money-Laundering – proti praní špinavých peněz.

Co se týče těch částek, tak platí jen to, co jste říkala. Každý investor musí projít KYC procesem, musíme tedy ověřit jeho identitu. Při registraci proto předkládá dva doklady a ověřujeme i účet u české banky platbou jedné koruny. Samozřejmě máme proces i na AML. Poté, co investor projde touto registrací, už dál žádná omezení nejsou, až na zmíněnou minimální částku. Nechceme, aby se na úvěr lidé skládali po korunách. Není to P2P byznys, kde lidé žádají o deset tisíc korun. My poskytujeme typicky úvěry od jednoho do deseti milionů korun, průměr za letošek činí nějakých 4,7 milionu.

Jak často se stane, že se nesejde na nějakou nabídku dost investorů?

Stávalo se to dřív. Za poslední rok a půl jsme všechny nabídky vybrali. Ono je to i o tom, že někdy máme nastavenou tu minimální akceptovatelnou částku (MAČ) na 100 %, ale když podnikatel vidí, že se vybraly třeba čtyři z pěti milionů, nakonec přistoupí i na nižší úvěr. Ve většině případů ale dosáhneme minimálně toho MAČe nebo 100 % cílové částky, někdy jdeme i přes sto. Za poslední rok a půl jsme dělali kolem šedesáti úvěrů a všechny dopadly tímto způsobem.



Autor: Gabriela Hájková Rozhovor s Vítem Endlerem probíhal přes aplikaci Zoom.

Čím jsou úvěry zajištěné?

Používáme firemní směnky s avalem majitele firmy nebo notářské zápisy s přímou vykonatelností, případně se ručí nemovitostí nebo movitým majetkem. Dnes máme v zástavě i letadla nebo jeřáby. Většinou jde o movitý majetek, který lze zapsat do rejstříku notářských zástav, takže má VIN kód nebo nějaké číslo, aby se dal registrovat.

Jakou přesně roli má vlastně platforma finGOOD? Uzavíráte smlouvu s oběma stranami, nebo investor uzavírá smlouvu přímo s dlužníkem a vy jste jen zprostředkovatel?

My máme s investory uzavřenou komisionářskou smlouvu. Investor nám poskytne peníze a my vyřešíme všechno ostatní. finGOOD potom vystupuje jako poskytovatel úvěru a v případě zástavy jako zástavce. Pokud by ten úvěr padl, řešíme to opět my prostřednictvím vlastní právní kanceláře. Proto potřebujeme licenci od centrální banky, protože nejsme jen zprostředkovatelé. Protože jsme si na začátku řekli, že chceme pro investory i podniky kvalitní servis, musíme to dělat tímto způsobem.

Investoři a výnos

Na webu uvádíte, že nejčastěji zhodnocujete investice mezi 6–10 % ročně. Na čem závisí míra výnosu?

Míru úroku určujeme podle několika faktorů. Diskutujeme přímo s podnikatelem, protože on musí vědět, jak drahé peníze si může půjčit. My mu v tom můžeme pomoci tím, že se podíváme na cash flow a odhadneme, kolik maximálně může splácet. Dále je to o finančních výsledcích dané firmy. Je to o zajištění, které podnikatel poskytne. A je to i o tom, jak rychle chce ty peníze vybrat. Protože čím je vyšší úrok, tím je nabídka rychleji pryč.

V zásadě to funguje tak, že čím lepší ekonomické výsledky a zajištění té firmy, tím nižší je úročení, protože úvěr je lépe zabezpečen a není tam taková míra rizika. S rostoucím úrokem by měla být i vyšší míra rizika. Ve své podstatě se ale na rizikové věci neorientujeme. Chceme tu být dlouhodobě a chceme si na trhu vybudovat kredibilitu. Neříkám, že nám nikdy nepadne žádný úvěr, to samozřejmě nejde. Čím větší objem úvěrů, tím je větší šance, že to některý z podnikatelů neustojí. A pak tu máme i proces na to, jak vymáhat peníze zpět, aby investoři byli zčásti nebo plně uspokojeni. Nemáme to nastavené tak, že dali peníze a tím to pro nás končí.



Autor: Fingood s.r.o. Tým společnosti finGOOD

Výnos závisí i na způsobu splácení. Na webu máte investiční kalkulačku s orientačními výpočty zisku. Výsledek je ovlivněný tím, zda jde o anuitní, či balonové splácení. Můžete vysvětlit rozdíl?

Části investorů vyhovuje anuitní splácení, kdy každý měsíc dostávají jistinu i úrok. Úroková míra zůstává po celé úvěrové období stejná, ale s klesající jistinou se v čase snižuje výnosová část splátky.

U balonového splácení investor dostane to, co vložil, až na konci v balonové splátce. Mezi tím firma platí jen úroky ve stejných částkách. Jistina se tak v čase nesnižuje a investor získá na úrocích více.

Záleží na každém investorovi. Někdo chce mít peníze dřív zpět, aby je mohl znovu investovat, a tím získává složené úročení, takže ve finále může vydělat víc peněz. Někdo má zase připravený nějaký objem peněz, který rozdistribuuje do několika investičních nabídek a pak jenom čeká a sbírá úroky. Teprve potom, co dostane peníze zpět, uvažuje, jak s nimi naloží. Je to o typu investora, o tom, jaké peníze má na to připravené, jak je chce investovat a jaké očekává zhodnocení.

Na webu máte graf, podle kterého složené úročení přinese investorům větší výnos než úročení lineární. Pojďme si tedy to složené úročení vysvětlit.

Pokud investujete, peníze se vám zhodnotí a vy je znovu reinvestujete, načítá se vám tím ta výnosnost. Pokud budete ty peníze neustále točit, tak neustále multiplikujete znovu a znovu ten váš výdělek.

Dokonce jsme si zpracovávali takovou studii, kdy bych investoval půl milionu korun na finGOODu a rozložil peníze do nějakých dvaceti investic. Jak se mi budou investice vracet zpět, tak za rok mám všechny peníze zpět a už můžu točit jen peníze, které jsem na tom vydělal. Tím se dostáváme úplně do jiných částek.

V tom lineárním úročení je to právě příklad toho balonového splácení, kdy vložím peníze, přijdou mi zpátky, utratím je. Vydělám a udělám to znovu. Sice vydělávám, ale není tam ten multiplikační efekt.



Autor: FinGood s.r.o. Vít Endler je CEO a jednatel společnosti finGOOD

V září 2019 jste jako nastupující výkonný ředitel zrušil poplatek u investic. Do té doby investoři za investice do projektů a firem odváděli poplatek 1 % z investované částky, z anuitních splátek pak poplatek z úrokového výnosu 10 %. Povzbudila změna nějak zájem investorů?

Těžko porovnávat, co bylo před zářím 2019, protože finGOOD se výrazně změnil. Ať už technologicky, personálně, tak i v komunikaci. Teď jsem si dělal zrovna nějaké statistiky, kdy v roce 2019 byla průměrná návštěvnost našeho webu ve stovkách měsíčně. Teď máme na webu měsíčně 20 tisíc unikátních uživatelů. Těžko tedy říct, jestli ty poplatky měly vliv. Tehdy jsme se rozhodli, že chceme získat nové investory, protože pro ně dokážeme připravit skvělé investice. Nyní rosteme zhruba o 150 až 200 nových investorů měsíčně.

V současnosti u nás tedy investoři neplatí vstupní poplatek, poplatek za registraci ani poplatek z výnosu investice. Chceme naší službu nabídnout širokému portfoliu investorů, takže nic neúčtujeme. Tím nevylučuji, že někdy nebudeme muset nějaký poplatek zavést, abychom mohli platformu posunout zase dál. Už dnes vidíme, že v budoucnu budeme muset investovat poměrně vysoké částky do technologie. Čím větší databázi máte, čím větší objem obsluhujete, tím více musíte investovat do personální, ale hlavně do technologické části.

Takže nyní platí, že to procento, které investor vidí u dané nabídky, také per annum získá. Zisk pak samozřejmě musí zdanit 15% daní z výnosu. My investorům každý rok připravujeme tabulku s údaji, kolik investovali, jaký výnos z toho měli a jakou daň by měli odvést.

Z čeho je tedy finGOOD financovaný?

Break-even point označuje hranici, kdy se výnosy z projektu vyrovnají nákladům na něj.

Zčásti z poplatku za objem získaných prostředků, který nám platí financované firmy. Druhá část pochází od našeho hlavního akcionáře, který nám tím umožnil, abychom finGOOD dělali dobře. Máme samozřejmě byznys plán který nám ukazuje, kdy bychom měli dosáhnout break-even pointu, a pak se budeme rozhodovat, co dál. Jestli budeme růst organicky, nebo budeme chtít investovat další peníze, aby finGOOD rostl rychleji.

Pocítili jste na vašem byznysu nějaké dopady covidu?

V březnu, dubnu, květnu loňského roku firmy nevěděly, co se bude dít. Tehdy jsme s několika firmami řešili, co pro ně ta situace bude znamenat. Na druhou stranu máme asi štěstí v neštěstí, protože máme v portfoliu hodně odvážné podnikatele. Hodně z nich se aktivně snažilo svůj byznys rozhýbat nebo se snažili si rychle postavit druhou byznysovou nohu. Nyní spíš pozorujeme, že ti podnikatelé vidí v současné situaci různé příležitosti a využívají je. Takže u nás to bylo o tom, že jsme u pár firem řešili odklad nebo změnu výše splátek, a tím, že to monitorujeme, vidíme, že ty problémy nenarůstají.



Autor: Gabriela Hájková Rozhovor s Vítem Endlerem probíhal přes aplikaci Zoom.

Jak případné snížené splátky u úvěru pak řešíte s investory?

S investory pravidelně komunikujeme. Takže pokud dojde k tomu, že se opozdí splátka nebo je nějaký problém, vědí, že jsme se s podnikatelem dohodli na určitou dobu snížení splátek. Z minulosti si táhneme asi čtyři úvěry, které padly, a investorům dáváme průběžně vědět, co se děje. Jestli došlo k soudu, jaké bylo rozhodnutí, kam se posouváme dál.

Plány a novinky

V blízké době chystáte i nové stránky a investiční aplikaci pro operační systém iOS a Android. Co proti webu nabídne a kdy bude k dispozici?

My chystáme v podstatě tři aplikace. První aplikace bude hotová velmi brzy. Už je v poslední fázi testování. Je to investiční kalkulačka, která spočítá výnosy z investice. Na druhou stranu bude umět stanovit, kolik vás měsíčně bude stát si půjčit tolik na takovou dobu.

Dashboard nejčastěji označuje místo v uživatelském rozhraní, na kterém se zobrazují klíčové a nejpoužívanější informace, aktualizace nebo upozornění.

Další aplikace bude pro investory. Budou mít přes ni přístup do svého dashboardu, který je dnes na webu. Najdou tu informace o svých investicích, přehledy, kolik už vydělali, jestli už přišla další splátka, kolik jim zbývá, a budou schopní odtud přímo investovat. Bude sem napojena i investorská peněženka. Odhaduji, že bude hotová ke konci léta.

Souběžně běží vývoj aplikace pro podnikatele, ve které budou mít informace o svém úvěru. Budou si ji moct napojit do své banky, aby se jim daný den přeposílaly automaticky peníze. Budou vědět, kolik zbývá doplatit, a najdou tu i další služby, například odklad splátek.

Ve druhé části rozhovoru v příštím článku se zaměříme více na stranu úvěrů pro firmy.