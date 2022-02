Když vás potrápí (nejen) vichřice. Podpojištěné domy nemají nárok na adekvátní náhradu škody

Únorové vichry, které se opakovaně prohánějí po celém území Česka, znovu potrápily majitele domů. Zatímco autorce tohoto textu vítr pouze shodil umělohmotné truhlíky s chvojím a od Vánoc zapomenutými ozdobami, jež s třísknutím přistály přímo na kapotě manželova auta parkujícího po okny, což z jeho strany vyvolalo jisté mrzení a mručivé poznámky na manželčinu adresu, jiným nešťastníkům se dařilo mnohem hůř. A to nejen majitelům rodinných domků, chat a chalup, ale i veřejných budov.

Vítr strhl střechu jedné z budov Muzea Vysočiny v Jihlavě. V Praze se zas uvolnila část střechy školy v Zenklově ulici, v Českém Krumlově vítr shazoval tašky ze zámecké střechy. V sousedním Polsku dokonce řádilo tornádo, podobně jako u nás vloni v létě na Moravě. I u sousedů zůstaly desítky poničených budov a tři lidé zemřeli.

Škody na majetku jdou do stamiliónů. Jenom v posledním týdnu od 16. do 20. února 2022 majitelé domů uplatnili škody u pojišťovny Kooperativa ve výši 70 milionů Kč, Uniqa hlásí lehce přes 22 milionů Kč a Allianz zatím sečetla škody na cca 12 milionů Kč. Generali Česká pojišťovna už má nahlášené škody za 82 milionů Kč. Většinou se setkáváme zatím spíše s menšími škodami, které souvisí s poškozením konstrukcí střech, střešních krytin nebo poničených oken a fasád od odlétajících předmětů.Nejvíce škod nahlásili klienti zatím ze středních Čech, Královéhradecka a z jižních Čech, uvedl její mluvčí Jan Marek.

Výčet škod však zdaleka není úplný, protože meteorologové hlásí silný vítr minimálně až do středy 23. února.

Proto není od věci, aby si majitelé domů zkontrolovali své pojištění nemovitosti. A to zejména ti, jejichž smlouva už leží na dně šuplíku déle než tři roky, pokud v ní není ujednána indexace, tedy automatická aktualizace výše hodnoty, na kterou je dům pojištěn. Smlouvy bez indexace by se měly aktualizovat přibližně každé 2–3 roky.

Nejsou vzácné ani případy, kdy si lidé nenechali smlouvu aktualizovat přes deset let. Jenže znáte to, i když se vám ozve váš pojišťovací poradce, nebo přímo pojišťovna, že je zapotřebí smlouvu zrevidovat, moc se vám do toho nechce. Nikdy jste žádnou pojistnou událost nehlásili, léta platíte smlouvu a vlastně za „nic“, a teď byste měli platit ještě víc? A to ještě v době, kdy náklady na život letí celkově nahoru a vy ani nevíte, kde na to všechno vzít?

Podpojištění vám sníží náhradu škody

Úvahy jsou to pochopitelné, jenže pojďme se tedy podívat, co se stane v případě, kdy vaše pojistná smlouva zastarala.

Přivalí se vichřice a vítr vám utrhne kus střechy. Nebo vedle vašeho domu stojí vysoký strom, který se větrem ulomí a střechu poškodí. Zavoláte tedy na pojišťovnu a začnete si nárokovat peníze na opravu.

Pojistnou smlouvu jste uzavírali například před 7 lety. Pojistnou hodnotu domu jste udali 4 miliony Kč. Dům jste pojistili na tzv. novou cenu, což znamená, že za tyto peníze byste mohli postavit, případně koupit, dům zcela nový. V době, kdy jste smlouvu uzavírali, to bylo ještě reálné. Jenže za posledních 7 let ceny nemovitostí vyletěly nahoru, a to nejen jejich tržní hodnota, ale také ceny materiálu. To znamená, že tehdejší 4 miliony už dnes rozhodně nestačí, protože váš dům může mít hodnotu i dvojnásobnou.

Znamená to, že jste pojištění jen z 50 %, než je zapotřebí. A o tuto procentuální část pak také dostanete méně v případě hlášení škody.

Příklad podpojištění nemovitosti Dům jste si pojistili na novou cenu ve výši 4 000 000 Kč.

Aktuální cena domu je 8 000 000 Kč.

Vichřice způsobí škodu na střeše, náklady za opravu a materiál jsou 300 tisíc Kč.

Vzhledem k 50% podpojištění nemovitosti vyplatí pojišťovna za opravu střechy 150 tisíc Kč.

Podpojištění v pojistných smlouvách stále není žádnou výjimkou, jak potvrdil tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. Asi dvacet procent pojištěných nemovitostí je podpojištěno. V posledních 10 letech už se daří zajistit na smlouvách správnou cenu díky indexaci, tu však stále nevyužívají všichni. Majitel podpojištěné nemovitosti pak při nahlášené škodě dostane procentuálně nižší částku, a to proto, že by plně vyplacená částka nebyla fér vůči těm, kdo si platí vyšší pojistné za správně stanovenou výši hodnoty nemovitosti.

Jak se určuje cena nemovitosti? Současnou minimální pojistnou částku vašeho domu vám řeknou obratem ve vaší pojišťovně, nebo vám ji spočítá váš pojišťovací zprostředkovatel. Kalkulátor má totiž každá pojišťovna přímo ve svém sjednávacím systému, ve kterém se tvoří pojistné smlouvy. Pro odhad ceny vaší nemovitosti uvedete: stáří budovy

počet podlaží včetně sklepa a podkroví

plochu jednotlivých podlaží v metrech

provedení budovy: účelné / běžné /nadstandardní

Kalkulátor na základě těchto údajů spočítá celkovou plochu, určí minimální pojistnou hodnotu a uvede také cenu doporučenou, která bývá o něco vyšší, než minimální. Při sjednání pojištění nebo jeho aktualizace vám kalkulátor nepovolí zadat nižší částku, než je vypočítaná minimální cena. Doporučená cena se také může lišit v závislosti na lokalitě, kde dům stojí. Jiná cena bude v Praze nebo v Brně ve srovnání s cenou domu na Vysočině.

Stejně tak je nutné myslet na pojištění tzv. vedlejších objektů, což jsou další budovy či zařízení, stojících na pozemku u vašeho domu. Tady se jedná například o garáž, kolnu, bazén, nebo plot. I v tomto případě jdou ceny nahoru, a to zejména ceny materiálů a práce za jejich případnou opravu. I zde je nutné myslet na aktualizaci ceny. Pojišťovny většinou tuto cenu spočítají jako určitou procentní část nad cenu hlavní nemovitosti, můžete si však limit pojistného plnění zvýšit, pokud uznáte za vhodné.

Pro úplnost je ještě dobré upozornit na dvě cenové varianty pojištění nemovitostí, a to jsou

cena nová

cena časová

U nové ceny uvádíte hodnotu budovy, která je v zachovalém stavu. Nová cena určuje cenu budovy, obvyklé ceny stavebních prací a materiálu, používá se v případě budovy, jejíž konstrukční prvky jsou nepoškozené. Takto lze pojistit také budovu v rekonstrukci.

Na cenu časovou pojistíte jen starší budovu, která není v dobrém stavu a u které se zjistilo, že byla zanedbána její údržba, ale jinak její celkový technický stav umožňuje přijmout takovou budovu do pojištění.

Jak se dostat k penězům z pojistky co nejdříve? Vzniklou škodu nafoťte ze všech stran a škodu nahlaste na pojišťovnu.

Požádejte o návštěvu technika pojišťovny, který určí přibližnou cenu za opravy. Pojišťovny jsou schopny poslat technika už druhý den.

Požádejte technika, aby vám pomohl s žádostí o výplatu zálohy na opravy, což může být až ve výši 50 % z ceny.

Zálohu můžete dostat na účet už v krátké době, řádově do týdne

Faktury za opravy dodejte pojišťovně, aby mohla pojistnou událost uzavřít a případně doplatit rozdíl mezi odhadem a finální cenou.

Pojišťovně také můžete posílat faktury postupně, tak, jak jste je od řemeslníků dostali

Začněte co nejrychleji s opravou, alespoň zakryjte střechu plachtou, aby nedošlo k dalším škodám způsobených třeba deštěm

Za cizí úraz při pádu střešní tašky jste také odpovědní

Kromě správného pojištění nemovitosti je také užitečné myslet na pojištění odpovědnosti z vlastnictví (držby) nemovitosti.

Toto připojištění se sjednává ve stejné pojistné smlouvě a slouží nejen majitelům domů, ale také bytů. Tímto pojištěním se chráníte proti škodě, kterou vaše pojistná událost způsobí škodu na majetku či zdraví ještě někomu jinému. U vlastníků bytů to může být například požár, který se z vašeho bytu rozšíří do okolních bytových jednotek. V takovém případě bude na vás, abyste sousedům škodu uhradili.

Každopádně po vás bude chtít náhradu škody pojišťovna, u které mají sousedé svůj byt pojištěný a kam nahlásí škodu. Tato pojišťovna jim škodu uhradí, ale po vás ji bude vymáhat tzv. regresí, tedy zpětně.

Pokud vlastníte dům, pak vám pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti pomůže třeba v případě, kdy se z vaší střechy při vichřici uvolní taška zrovna ve chvíli, kdy po chodníku někdo jde a zraní ho. Nebo utržený kus střechy dopadne na zaparkovaná auta, i v takovém případě půjde škoda za vámi. Škodu může způsobit i starý strom, který se vlivem vichřice rozlomí a dopadne na dům nebo třeba jenom plot vašeho souseda.

Nemusíme však ani chodit pro takové extrémní situace, jako je zrovna vichřice. Úplně postačí, když se v průběhu zimy oteplí a z vaší střechy se uvolní rampouchy. Pokud někoho zraní, nebo způsobí škodu na majetku někoho dalšího, i v tomto případě jde škoda za vámi. Připojištění si můžete sjednat na libovolnou částku v řádech milionů Kč.