Velké porovnání prémiových účtů: které banky nabídnou nejvíce služeb v ceně?

Může být běžný účet zadarmo? Správně je lepší používat termín běžný účet bez poplatků, nebo bez běžných poplatků, protože finační služby se zadarmo z principu neposkytují. Neplatit za bankovní účet zbytečné poplatky je snadné. Až na ojedinělé výjimky najdete u každé banky či záložny běžný účet bez běžných poplatků včetně platební karty a transakcí na něm.

Trendem stále zůstává platit bankám nulové poplatky, vždyť přece pracují s našimi penězi. Proto jsou oblíbené účty bez běžných poplatků a drtivé většině lidí stačí. Ale co když od banky chcete víc, než jen transakční služby? Co když nemáte problém zaplatit poplatek, který vám dává smysl?

Právě o tom tento článek je. Můžete mít YouTube zadarmo (s reklamami). Nebo si stahovat filmy z Ulož.to a podobných serverů. Nebo vás to přestane bavit a předplatíte si třeba Netflix, YouTube Premium apod., protože tím ušetříte čas a máte vše v ceně. S bankovními službami je to podobné. Můžete si je poskládat podle toho, jak je potřebujete. Ve většině případů vás vyjdou levněji, než jakýkoli balíček služeb, který je obsahuje. Jenže ne každého baví sledovat nejvýhodnější možnosti na trhu a podle nich nakupovat služby.

Co když chcete od banky více, než jen transakční služby? Patříte mezi klienty, kteří nemají problém zaplatit za kvalitní služby, pokud jejich cena dává smysl? Proto jsem chtěl porovnat aktuální nabídku placených účtů střední třídy. Tedy ne úplně těch zadarmo, ale ještě ne pro privátní klientelu.

Není to však snadné, některé účty už trochu zasahují do vyššího segmentu privátních klientů, jiné zase naopak jsou zcela bezplatné a do nich si nakupujete potřebné služby.

Zaměření jsem proto udělal užší. Hledal jsem komplexní bankovní služby včetně hotovostních operací a k tomu možnost poradenského servisu a dalších nadstandardních služeb. To vše za cenu, která dává smysl a neznamená si platit banku jen za to, že je.

Jinými slovy, hledal jsem účty, které umí více než jen transakční služby a jsou určené pro náročnější klienty. Vše je řazeno abecedně, na konci článku ale najdete souhrn a komentář.

Co ve článku nenajdete

Přehled účtů bez poplatků – účty „úplně zadarmo“ nejsou sledované. Cílem jsou účty s komplexními službami, nejen (byť kvalitní) transakční bankovnictví, jako jsou Fio banka, Equa bank, mBank apod.

Účty pro privátní a vysoce afluentní klientelu – hledal jsem účty, které si může dovolit střední třída. Z porovnání jsou proto vyjmuty např. ČS Erste Premier, ČSOB Premium, J & T BANKA apod.

Česká spořitelna – Plus účet (0 – 100 Kč)

Plus účet České spořitelny převzal štafetu po produktu Moje zdravé finance. Je určen klientům banky, kteří používají více jejich produktů, ale ještě nejsou v segmentu Erste Premier.

Nabídne základní platební potřeby, včetně neomezených tuzemských a SEPA plateb. V ceně máte 2 plastové debetní karty a až 10 virtuálních. Za výběry z bankomatů mimo ČS a skupinu Erste však platíte (nebo si můžete dokoupit balíček zvýhodněných výběrů). Výhodou je možnost nulového poplatku při splnění podmínek (viz tabulka), když je nesplníte, vyjde vás min. na 100 Kč.

Výhody

Vedení bez měsíčního poplatku při splnění jednoduchých podmínek.

Komplexní služby na pobočkách.

Všechny přístupy do banky: pobočky, standardní telefon, internet, mobilní aplikace.

Podpora všech v Česku dostupných platebních technologií u platebních karet.

Multiměnová funkce platební karty.

1 účet v cizí měně v ceně služeb.

Široká síť vlastních bankomatů a vkladomatů.

Bankovní identita.

Infolinka a telefonní bankovnictví funguje nonstop.

Možnost vlastního designu platební karty.

Nevýhody

Zpoplatněné výběry z bankomatů mimo ČS/Erste a v zahraničí.

Další služby již za poplatek (cestovní pojištění, asistence apod.)

Pro koho se hodí

Pokud už využíváte další služby České spořitelny a chcete mít vše pod „jednou střechou“.

Pohybujete se spíše po ČR a moc necestujete.

ČSOB (0 Kč)

Plus Konto od ČSOB je v tomto segmentu obtížné porovnávat. Je to plnohodnotný platební účet, ale banka na něm zcela zrušila poplatky za vedení. Bezplatně tedy máte v základu většinu služeb, což z něj dělá silný nástroj spíše v segmentu účtů s nulovými poplatky. Nebylo by však fér jej vynechat, proto jej uvádím – jde o klasickou banku s komplexními službami.

Výhody

Vedení bez měsíčního poplatku a bez podmínek.

Komplexní služby na pobočkách.

Všechny přístupy do banky: pobočky, standardní telefon, internet, mobilní aplikace.

Široká síť vlastních bankomatů a vkladomatů.

Bankovní identita.

Možnost vlastního designu platební karty.

Nevýhody

Zpoplatněné výběry z bankomatů mimo ČSOB/KBC a v zahraničí.

Další služby za poplatek (cestovní pojištění, asistence apod.)

Infolinka a telefonní bankéř nejsou nonstop (podpora platebních karet ano).

Pro koho se hodí

Může to být dobrý základní platební účet bez ohledu na preferenci finanční skupiny.

Udělá všechny platební operace za nulový poplatek. (V tomto segmentu však jsou i další kvalitní bezplatné účty konkurence.)

Komerční banka – MůjÚčet Gold (169 Kč)

MůjÚčet Gold od Komerční banky je typickým představitelem tzv. all-inclusive účtů s měsíčním paušálem, začátkem července 2021 jej navíc banka vylepšila. Protože základní platební služby bez poplatku má dnes kdejaká její konkurence, musí zpoplatněný účet nabídnout něco navíc.

V ceně jsou proto neomezené výběry z bankomatů kdekoli na světě a zlatá karta. K ní Komerčka přidala i kvalitní cestovní pojištění a autoasistenci. Ty si stojí za rozbor.

Na rozdíl od konkurence (níže) KB nemá v ceně pojištění zneužití karty. To je za roční poplatek 348 Kč, ale má smysl jej dokoupit. Součástí je kromě zneužití karty i vrácení bankovních poplatků a pojištění osobních věcí. Limity ukazuje tabulka, za cca korunu denně je to dobrá volba. Přes toto pojištění pak lze použít jednu vychytávku, kterou ocení cestovatelé. Při ztrátě platební karty v zahraničí můžete požádat o nouzovou kartu (poplatek 4000 Kč) nebo nouzovou hotovost (poplatek 3500 Kč). Toto pojištění uhradí částečně poplatek za nouzovu hotovost ve výši 2500 Kč (za nouzovou kartu ne). A kdo někdy ztratil klíče od modernějšího auta s řídící jednotkou, ví, že nový klíč může stát i větší tisíce korun. Pojištění to řeší.

S pojištěním karty vyjde účet v přepočtu na 198 Kč měsíčně (169 Kč + 29 Kč).

Pojištění platebních karet Merlin – 348 Kč ročně Pojištění Roční limit nákladů Zneužití karty třetí osobou 30 000 Kč Vrácení bankovních poplatků

- v souvislosti se ztrátou PINu ke kartě KB

- v souvislosti s krádeží, loupeží nebo ztrátou karty KB v zahraničí

- v souvislosti s krádeží, loupeží, ztrátou nebo výměnou karty KB 30 000 Kč Osobní věci, doklady, klíče, hotovost vybraná z bankomatu či na pobočce

- Krádež, loupež osobních věcí (vyjma mobilního telefonu)

- Krádež, loupež hotovosti do 48 hodin od výběru z bankomatu či na pobočce

- Krádež, loupež a ztráta dokladů a klíčů 30 000 Kč Sublimit na mobilní telefon (+ zneužití odcizeného mobilního telefonu) 10 000 Kč (30 000 Kč) Emergency cash

- Vrácení poplatku za zaslání finančních prostředků v případě krádeže či loupeže karty a hotovosti 2500 Kč

Komerční banka věří ve kvalitu svých služeb, proto všem novým zákazníkům nabízí tzv. produkty nanečisto. To je jinak nazvaná 6měsíční záruka spokojenosti, během níž si můžete vyzkoušet její služby a v případě nespokojenosti vám vrátí peníze zpět.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění ke zlaté kartě KB prošlo aktualizací a od 1. července 2021 má nové, vyšší limity plnění. A součástí je i více pojistných rizik.

Maximální doba pojištěné cesty se zvýšila na 90 dnů (bylo 60), platí pro soukromé i pracovní cesty. Vyšší je i pojistná částka léčebných výloh, nově 5 mil Kč (bylo 2,5 mil.) Pojištění nově kryje nejen potápění do 30 metrů, ale i např. kiting a ferraty (stupně A a B). Z výluk vypadla jízdu na motocyklu, nyní je pojištěna. Tím mj. srovnala rozdíl s konkurencí, která měla 90 dnů standardně, ale s nižšími limity.

Další novinkou je pojistná ochrana pro celou rodinu i v případě, že pojištěné osoby necestují společně s držitelem karty. Nově se týká také vnoučat, kde ale podmínka společného cestování s držitelem karty platí. Pojištění kryje i zmeškání odjezdu z důvodů dopravního omezení a ztrátu cestovních zavazadel.

Pro současnou covidovou situaci držitele zlaté karty potěší, že pojišťovna hradí náklady na stornopoplatky v případě nemožnosti odcestovat do zahraničí ať už z důvodu onemocnění či karantény, prodloužení pobytu v maximálním rozsahu 5 nocí v částce až 2 500 korun za noc. V takovém případě máte nárok také na letenku zpět do vlasti.

Kdo je pojištěn

držitel/ka platební karty

manžel/-ka (nemusí cestovat společně)

patner/-ka ve smyslu zákona o registrovaném partnerství (nemusí cestovat společně)

druh/družka, pokud prokážete, že spolu sdílíte domácnost (to není standard)

všechny vaše děti do 21 let (nemusí cestovat společně)

vnoučata, které jsou nezaopatřené a zároveň mladší než 21 let (jen pokud cestují společně s vámi)

Toto cestovní pojištění má tři zásadní „life hacky“, díky kterým jde o velmi kvalitní produkt. Zaprvé, pojištěná je každá osoba samostatně na svůj limit, nejde tedy o akumulovaný limit plnění (pojistná částka se nedělí počtem osob). Zadruhé, není omezen počet osob. Sice manželku, manžela či partnerku a partnera budete mít je jednoho, ale pokud máte více dětí, jsou pojištěné všechny – každé samostatně. Zatřetí, vaše rodina je pojištěna automaticky, aniž by cestovala s vámi. Výjimkou jsou vnoučata, máte-li je, musejí cestovat společně s držitelem karty.

Cestovní pojištění ke zlaté kartě Komerční banky Pojistné riziko Pojistná částka Spoluúčast Léčebné výlohy

- z toho zubní ošetření 5 000 000 Kč

- 50 000 Kč není Odpovědnost za škodu 1 500 000 Kč není Smrt úrazem 200 000 Kč není Trvalé následky úrazu 200 000 Kč není Poškození úrazem (ČR) 40 000 Kč Storno cesty do zahraničí 40 000 Kč 20 % Zrušení cesty v zahraničí 15 000 Kč 20 % Pojištění nevyužité dovolené (ČR) 500 Kč/den, max. 5000 Kč není Ztráta/krádež zavazadel 15 000 Kč ČR, 30 000 Kč zahraničí 500 Kč Zpoždění zavazadel 5000 Kč 6 hodin Zpoždění odjezdu 15 000 Kč není Právní pomoc při dopravní nehodě 200 000 Kč není Doklady 5000 Kč není

Autoasistence

Nabídku této služby v ceně účtu ocení všichni motoristé. Je sice fakt, že součástí každého povinného ručení jsou nějaké (základní nebo rozšířené) asistenční služby, ale pokud nevíte, v jakém limitu, na cestě to budete zjišťovat obtížně. V případě autoasistence ke zlaté platební kartě MůjÚčet Gold je však pojištěn držitel karty, nikoli vozidlo, které řídí. To je zásadí rozdíl. Takže můžete jet vlastním autem, rodinným, od kamaráda, nebo dokonce z půjčovny. Auto nemusíte řídit, stačí, že v něm jste. Další výhodou je absence maximálního stáří vozidla, přitom u některých autoasistencí bývá limit stáří vozidla pro případ poruchy.

Toto pojištění nemá žádné záludnosti a vzhledem k tomu, že je v ceně vedení účtu, jde o kvalitní doplňkovou službu. Nadstandardní je zvláště limit repatriace vozidla, což v překladu znamená, že vás bezplatně odtáhnou do Česka třeba až z Řecka.

Standartní odtah pak může být jak do servisu, nebo k vám domů, třeba na zahradu, podle vašich preferencí. V ČR je to neomezeně, v zahraničí do 100 km.

Asistence pro motoristy Asistenční služba Územní platnost Limit plnění Silniční asistence ČR + zahraničí 1 hodina Odtah do nejbližšího servisu ČR + zahraničí ČR neomezeně, 100 km zahraničí Náhradní vozidlo ČR 3 dny (3 × 24 hodin) Uschování nepojízdného vozidla ČR + zahraničí 3 dny Telefonická právní asistence v případě autonehody ČR + zahraničí 60 minut konzultace Repatriace vozidla zahraničí 75 000 Kč bez DPH (90 750 Kč s DPH) Náhradní ubytování zahraničí 150 €/osoba/noc, max. 3 noci

Obecné podmínky autoasistence

Asistenci můžete využít pro max. 3 různá vozidla během jednoho „asistenčního období“.

„Asistenční období“ je 12 po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem vydání platebí karty. Příklad: Karta je vám vydána 19. 7. 2021 a platí 3 roky. Vždy k 19. 7. se toto období obnovuje a skončí poslední den platosti vaší karty.

Poskytovatelem služeb je GLOBAL ASSISTANCE.

Co je „zahraničí“ podle asistenčních podmínek autoasistence

Kontinentální území EU (bez zámořských území, bez ostrovů, nebo s vyjmenovanými ostrovy). Kontinentálním území těchto zemí: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, ČernáHora, Kosovo, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko, San Marino, Vatikán, Švýcarsko. Ostrovy: chorvatské ostrovy, italské ostrovy, Irsko, Korsika, Rujána, řecké ostrovy, Velká Británie.

Autoasistence k platební kartě tedy neplatí v Bělorusku, Rusku, Turecku a Ukrajině.

Cykloasistence

Samotná cykloasistence už není součástí konta, ale jde o dokoupitelnou službu k platebním kartám Komerční banky. Stojí opět 29 Kč měsíčně a je vhodná hlavně pro vášnivé cyklisty. Parametry služby jsou velmi dobře nastavené a k ceně pojistného tedy není co vytknout. KB cykloasistenci nabízí jako jediná banka na trhu. Samostatně ji však lze sjednat přímo u pojišťoven, nebo jako součást vašeho pojištění domácnosti (u vaší pojišťovny).

Pro srovnání, Komerčka si za tuto asistenci v přepočtu ročně řekne 348 Kč. Když si ji sjednáte samostatně třeba u Allianz, vyjde jednotlivce na 379 Kč a rodinu na 599 Kč ročně. Allianz kryje 3 zásahy ročně, u KB máte kryto 12 zásahů ročně (celkem). Takže cena od KB je velmi dobrá včetně parametrů.

Pojištěná jsou jízdní kola, elektrokola a elektrokoloběžky (nemusí být vaše). Pojištění funguje v ČR a do 50 km od jejich hranic. Aby vám bylo pomoženo, musíte být na silnici aspoň 3. třídy, kam je pro vás schopno přijet asistenční vozdlo.

Asistenční službou je GLOBAL ASSISTANCE.

Cykloasistence k platebním kartám KB Pojistné riuziko Limit plnění Maximální počet událostí za rok Pmoc na místě: odstranění poškození nebo defektu, porucha, nehoda (např. přetržený řetěz, proražená duše) bez limitu 12 Zajištění a úhrada svozu kola do servisu 50 km 12 Zajištění a úhrada svozu osoby právněné osoby do místa ubytování, nejbližšího cykloservisu či cyklopůjčovny 50 km 12 Úhrada/zpětné proplacení opravy kola v servisu 1000 Kč 2

Přepočet ceny vedení účtu s dokoupitelnými službami

Pro lepší představu ročních nákladů jsem provedl i přepočet na roční platbu s dokoupitelnými službami. Vše vyjde levněji, než byste samostatné pojištění (a bez účtu) poptali přímo u pojišťovny.

MůjÚčet Gold – přepočet poplatku Vedení účtu Měsíčně Přepočet ročně Účet + cestovní pojiěštění + autoasistence 169 Kč 2028 Kč Účet + cestovní pojiěštění + autoasistence + pojištění platebních karet 198 Kč 2376 Kč Účet + cestovní pojiěštění + autoasistence + cykloasistence + pojištění platebních karet 227 Kč 2724 Kč

Výhody

Komplexní balíček všech potřebných bankovních služeb a k tomu nadstandardní služby vhodné pro běžný život.

Komplexní služby na pobočkách.

Všechny přístupy do banky: pobočky, standardní telefon, internet, mobilní aplikace.

Podpora všech v Česku dostupných platebních technologií u platebních karet.

Široká síť vlastních bankomatů a vkladomatů.

Neomezené výběry z bankomatů kdekoli na světě.

Bankovní identita.

Možnost vlastního designu platební karty.

Možnost vlastního čísla účtu na přání.

Garance kvality služeb.

Možnost vyzkoušení služeb na 6 měsíců s vrácením poplatku při nespokojenosti.

V ceně velmi kvalitní cestovní pojištění i pro rodinu držitele karty (+ rizikové sporty, Covid-19, stornopoplatky, rodina, vnoučata, vlastní limity…)

Stornopoplatky jsou pojištěné i u spolucestujících osob.

V ceně kvalitní asistenční služby pro motoristy.

Dokoupitelná cykloasistence za férovou cenu.

Nevýhody

Pravidelný měsíční poplatek za balíček služeb.

V ceně není účet v cizí měně.

Infolinka a telefonní bankéř nejsou nonstop (podpora platebních karet ano).

Mobilní aplikace KB klíč se musí zprovoznit výhradně osobně na pobočce.

Nemá věrnostní program.

Pro koho se hodí

Pro lidi, kteří chtějí komplexní bankovní služby s kvalitním pojištěním pro život za rozumně nastavený měsíční paušál.

Chcete vlastní číslo účtu.

Pro roztržité, kteří mají obavu ze ztráty či zneužití karty, dokladů, klíčů a mobilu.

Pro cestovatele kdekoli po světě, s rodinou i bez ní.

Pokud jste řidiči motorového vozidla a oceníte asisteční služby nejen pro své auto, ale pro jakékoli, se kterým jedete.

MONETA Money Bank – Genius Gold (169 Kč)

Běžný účet Genius Gold na webu MONETA Money Bank jen tak nenajdete, ale stále existuje. Jen si pro něj musíte dojít na pobočku. Je určený především pro stávající zákazníky banky, kteří patří mezi lepší klientelu, jde totiž o nejvyšší variantu platebního účtu, který MMB nabízí. Pro účely porovnání nás však zajímá hlavně obratové kritérium 35 000 Kč, po jehož splnění poplatek klesne na snesitelných 169 Kč ze 469 Kč. (Pro nulový poplatek musíte mít aspoň milion korun.)

Nabídne všechny potřebné platební služby a jednu navíc: výběry hotovosti na pokladnách banky. Jsou bez poplatku, což je unikát. Součástí účtu je zlatá debetní karta, která kromě cestovního pojištění nabídne i program Priority Pass a věrnostní program bene+ gold.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění ke zlaté platební kartě MMB má nadstandardní limit pro léčebné výlohy 10 milionů korun s tím, že pojištěna je i rodina držitele karty. Jenže 10 milionů může být méně než 5 milionů. Jak to? V případě MMB je o limit kumulovaný a maximální bez ohledu na to, kolik spolucestujících s držitelem karty bude cestovat. To je rozdíl třeba od Komerční banky, která má limit sice poloviční, ale platí samostatně pro každou pojištěnou osobu. Extrémní příklad: máte 8 dětí. Společně s manželkou/manželem jste u MMB pojištěni na max. 10 mil. Kč (takže cca 1 mil. každý). U KB jste pojištěni každý na 5 mil. Kč, celkem tedy na 50 mil. Kč (10 osob). V reálu ale na tyto limity nejspíš nedosáhnete, takže zachovejme klid, šlo jen o ilustraci.

Pojištěné jsou soukromé a pracovní cesty, maximálně na 90 dnů. Pojištění však platí jen pro osoby cestující společně s držitelem karty, opět rozdíl od KB.

Cestovní pojištění ke zlaté kartě MONETA Money Bank Pojistné riziko Pojistná částka Spoluúčast Léčebné výlohy

- z toho zubní ošetření 10 000 000 Kč

- 10 000 Kč není Odpovědnost za škodu 1 000 000 Kč není Smrt úrazem 500 000 Kč není Trvalé následky úrazu 750 000 Kč není Zrušení cesty 30 000 Kč 20 % Ztráta/krádež zavazadel 30 000 Kč není Zpoždění zavazadel 5000 Kč 6 hodin

Pojištění ke zlaté platební kartě – pojistné podmínky a dokumenty Cestovní pojištění

Pojištění karty a osobních věcí

Velmi dobré limity má pojištění osobních věcí, které je rovněž součástí zlaté karty. Limity pro znovupořízení mobilního telefonu, klíčů nebo dioptrických brýlí jsou férové a odpovídají reálným nákladům.

Pojištění platební karety a osobních věcí ke zlaté kartě MONETA Money Bank Pojištění Roční limit nákladů Bezkontaktní platby 2500 Kč Loupež peněz 5000 Kč Osobní doklady 5000 Kč Klíče 5000 Kč Mobilní telefon 10 000 Kč Peněženka, kabelka 10 000 Kč Multimediální přehrávač, brýle 10 000 Kč

Výhody

Rozumný poplatek při splnění obratového kritéria.

Komplexní služby na pobočkách.

Všechny přístupy do banky: pobočky, standardní telefon, internet, mobilní aplikace.

Podpora všech v Česku dostupných platebních technologií u platebních karet.

Neomezené výběry z bankomatů kdekoli na světě.

Možnost vlastního čísla účtu na přání.

Členství v Priority Pass (vstupy si platíte).

Kvalitní věrnostní program.

Bankovní identita.

Pojištěny jsou nejen rekreační letní a zimní sporty, ale i adrenalinové sportování.

Nevýhody

V ceně není účet v cizí měně.

Infolinka a telefonní bankéř nejsou nonstop (podpora platebních karet ano).

Cestovní pojištění má kumulovaný limit s maximálním plněním.

Při nesplnění podmínek vysoký poplatek.

Pro koho se hodí

Vhodný spíše pro stávající klienty MONETA Money Bank splňující podmínky.

Chcete vlastní číslo účtu.

Pokud potřebujete často pracovat s hotovostí na pokladnách banky.

Raiffeisenbank – PRÉMIOVÝ účet (0–250 Kč)

Raiffeisenbank si PRÉMIOVÝ účet cení na 250 Kč při nesplnění podmínek. Ty však cílová skupina klientů splní bez problémů: měsíční příjem na účet min. 50 000 Kč. Jen pozor na to, že Raiffka započítává jen dvě příchozí platby s nejvyšší částkou.

Tento účet je hlavně dobře postaveným transakčním účtem, kromě tuzemských a SEPA plateb nabídne i jednu bezplatnou zahraniční platbu (příchozí, nebo odchozí, podle toho, co bude první).

Hlavním tahákem je však multiměnový účet. Ten v Česku nabízejí jen dva subjekty: Citfin a Raiffeisenbank. Máte jedno číslo účtu a přitom několik měnových složek, fantastická služba. Raiffka rovněž umí číslo účtu na přání, což z tohoto účtu dělá silný nástroj pro transakční bankovnictví. Pokud projdete skóringem, v ceně účtu je i kreditní karta s 2 vstupy do letištních salonků a slevovým programem.

Další služby jsou už za poplatek, s výjimkou finančního poradenství či slevy na hypotéční úvěr. Samotná platební karta má sice zlatou barvu, ale je to obyčejná karta bez dalších prémiových služeb.

Výhody

Vedení bez měsíčního poplatku při splnění jednoduchých podmínek.

Komplexní služby na pobočkách.

Všechny přístupy do banky: pobočky, standardní telefon, internet, mobilní aplikace.

Podpora všech v Česku dostupných platebních technologií u platebních karet Mastercard (u Visy zcela bez podpory).

Multiměnová funkce platební karty.

Multiměnový účet s 19 měnami.

Neomezené výběry z bankomatů kdekoli na světě.

Možnost vlastního čísla účtu na přání.

Kvalitní věrnostní program Premium RB Club.

Concierge asistenční služby.

Nevýhody

V ceně není účet v cizí měně.

Infolinka a telefonní bankéř nejsou nonstop (podpora platebních karet ano).

Karta k účtu je sice zlatá, ale jen se základními službami.

Při nesplnění podmínek vyšší poplatek.

Pro koho se hodí

Potřebujete kvalitní transakční účet s multiměnovou funkcí.

Chcete vlastní číslo účtu.

Potřebujete platby v dalších cizích měnách, nejen v eurech.

Pro aktivní cestovatele, kteří platí debetní kartou v různých měnách.

Sberbank – FÉR účet EXTRA

Nejvyšší a nejdražší účet FÉR EXTRA od Sberbank má maximální poplatek 599 Kč měsíčně, ale při splnění jednoduchých podmínek je nulový. Stačí kreditní obrat na účtu min. 50 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou. Nebo min. 500 000 Kč v investicích na konci měsíce.

Součástí jsou všechny standardní transakční služby, což není nic zajímavého. Odlišuje jej opět nabídka služeb ke zlaté platební kartě Visa. Její součástí je cestovní pojištění a asistence pro motoristy. Zlatá karta navíc může být vydána i současně k jednomu cizoměnovému účtu, čímž získá funkci multiměnové karty.

U cestovního pojištění jsou pojištěny i děti, ale jen do 18 let. U léčebných výloh limit platí pro každou pojištěnou osobu, není kumulovaný.

Cestovní pojištění ke zlaté kartě Sberbank Pojistné riziko Pojistná částka Spoluúčast Léčebné výlohy

- z toho zubní ošetření 5 000 000 Kč

- 10 000 Kč není Odpovědnost za škodu 2 000 000 Kč není Smrt úrazem 100 000 Kč není Trvalé následky úrazu 300 000 Kč není Zrušení cesty 30 000 Kč 20 % Ztráta/krádež zavazadel 30 000 Kč není Zpoždění zavazadel 5000 Kč 3 hodiny

Také Sberbank potěší motoristy asistenční službami, které pro ni poskytuje Europ Assistance. Na rozdíl do autoasistence u Komerční banky, kde můžete jet jakýmkoliv autem, u Sberbank platí jen pro vozidla registrovaná v Česku. Přesto že má horšní parametry než u KB, má jednu zásadní výhodu: platí ve všech zemích „zelené“ karty. Tedy i v takových zemích, jako jsou Ázerbájdžán, Bělorusko, Írán, Izrael, Maroko, Rusko, Tunisko a Turecko. Jen tam musíte skutečně dojet autem.

Asistence pro motoristy Asistenční služba Územní platnost Limit plnění Silniční asistence všechny země zelené karty 60 minut Odtah do nejbližšího servisu všechny země zelené karty 50 km Náhradní vozidlo všechny země zelené karty 5 dnů Nuhradní přeprava (bus, vlak, letadlo) všechny země zelené karty ano Uschování nepojízdného vozidla všechny země zelené karty 3 dny Repatriace vozidla všechny země zelené karty 25 000 Kč Náhradní ubytování všechny země zelené karty 1 noc

Za co si musíte u jiných bank zaplatit, tady to máte v ceně – pojištění zneužití karty a pojištění osobních věcí na velmi dobré pojistné částky.

Pojištění platební karety a osobních věcí Pojištění Roční limit nákladů Zneužití karty s PIN 50 000 Kč Zneužití elektronických plateb 50 000 Kč Odcizení hotovosti 2000 Kč Odcizení osobních věcí 50 000 Kč

Abyste u Sberbank zůstali, banka vás motivuje odměnou za věrnost. Jde o peněžní bonus 1234 Kč ročně za podmínky, že 12 měsíců po sobě splníte podmínky pro bezplatné vedení účtu. Účet s názvem FÉR je navíc hodný svému jménu, protože když bude hrozit, že nesplníte podmínky pro jeho bezplatné vedení, Sberbank vám zhruba týden před koncem měsíce pošle SMS s varováním před nesplněním podmínek. To je velmi férový přístup a máte stále čas je splnit. Banka tím klienty motivuje opačně, nechce za každou cenu peníze za vedení účtu, ale chce, ať jste s ní spokojeni.

Výhody

Pro cílovou skupinu snadno splnitelné podmínky bezplatného vedení účtu.

Účet v cizí měně.

Komplexní služby na pobočkách.

Multiměnová funkce debetní karty.

Neomezené výběry z bankomatů kdekoli na světě.

Kvalitní cestovní pojištění s dostatečným limitem.

Asistenční služby pro motoristy platí i v zemích mimo EU a mimo Evropu.

Concierge asistenční služby.

Finanční odměna za věrnost.

Upozornění pomocí SMS při hrozícím nesplnění podmínek bezplatného vedení účtu.

Nevýhody

Nelze mít číslo účtu na přání.

Infolinka není nonstop, chybí telefonní bankovnictví (podpora platebních karet je nonstop).

Při nesplnění podmínek velmi vysoký poplatek.

Chybí podpora moderních technologií platebních karet.

Limit léčebných výloh je kumulovaný.

Věkový limit pojištěných dětí.

Pro koho se hodí

Vhodný spíše pro stávající klienty Sberbank aktivně používající služby banky.

Pokud chcete účet v menší bance, ale s komplexními službami.

Pokud jezdíte autem mimo EU a Evropu a chcete mít vše u jednoho účtu (lepší je však samostatná autoasitence pro tento případ)

UniCredit Bank – U konto Premium

Nejvyšší účet UniCredit Bank s názvem U konto Premium je za 499 Kč měsíčně. Nebo také bez poplatku s podmínkou příchozích bezhotovostních plateb v objemu min. 50 000 Kč nebo objemem vkladů min. 1 mil. Kč.

Tady se na chvilku zastavíme. V případě UCB musí jít o bezhotovostní platby, hotovostní vklady se do splnění podmínek nepočítají. A pakliže podmínku nesplníte, nezaplatíte jen vysoký poplatek 499 Kč. Zaplatíte zpětně i jednotlivé typy všech stransakcí dle sazebníku banky, tj. poplatek za účet + poplatek za transakce. A to už může být pořádný balík i přes 1000 Kč. Na to je potřeba dávat pozor.

Účet nabízí komplexní bankovní služby a banka vás vybaví třemi debetními kartami, jedna z nich jedna je zlatá Visa. Můžete mít i zlatou kreditku Visa, pokud projdete skóringem. Ke zlaté kartě je dobré cestovní pojištění, ale pouze pro držitele karty, rodina pojištěna (v ceně) není. Pojištěné jsou soukromé i pracovní cesty do 90 dnů.

Cestovní pojištění ke zlaté kartě Visa UniCredit Bank Pojistné riziko Pojistná částka Spoluúčast Léčebné výlohy

- z toho zubní ošetření 2 500 000 Kč

- 10 000 Kč není Odpovědnost za škodu 3 050 000 Kč není Smrt úrazem 250 000 Kč není Trvalé následky úrazu 500 000 Kč není Stornovací poplatek 30 000 Kč 20 % Přerušení cesty 10 000 Kč 20 % Ztráta/krádež zavazadel 5000 Kč není Zpoždění zavazadel 5000 Kč 6 hodin Zpoždění letu 5000 Kč 6 hodin Právní pomoc 100 000 Kč není

Součástí U konta Premium je i zdravotní asistence. To je velmi příjemný benefit, který ocení kdokoli bez ohledu na věk, pokud nemá jinou možnost pomoci (rodina, příbuzní, kamarádi). Podrobné parametry ukazuje tabulka níže.

Zdravotní asistence PREMIUM Limit plnění Lékař na telefonu konzultace zdravotního stavu kdykoliv v případě zdravotních obtíží. Bez omezení počtu volání do roka vysvětlení lékařských pojmů, postupů a laboratorních výsledků informace o lécích a jejich účincích informace o nejbližším lékaři, pohotovosti, lékárně informace o preventivní péči Nadstandardní ubytování ubytování v nadstandardním pokoji v případě hospitalizace 5000 Kč Odvoz pojištěného z nemocnice po skončení hospitalizace (taxi, sanitní vůz s doprovodem, sanitní vůz apod.) 2500 Kč Nákup léků a úhrada poplatků za recepty organizace nákupu léků souvisejících s hospitalizací 3× Úklid bytu pojištěného zajištění úklidu bytu po propuštění do domácího ošetření 1× týdně po dobu 2 týdnů od propuštění Úprava ošacení zajištění praní a žehlení ošacení po propuštění do domácího ošetření Nákup běžných domácích potřeb zajištění nákupu běžných domácích potřeb Ubytování příbuzného zajištění ubytování příbuzného v blízkosti nemocnice, kde je pojištěný hospitalizován max. 5000 Kč

Výhody

Další 2 účty v cizí měně nebo v korunách.

Neomezené výběry z bankomatů kdekoli na světě.

2 výběry hotovosti na pokladně

Komplexní služby na pobočkách.

Členství v Priority Pass (vstupy si platíte)

Věrnostní program U-šetřete.

Zdravotní asistence.

Nevýhody

Velmi vysoké poplatky při nesplnění podmínek, nejsou zastropované.

Infolinka a telefonní bankéř nejsou nonstop (podpora platebních karet ano).

Neumí číslo účtu na přání.

Cestovní pojištění v ceně jen pro držitele karty.

Pro koho se hodí

Pro jednotlivce, kterému vyhovují komplexní služby UniCredit Bank.

Pokud chcete dobrou zdravotní asistenci v ceně účtu.

Cenové porovnání

Prémiové běžné účty v bankách Banka Název účtu Měsíční poplatek (min/max) Podmínky pro neúčtování poplatku Česká spořitelna Plus účet 0–100 Kč Tři podmínky:

1) min. příjem/vklad 7000 Kč měsíčně

2) jedna platba kartou měsíčně

3) k tomu máte úvěr, platíte kreditkou, spoříte na penzi, pravidelně investujete, máte životní pojištění nebo podnikatelský účet v rámci skupiny ČS (stačí jedna z vyjmenovaných služeb/produktů)



- nebo studenti do 28 let (bez dalších podmínek)

- nebo senioři na 60 let, kterým chodí na účet důchod od ČSSZ a 1× měsíčně zaplatí kartou ČSOB Plus konto 0 Kč Bez podmínek. Komerční banka MůjÚčet Gold 169 Kč měsíčně Poplatek se platí oficiálně vždy. Výjimky může udělat osobní bankéř. MONETA Money Bank Genius Gold 169 Kč měsíčně Obrat min. 35 000 Kč měsíčně. Nad 1 mil. Kč poplatek neplatíte. Raiffeisenbank PRÉMIOVÝ účet 250 Kč měsíčně Příchozí platby v souhrnu min. 50 000 Kč měsíčně. Započtou se ale částky pouze dvou příchozích plateb s nejvyšší částkou. Sberbank FÉR účet EXTRA 599 Kč měsíčně Kreditní obratu na účtu min. 50 000 Kč měsíčně + 5 plateb kartou. Nebo min. 500 000 Kč v investicích na konci měsíce. UniCredit Bank U konto Premium 499 Kč měsíčně Příchozí bezhotovostní platby v objemu min. 50 000 Kč nebo objem vkladů min. 1 mil. Kč.

Jak si vybrat kvalitní bankovní účet?

Máte tři možnosti, jak si vybrat dobrý bankovní účet. Záleží jen na vašich preferencích služeb v něm obsažených a citlivosti na poplatích. Žádný bankovní účet, nejen tyto porovnávané, není špatný, každý má své klady a zápory. Jde hlavně o vaše preference.

1. Jste citliví na poplatky a bance nedáte ani korunu navíc

Z porovnávaných účtů berte nabídku ČSOB. Je to nula korun bez podmínek. Ale stejně dobře vám tuto službu udělá jakýkoli bankovní účet bez běžných poplatků, nejen u ČSOB. Půjdete-li kamkoli, neuděláte chybu.

2. Chcete maximum služeb za co nejméně peněz

I takové účty existují, ale nejsou v tomto článku. Hledejte privátní segmet Erste Premium, ČSOB Premium , eKonto Gold Raiffeisenbank apod. Vše zadarmo, bankéř na telefonu 24/7 a maximum služeb k tomu. Ovšem za podmínky, že z vás banka taky něco bude mít, jinak za účet zaplatíte velmi vysoké poplatky, které jdou i do tisíců korun měsíčně. Proto jsou tyto typy účtů určeny jen klientům, které mají s bankou velmi úzký vztah, protože se jejich banka stará také o jejich majetek, investice, úvěry, podnikání apod.

3. Chcete hodně služeb za rozumnou cenu

Tady se dostáváme k výsledku tohoto článku. Z porovnávaných účtů mezi účty tzv. all-inclusive patří 5 „balíčkových“ účtů:

MůjÚčet Gold (Komerční banka)

Genius Gold (MONETA Money Bank)

PRÉMIOVÝ účet (Raiffeisenbank)

FÉR účet EXTRA (Sberbank)

U konto Premium (UniCredit Bank)

Nyní záleží opět na vašich preferencích a schopnosti plnit podmínky pro bezplatné vedení. Kromě Komerčky totiž všechny ostatní banky mají „nulový poplatek, když“. Pokud dané podmínky splníte a vyhovují vám služby v ceně účtu, není co řešit a je to jen o volbě, všechny banky nabízejí dobré služby.

KB a Moneta umí číslo účtu na přání, UniCredit Bank má dobrou zdravotní asistenci. Sberbank se chová proklientsky a nejde jí jen o vaše peníze. Raiffka má zase unikátní multiměnový účet.

Za černého koně však mohu označit inovovaný MůjÚčet Gold od Komerční banky, protože jde o dobře nastavený mix kvalitních služeb v jednom balíčku. Tým v Komerčce postavil velmi dobrý finanční produkt. Zopakujme si to:

Číslo účtu na přání, neomezené tuzemské a SEPA platby, neomezené výběry z bankomatů, bankovní identita, přehledné internetové bankovnictví, vlastní design platební karty, všechny podporované technologie u karet (u Mastercard i Visa). Možnost vyzkoušet služby na půl roku s garancí vrácení peněz.

A jdeme dál, cestovní pojištění se samostatným limitem pro každou osobu, ta nemusí cestovat společně s držitelem karty. Pojištěné děti, vnoučata… Autoasistence s odtahem zpět do ČR do 75 000 Kč bez DPH. S tímto limitem objedete Evropu (pro srovnání, za podobný produkt Auro Care byste u Europ Assistance zaplatili 1790 Kč ročně).

V tomto kontextu měsíční poplatek 169 Kč za MůjÚčet Gold od Komerční banky považuji za důstojnou cenu nadstandardně vybaveného platebního účtu s komplexními službami pro každodenní potřeby. Je pevně daný, jasný, není potřeba plnit další kritéria, nebo být naštvaný, když zapomenu na jejich plnění a (jiná) banka mi poplatek zpětně naúčtuje. Není potřeba ani intenzivně používat další služby KB, aby měl účet lepší možnosti a ještě lepší ceny (i když Komečka se o to jistě ráda bude snažit a bude vás lákat). Je to dobře postavený účet jak pro stávající klienty KB, tak pro jakékoli další, kteří chtějí spolehlivý účet s maximem služeb a jasnými podmínkami bez dalších „když, pokud, jestliže, za podmínky“.

P. S.: Osobní bankéři na pobočkách Komerční banky mají jisté pravomoci a umí „zapnout“ až na rok nulové poplatky na jakýkoli typ účtu, takže i MůjÚčet Gold může být bez poplatků. Ale to už není nárokové a i s poplatkem má smysl.