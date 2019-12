 »   »  Velká vlaková revoluce. Přibyly nové spoje, ale i zmatky

Některé ze zmíněných smluv s kraji přešly také do režimu „brutto“, což znamená, že rizika a příležitosti spojené s tržbami nese objednatel, tedy kraj, a dopravce dostává pouze smluvený paušál. Pro cestující to znamená, že při cestách vlakem pouze v rámci daného kraje nemusí platit tarif Českých drah, ale krajský tarif, který bývá přestupný i na další druh dopravy (např. autobusy a MHD).



Trasy dopravce Arriva Vlaky

Společnost AŽD zajišťuje linky U10 Litoměřice horní nádraží – Most a T4 Lovosice – Most pro Ústecký kraj.

Die Länderbahn v ČR působí v Libereckém a Ústeckém kraji.

GW Train Regio i nadále obsluhuje linku R25 Plzeň – Most.



Trasa GW Train Regio Plzeň – Most

Leo Express nově zajišťuje regionální dopravu v Pardubickém kraji a spolu s dopravcem Arriva Vlaky i ve Zlínském kraji. Jeden spěšný vlak vypravuje dopravce ve všední dny mezi Pardubicemi a Prahou a od pátku do neděle mezi Pardubicemi a Vratislaví v Polsku. (Po rozkliknutí obrázku vás odkaz přenese na mapu, která zobrazí jednotlivé stanice na trasách.)



Vlakové spoje Leo Express jsou značené černou a modrou barvou

MBM Rail, Railway Capital a KŽC doprava – alternativní dopravci integrovaní v krajském tarifu Ústeckého kraje, zajišťující některé linky v letní sezóně.

RegioJet státu nově zajišťuje dopravu na lince R8 Brno – Přerov – Ostrava – Bohumín a dále obsluhuje regionální vlaky v Ústeckém kraji.



Trasa RegioJet Brno – Bohumín



Trasy, které RegioJet obsluhuje v Ústeckém kraji

Změny u jízdenek

Princip změn platnosti jízdenek popisuje manuál Ministerstva dopravy na příkladu Ústeckého kraje, který se dá podle stejné logiky aplikovat i na ostatní kraje, kde došlo k podobným změnám.

Protože projekt jednotného jízdného na železnici s názvem One ticket má zpoždění a dočkáme se ho asi až koncem roku 2020, musí se cestující popasovat se změnami u jízdného. Ty mohou znamenat zmatky při cestě mezi kraji nebo mezi dopravci, kde není možné jet celou trasu na jednu jízdenku nebo tam, kde se přešlo na brutto smlouvy a kraje prosazují uplatňování integrovaného tarifu na úkor dosud využívaných slev, hlavně u Českých drah. Například v Jihomoravském kraji se jízdenky ČD akceptují jen ve spojích mezi více kraji. Každý kraj si ale zavedl pravidla po svém, proto přinášíme základní informace a odkazy na portály, kde najdete podrobnější údaje.

Jihočeský kraj

Jede to jinak? Informace o všech vlakových spojích napříč dopravci najdete v aplikaci IDOS. Pomoci může i aplikace VITAMIN, která nabízí pod názvem Tabule data pro všechny železniční stanice (zadáte její název a zobrazí se seznam nadcházejících spojů v dostupných směrech v časech příjezdu či odjezdu – lze filtrovat).

V Jihočeském kraji došlo k zavedení 4 párů rychlíků denně v úseku Praha – České Velenice. Rychlíkovou dopravu na trase Praha – Písek – České Budějovice nově zajišťuje dopravce Arriva. V úseku Č. Budějovice – Písek nabízí o jeden pár vlaků navíc, na lince Č. Budějovice – Brno je rozšířený provoz.

Na regionální úrovni je nejvýznamnější změnou zavedení 8 párů spěšných vlaků, které během pracovních dnů spojují Strakonice, Písek a Tábor. Zavedeny jsou přímé zrychlené osobní vlaky Písek – Č. Budějovice, posílena je trasa mezi Strakonicemi a Č. Budějovicemi. Nově je pokryta příměstská doprava v úseku (Dívčice) Zliv – České Budějovice a posílena doprava v úseku Jindřichův Hradec – Č. Budějovice.

K rozšíření došlo i na tratích Rybník – Lipno nad Vltavou, Č. Budějovice – Č. Velenice, Ražice – Písek, Tábor – Horní Cerekev, Tábor – Bechyně a Benešov u Prahy – Tábor.

Doprava se omezila naopak v úseku Jindřichův Hradec – Počátky – Žirovnice (zrušení regionální železniční dopravy do Horní Cerekve v působnosti Kraje Vysočina).

V Jihočeském kraji platí tarify dopravců (ČD, GW Train Regio, JHMD a Arriva, na území integrovaného dopravního systému také tarify IDS, jedinou novinkou je uznávání časových jízdenek v rychlících Arriva v úseku Č. Budějovice – Zliv).

Další podrobnosti a informace o změnách v autobusové dopravě najdete na webu Jihočeského kraje, informace o jízdních řádech na Tabuli, IDOSu a webu společnosti Jikord.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj přechází na zmíněné brutto smlouvy. V řadě situací se ale pro cestující vlakem nic nezmění. Podle materiálu, který k novinkám vydal kraj, změnu od ledna pocítí cestující, kteří cestují pouze uvnitř Jihomoravského kraje (JMK) osobními či spěšnými vlaky. Pro tyto cesty se budou vydávat automaticky pouze jízdenky integrovaného systému kraje IDS JMK (například přes aplikaci Poseidon). IN Karty ČD nebudou uvnitř kraje platit. Jejich držitelé si je buď můžou ponechat pro dálkové trasy nebo cesty mimo území tohoto kraje, nebo je vrátit dopravci ČD, který by jim měl vrátit poměrnou část ceny.

Jízdenky Českých drah pro mezikrajské cesty se budou normálně uznávat i nadále.

Celosíťové jízdní doklady ČD, konkrétně ČD IN100, IN Business a IN Senior, budou podle serveru zdopravy.cz nadále platné ve vlacích ČD i na území JMK.

Cestující budou častěji kupovat jízdenku přímo ve vlaku. K tomu jim poslouží vagóny označené zeleným pruhem.

V JMK došlo k ukončení velké vlakové výluky v Brně, kde se regionální i dálkové linky vrátily na své původní trasy. Linku R8 nově zajistí RegioJet a bude prodloužena z brněnského hlavního nádraží do stanice Brno – Královo Pole. Linka S6 opět obslouží i stanici Brno-Černovice, která byla během výluky mimo provoz. Linka S3 bude nově vybranými spoji vedena mezi Hrušovany u Brna a Židlochovicemi. Vznikne linka S22 z Letovic do Březové nad Svitavou a odtud do České Třebové. Osobní vlaky na lince S2 budou začínat většinou až v Letovicích. V úseku Letovice – Březová nad Svitavou bude v provozu nová linka S22. Spoj S42 bude v úseku Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou nahrazen linkou S41, jezdící ale pouze ve vybraných časech. Linka S82 se prodlužuje až do Retzu (pro zpáteční cestu musíte mít koupenou jízdenku dopředu a požádat průvodčího o její označení). Od 1. ledna bude integrován také spoj R18 v úseku Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště – Staré Město. Nová linka R54 spojí Brno s Náměští nad Oslavou a bude pokračovat do Třebíče. Linka R11 bude nadále v provozu.

Nové jízdní řády vlakových linek najdete na webu IDS JMK.

Karlovarský kraj

Regionální dopravu v Karlovarském kraji (KK) nadále většinou zajišťují České dráhy. Rozsah zůstane na obdobné úrovni. Novinkou na úrovni kraje jsou ranní rychlíky z Chebu přes Karlovy Vary do Prahy a v opačném směru z Ústí nad Labem do Chebu. Došlo také k doplnění sobotního večerního vlaku z Prahy do Chebu. Od půlky roku by měly ČD přidat i návazný vlak z Chebu do Aše.

Od října zde platí krajská karta jako jednotný nosič jízdních dokladů. Je kompatibilní s Karlovarskou, Plzeňskou i Mariánskolázeňskou kartou. Odbavení v rámci Integrované dopravy Karlovarského kraje (IDOK) mají i držitelé In Karty. Jízdenky IDOK je možné nahrát na všech pokladnách ČD v KK i u průvodčích ve vlacích ČK na In Kartu ČD i na Karlovarskou a Plzeňskou kartu.

V rámci změn dochází k přečíslování některých tratí. Jízdní řád tratě 140 nově zahrnuje úsek Cheb – Karlovy Vary – Chomutov, úsek Cheb–Plzeň je v jízdním řádu nově uváděn jako trať č. 178.

V pracovní dny pojede nový rychlík R 605 z Chebu ve 4:28 přes Karlovy Vary do Prahy hl. n. V opačném směru nově pojede v pracovní dny ranní rychlík R 620 z Ústí nad Labem (odj. ve 4:33) přes Karlovy Vary do Chebu. S touto novinkou souvisí i úpravy v regionální dopravě. Rychlík R 605 nahradí původní spěšný vlak Sp 1691 v úseku Cheb (4:03) – Karlovy Vary – Chomutov.

Na trati 140 a 130 v úseku Klášterec nad Ohří – Chomutov – Ústí nad Labem také dojde k mírným časovým posunům osobních a spěšných vlaků.

Bude zaveden také nový spoj v úseku Karlovy Vary (odj. v 17:13) – Cheb. V úseku Karlovy Vary – Cheb budou od 12 do 18 hodin jezdit vlaky zhruba po hodině.

Večerní expres Praha (20:43) – Plzeň – Cheb pojede nově denně. Večerní expres Cheb (20:33) – Plzeň – Praha pojede nově později a bude veden až do Prahy.

Seznam linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2020 najdete na webu Karlovarského kraje.

Královéhradecký kraj

V současnosti zajišťují dopravu na železnici v Královéhradeckém kraji České dráhy a v menší míře GW Train Regio. Kraj v současnosti oslovuje dopravce za účelem nových smluv na dalších deset let, které by mohly začít platit na konci roku 2021. To neznamená, že zde nedošlo k žádným změnám už v prosinci.

K nejvýznamnějším novinkám patří zavedení přímého spěšného vlaku spojujícího Broumov, Náchod a Hradec Králové. Rychlík z Meziměstí do Prahy nahradí spěšný vlak z Broumova do Starkoče, kde bude přípoj na vlaky do Hradce Králové a do Prahy. Mezi Náchodem a Chocní také došlo k nasazení většího počtu spěšných vlaků s přípoji na dálkové spoje. Dojde také k rozšíření provozu sezónních vlaků z Trutnova do polské Sędzisławi na všechny dny v týdnu a prodloužení sezony do konce září.

Přehled změn ve vlakové (a autobusové) dopravě na území Královéhradeckého kraje najdete ve speciálních souborech nebo na webu Českých drah.

Liberecký kraj

15. prosince vyjel v Libereckém kraji na koleje kromě stávajících Českých drah a Die Länderbahn také dopravce Arriva Vlaky, který zajistí rychlíkové spoje:

R21 Praha – Turnov – Tanvald a

R22 Kolín – Mladá Boleslav – Česká Lípa – Nový Bor (s prodloužením v objednávce krajů do Rumburku a Šluknova).

Na regionální úrovni pak osobní a spěšné vlaky linek:

L3 Liberec – Stará Paka,

L31 Tanvald – Železný Brod a

L5 Stará Paka – Lomnice nad Popelkou.

Ve všech vlacích na území kraje platí nadále integrovaný tarif IDOL. Jízdenka IDOL nahraná na Opuscard je podle zprávy Libereckého kraje přestupní a platí u všech smluvních dopravců IDOL, včetně autobusů a MHD. Omezení vlastních tarifních nabídek jednotlivých dopravců v rámci kraje se neplánuje. Ti přislíbili v prvních dnech tolerantní přístup průvodčích v případě, že si cestující splete jízdní doklady a nastoupí například do spoje Arriva s jízdenkou ČD. Personál dopravců by měl v takovém případě poradit, jak se příště odbavit správně.

Z pohledu jízdních řádů je nejvýraznější změnou asi rozšíření spojení mezi Českolipskem a Rumburkem a ve spolupráci s Ústeckým krajem také rychlíky mezi Novým Borem a Rumburkem (navíc v prokladu s nimi i vlaky regionální linky L4). K rozšíření spojení dojde i mezi Libercem, Turnovem a Starou Pakou.

Souhrn změn najdete na konci tiskové zprávy Libereckého kraje.

Moravskoslezský kraj

Výraznou změnou na úrovni Moravskoslezského kraje je zavedení čtyř párů spěšných vlaků mezi Ostravou – hlavním nádražím, Kopřivnicí a Štramberkem (Linka S8 Ostrava hl. n. – Studénka – Veřovice).

Na lince R8 Bohumín – Ostrava – Studénka – Suchdol nad Odrou dochází ke změně dopravce. Rychlíky mezi Bohumínem a Brnem nově pokryje RegioJet. Ve vlacích platí tarif dopravce a v úseku Bohumín – Suchdol nad Odrou také plný Tarif ODIS.

Na lince S17 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem platí Tarif ODIS pro jednotlivé i dlouhodobé jízdné. Cestující nově zakoupí dlouhodobé časové jízdné ODIS také u průvodčího.

Dopravce MBM rail obslouží nově zavedenou sezónní linku S18 Bruntál – Malá Morávka, kde bude platit Tarif ODIS.

Novinkou je také prodloužení pátečního vlaku Os 13336 (S33 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou) s odjezdem ze Suchdolu nad Odrou ve 21:33 hodin do Vítkova (příjezd ve 22:10 hod).

Olomoucký kraj

Na železnici v Olomouckém kraji platí krajský tarif IDSOK i tarif ČD s tím, že druhý jmenovaný neplatí pro přestupy na autobusy či MHD. O tarif IDSOK si musí cestující ve vlacích ČD výslovně říci, platí ale jen v osobních a spěšných vlacích začleněných do tohoto systému.

Od 1. ledna 2020 bude Olomoucký kraj zajišťovat veřejnou železniční dopravu na území Zlínského kraje na trati 280 v úseku Hranice na Moravě – Vsetín a na území Jihomoravského kraje na trati 300 v úseku Nezamyslice – Vyškov na Moravě.

Od ledna také dojde k integraci řady spojů dálkové dopravy právě do systému IDSOK:

rychlík R8 v úseku Kojetín – Přerov – Hranice (RegioJet),

linka Ex2 v úseku Zábřeh na Moravě – Hranice na Moravě (ČD),

linka R 12 v úseku Šumperk – Nezamyslice (ČD),

linka R 13 v úseku Olomouc hl. n. – Hulín (Zlínský kraj) (ČD),

linka R 18 v úseku Olomouc hl. n. – Hulín (Zlínský kraj) (ČD),

linka R 27 v úseku Olomouc hl. n. – Moravský Beroun (ČD),

vlaky R 640 a R 641 v úseku Olomouc hl. n. – Hranice na Moravě (ČD),

vlaky Ex 524 a Ex 525 Přerovský Zubr v úseku Přerov – Zábřeh na Moravě (ČD).

Pardubický kraj

Železniční síť v Pardubickém kraji obsluhují ČD a Leo Express. Pod ČD spadají všechny tratě v kraji s výjimkou tratě 024 (Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka – Hanušovice). Kromě zmíněných dvou pokrývá Leo Express také trať 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw).

Na tratích ČD nedochází v rámci přestupů k žádným změnám. V rámci spojů provozovaných dopravcem Leo Express je uznáván tarif IREDO, karty IREDO, a jízdné Leo Express. Při přestupu mezi dopravci držitelé karet IREDO přestupují beze změny. Bez této karty je nutné při přestupu mezi dopravci pořizovat dvě jízdenky. Pokud se ve vlaku prokážete jízdenkou z předchozího spoje, budete odbaveni v návazném vlaku bez přirážky.

Jak řešit situace při přestupu mezi dopravci v Pardubickém a Královéhradeckém kraji s kartou a bez karty IREDO a kde, jak a za kolik kartu pořídit, najdete na webu Pardubického kraje.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji pokrývají spoje České dráhy ve spolupráci s koordinátorem veřejné dopravy POVED. Od poloviny prosince jsou do systému IDP zaintegrovány vlaky SC (Pendolino) v úseku Plzeň – Jižní předměstí – Mariánské Lázně a zpět.

Od 1. července 2020 se předpokládá výrazná změna – kraj začne vyžadovat ve vlacích Českých drah svůj tarif.

Informace o změnách v číslování tratí, změnách regionálních jízdních řádů, nových spojích a dlouhodobých plánovaných výlukách najdete na webu Plzeňského kraje.

Praha a Středočeský kraj

Regionální vlaky budou v metropoli podle nové smlouvy i v příštích deseti letech provozovat České dráhy, ačkoli dokument nevylučuje do budoucna ani zapojení dalších dopravců. Smlouva navazuje na kontrakt, který ČD nedávno uzavřely i se Středočeským krajem. Kromě navyšování spojů jsou v plánu také investice do obnovy vozidlového parku. Do modernizace vozidel pro hlavní město a Středočeský kraj plánujeme investovat téměř 645 milionů korun. Omlazovací kúrou projde v následujících letech 71 CityElefantů, které zajišťují naprostou většinu spojů na elektrifikovaných tratích. Postupně do nich nainstalujeme Wi-Fi připojení k internetu a zásuvky k nabíjení drobné elektroniky, vylepšíme elektronický informační systém, přečalouníme sedadla a v první sérii těchto souprav vyměníme gravitační toalety za vakuové, uvedl místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro obchod Radek Dvořák s tím, že dopravce plánuje vylepšit také 9 třívozových a 40 dvouvozových Regionov, ve kterých se přečalouní sedadla a doplní Wi-Fi a elektrické zásuvky. Pro trať Praha–Kladno jsou plánovány nové motorové vlaky v hodnotě kolem miliardy korun.

Nová smlouva začne platit od 1. ledna 2020, od 15. prosince začal platit nový jízdní řád. Mezi největší novinky v regionu středních Čech patří zvýšení kapacity souprav na regionálních spojích Praha – Všetaty – Mladá Boleslav / Mělník a Praha – Kladno – Rakovník.

Pokladny v Praze a Středočeském kraji budou mimo odbavení v rámci tarifu ČD schopné zároveň odbavit i v tarifu PID a od zavedení i jízdenkami v rámci Státního jednotného tarifu (SJT). V roce 2020 Středočeský kraj také předpokládá otevření několika zákaznických center, kde si cestující budou moci pořídit Lítačku.

Podrobnosti o změnách v jízdních řádech najdete ve zprávě Českých drah.

Ústecký kraj

Přestupy v příkladech Například pokud cestujete z Rakovníku (Středočeský kraj) do Loun (Ústecký kraj), z Rakovníku vyrazíte s jízdenkou PID a na hranici kraje si bez příplatku koupíte jízdenku DÚK, anebo pojedete rovnou na jednu jízdenku za tarif dopravce, v tomto případě je to Die Länderbahn CZ. Dalším příkladem může být, když pojedete z Děčína (Ústecký vlak) do České Lípy (Liberecký kraj) linkou L2 společnosti České dráhy. Můžete jet buď za tarif dopravce, nebo si nakombinovat integrovanou jízdenku DÚK a jízdenku IDOL. Zdroj: portál Ústeckého kraje

V Ústeckém kraji jezdí od nového jízdního řádu celkem sedm dopravců: ČD, RegioJet, Die Länderbahn, AŽD Praha a v rámci rychlíků Plzeň–Most také GW Train Regio. V letní sezóně některé spoje zajišťuje také MBM Rail, Railway Capital a KŽC doprava.

U všech dopravců platí tarif Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), se kterým se dá přestupovat z vlaků (neplatí jen v EC) na MHD (Děčín, Varnsdorf, Teplice, Bílina, Chomutov, Jirkov, Ústí nad Labem, Roudnice nad Labem, Most a Litvínov) a na linkové krajské autobusy. Cestující si mohou kromě papírových jízdenek DÚK pořídit v kancelářích dopravců i elektronickou čipovou kartu, se kterou získají další 10% slevu na jízdné.

Ve vlacích ČD současně s tarifem DÚK platí i tarif ČD, včetně In karet. Jízdenky ČD však na rozdíl od tarifu DÚK neplatí v navazujících spojích jiných dopravců.

Opět platí, že přejíždíte-li hranice kraje, koupíte si u něj návaznou jízdenku, a předložíte-li jízdenku z předchozího vlaku, je nákup lístku ve vlaku bez přirážky.

V souvislosti se změnami jízdních řádů je na místě zdůraznit, že společnost AŽD vrátila plnohodnotný železniční provoz na tzv. Švestkovou dráhu prostřednictvím linky U10 Litoměřice – horní nádraží – Most. Dopravce provozuje také víkendovou turistickou linku T4 Lovosice–Most.



Přehled linek a dopravců v Ústeckém kraji

Údaje o rozvržení linek mezi jednotlivé dopravce a o změnách od ledna 2020 najdete v informačním letáku.

Vysočina

S novým jízdním řádem platným pro příští rok došlo k podstatným změnám v trasování na území kraje. Jedním z důvodů je časový posun tras linky R11 (Plzeň – Č. Budějovice – Jihlava – Brno), který ovlivnil možnosti křižování vlaků na určitých trasách a zasáhl do návaznosti spojů, dalším jsou nové smlouvy o provozu regionální dopravy s jednotlivými krajskými úřady. Kraj se zároveň připravuje na užší provázání jednotlivých typů dopravy v rámci integrovaného systému Veřejná doprava Vysočiny (VDV) a s tím spojený jednotný tarif.

Samotný nový jízdní řád přinesl navýšení počtu spěšných a osobních vlaků v dopravním směru Havlíčkův Brod – Jihlava – Kostelec u Jihlavy – Telč a dále do Dačic a Slavonic v Jihočeském kraji. Přestupová stanice, která byla dosud ve Světlé nad Sázavou, se při jízdě ve směru Havlíčkův Brod – Ledeč nad Sázavou přesunula do sousední stanice Ledeč nad Sázavou.

Podrobnější informace ke změnám v jízdních řádech a k novým názvům některých linek najdete na webu kraje.

Zlínský kraj

I Zlínský kraj přešel u smluv na tzv. brutto verzi. Kromě nového jízdního řádu zde začal fungovat dopravce Arriva Vlaky. Pokryje trasy Vsetín – Horní Lideč – Bylnice, Vsetín – Velké Karlovice, Staré Město u Uherského Hradiště – Bylnice / Veselí nad Moravou / Luhačovice.

V polovině prosince byl také zaveden jednotný Tarif zlínského kraje (TZK), který je jakýmsi dočasným řešením před zavedením plnohodnotného integrovaného systému v kraji. Tarif je kilometrický a má stejné ceny jízdného pro vlaky i autobusy. Cena jízdného se stanovuje jako pevná nástupní sazba 9 Kč navýšená za každý ujetý kilometr o jednu korunu (v prodeji ale bude i časová 7denní a 30denní jízdenka). Krajský (pro vlaky přestupný) tarif platí bez ohledu na dopravce ve všech osobních a spěšných vlacích v rámci kraje, dále na tratích č. 303 do stanice Kojetín, č. 330 do stanice Moravský Písek a č. 340 do stanice Veselí nad Moravou.

Neplatí naopak ve vlacích ČD vyšší třídy (rychlíky, expresy, Intercity apod.), což by se do budoucna mohlo změnit. V případě, že cestující míří vlakem za hranice kraje, musí zakoupit jízdenku ČD. Toto pravidlo neplatí u tratí 303, 330 a 340, kde platí tarif Zlínského kraje. U dopravce Arriva Vlaky bude v takovém případě možné zakoupit jízdenku TZK do poslední stanice na území Zlínského kraje, nebo do místa, kde je možné přestoupit na navazující spoj ČD a koupit další jízdenku.

Z hlediska změn v jízdních řádech cestující mohou nově využít noční vlaky na trase Přerov–Zlín nebo večerní spoje Přerov – Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou.