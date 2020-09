Vánoční dárek pro důchodce. Dostanou jednorázový příspěvek 5000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je pod návrhem zákona o jednorázovém příspěvku podepsané, jej odůvodňuje aktuální potřebou navýšit příjmy důchodců jednak v návaznosti na pokračující růst životních nákladů, který se ve valorizaci zohlední se zpožděním, jednak v návaznosti na dopady pandemie koronaviru na celkovou příjmovou a sociální situaci důchodců s přihlédnutím k nejistému dalšímu vývoji ohledně pandemie koronaviru.

Jednorázový příspěvek ve výši 5000 Kč má být vyplacen formou zvláštní sociální dávky a vláda jej plánuje vyplatit během prosince. Nárok na něj by měli mít důchodci, lidé pobírající invalidní a pozůstalostní důchod. Týkat by se to mělo téměř tří milionů lidí.

Vláda chce normu předložit sněmovně ještě v září ke zrychlenému projednání. Pokud poslanci normu schválí, zvýší se tím letošní výdaje státního rozpočtu o 14,5 miliardy Kč.

Bonus jako antistresový nástroj

Koalice se na příspěvku dohodla narychlo minulý týden, vláda schválila potřebný návrh zákona tuto středu na mimořádném zasedání. Premiér Andrej Babiš už dříve uvedl, že mimořádný bonus má důchodcům kompenzovat stres, který prožili kvůli pandemii koronaviru. Proto by měli mít nárok na mimořádný bonus, jako například OSVČ.

Opozice návrh považuje za úplatek pro voliče, jejichž voličskou přízeň si jím vláda chce získat. Podle ekonomů by se vláda měla soustředit spíš na úpravu stávajícího penzijního systému než na jednorázovou nesystémovou dávku.

Je také dobré připomenout, že pomoc pro OSVČ v podobě půlročního odpuštění záloh, mimořádného ošetřovného nebo bonusu pětadvacítky, jim měla kompenzovat výpadek příjmů, který způsobila vládní opatření na boj s koronavirem. Řada OSVČ musela v nouzovém režimu zavřít svoje provozovny a dočasně přišla o část, v horším případě o veškeré příjmy.

Maláčová: Všichni jednou zestárneme

Podle bývalého viceguvernéra České národní banky a europoslance TOP 09 Luďka Niedermayera nedává příspěvek smysl. Myslím, že snad žádný ekonom a člověk se zdravým selským rozumem tam ten smysl nemůže vidět. Toto není nic jiného než předvolební populismus, kdy různí mediální analytici zřejmě zjistili, že peníze investované do důchodců mají největší návratnost v počtu hlasů, které ten politik získá, uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

Poukázal na to, že pandemie dostala ještě pod větší ekonomický tlak lidi z vyloučených lokalit nebo samoživitele. To jsou skupiny, do kterých by se podle něj mělo investovat, protože to společnosti něco přinese.

Ministryně Jana Maláčová, která se před pár dny nechala slyšet, že diskuse o tom, kde vláda na vyplacení mimořádného příspěvku vezme peníze, je hloupá a plytká , hájí návrh s tím, že nejde o populismus, ale o solidaritu. Pět tisíc korun, k důchodům, které jsme právě odklepli na vládě, není žádná předvolební hurá akce, ale obyčejná mezigenerační solidarita. Všichni jednou zestárneme, uvedla k tomu na svém twitterovém účtu.

Vládní výdaje by měly zajistit růst poptávky

Mimořádný příspěvek kritizuje například také Národní rozpočtová rada (NRR), což je nezávislý odborný orgán, který má dohlížet na dodržování pravidel rozpočtové odpovědnosti vlády. Podle NRR by v současné ekonomické situaci měly být realizovány pouze takové výdaje, které budou co nejvíce stimulovat poptávku, nebo alespoň částečně zmírní negativní dopady krize na příjmy zasažených domácností.

Příjem důchodcovských domácností však toto kritérium nesplňuje, neboť nebyl krizí ovlivněn. Na druhou stranu je nutné zmínit, že zvolené řešení ve formě jednorázového příspěvku je z hlediska vlivu na udržitelnost veřejných financí vhodnější než původně rovněž zvažovaná nadstandardní valorizace penzí, neboť se nebude přenášet do dalších let, uvádí NRR ve svém pravidelném čtvrtletním komentáři k vývoji hospodaření státu.

Vláda by se podle NRR měla soustředit na úpravu stávajícího penzijního systému, aby byl schopen zajistit dostatečnou životní úroveň důchodcům i po roce 2030, kdy se začne citelně měnit věková struktura populace v neprospěch ekonomicky aktivních obyvatel.

Schodek rozpočtu je nejvyšší v historii

Vláda vyplacením příspěvku přispěje k už tak rekordnímu růstu letošního rozpočtového schodku. Podle údajů pokladního plnění od ledna do srpna 2020 skončil státní rozpočet ve schodku 230,3 miliardy korun. To je nejhlubší deficit v naší moderní historii. A vzhledem k dopadům koronavirové krize se dá čekat, že se hospodaření státního rozpočtu bude dál zhoršovat.

Současná úroveň schodku je 15krát vyšší než ve stejném období loňského roku. K tomuto výsledku přispívá hospodářská strategie vlády, která spočívá v navyšování výdajů státního rozpočtu. Naopak žádná významná úsporná opatření dosud nebyla ohlášena. Vzhledem k blížícím se volbám lze očekávat, že nákladná opatření na podporu ekonomiky budou prodlužována a schodek se bude dál prohlubovat, uvedl k tomu hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Na příjmové straně rozpočtu se prozatím vybralo 929,4 miliardy korun, což je o 40,4 miliardy korun méně než ve stejném období loňského roku. Oproti tomu výdajovou stranou státního rozpočtu už proteklo 1159,7 miliardy korun, což je o 174,5 miliardy korun více než ve stejném období loňského roku.