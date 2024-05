V říjnu startuje Účtenkovka. Výhry si vlastně zaplatíte z vlastní kapsy

V říjnu odstartuje tolik přetřásaná účtenková loterie Účtenkovka, která původně měla začít už v půli roku, poté se přesunula na listopad, ale nakonec začne už v říjnu, tedy ještě před volbami. Jejím cílem má být zvýšení motivace pro přebírání účtenek, které podnikatelé musí vydávat v rámci EET, a logicky i větší tlak na podnikatele, kteří účtenky dosud nevydávali tak, jak by měli.

Hrát se má letos o výhry za 65 milionů. Budou financovány z rozpočtu, takže si je prakticky daňoví poplatníci zaplatí z vlastní kapsy.

Chcete-li se soutěže zúčastnit, musíte být plnoletí a v říjnu začít sbírat účtenky znějící alespoň na 1 Kč a platně zaevidované v systému EET. Každý den byste za sebe měli od jednoho obchodníka zaregistrovat do soutěže jen jednu účtenku. Tím chce ministerstvo předejít záměrnému rozdělování nákupů spotřebiteli, který by zdržovalo odbavení u pokladen. Jak ale upozornil server Podnikatel.cz, systém se přesto bude dát obejít.

Za měsíc se má celkem mezi soutěžící rozdělit 21 025 výher podle následujícího klíče:





1. hlavní výhra – 1 mil. Kč,

2. hlavní výhra – automobil cca v hodnotě 400 tis. Kč,

3. hlavní výhra – 300 tis. Kč,

4. hlavní výhra – 200 tis. Kč,

5. hlavní výhra – 100 tis. Kč,

20 výher v hodnotě 20 tis. Kč,

1000 výher v hodnotě 1000 Kč,

20 000 výher v hodnotě 100 Kč.

Losovat se bude jednou měsíčně, přičemž první kolo losování proběhne 15. listopadu z účtenek zaregistrovaných v říjnu. A podle stejného klíče se bude losovat i dál. Z účtenek za daný měsíc se bude losovat 15. dne v měsíci následujícím.

Výhry se budou vyplácet buď hotově, nebo na bankovní účet. V případě, že výhra dosáhne 270 tis. a víc, musí už jít na účet povinně.

Základní a úplná registrace na webu či přes mobil

Registrace účtenek může proběhnout dvojím způsobem. Buď v základní verzi, kdy uvedete pouze e-mail, nebo v úplné, kde vyplníte i své osobní údaje.

Účtenku můžete buď vyfotit (nebo údaje zadat ručně) a registrovat přes mobilní aplikaci (stažení bude bezplatné), nebo informace zadat na webu www.uctenkovka.cz. Tady už budete muset vyplnit prvních šestnáct znaků BKP kódu (bezpečnostní kód poplatníka) nebo kód FIK (fiskální identifikační kód). Dále také datum a čas transakce, částku a DIČ obchodníka.

Pak byste měli obdržet SMS nebo e-mail s potvrzením o registraci. Podle toho, jaký kontakt jste na sebe uvedli.





Ministerstvo financí ještě jedná o dalších možnostech, přes které by mělo jít účtenku registrovat, pokud nemáte chytrý telefon a internet. Ve hře je i varianta, že by do soutěže účtenky přihlašovali přímo obchodníci, pokud by existovala možnost, jak při tom danou účtenku spárovat s konkrétní osobou, například pomocí věrnostní karty.

Na kolik nás vyjde Účtenkovka?

Provoz Účtenkovky nebude za hubičku. Jak už jsme uvedli, na výhry každý rok padne 65 mil. Kč. Dále bude Ministerstvo financí platit firmě Diebold Nixdorf (dříve Wincor Nixdorf), která provoz účtenkové loterie zajistí, podle uzavřené smlouvy každý měsíc paušál necelých 1 250 000 Kč (tedy cca 15 mil. Kč ročně).

Stát bude platit firmě i za každou odeslanou SMS soutěžícím 0,62 Kč a zaplatí také 1,67 Kč za každý platební převod výhry soutěžícím. Výher má být přes 21 tis. měsíčně, takže kdyby si 10 tis. výherců nechalo peníze zaslat na účet, vyjdou stát jen tyto převody na částku přes 200 tis. Kč. Těžko soudit, na kolik se náklady za převody a SMS za rok nakonec nasčítají, záleží i na účasti lidí v Účtenkovce.

Jen tyto náklady se tedy vyšplhají na částku přes 80 mil. Kč ročně a dalších 20 mil. Kč má padnout na propagaci, která zase ale v dalších letech pravděpodobně nebude tak masivní jako na počátku.

Ministerstvo financí se nařčení z plýtvání penězi z rozpočtu brání tím, že vzhledem k příjmům z daní, které se vyberou díky EET, jsou náklady na provoz Účtenkovky zanedbatelné.

Bude vůbec zájem?

Zda Účtenkovka opravdu tolik zefektivní systém EET, ukáže čas. Podmínkou bude dostatečný zájem veřejnosti. Ten je ale zatím podle průzkumu společnosti Bizerba víc než vlažný.

Z odpovědí respondentů vyplývá, že s určitostí se chce do Účtenkovky zapojit 15 % Čechů, možná se zúčastní dalších 34 % účastníků průzkumu. Nejvíc k účasti láká možnost vyhrát hotové peníze. O druhou hlavní výhru, osobní automobil, naopak zájem skoro nemají.



Autor: Průzkum společnosti Bizerba Respondenty láká hlavně hotovost

Skoro 40 % dotázaných účast naopak úplně odmítá hned z několika důvodů. Někteří schválně nechtějí na své oblíbené obchody upozorňovat kontrolory, nejčastěji ale lidé nechtějí být součástí něčeho, s čím nesouhlasí, nebo nechtějí být prostředkem kontrolní funkce Finanční správy.

A jak jste na tom vy? Budeme rádi, když nám zahlasujete v anketě a v diskusi vysvětlíte, co vás vedlo k vaší odpovědi.