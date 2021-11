Úrokové sazby se opět zvyšují. Dobrá zpráva pro spoření, ale špatná pro úvěry (dopady a komentáře)

Bankovní rada ČNB na svém jednání ve čtvrtek 4. 11. 2021 zvýšila úrokové sazby, jejich zvýšení nastane o den později v pátek 5. 11. 2021. Kurz koruny k euru na rozhodnutí ČNB posílil o 15 haléřů na 25,40 CZK/EUR.

Nové úrokové sazby

Zvýšení repo sazby z 1,50 % p.a. na 2,75 % p.a. bude mít logicky za následek výrazné zdražení hypoték, které už nebude takřka možné pořídit pod sazbu 4 % p.a., protože bankám musí zůstat i prostor pro úrokovou marži (viz článek Levnější už letos nebudou. Hypotéky však stále lze pořídit pod 3 % p.a.).

Na druhé straně to otevírá prostor pro další zvyšování úrokových sazeb depozitních produktů, jako jsou spořicí účty a termínované vklady, viz aktuální přehled Spoření v listopadu: kam vložit peníze? Pro stavební spoření naopak nastanou horší časy, protože i se státní podporou se jeho efektivní úroková sazba pohybuje okoli 3,50 % p.a., což při 6leté povinné fixaci už nebude tak atraktivní spořicí nástroj (pokud však nepotřebujete úvěr).

Inflace v září 2021 byla meziročně 4,90 %, reálně je však vyšší.

Vyšší úrokové sazby by měly vést k posílení kurzu koruny, což zlevní import a tím zmírní i dováženou inflaci ze zahraničí. Zároveň se však zhorší podmínky pro poskytování úvěrů. Výrazně horší situaci mohou očekávat lidé, kteří se chystají refinancovat své hypotéky. Zároveň se prodraží financování státního dluhu.

Vzhledem k výrazně rozdílnému nastavení úrokových sazeb v České republice a v eurozóně lze očekávat, že do naší ekonomiky bude proudit spekulativní kapitál. Vyšší úrokové sazby mohou mít negativní dopad na realizaci investic. Ochlazení lze očekávat hlavně na realitním trhu.

Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities

Ani astronomické zvyšování úrokových sazeb nedokáže odvrátit zdražování, které nás do konce letošního roku čeká. Dává nám však naději, že se růst cen zbrzdí v příštím roce.

Tomáš Volf, Project & Communication Specialist, Citfin – Finanční trhy a Citfin, spořitelní družstvo

Problém zůstává v tom, že pouze banky zemí V4, kromě Slovenska, jelikož to platí eurem, sazby zvyšují. Ostatní světové centrální banky své úroky drží v blízkosti nuly ve snaze podpořit ekonomický růst. ČNB se snaží vyššími sazbami zkrotit inflaci. Ta je však z velké části dovezená . Její zdroj neleží v české ekonomice, proto s ní čeští centrální bankéři mnoho nenadělají. Nepříjemným vedlejším efektem této snahy jsou drahé úvěry. Vyšší sazby povedou k nižší ochotě firem investovat, jelikož prorůstové projekty mohou být odloženy právě z důvodu příliš drahého financování. Podobně jsou na tom i koncoví spotřebitelé. Ti budou odkládat pořízení zboží dlouhodobé spotřeby právě kvůli vysokým úrokům.

Jakub Seidler, hlavní ekonom, Česká bankovní asociace

I přes rychlé zvyšování sazeb stále platí, že tento nástroj bude inflaci brzdit velmi pomalu, protože jeho vliv na inflaci je v horizontu alespoň jednoho roku. V krátkém pohledu by mohla mírně pomoct silnější koruna, ta vzhledem k razantnějšímu zvýšení sazeb posílila k 25,4 Kč za euro, nicméně obecně na rychlé zvyšování sazeb ze strany ČNB reaguje poměrně omezeně. Zvyšování sazeb má však také signalizační efekt, aby se inflační očekávání v ekonomice neusazovala, a to složitější a nákladnější by bylo inflaci následně tlumit.

Trh nyní čeká, že sazby centrální banky půjdou dále nahoru, a během prosincového a únorového jednání se dostanou k 3,5% hranici. Růst sazeb kulminuje v polovině příštího roku, poté však je trh ohledně dalšího zvyšování sazeb již skeptický.