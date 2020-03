 »   »  UniCredit Bank rozdává 2000 Kč za založení účtu. Proplatí vaše nákupy

Přeneste si účet k nám a získejte zpět až 2000 Kč za všechny své nákupy. Tak začala kampaň UniCredit bank v říjnu 2019, a protože banka stále peníze rozdává až do konce prosince, ukážeme si, co musíte pro to udělat, abyste nemuseli číst podrobné podmínky akce UniCredit Bank.

2000 Kč na vaše nákupy

Za nový účet v UniCredit bank můžete získat až 2000 Kč. Předložka „až“ však není nesplnitelná a snadno na ni dosáhne každý. Finta bonusu spočívá v tom, že vám banka každou platbu novou kartou, kterou k účtu získáte, vrátí zpět peníze ve výši transakce jako bonus, přičemž strop je 2000 Kč.

Udělejme si příklad: když po otevření účtu zaplatíte kartou jen 70 Kč, dostanete zpět 70 Kč. Pokud už kartu nepoužijete, více nedostanete. Naproti tomu, pokud kartu budete používat pro každodenní nákupy a do 29. 2. 2020 s ní utratíte třeba 10 000 Kč, jednotlivé transakce vám banka „proplatí“ a na stropu 2000 Kč se bonus zastaví.

Postup, jak získáte bonus 2000 Kč

Založíte si konto online na webu banky a následně potvrdíte formulář Žádost o změnu banky. UniCredit Bank tímto z vaší stávající banky převede všechny platby, nastavení účtu a další příkazy a původní účet ve druhé bance připraví ke zrušení. Je to opravdu nutné, bez tohoto kroku účet sice založíte, ale bonus nedostanete.

Součástí změny musí být převedení nejméně pravidelné platby, tj. trvalý příkaz nebo povolení k inkasu. Na to myslete předem, takováto platba musí být nastavena před samotným zahájením změny/převodu banky, jinak vám UniCredit Bank nemusí bonus vyplatit. (Přidání trvalé platby až poté je možné, ale už není předmětem bonusu.)

Postup výše můžete samozřejmě provést i osobně na pobočce, ale online bude pro vás pohodlnější.

Co když účet ve své stávající bance zrušit nechcete? Pak si můžete otevřít účet v UniCredit Bank i bez tohoto kroku, ale také bez bonusu. Při podobných akcích se však už našli jedinci, kteří si pro získání obdobných bonusů založili v nějaké bance bezplatný účet jen proto, aby jej následně zrušili.

Postup byl jednoduchý. Aby získali bonus v Bance A, která vyžadovala převod původního účtu k ní, založili si účet v Bance B. Na účtu v Bance B nastavili trvalý příkaz např. na svůj další účet v Bance C (který běžně využívají) a následně přes službu mobility klientů (což je přesně výše popisovaný proces formulářem Žádosti o změnu banky) cíleně založený účet v Bance B zrušili pomocí nové Banky A. Následná trvalá platba pak chodila z Banky A do Banky C a účet v Bance B byl zrušen. Bonus vyplacen. Takové jednání je sice neetické, ale ne nelegální.

Povedlo se, máte účet v UniCredit Bank, váš původní účet je nastaven na zrušení a převedené trvalé platby nebo povolená inkasa vidíte ve svém internetovém bankovnictví UniCredit Bank. Už jste dostali i novou platební kartu k účtu. Nyní vás čeká poslední krok.

Do 29. února 2020 musíte s novou kartou platit u jakéhokoli obchodníka v ČR, včetně webů. Co zaplatíte, to vám banka vrátí zpět do limitu 2000 Kč. Pokud si necháte kartu v šuplíku, nedostanete nic. Samotné odměny za transakce kartou dostanete do 45 dnů od platby.