 »   »  Twisto oseká náklady u platebních karet. Jsou totiž drahé

Služba Twisto, kterou provozuje společnost Twisto payments, slouží hlavně jako služba pro odložené platby. Lze s ní platit nákupy v e-shopech, jakékoliv další soukromé vyúčtování (elektřinu, pojistné apod.) a k platbám používat i platební kartu (ale není nezbytná).

Po skončení kalendářního měsíce vám Twisto vystaví účet, který je potřeba uhradit do data splatnosti, nebo jej můžete rozložit na splátky. Pro platbu můžete použít bankovní převod, anebo celé vyúčtování můžete uhradit platebními kartami s logy Diners Club, Mastercard a Visa. A tady to začíná.

Akceptace karet je (pro Twisto) drahá

Když akceptujete karty z pozice obchodníka (to je Twisto v roli výstavce vyúčtování), za příjem karet platíte. Předpokládejme, že Twisto bude mít velmi přátelsky nastavené podmínky vlivem objemu transakcí, řekněme okolo 0,60 % z transakce.

Twisto zároveň platební karty vydává, resp. pro Twisto je vydává britská Wirecard Card Solutions Limited (patřící německé Wirecard AG). Tím Twisto získává nějaký bakšiš v podobě transakcí z jimi vydaných karet, o které se dělí s Wirecard. Poplatky u debetních karet jsou regulované, Twisto tak má max. 0,20 % z transakce.

Neznáme data, kolik lidí kartou Twista platí a kolik jich uhradí vyúčtování jinou kartou. Šéf Twista Michal Šmída na firemním blogu poodhaluje, že firma měsíčně za platební bránu platí okolo 1 milionu korun (nejde jen o poplatky z karet, ale i o jiné poplatky). To by znamenalo, že klienti Twista uhradí vyúčtování platebními kartami jiných vydavatelů zhruba v objemu 150 mil. Kč měsíčně, ať to zaokrouhlíme níž o různé množstevní slevy, které neznáme. Přičemž je jedno, jakým druhem karty klienti Twista vyúčtování uhradí. Pro platbu kartou kreditní a debetní máme stejné podmínky, potvrzuje Měšci Jan Husták, PR manažer Twisto.

Chybí však číslo útraty platebními kartami s logem Twista. Pokud by převýšilo náklady za úhradu vyúčtování, a tedy za akceptaci karet, není co řešit, transakce jsou v celku ziskové. Ale zdá se, že tomu tak není. Twistu tak těch 0,40 % plus minus může chybět a v celkovém objemu jde o miliony korun měsíčně. A to už je dost peněz i na finanční společnost, což Twisto je (platební instituce).

Konec recyklace peněz

Twisto bylo ideálním subjektem, jehož službu bylo možné použít pro tzv. recyklaci peněz. Jde o způsob, kdy vyúčtování jedné finanční služby uhradíte jinou finanční službou.

Představte si, že máte vyúčtování T-Mobile, ale vy jej neuhradíte z účtu, ale necháte si jej naúčtovat na fakturu O2, tu převedete na fakturu Vodafone a souhrnné vyúčtování uhradíte kreditní kartou s bezúročným obdobím. (Naštěstí to takto nejde, jde jen o příklad.)

Někteří vydavatelé karet na to pamatují a ve svých podmínkách použití karty pro tento způsob doslova zakazují (např. Curve). Většina českých vydavatelů karet to ale neřeší. Ale i ti se poučili. Postupně začali výrazně omezovat nebo neuplatňovat pro tyto typy služeb bonusové programy u kreditních karet. Takže třeba vyúčtování Twista lze uhradit kreditkou Raiffeisenbank, ale Raifka už za to žádný bonus nedá. I další banky to totiž stálo dost peněz.

U Twista však peníze recyklovat jde, resp. do konce července 2020. Twisto takto dokonce dokáže nahradit horší akceptaci karet Diners Club. Vše platíte kartou Twisto (Mastercard) a vyúčtování uhradíte kartou Diners Club. A Diners Club připíše body za transakce. Fantastické. A když budete chtít udělat radost více vydavatelům karet, můžete se s nimi podělit, ostatně vy to neplatíte (to je ironie). Stačí použít Twisto, třeba podle příkladu níže.