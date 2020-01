Ministryně resortu práce Jana Maláčová spolu se šéfkou Komise pro spravedlivé důchody (dále jen Komise) Danuší Nerudovou představily o něco jasnější podobu připravované reformy penzí. O tom, kde by se na nové vysoké výdaje mělo vzít, se návrh nezmiňuje. Maláčová uvedla, že s legislativním návrhem chce přijít do léta. Tatáž novela by podle ní měla do výše důchodu více reflektovat péči o dítě a do důchodového věku zase výkon náročných profesí.

Nultý a první

Jak už jsme informovali v článku První kroky k reformě důchodového systému: Nultý pilíř a a minimální důchod, stávající průběžný pilíř se má rozdělit na dva (nultý a první pilíř).

Nultý pilíř má nadále fungovat na principu solidarity. Odsud by dostávali penzisté s nárokem na důchod (potřebná doba pojištění + důchodový věk) dávku ve stejné výši. Šlo by o jakýsi zaručený důchod. Zatímco v Komisi padaly návrhy, že by tento základ mohl činit například deset procent průměrné mzdy (zhruba současná výše základní výměry důchodu), Maláčová by, věrna svému zvyku, byla mnohem štědřejší. Nultý pilíř by stát financoval z rozpočtu, z daní.

Z druhé části průběžného pilíře, která by tvořila první pilíř v novém uspořádání, by se vyplácela zbylá část důchodů. Vycházela by z principu zásluhovosti, tedy zjednodušeně řečeno z toho, jaké jste měli příjmy (přesněji z osobního vyměřovacího základu) nebo z jiných forem zásluhovosti (např. výchova dětí). Tiskové prohlášení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) uvádí, že systém v prvním pilíři bude oceňovat zejména vyšší příjmy nebo například delší dobu strávenou v pracovním procesu. Tento pilíř by byl financován z vybraného pojistného.



Autor: TZ MPSV Klikněte pro větší obrázek

Zásluhovost nebude jen o příjmech

Jak už jsme výše naznačili, princip zásluhovosti nebude do výše důchodu promítat jen výši minulých příjmů, ale i další oceňované činnosti, které budou nároky pojištěnců bonifikovat. Půjde o péči o dítě, kdy by měl být k penzi přičítán pevný bonus za každé dítě. Novinka by se měla vztahovat i na současné seniory v důchodu.

Dalším nástrojem, který by měl snížit znevýhodnění pečujících o blízké osoby, je tzv. fiktivní vyměřovací příjem. Pokud budete pečovat o blízkou osobu, bude se vám za tuto dobu v rámci důchodového pojištění započítávat náhrada ve výši vašeho posledního příjmu nebo průměrné mzdy. Vybírat by se měla ta veličina, která pro vás vyjde příznivěji. Tato změna už by se vztahovala pouze na budoucí důchodce.

U náročných profesí přispějí zaměstnavatelé

V souvislosti s připravovanou novelou se diskutují i dřívější odchody do penze u náročných profesí, na kterých by se finančně měli podílet zaměstnavatelé.

Spravedlivá, technická, úsporná

Dalo se předpokládat, že výše základního zaručeného důchodu bude jednou z achillových pat celého návrhu. Ať už z hlediska politické podpory, nebo z hlediska přiměřenosti a možností státního rozpočtu.

Ministerstvo práce předložilo tři varianty nastavení systému s názvy spravedlivá, technická a úsporná.

Spravedlivá

Spravedlivá varianta je nejvelkorysejší a předpokládá, že by byl základní zaručený důchod (bez zásluhové složky) nastaven stabilně na částku 10 500 Kč, resp. na 30 % průměrné mzdy. Tento návrh také předpokládá k důchodu připočítávat 500 Kč bonus za dítě a bonus 240 Kč za rok práce nad 41 odpracovaných let. Kromě toho by systém prostřednictvím fiktivního příjmu finančně vyvažoval péči o děti a závislé osoby. Činil by 100 % předchozího výdělku (resp. vyměřovacího základu) nebo průměrné mzdy podle toho, co by pro pojištěnce vyšlo lépe.