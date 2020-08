III. pilíř: Jak přejít do výnosnějšího fondu a kolik za to zaplatíte?

Neuspokojují vás výsledky vašeho fondu? Máte možnost přejít do jiného, změnit strategii, nebo rovnou celou penzijní společnost. Jakými pravidly se tyto změny řídí, jak dlouho to bude trvat a kolik za to zaplatíte?

Transformované vs. účastnické fondy

Na úvod je namístě připomenout, že třetí pilíř tvoří transformované a účastnické fondy. Třetí pilíř tak, jak jej známe dnes, vznikl v roce 2013. Tehdy se penzijní fondy přeměnily na penzijní společnosti (PS) a původní penzijní připojištění se stávajícími podmínkami se zaparkovalo do transformovaných fondů (TF). Účastníci v něm mohou setrvat, ale přejít se do nich nijak už nedá. Od roku 2013 je možné vstoupit už jen do tzv. účastnických fondů, které nabízejí tzv. doplňkové penzijní spoření (DPS). Tento produkt funguje trochu jinak než původní penzijko. Mezi hlavní rozdíly patří, že v rámci DPS už penzijní společnosti nemusí poskytovat garanci nezáporného výnosu (mohou tak nabízet i dynamičtější investování) a není možné zde sjednat výsluhovou penzi.

Pokud vám tedy nevyhovují výsledky vašeho fondu, můžete přejít z původního penzijka do novějšího DPS v rámci vaší penzijní společnosti, změnit strategii v rámci DPS, nebo přejít ke konkurenci a zkusit úplně jinou penzijní společnost.

Přecházíte ze starého penzijka do nového

Ze starého penzijního připojištění, které je zaparkované v transformovaných fondech, můžete přejít do účastnického fondu (tedy do DPS) pouze v rámci vaší stávající penzijní společnosti. Převod z transformovaného fondu rovnou do účastnického fondu jiné penzijní společnosti obecně (až na pár mimořádných výjimek) není možný.

Při převodu TF do DPS je nutné respektovat zákonné omezení a mít pouze jednu smlouvu TF nebo DPS. Často mají klienti další smlouvu TF (tzv. zmraženou) a bez jejího vypořádání ze strany klienta není převod do DPS možný, upozornil Pavel Racocha, předseda představenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti.

Pro převod naspořených peněz z penzijního připojištění do doplňkového penzijního spoření musíte ukončit výpovědí smlouvu o penzijním připojištění, zároveň uzavřít novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a požádat o transfer prostředků.

Na tento interní převod mají penzijní společnosti ze zákona dva měsíce. Lhůta začíná běžet od následujícího měsíce po podání výpovědi. Některé společnosti ji zkracují na polovinu, jiné změnu provedou už od následujícího měsíce. Poté nastává účinnost smlouvy o DPS a následně na ní penzijní společnost převádí peníze z ukončeného penzijka.

Převod zařídíte osobně, některé penzijní společnosti umožňují sjednat novou smlouvu o DPS i elektronicky. K ověření totožnosti v tomto případě dochází například pomocí SMS podpisu z čísla, které je u smlouvy evidované.

Za tuto transakci neplatíte žádný poplatek.

Příklad Paní Čechová v rámci KB PS požádá dne 17. 6. 2020 o interní převod z TF do DPS. V rámci převodu se uzavře nová smlouva DPS a vyplní se převodní formulář.

KB PS má pro interní převod 1měsíční výpovědní lhůtu, proto nová smlouva DPS vzniká od 1. 8. 2020. Na smlouvu DPS se následně převedou veškeré prostředky a odspořená doba. Zdroj: KB Penzijní společnost

Z penzijka ke konkurenci