 »   »  Víkend si můžete užít i v teple. Navštivte s námi muzeum

Níže uvedené informace vycházejí z mých pozitivních zkušeností z návštěv uvedených muzeí. Tento text navazuje na článek „Kam na výlet za bankami, cennými papíry a penězi?“.

Muzea v České republice

Podrobnosti o adrese doporučených expozic, o jejich otevírací době a podobně si můžete jednoduše nalézt na internetových stránkách příslušných institucí.

Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Jistě víte, že Kutná Hora je velmi úzce spojena s těžbou stříbra a ražbou našich nejznámějších stříbrných mincí, českých grošů. Na památku jejich ražby je muzeum, umístěné v bývalé mincovně neboli ve Vlašském dvoře. V průběhu jeho prohlídky se dozvíte všechno o procesu výroby i ražby mincí ve středověku a také o lidech, kteří se touto činností zabývali. Výklad průvodce je postaven na tak zvané Kutnohorské iluminaci, která pravděpodobně vznikla na konci 15. století. Nejdůležitější a nejzajímavější části zmíněného historického dokumentu průvodce také promítá. Víte například, že pregéři, kteří (nejenom) v Kutné Hoře ve středověku razili mince, byli velmi dobře placení, museli být svalnatí, ale brzy byli nahluchlí?

Muzeum Královská mincovna v Jáchymově

Další významnou stříbrnou mincí, která byla ražena v Čechách, je stříbrný tolar, jehož

rodištěm je město Jáchymov. Název této mince žije také v dnešní době, a to v podobě

měny dolar (nejenom americký). Jestli se chcete o tolaru dovědět více, navštivte budovu bývalé jáchymovské mincovny, ve které se v současnosti nachází muzeum Královská mincovna . V expozici se dále dozvíte informace o těžbě stříbra a budete moci obdivovat pohyblivý model důlní činnosti.

Západočeské muzeum v Plzni

V Západočeském muzeu v Plzni je umístěna velmi zajímavá expozice pamětních i oběžných mincí, které byly raženy v průběhu celých našich dějin, tedy od keltských duhovek až po mince císaře Františka Josefa I. Vedle toho, že si vystavené předměty můžete prohlédnout, se v expozici rovněž dozvíte základní informace o jejich výrobě.

Mincovna Albrechta z Valdštejna v Jičíně

Od roku 1626 razil Albrecht z Valdštejna svoje mince ve městě Jičíně. V první polovině roku 2020 by mělo být otevřena muzeum jeho zdejší mincovny.

Nebude ovšem umístěno v její původní historické budově v ulici Sladkovského číslo popisné 64, ale na Valdštejnově náměstí v číslo popisné 76 (neboli na hlavním a zároveň největším náměstí Jičína). Za zmínku jistě stojí, že má jednat o expozici, která bude v soukromých rukách .

Zámek Blatná

Jistě se divíte, jak souvisí návštěva překrásného zámku v jihočeské Blatné se penězi. Jednoduše. Je v něm totiž vystaven tak zvaný levantský tolar, poprvé ražený císařovnou Marií Terezií. Tuto minci sem přivezla ze svých cest po Etiopii Růžena, manželka barona Bedřicha Hildprandta v roce 1992, když byl její rodině zámek vrácen v restituci.

Numismatické perly, které můžete objevit v Německu a Nizozemí

Za zajímavými bankovními , respektive finančními zážitky můžete ovšem vyrazit také do zahraničí, a to například do Německa nebo do Nizozemí. Bez dobré znalosti cizích řečí (zejména angličtiny, nebo němčiny) se v nich ovšem neobejdete.

Frankfurt nad Mohanem

Ve Frankfurtu nad Mohanem můžete navštívit tamní Peněžní muzeum Německé centrální banky (Geldmuseum der Deutschen Bundesbank).

Expozice Peněžního muzea je rozčleněna do čtyř stálých tematických modulů, které popisují:

hotové peníze,

účetní peníze,

peněžní politiku a také

peníze jako takové .

Na tyto tematické moduly úzce navazuje pět specializovaných kabinetů, a to konkrétně:

peněžní kabinet,

řeč peněz,

inflace roku 1923,

dějiny německého centrálního bankovnictví a také,

evropská hospodářská a měnová unie.