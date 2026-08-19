Problém vloupání do nemovitosti už není jen sezonní záležitostí

Odborníci z České asociace pojišťoven, zástupci pojišťoven i Policie ČR proto upozorňují na význam prevence, kvalitního zabezpečení a odpovídajícího pojištění domácnosti. „Řada lidí věnuje pozornost pojištění až ve chvíli, kdy škoda nastane. Přitom důležité je myslet na ochranu majetku už při sjednávání pojistné smlouvy. Klienti by měli správně nastavit pojistné limity a současně zohlednit úroveň zabezpečení své domácnosti. Významnou roli hrají bezpečnostní dveře a zámky, alarmy, čidla, napojení na pult centrální ochrany nebo například trezor,“ říká Lenka Slabejová, gestorka sekce neživotního pojištění České asociace pojišťoven. Podle odborníků bývá častou chybou podcenění hodnoty vybavení domácnosti nebo neaktualizovaná pojistná smlouva. V průběhu let totiž domácnosti pořizují nové vybavení, elektroniku či cennosti, jejichž hodnota se do stávajícího pojištění nemusí promítnout.
Důležitá je také reakce po zjištění vloupání
Vedle samotné prevence rozhoduje o hladkém průběhu likvidace škody také správný postup bezprostředně po zjištění vloupání. Likvidátoři se velmi často setkávají s případy, kdy klienti nemají k dispozici doklady o vlastnictví odcizených věcí nebo fotografie vybavení domácnosti. Komplikace může způsobit také nedostatečné zabezpečení objektu nebo situace, kdy není možné jednoznačně doložit způsob, jakým pachatel do objektu vnikl.
Podezřelé okolnosti vzniku škod po uzavření pojištění
Zkušenosti pojišťoven zároveň ukazují určité opakující se trendy. Nejvíce škod způsobených vloupáním sice bývá hlášeno během letních měsíců, kdy lidé odjíždějí na dovolené, ale zároveň možná překvapivě také na začátku kalendářního roku. Podle odborníků se v některých případech mohou lidé uchylovat k pojistným podvodům ve snaze získat vyšší pojistné plnění. Praxe ukazuje, že k nejčastějším pokusům patří manipulace s datem vzniku škody, dodatečné pojištění majetku až po události nebo uvádění nepřesných či neúplných okolností jejího vzniku. Pojišťovny proto věnují zvýšenou pozornost ověřování všech dostupných skutečností a při šetření spolupracují s Policií ČR i dalšími odbornými pracovišti.
Jaké okolnosti mohou ovlivnit pojistné plnění
Při posuzování škody je důležité doložit, že pachatel překonal překážku chránící pojištěný majetek. Pojišťovny proto zkoumají takzvanou „cestu pachatele“, tedy způsob, jakým se do objektu dostal. „Pokud není možné prokázat, že pachatel překonal zabezpečení objektu, mohou vzniknout pochybnosti, které mohou mít vliv na rozsah pojistného plnění. Proto doporučujeme ihned po zjištění vloupání kontaktovat Policii ČR a ponechat místo beze změn až do jejího příjezdu. Policejní dokumentace následně představuje jeden z klíčových podkladů pro pojišťovnu,“ vysvětluje Lenka Slabejová.
Prevence zůstává nejúčinnější ochranou
Podle preventistů Policie ČR pachatelé často využívají zdánlivě drobných pochybení, jako jsou nezamčené dveře, otevřená okna, klíče ponechané na snadno dostupných místech nebo veřejně sdílené informace o delší nepřítomnosti v domácnosti. Odborníci se proto shodují, že nejúčinnější ochrana stojí na třech pilířích – důsledné prevenci, kvalitním zabezpečení a správně nastaveném pojištění. Zatímco pojištění pomáhá zvládnout finanční následky škody, prevence může samotnému vloupání předejít.