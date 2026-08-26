Nový luxus cestování: čas, klid a rychlejší odbavení na letišti

Cestovatelské návyky se mění. Lidé létají do stále více destinací, častěji přestupují na letištích po celém světě, a hlavně čím dál méně jsou ochotni obětovat čas frontám a nejistotě. Přesně na tuto potřebu reaguje Mastercard, který ke svým prémiovým a byznysovým platebním kartám vydávaným českými bankami přidává novou nabídku cestovatelských výhod. Tou nejvýraznější je služba Fast Track, tedy rychlejší průchod bezpečnostní kontrolou na letišti, doplněná o přístup do letištních salonků i v situaci, kdy let nabere zpoždění.
Čas se stává největším luxusem
Až 70 procent cestujících očekává, že se od vstupu na letiště ke svému gatu dostanou do půl hodiny, pokud mají jen příruční zavazadlo, a do 45 minut při odbavování zavazadla. Nároky na plynulost cesty tak rostou rychleji, než na ně letiště stíhají reagovat.
„Největším luxusem dnešního cestování není větší prostor v letadle nebo dražší hotel. Je to čas, který nemusíme strávit ve frontách, a klid, že když se cesta nevyvíjí podle plánu, pomoc je nablízku,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Českou republiku a Slovensko. Zároveň dodává, že řada lidí zatím netuší, jaké benefity už ke své kartě má, a proto doporučuj ověřit si konkrétní podmínky přímo u vydávající banky.
Nedávná globální studie Priority Pass ukázala, že tři čtvrtiny cestujících považují službu Fast Track, tedy rychlejší průchod bezpečnostní kontrolou, za největší zlepšení zážitku na letišti. Není tedy náhoda, že se Fast Track stává novou standardní součástí portfolia cestovatelských výhod u prémiových a byznysových karet Mastercard.
Salonky i při zpoždění letu
Mezi další benefity patří rozšířený přístup do sítě více než 1 500 letištních salonků po celém světě prostřednictvím globálních partnerů LoungeKey a Priority Pass. Novinkou je, že tento přístup nyní platí i v situacích, kdy dojde ke zpoždění letu. Tedy ve chvíli, kdy se čekání na letišti prodlužuje a klid na místě k sezení, jídlu a wifi má pro cestujícího největší hodnotu.
Zajímavý je i pohled na to, kam čeští cestující nejčastěji míří. Podle agregovaných a anonymizovaných dat společnosti Mastercard se z deseti nejnavštěvovanějších salonků držitelů českých karet hned pět nachází ve Skandinávii a dva další ve Španělsku. Žebříček vedou salonky v Kodani, Málaze a Oslu, následované Billundem, Stockholmem, Landvetterem, Helsinkami, Alicante, Istanbulem a Amsterdamem.
Cestování jako investice do zážitků
Zájem o plynulejší a klidnější cestování zapadá do širšího trendu, který Mastercard sleduje prostřednictvím svého Mastercard Economics Institute. Evropané dál upřednostňují výdaje na cestování a živé zážitky před nákupem věcí. Hledají v nich hlavně nová spojení s lidmi a zlepšení celkové pohody.
Podobný posun popisuje i letošní studie Mastercard Economics Institute Experience Economy Report: čím více administratity a plánování dnes lidé přenechají technologiím nebo prémiovým službám jako Mastercard Concierge, tím více roste hodnota chvil, které naopak zůstávají čistě lidské, které mohou lidé sdílet s ostatními a nedají se nahradit žádnou aplikací. Méně stresu na letišti tak znamená pohodlnější cestu a více prostoru věnovat se lidem, se kterými cestujeme, ať už jde o rodinu, partnera, nebo přátele.
Co dalšího najdete v nabídce Mastercard
Držitelé karet mohou dále čerpat slevy a benefity při rezervaci cest přes platformu Booking.com, výhodnější roamingové služby, zdravotní konzultace na cestách prostřednictvím služby uLékaře.cz nebo asistenční concierge služby, které pomohou vyřešit nečekané situace na cestách.
Konkrétní nabídka cestovatelských výhod, včetně počtu vstupů do salonků, dostupnosti Fast Tracku a dalších služeb, se liší od typu karty a konkrétní vydavatelské banky. Mastercard proto doporučuje všem držitelům karet ověřit si aktuální benefity a podmínky jejich čerpání přímo u své banky.