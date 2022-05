Tipy, jak můžete být v autě pojištěni a neplatit peníze pojišťovnám

Samopojištění

Místo dražšího pojištění pracovní neschopnosti od 15. dne lze zvolit výrazně levnější pojištění od pozdějšího dne a ušetřené peníze si odkládat. Samozřejmě, že daná řešení (pojištění od 15. dne versus např. pojištění od 60. dne + odkládání peněz) nejsou stejná, ale jsou podobná. Pokud budete často nemocní krátce, budete se muset uskromnit, na druhou stranu nebudete řešit byrokracii a výluky pojištění. Ale ty opravdu dlouhodobé a finančně náročné problémy stále máte pojištěny u pojišťovny.

Tohle pojištění finančními úsporami je relativně běžné a často se to nazývá jako samopojištění. Nebo si pojistíte dlouhodobé nemoci na úplnou náhradu příjmu a k tomu od 15. dne „jen“ nejnutnější výdaje a k tomu opět samopojištění, tj. úspory.

Jako formu pojištění beru cokoliv, co si nekupujete pro aktuální potřebu, ale pro potenciální problémovou situací. Asi nikdy pojišťovna nebude nabízet např. pojištění jakéhokoliv deště, je příliš časté, malé špatně vyčíslitelné škody – prostě si lidé mají koupit obyčejný deštník pro případ deště, aby nenastydli, aby si nepromáčeli dokumenty a elektroniku, kterou mají u sebe.

Nicméně i tak lze některé škody pojistit, např. zničení elektroniky z jakékoliv příčiny do 5 let stáří, lze pojistit. Nebo lze pojistit záplavu z deště. Ale obyčejný májový deštík, který vám zničí dokumenty, si asi nikdy nepůjde pojistit, resp. to nebude smysluplné, ekonomické.

Existuje spousta rizik, které lze podobně vyřešit takovým jednorázovým samopojištěním. Kromě povinného ručení je povinnou výbavou auta lékárnička, což je také zvláštní typ pojištění. Naštěstí aspoň už není třeba ji vyměňovat každých 5 let, což mělo vliv na kvalitu výbavy autolékárničky (nůžky, co nestříhají). Protože levná autolékarnička je jak levné pojištění, hrozí, že vás pak doslova v životně důležitém okamžiku nechá ve štychu. Marně jsem hledal článek, který by popisoval doporučenou výbavu do auta. Proto jsem si vytvořil svoji nepovinnou výbavu auta, kterou jsem si postupně vybudoval. Mohu napsat, že je to také mé pojištění, které doufám, že jsem jednorázově zaplatil zbytečně a nikdy ho nebudu potřebovat. Ale už jsem něco z toho několikrát použil.





Cedulka s kontaktem na vás

Cena: koruny.

Kdysi mi někdo poškodil auto. Zjevně jsem stál na „jeho“ místě, na veřejném prostranství. Asi dvakrát těsně vedle mého auta praskla voda, mé auto bylo první auto, které neodtáhli.

Ne vždy se podaří dle předpisů zaparkovat, zvláště v Brně, kde např. volné tři metry vedle kolejí nejsou dodržovány masově a zjevně tolerovány policisty. Zatím asi parkuji dle předpisů, ale když bych jel např. do nemocnice, troufl bych si zaparkovat i tam, kde bych normálně nestál. Už jsem asi jednou dvakrát potkal nešťastného řidiče, u kterého řidiči okolních aut stáli tak blízko jeho auta, že nebyl schopen vyjet, nebo stáli u jeho výjezdu z domu.

Když jsem hledal parkování ve Znojmě v době čištění, místní mi radil, abych zaparkoval před nepoužívanou garáží – jeho nabídky jsem nevyužil, nevěděl jsem, jestli mi říká pravdu, nebo je to garáž jeho souseda, se kterým má spor.

Nebo si prostě nejste jisti, jestli na daném místě můžete stát. Policisté často u nás pokutují celou ulici, kdy jedno auto v ní na chvíli zastavilo pro vyložení a naložení osob a nákladu (nebo zastaví ve skutečné krajní nouzi). Další auta zastaví dle jeho vzoru a za chvíli stojí celá ulice, a přitom původní „inspirátor“, který tam za daným účelem zastavil legálně, dávno odjel. Volat odtahovku či policisty asi není rychlé ani vstřícné.

Pro všechny tyto případy jsem si vyrobil cedulku za přední okno auta. Z jedné strany česky, z druhé strany anglicky do zahraničí. S textem: „Potřebujete-li kontaktovat majitele tohoto auta např. z důvodu havárie vody pod autem, volejte +420 910 xxx xxx (zpoplatněné jako pevná linka)“ a „If you want to contact the car owner in case of emergency, please call +420 910 xxx xxx (Czech landline including forwarding to my mobile phone)“.

Telefonní číslo si za pár korun vytvoříte u virtuálních operátorů a přesměrujete na svůj mobil či mobily celé rodiny. Už jsem měl „pojistné plnění“, kdy jsem nahlásil únik plynu v domě, u kterého jsem měl zaparkováno auto, a ráno mi řemeslníci zavolali, že chtějí, abych si auto přeparkoval.

Světlo a baterie

Cena: Desetikoruny.

Pokud v noci potřebujete měnit pneu, hodí se vám světlo. Sice každý má baterku v mobilu, ale ta relativně rychle vybije mobil, který ještě můžete potřebovat. Nemluvě o tom, že pokud vám ho nemá kdo držet, je problém světlo nasměrovat. Já jsem si pořídil za pár desetikorun pořádné světlo na jednorázové baterky, které vydrží roky. A už jsem využil v lese, na lesní cestě, kde jsem se sám potřeboval otočit s autem. I když původně jsem si ho pořídil kvůli případné výměně pneumatiky v noci.

Elektronický měřič tlaku pneumatik

Cena: nízké tisíce.

Tato „pojistka“ nezabrání škodě, ale zabrání zhoršení škod a mně se již pravděpodobně zaplatila. Odhalila na dovolené pomalý únik. Při jízdě po rovné prázdné dálnici je otázkou, kdy bych únik jinak zjistil. Takhle jsem byl schopen dojet a věděl, kdy mám pneumatiku dofoukat. A když bych si nevšiml jindy prořízlé pneumatiky od vandala sám, měřič tlaku by mě upozornil nejpozději po pár metrech jízdy, přestože bych byl myšlenkami úplně někde jinde. A samozřejmě zvyšuje komfort kontroly správného tlaku v pneumatikách. O měřič tlaku je třeba se pravidelně starat, nebo vám zatuhne a musíte do pneuservisu.

Měřič napětí autobaterie a napětí dobíjení

Cena: desetikoruny.

Není to v pravém smyslu pojištění bránící škodám. Spíše vás postupně upozorňuje na snižující se schopnost baterie a tím brání větším škodám. Sledováním napětí vás s výrazně menší pravděpodobností překvapí, když po delším stání nenastartujete. Nebo když z nějakého důvodu jezdíte spíše kratší cesty, jeho sledováním zjistíte, kdy už fakt byste měli autobaterii dobít, když se nestíhá dobít během cest z alternátoru.

Startovací kabely

Cena: Nízké stokoruny.

Hodí se mít kabely pro případ, že nenastartujete, abyste mohli požádat o pomoc projíždějícího řidiče. Lidé bývají ochotní, buďte taky. Nicméně kabely musí být dostatečně silné a dostatečně dlouhé. Myslete na případné problémy se startováním i při parkování. Parkovat motorem od silnice si v případě nenastartování přiděláte problémy. Někdy můžete mít problém i v případě kratších kabelů a baterie u vás i u zachránce na opačné straně při podélném parkování – tedy v jednosměrce se snažte parkovat na opačné straně, než máte autobaterii.

Více reflexních vest

Cena: nízké stokoruny.

Ani nevím, kdy a kolik jich je povinných v ČR, v Rakousku jsou ale třeba povinné pro každého cestujícího. Pořídil jsem si ji pro případ nehody, ale i pro případ výměny pneu, nasazování sněhových řetězů. Tedy když už člověk má jednu smůlu, je i velké riziko, že se stane další nehoda. Auto, které dostane smyk na stejném místě, nebo jen pojede podobně rychle. V obou případech s o to větší pravděpodobností, protože bude brzdit či dělat prudké manévry kvůli vám či havarovaným autům.

Proto jednou z prvních věcí, i před záchranou života spolucestujících, je nutné zabezpečit místo nehody či práce: v první chvíli výstražná světla, ve druhé chvíli nasadit vesty. Pro hledání přeživších, chození pro výbavu, je potřeba reflexní vesta. Protože při umisťování trojúhelníku nebo jen pohybu kolem auta se vyskytujete na místech, kde průměrný řidič nečeká výskyt chodců, vyhýbá se blikajícímu autu a současně je jím fascinován. A je potřeba i pro všechny ve voze, i když hned půjdou mimo silnici. Protože to auto, co pojede za vámi, by mohlo chtít to raději napálit do pole než do stojícího auta, pokud tam neuvidí lidí v reflexních vestách.

Nůž na pásy, kladívko na okna

Cena: desetikoruny.

Pokud jste v nabouraném autě nebo pokud někoho z něj zachraňujete, ne vždy máte u sebe vhodný nástroj na přeřezání pásů. Ideální místo na takový nástroj je připevnění na dolní část pásu řidiče – neletí během havárie kdovíkam, kdy může někoho zranit, dle slov záchranářů vyletí i z kapsy ve dveřích. A současně ho tam snadno nalezne případný amatérský zachránce.

Hasicí přístroj

Cena: nízké stokoruny.

Hasicí přístroj do auta 2 kg s tlakoměrem nebo hasicí deka. Kdyby byl hasicí přístroj povinný, museli byste každý rok si nechat provádět kontroly a jednou za pět let přecertifikaci. Takhle je to jen na vašem uvážení, např. kontroly nahradit alespoň kontrolou tlakoměru.

Jaká je pravděpodobnost, že začne hořet auto? Nejčastěji se jedná o závady na palivovém systému nebo různé netěsnosti (nafta prakticky nehoří, u benzínu hoří výpary). Objevují se ale rovněž zkraty na vodičích akumulátoru, zkraty elektroinstalace, požáry od rozpáleného výfuku apod. Nicméně potřebujete v takovém případě zareagovat rychle, auto bude pravděpodobně tak jak tak na odpis, ale jde o riziko zničení věcí v autě (některé mohou být pro vás nenahraditelné, jako např. fotky ve foťáku) nebo v extrému ohrožení zdraví, či dokonce života spolucestujících.

Zastavit, vypnout motor, vypnout klíček. Pokud hoří motorový prostor, nikdy zcela neotevírejte kapotu! Velmi opatrně lehce pootevřete (obvykle rozžhavenou!) kapotu a haste jen s lehce pootevřenou kapotou motoru, abyste zabránili přístupu vzduchu.

Vedlejší náklady této „pojistky“? Potřebujete se seznámit, jak takový hasičák použít, co nedělat. A musíte ho mít někde v autě po ruce, protože v kufru, který občas po havárii nejde otevřít, vám bude možná k nepotřebě. A na rozdíl od klasického pojištění ho můžete použít na cokoli, třeba právě vybouranému autu před vámi, ale třeba i při stanování. Jsou lidé, co vozí v kabině dvoukilový a v kufru šestikilový hasičák.

Autolékárnička

Cena: Nízké stokoruny.

Její obsah už může být prošlý, hlavně ale, že ji máte – co se týče pokut. Ale kvalita téhle povinné pojistky pokulhává. Navíc její obsah v osobním autě je dělán pro jednoho zraněného, a co hůř, pro jednoho záchranáře. Když se člověk zeptá záchranářů, co by měl do autolékárničky přidat, mohl by se dostat s cenou až na tisíce, desetitisíce korun. Pro účely tohoto článku zmíním především to levnější dovybavení. Ale předesílám, nemá smysl si pořizovat vybavení, pokud se po nákupu s ním nenaučíte pracovat. Raději si pořiďte něco, s čím umíte dělat, než vybavení dle doporučení.

Rukavice vaší velikosti, několik. Vaše bezpečnost především. Při pomáhání cizím je na prvním místě. Musíte počítat s tím, že se vám rukavice ve spěchu a stresu roztrhnou.

(Širší) škrtidla a obinadla – dle slov záchranáře s tím uděláte cokoliv. Větší množství, abyste byli schopni se postarat o celou rodinu a nemusel si vybírat, kdo bude obvázán a kdo vykrvácí. Co se týká škrtidla, doporučil konkrétně škrtidlo „turniquet“. I vy sami i jednou rukou jste schopni si rychle zaškrtit druhou ruku.

Desinfekci, spínací špendlíky – asi se nehodí pro případ autohavárie, ale často využívám auto jako místo, kde je najdu při výletech. (Někdo si takto vozí celou sadu nářadí ze stejného důvodu.)

Masku – záchranář mi doporučil i masku, zatím nemám.

Výhody a nevýhody samopojištění

Výhodou a nevýhodou rozhodně je, že zodpovědnost je na vás. Co si koupíte do lékárničky nebo do výbavy auta, to tam najdete. Co nekoupíte, to máte ve „výlukách“. Pokud nějaké vybavení potřebuje kontrolu, např. hasičák, záleží jen na vás, jestli ji budete provádět a jak. Můžete ušetřit, ale pak se vám taky stane, že až ten hasičák budete potřebovat, odmítne vám „plnit“.

Pokud nějaké vybavení nesnáší vysoké teploty a dáte jej za okno, opět může se stát, že vám pak „odmítne plnit“. Pokud si hasičák umístíte špatně a např. s autem budete dělat salta z kopce, může vás toto „pojištění“ dokonce poškodit.

Výhodou i nevýhodou je, že pojištění se aplikuje jen vámi. Když toho nebudete schopni, nepomůže vám. Na druhou stranu, když toho jste schopni, není zde žádná prodleva, kdy čekáte na asistenční služby, likvidátora.

Nevýhodou je, že velmi těžko svedete vinu na někoho jiného. Nepůjde se soudit, že jste si dobrovolně nepořídili hasičák a pak jste ho potřebovali. (I když někteří by se možná soudili o to, proč to není povinná výbava, takové nebudu uvažovat.)

Výhodou je, že obvykle toto „pojištění“ vás stojí jednorázové náklady, žádné měsíčně placené splátky. U klasického pojištění obvykle je omezení, že ho lze použít jen na pojištěného nebo vyjmenované osoby. Autolékarničku, hasičák můžete použít kdykoliv a na kohokoliv, komu se vám zachce. Není zde žádná byrokracie, dokladování, a tedy vyplatí se použít i na menší škody. Neexistuje zde riziko pojistného podvodu, které by navyšovalo cenu pojištění. Není zde spoluúčast, pokud za spoluúčast nepovažujete to, že si některé pojištění (autolékarničku, hasičák) po pojistné události budete nejspíš kupovat znovu.

Vaši pomoc může zaplatit komerční pojišťovna

Kdybyste u někoho cizího použili hasičák či autolékárničku a jste nemajetní, resp. dává vám smysl řešit několik set korun, nevidím důvod se nepřihlásit s nároky u toho, komu jste pomáhali, popř. po jeho pojišťovně, pokud je pojištěn. Tyto tzv. zachraňovací náklady řeší Občanský zákoník.

(1) Vynaložil-li pojistník účelně náklady při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnil povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů, má proti pojistiteli právo na jejich náhradu, jakož i na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl. (3) Vynaložil-li zachraňovací náklady pojištěný nebo jiná osoba nad rámec povinností stanovených jiným zákonem, má proti pojistiteli stejné právo na náhradu jako pojistník.

Konkrétní důkazy musí vždy předložit ten, kdo žádá o úhradu takových nákladů. Zásadní je, že musí jít o již vzniklou nebo bezprostředně hrozící pojistnou událost, tj. újmu, kterou bude pojišťovna vyplácet (z havarijního pojištění, z povinného ručení apod.). Nejde tedy o zabránění jakékoliv újmě (škodě). Vozidlo začne za jízdy hořet na prázdné silnici. Vozidlo má jen povinné ručení a nehrozí žádná další škoda. Pokud další řidič pomůže oheň hasit svým přístrojem, nárok na úhradu hasícího přístroje nemá, protože na hořícím vozidle nejde o pojistnou událost z havarijního pojištění (nepojištěno) ani z povinného ručení (nikomu jinému škoda nevznikla ani přímo nehrozí).

Jen bych poznamenal, že v autě se mohou převážet i osoby neblízké a jejich věci, kterým pojišťovna plní i z povinného ručení. Povinné ručení plní na životě i osobám blízkým řidiči.

Požár se může šířit vegetací, pokud je auto v mezi, a jde tady opět o plnění z povinného ručení. Stejně tak pokud je ohroženo požárem nějaké silniční zařízení. Tedy v mnoha případech bude plněno z pouhého povinného ručení, aniž by člověk musel náhradu vymáhat přímo od zachráněného. Popř. by možná šlo některé náklady proplatit ze zdravotní daně, ale očekával bych problémy průkopníka.

Jen bych ještě upozornil na jeden problém po nehodě. Pokud použijete něco z povinné výbavy, typicky autolékárničku, může vás policista pokutovat ihned, co odjedete z místa nehody. Ale tak nějak doufám, že to policistovi vysvětlíte a udělá výjimku. Jestli tu výjimku udělá za týden, až se budete vracet z akce či dovolené, na kterou jste v době nehody mířili, vám neřeknu.

Máte ještě něco dalšího dobrovolně navíc v autě?