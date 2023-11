Test: Platby na kontakt fungují skvěle, ne vždy ale komfortně

Od úterý 14. 11. 2023 byly oficiálně spuštěny platby na kontakt, v době publikace textu je podporuje 6 bank:

Air Bank Česká spořitelna ČSOB Fio banka Komerční banka Raiffeisenbank

Teorii si můžete přečíst v předchozím článku. V tomto textu se zaměříme na test, který jsme obratem provedli. Jako obvykle, všechno jsme vyzkoušeli a testovali na lidech.

Dobré zprávy

Platby na kontakt fungují velmi dobře a spolehlivě. Na pozadí technického řešení je okamžitá platba, takže pokud by nedošlo k platbě např. z důvodu výpadku systému, platba odejde jako standardní.

Poslali jsme několik desítek plateb na kontakt a všechny proběhly okamžitě a bez problémů se připsaly příjemcům a opačně.





Testování probíhalo na mobilním telefonu Asus Zenfone 7 Pro s Androidem 12.

Co kdo vidí?

Pokud pošlete peníze přes platbu na kontakt, příjemce vždy vidí:

Název majitele odesílajícího účtu,

číslo účtu,

na jaké číslo bylo placeno.

Jinými slovy, to je současný stav běžného platebního styku, jen se tam přidá navíc telefonní číslo.

U plátce na kontakt, tj. u odesílatele platby, je to jinak a záleží na bance. U všech bank platí, že před odesláním platby vždy vidíte:

Název majitele přijímajícho účtu,

číslo účtu,

na jaké číslo bylo placeno.

Majitel přijímajícího účtu v historii plateb někdy chybí

Jakmile platbu odešlete, situace se mění. Název majitele (přijímajícího) účtu zpětně dohledáte v jakékoli formě pouze u České spořitelny. Ta jej zobrazuje a ukládá v historii plateb, na výpisu z účtu i v potvrzení o platbě v PDF.





Naproti tomu u Air Bank a ČSOB po odeslání platby majitele účtu vidíte jen v případě, kdy byla platba v rámci stejné banky, tj. Air Bank → Air Bank, resp. ČSOB → ČSOB. V opačném případě jej v historii už neuvidíte.

Fio banka vám to zjednodušuje. Po odeslání platby už majitele účtu nezobrazí nikde, ani v rámci banky.

Komerční banka a Raiffeisenbank to mají společné. V digitální historii plateb majitel příjímajícího účtu zůstává zobrazený. Ale nepřenáší se do výpisu z účtu a ani do vygenerovaného potvrzení v PDF. Výjimka platí pro platby v rámci bank, tj. KB → KB a RB → RB, tam se majitel přijímajícího účtu přenáší i do výpisů a potvrzení.

Před odesláním platby se vždy majitel zobrazí

Když pošlete platbu lidem na číslo, před odesláním platby vždy uvidíte název majitele účtu a po odeslání platby pak v historii vidíte i jeho číslo účtu.

U vícejmenných majitelů účtů název ale dělá potíže. Banky názvy neumí vhodně zkracovat, takže když se majitel bude jmenovat např. Michaela Patricie Skočdopolová, každá banka (podle založení účtu) zobrazí něco jiného, takže to pak v praxi vypadá třeba takto:

Michaela Patricie Sk

Michalea P. Skodopol

Skocdopolova Michael

Název majitele účtu má totiž max. 20 znaků a jen málokterá banka jej umí ručně upravit, aby byl pro příjemce jasně identifikovatelný, např.

M. P. Skocdopolova

Registrace v internetovém bankovnictví

Pouze dvě banky umí registrovat číslo na mobil přes internetové bankovnictví:

Fio banka a Raiffeisenbank.

Ostatní banky registraci podporují výhradně přes mobilní aplikaci.

Telefonní číslo: mobilní české i slovenské. A pevná linka

Pro registraci platby na kontakt potřebujete české nebo slovenské mobilní číslo. Toto je oficiální zpráva a takto je celý systém plateb na kontakt nastavený.

Banky automaticky přeberou vaše mobilní číslo, které máte u nich registrované, buď v nějaké jejich bankovní identitě (ČS, ČSOB), nebo obecně u banky registrované (ostatní).

Jenže stala se jedna výjimka.

Tester u Fio banky má registrovaná 3 telefonní čísla. České mobilní, estonské mobilní a českou pevnou linku. Mobilní aplikace Fio banky i její internetové bankovnictví pro registraci nabídlo

české mobilní číslo,

české číslo pevné linky.

Klient Fio banky pro registraci použil číslo +420552309774 . Jde o VoIP číslo registrované u telekomunikačního operátora miniTel (Odorik). Fio banka pro ověření na toto číslo poslala SMS a ta automaticky přišla jako faxová zpráva (takto je to nastaveno uživatelem čísla). Po přepsání kódu se číslo pevné linky řádně vepsalo do registru ČNB.

Registrace čísla pevné linky pro platbu na kontakt. Ověřovací SMS od Fio banky přišla jako fax. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Jenže toto je, zdá se, špatně.

Číslo pevné linky registrovat nelze. Je to z důvodu vazby na KB Klíč, který lze propojit pouze s mobilním číslem, reaguje na dotaz Měšce Michal Teubner z Komerční banky.

Při registraci musí klient umět potvrdit, že registrovaný telefon má u sebe, a to kódem z SMS, kterou mu na něj posíláme. Jedná se tedy o číslo mobilního telefonu, píše za Raiffeisenbank Pavel Machajdík, mediální zástupce banky.

K registraci plateb na kontakt je mobilní číslo nezbytné, přitakává Lukáš Kropík z tiskového odboru České spořitelny.

Fio banka na dotaz zatím neodpověděla, do ostatních bank jsme už nepsali.

Chcete si platbu na kontakt vyzkoušet? Můžete číslo +420552309774 použít. Zaslaná částka vám bude vrácena zpět. Zkoušejte, než to zakážou. :-)

Pro službu Platba na kontakt je možné registrovat pouze mobilní telefonní číslo s předvolbou +420 a +421, potvrdili znovu Měšci a nezávisle na sobě Petra Vlčková, mluvčí ČNB, a Adam Duffek z oddělení komunikace České bankovní asociace.

Když server Měšec.cz zjistil a následně upozornil bankovního regulátora, že registrovat pro platbu na kontakt lze i číslo pevné linky, ČNB z toho nadšená nebyla a dala najevo, že je to špatný postup: Pokud nějaká banka umožní registraci pevné linky, dopouští se tím porušení dohody. Nejedná se sice o oslabení bezpečnosti či způsobení neprůchodnosti samotných plateb, nicméně podle pravidel má banka v takovém případě povinnost profil opravit či zrušit, napsala Měšci Petra Krmelová ředitelka odboru komunikace a mluvčí České národní banky.

Lze proto očekávat, že Fio banka v nejbližších dnech tuto chybu opraví a pevnou linku pro platby na kontakt nebude možné registrovat. Jde o novou službu, takže se dalo očekávat, že chyby a nedorozumění přijdou.

Autentizace

Docela překvapením bylo, že pouze Air Bank a Česká spořitelna plně využily své mobilní potvrzovací aplikace pro autentizaci registrovaného čísla.

U ČSOB, Fio banky, Komerční banky a Raiffeisenbank se pro ověření zaslala stará dobrá SMS, kterou uživatel přepsal do mobilní aplikace, nebo do internetového bankovnictví. Ano ta SMS, proti které banky „bojují“.

Vas overovaci kod k registraci mobilniho cisla pro Platbu na kontakt je: xxxxxx. Vase CSOB

FioBanka

Kod: xxxxxx

Typ: Platby na kontakt – registrace

Zasilame vam kod xxx xxx xxx pro potvrzeni nastaveni Platby na kontakt. Komercni banka

Vazeny kliente, Vase tel. cislo +420xxxxxxxxx bylo registrovano k uctu xxxxxxxxx/5500 pro Platby na kontakt. Pokud jste registraci neprovadel, kontaktujte nas na nasi klientske lince +420 412 446 402. Vase Raiffeisenbank

Ověřovací SMS pro registraci čísla platby na kontakt. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Spořitelna však přece jen SMS pošle, a to když si číslo platby na kontakt odregistrujete. A to je velmi dobrá služba.

Dobry den, prave skoncila registrace ke sluzbe Platba na kontakt pro Vase telefonni cislo +420xxxxxxxxx a cislo uctu 0-xxxxxxx. Ceska sporitelna

Jak platba vypadá v praxi

Do poznámky pro odesílatele i příjemce platby se automaticky uvádí telefonní číslo příjemce platby na kontakt. Při poslání platby z Komerční banky na číslo registrované u Fio banky to vypadá takto:

Odesílatel platby na kontakt z Komerční banky

Odchozí platba na kontakt v historii IB v KB. Zobrazuje se název příjemce platby. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Odchozí platba na kontakt na potvrzení v PDF z KB. Tady název příjemce chybí. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Příchozí platba na kontakt do Fio banky

Příchozí platba na kontakt do Fio banky z Komerční banky. Historie v IB. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Příchozí platba na kontakt do Fio banky z Komerční banky. Potvrzení v PDF. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

A takto vypadá platba na kontakt odeslaná z České spořitelny na číslo registrované v Air Bank.

Platba na kontakt z České spořitelny. Příjemce má číslo registrováno u Air Bank. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

U plateb na kontakt se vždy automaticky dosazuje konstantní symbol 9590. A teď pojďme k jednotlivým bankám.

Air Bank

Air Bank má pěkné uživatelské řešení pro poslání platby na kontakt. Pokud aplikaci Air Bank povolíte přístup k vašim kontaktům, banka je nahraje na server a automaticky zkontroluje, které číslo z vašeho seznamu je registrované u ČNB pro platby na kontakt. Takto registrované číslo následně zeleně označí.

Alternativně aplikaci přístup ke kontaktům nepovolíte a zobrazí se vám seznam z vašeho mobilu bez nahrání na server banky.

Je to v podstatě obdobný přístup jako u Revolutu. Pokud mu povolíte přístup ke kontaktům, uvidíte, kdo jej používá, a snadněji mu pošlete peníze. Air Bank toto umí, ale Raiffeisenbank má ještě lepší řešení.

Pořád samozřejmě máte možnost telefonní číslo zadat ručně.

Platby na kontakt v Air Bank. Technické řešení zadání telefonního čísla:

Zadat přímo telefonní číslo. Vybrat číslo z kontaktů nahraných na server banky. Kontakty registrované u ČNB jsou automaticky označené. (Viz obrázek níže.) Vybrat kontakty z mobilu bez nahrávání na server banky.

Air Bank platby na kontakt umí pouze z mobilní aplikace a rovněž jen přes mobil se můžete se svým číslem registrovat. Přes internetové bankovnictví neumí ani jedno, ale samozřejmě v něm uvidíte historii transakcí.

Klienti Air Bank mohou registrovat své mobilní číslo, které již u banky mají. Číslo lze propojit s jakýmkoliv účtem u banky. Může to být soukromý účet, spořicí účet, ale i podnikatelský účet. Musíte si však vybrat jen jeden.

Registrace čísla pro platbu na kontakt v mobilní aplikaci Air Bank

Postup:

Klikněte na záložku „Menu“.

Sledujte sekci „Nastavení a banka“.

Klikněte na „Nastavení“.

Sledujte sekci „Platby“.

Klikněte na „Platby na kontakt“.

Obrázek: Aktivace platby na kontakt v mobilní aplikaci Air Bank (aplikace neumožňuje screenshoty)

Aktivace plateb na kontakt v mobilní aplikaci Air Bank. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Obrázek: Platba na kontakt v aplikaci Air Bank (aplikace neumožňuje screenshoty)

Platba na kontakt v aplikaci Air Bank. Aplikace sama označí čísla registrovaná u ČNB. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Česká spořitelna

Pro platbu na kontakt zadáte v mobilní aplikaci George buď přímo telefonní číslo, nebo jej vyberete z mobilu.

Posílání plateb umí Spořitelna pouze z mobilní aplikace. Číslo pro platby na kontakt u Spořitelny můžete registrovat pouze k soukromému běžnému účtu. Automaticky se načte vaše mobilní číslo evidované v bankovní identitě Spořitelny.

Platba na kontakt z mobilní aplikace George od České spořitelny. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Platba na kontakt z mobilní aplikace George od České spořitelny. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Platby na kontakt v České spořitelně. Technické řešení zadání telefonního čísla:

Zadat přímo telefonní číslo. Vybrat kontakty z mobilu bez nahrávání na server banky. Musíte sami vědět, o jaké číslo jde.

Registrace čísla pro platbu na kontakt v mobilní aplikaci George

Postup:

Najděte si svůj soukromý účet.

Klikněte na něj.

Klikněte na záložku „Funkce“.

Vyberte položku „Platba na kontakt“.

Aktivace plateb na kontakt v mobilní aplikaci George od České spořitelny. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

ČSOB

ČSOB vzala horkou novinku plateb na kontakt velmi proaktivně. Uživatelům mobilní aplikace během dne pípla zpráva v aplikaci ČSOB Smart a po přihlášení se jim hned nabídla registrace jejich čísla. Vše bylo snadné a velmi intuitivní. Poctiví klienti ČSOB z okolí autora článku hned „preventivně“ vše pomačkali a potvrdili. Že mají platby na kontakt aktivní, zjistili až poté, co jim poslal testovací platbu z Air Bank, která jejich již registrované číslo prozradila.

Platby na kontakt v ČSOB. Technické řešení zadání telefonního čísla:

Zadat přímo telefonní číslo. Vybrat kontakty z mobilu bez nahrávání na server banky.

Registrace v ČSOB Smart je velmi snadná. Pokud po přihlášení náhodou nevidíte sami novinku v podobě plateb na kontakt tzv. „na jedno kliknutí“, registraci provedete takto:

Registrace čísla pro platbu na kontakt v mobilní aplikaci ČSOB Smart

Postup:

Klikněte na ikonu „Menu“ na dolní liště.

Sledujte sekci „Přehledy“

Klikněte na „Platba na kontakt“

Registrace čísla pro platbu na kontakt v aplikaci ČSOB Smart od ČSOB. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Registrace čísla pro platbu na kontakt v aplikaci ČSOB Smart od ČSOB. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Fio banka

Fio banka umí registrovat číslo pro platbu na kontakt v mobilní aplikaci i v internetovém bankovnictví. Automaticky se vám zobrazí číslo či čísla, která máte ve Fio bance vedená. Vy si pak vyberete jen jedno z nich a to přiřadíte k vybranému účtu.

Fio banka vám umožní registraci pro všechny soukromé účty, spořicí účty i podnikatelské účty. V tomto jsou její možnosti registrace a nastavení příjemné jako u Air Bank, nijak vás neomezuje.

Pozor na to, že po odeslání platby na kontakt sice v historii plateb uvidíte číslo účtu, ale ne už jméno jeho majitele. To vám Fio banka zobrazí jen před potvrzením platby.

Platby na kontakt ve Fio bance. Technické řešení zadání telefonního čísla:

Zadat přímo telefonní číslo. Vybrat kontakty z mobilu nahrané na server banky. Registrované kontakty nejsou nijak označeny.

Registrace čísla pro platbu na kontakt v mobilní aplikaci Fio banky

Postup:

Klikněte na ikonu „Moje Fio“ na dolní liště vpravo.

V horní části klikněte na „Platba na kontakt“

Registrace čísla pro platbu na kontakt v internetovém bankovnictví Fio banky

Postup:

V pravém horním rohu klikněte na „Nastavení“.

V levém menu si vyberte „Platba na kontakt“.

Registrace čísla pro platbu na kontakt IB Fio banky. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Komerční banka

Komerčka má nejkomplikovanější řešení plateb na kontakt z pohledu plátce. Pro platbu na kontakt nejprve musíte vybrat kontakt z vašeho seznamu v mobilu (data se do KB nenahrávají).

Poté aplikace číslo nakopíruje.

Až poté ověří, zda je registrováno pro platby na kontakt, a buď platbu povolí, nebo vás vykopne zpět.

Platby na kontakt v Komerční bance. Technické řešení zadání telefonního čísla:

Nelze zadat přímé telefonní číslo. Musíte uložit číslo mezi vaše kontakty v mobilu. Vybrat kontakty z mobilu, nenahrávají se na server banky. Vybrané číslo se přenese do aplikace a ta ověří, zda je registrované.

KB nepodporuje přímé zadání telefonního čísla pro platbu na kontakt. Nejprve si musíte číslo uložit do mobilu, až poté KB umožní jeho použití. Snad to spraví další upgrade aplikace, ledaže by to byla bezpečnostní „vlastnost“. Je to však uživatelsky nepřívětivé.

Platba na kontakt v aplikaci Komerční banky vyžaduje mít kontakt uložený v telefonu. Přímé zadání čísla nepodporuje. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Registrace čísla pro platbu na kontakt v mobilní aplikaci Komerční banky

Postup:

Klikněte na ikonu „Nastavení“ na dolní liště vpravo.

Ve střední části klikněte na „Platba na kontakt“.

Raiffeisenbank

Způsob řešení plateb na kontakt v režii Raiffeisenbank je velmi příjemný. Registraci lze provést přes mobilní aplikaci i přes internetové bankovnictví a automaticky se přednastaví vaše mobilní číslo používané v Raiffce.

Registrace čísla pro platbu na kontakt v mobilní aplikaci Raiffeisenbank. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Raiffka vám rovněž sama (jako jediná banka) zobrazí, do kdy vaše registrace čísla pro platby na kontakt platí. Automaticky je to 6 měsíců od data registrace a registraci můžete průběžně sami prodlužovat (jinak v daný den skončí).

Registrace čísla pro platbu na kontakt v IB Raiffeisenbank. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Dáte-li Raiffce přístup ke kontaktům, jde na to opačně než konkurence: uvidíte jen kontakty s čísly, které už jsou registrované pro platby na kontakt. To je efektivní cesta, takže nemusíte hledat a rolovat kontakty, ale máte je přímo vyfiltrované. A přitom samozřejmě můžete číslo zadat ručně.

Kontakty s registrací u ČNB jsou v prostředí mobilní aplikace Raiffky již vyfiltrované. (14. 11. 2023) Autor: Dalibor Z. Chvátal

Pro registraci můžete využít jen soukromé běžné účty. A když máte dva soukromé účty, typicky jste původními klienty Equa bank, kteří již byli i klienty Raiffky, jste v pasti. Musíte si vybrat, ke kterému účtu číslo přiřadíte, a druhý účet bude muset zůstat bez propojení s platbami na kontakt.

Platby na kontakt v Raiffeisenbank. Technické řešení zadání telefonního čísla:

Zadat přímo telefonní číslo. Vybrat číslo z kontaktů nahraných na server banky. Zobrazují se jen kontakty registrované u ČNB = jen funkční kontakty.

Registrace čísla pro platbu na kontakt v mobilní aplikaci Raiffeisenbank

Postup:

Klikněte někde do prostoru obdélníkové dlaždice s vaším účtem.

Vpravo klikněte na záložku „Detail“.

V dolní části vyberte „Registrace Platby na kontakt“.

Registrace čísla pro platbu na kontakt v internetovém bankovnictví Raiffeisenbank

Postup:

Klikněte někde do prostoru obdélníkové dlaždice s vaším účtem.

V levém černém menu si vyberte „Další detaily účtu“.

Dole je „Nastavení platby na kontakt“.

Podrobný přehled technického řešení a rozdílů

Platby na telefonní číslo Banka Jaké číslo lze pro platby na kontakt použít Jak ze provést registraci K jakým účtům lze mobilní číslo registrovat Jak lze platit Autentizace registrace čísla Zobrazení názvu majitele účtu příjemce platby Air Bank 1 mobilní číslo

Je registrované v Air Bank. mobilní aplikace – soukromé účty

- spořicí účty

- OSVČ účty z mobilní aplikace mobilní aplikace Air Bank – před zadáním platby

- poté jen u příjemců v rámci Air Bank Česká spořitelna 1 mobilní číslo

Je součástí Bankovní identity ČS. mobilní aplikace soukromé účty z mobilní aplikace mobilní aplikace George / George Klíč – vždy a všude ČSOB 1 mobilní číslo

Je součástí ČSOB Identity. mobilní aplikace soukromé účty z mobilní aplikace SMS – před zadáním platby,

- poté jen u příjemců v rámci ČSOB Fio banka Více čísel, každé lze přiřadit jen k 1 účtu

Lze mobilní číslo i pevné číslo.

Je registrované u Fio banky. – internetové bankovnictví

- mobilní aplikace – soukromé účty

- spořicí účty

- OSVČ účty

- OSVČ spořicí účty z mobilní aplikace SMS – před zadáním platby

- poté již NE Komerční banka 1 mobilní číslo

Je registrované v KB Klíči. mobilní aplikace – soukromé účty

- OSVČ účty z mobilní aplikace SMS – před zadáním platby

- v historii plateb v mobilu a v IB

- vždy u příjemců v rámci KB

- NE na potvrzení v PDF

- NE na výpisu z účtu Raiffeisenbank 1 mobilní číslo

Je registrováno v RB. – internetové bankovnictví

- mobilní aplikace soukromé účty z mobilní aplikace SMS – před zadáním platby

- v historii plateb v mobilu a v IB

- NE na potvrzení v PDF

- NE na výpisu z účtu

Kde to vázne aneb Výhody a nevýhody

Platba na mobil je fajn službou, která využívá stávající okamžité platby pro komfortnější platby na mobilní čísla, tedy bez nutnosti znát číslo účtu příjemce.

Když to má být příjemné a komfortní, měl by být komfortní i způsob zadání platby. Zatímco Komerčka má do komfortu daleko, praktické řešení ukazuje Raiffka v podobě již vyselektovaných čísel pro platby na kontakt.

Největší svobodu máte u Air Bank a Fio banky, kde můžete používat soukromé a spořicí účty, a navíc účty pro OSVČ. Ale pouze Fio banka vám (na pobočce) umožní registraci více mobilních čísel, takže ke každému účtu si můžete jedno přiřadit. Fio banka vám tak umožní mít platbu na kontakt pro soukromý účet (na soukromém čísle) i pro podnikatelský účet (na podnikatelském čísle). U ostatních bank máte vždy jen jedno mobilní číslo a to spojíte s jedním z účtů, který tam máte. Máte více účtů? Smůla.

Jedno mobilní číslo lze propojit jen s 1 bankovním účtem. To je současný standard. Ale bankovní účet lze propojit s více mobilními čísly, což však zatím žádná banka nenabízí.

Při posílání platby na kontakt mimo váš telefonní seznam si před odesláním pečlivě zkontrolujte, komu účet patří. To vám zobrazí každá banka, ale po odeslání platby už u některých bank kontakt neuvidíte.

Je tu ještě další riziko. Když svůj telefonní seznam projedete přes platbu na kontakt, tak (prozatím jen) u Air Bank a u Raiffky uvidíte, kdo platbu na kontakt používá. Pokud příjemci pošlete 1 Kč, máte na dlani jeho číslo účtu. On na oplátku vidí to vaše. Tím se v některých případech usnadní zjištění čísla účtu protistrany, což nemusí být pro každého žádoucí. (Pokud s tím máte problém, platbu na kontakt nepoužívejte.)

Tak či onak, platby na kontakt jsou velmi dobrou službou, která společně s okamžitými platbami ukazuje na vyspělé služby českého bankovního sektoru. Podobné převody umí i v Polsku (za poplatek), máme už instantní europlatby (které mnoho EU bank nepodporuje). Ale na to, že jsme malá země uprostřed Evropy, můžeme být pyšní na český finanční systém a lidi, kteří jej tvoří. Pro koncové uživatele novinky českých bank přináší praktické benefity, a to vše v kombinaci s důvěrou, že český bankovní systém je zdravý a můžeme mu věřit. I přes ty mouchy, které každá novinka při spuštění přinese.