Takhle si požádáte o příspěvek na dítě: Prošli jsme formulář za vás

Žádosti o jednorázový příspěvek na dítě se rozeběhly se začátkem tohoto týdne. Aplikace během pondělního dne „padala“ nebo měla dlouhé odezvy kvůli přetížení způsobenému velkým zájmem o vyplnění žádosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přitom žádosti spustilo v pilotním režimu už během víkendu, kdy měla fungovat aplikace bez problémů. Jen za sobotu a neděli žádost podalo více než 22 tisíc lidí. V tomto režimu až do pondělí byla akceschopnost systému perfektní. Odezva přihlášení se pohybovala v řádu sekund a samotné vyřízení žádosti trvalo v průměru 15 minut, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Během pondělního náporu ale bylo podle zprávy MPSV nuceno Ministerstvo vnitra omezit kapacitu eIdentity, která je vstupní branou do aplikace. Klientský portál MPSV má kapacitu, která dnes nebyla zcela využita, protože při přihlašování se lidé potýkali s dlouhou odezvou. Tu způsobila kapacita serverů eIdentity, které fungují mimo MPSV, vysvětlil Jurečka s tím, že se kolem páté odpoledne dočasnou regulací přístupu do klientského portálu a následným navýšením kapacity serverů ze strany Ministerstva vnitra podařilo potíže odstranit.

Velmi se omlouváme těm, kterým se nedařilo přihlásit. Určitě ale není třeba spěchat. Nezáleží na tom, jestli lidé žádost podají tento týden v pondělí, nebo třeba ve středu. Příspěvek stihneme vyplatit na přelomu srpna a září, jak jsem slíbil, dodal Jurečka.

V pondělí 15. srpna kolem osmé hodiny večerní MPSV informovalo, že už eviduje 92 tisíc žádostí pro 147 tisíc dětí, v naprosté většině podané prostřednictvím webu. Na Czech POINTech vyplnilo žádost během včerejšího dne 15 tisíc žadatelů.

Nová aplikace JENDA

Pokud se vám v aplikaci nedaří nebo něco není jasné, můžete se obrátit v době od 8 do 20 hodin na linku 950 194 444, nebo případně i na call centrum Úřadu práce ČR na čísle 800 77 99 00. Využít také můžete elektronický formulář, po jehož vyplnění by vás měli kontaktovat pracovníci help desku.

Ministerstvo práce pro účely elektronických žádostí o dávky představilo v minulém týdnu novou aplikaci JENDA (Jednoduše na dávky). Od 15. srpna je možné se do aplikace prokliknout přímo z hlavní stránky webu MPSV, kde je promo box na jednorázový příspěvek. Odkaz vede na stránku s podrobnostmi o dávce, kam přibylo tlačítko „Požádat o příspěvek“. To vás zavede právě do nové aplikace JENDA.

Abyste se dostali do žádosti, musíte se přihlásit. Jak už jsme upozorňovali v minulosti, online žádost vyplní jen ten, kdo má elektronickou identitu. Její nejrozšířenější formou je bankovní identita.

Kromě té se ale můžete prokázat například i Mobilním klíčem eGovernmentu, eObčankou s aktivovaným čipem a čtečkou, MojeID, NIA ID apod.

My jsme vybrali bankovní identitu. Tuto cestu mohou zvolit klienti bank:





Air Bank,

Česká spořitelna,

ČSOB,

Fio banka,

Komerční banka,

MONETA Money Bank,

Raiffeisenbank.

Pak už vás od vstupu do žádosti dělí jen udělení souhlasu týkající se osobních údajů. Souhlas můžete udělit trvale, nebo jednorázově. Případně ho neudělit, ale tím se diskvalifikujete ze žádosti.

Po udělení souhlasu už se dostanete přímo na stránku, kde založíte novou žádost.

V prvním kroku vás čeká shrnutí podmínek pro vznik nároku na jednorázový příspěvek na dítě.

V dalším už vyplňujete osobní údaje žadatele. My jsme po přihlášení měli předvyplněnou kromě jména i adresu. Doplnili jsme jen kontaktní údaje na mobil a e-mailovou adresu.

V dalším kroku je třeba zvolit způsob, jakým chcete peníze obdržet. Výplata je možná buď složenku, nebo jako bezhotovostní převod.

V dalším kroku už vyplňujete údaje o dětech, na které stát má příspěvek přiznat (dávka se přiznává na dítě, ne na rodiče). Stačí uvést jen jméno a rodné číslo.

Pokud žádáte o příspěvek na více dětí, přidáváte nové kolonky do formuláře tlačítkem +.

Následují údaje o partnerovi (opět jméno a rodné číslo), pokud nespadáte ke dni podání žádosti do kolonky samoživitele. Ten – podle žádosti – odpovídá osamělému rodiči, svobodnému, ovdovělému či rozvedenému, který nežije s druhem či družkou.

V následujícím kroku prohlašujete, že vaše příjmy za loňský rok nedosáhly v hrubém jednoho milionu Kč.

V nápovědě najdete soubor s informacemi, které příjmy se pro účely nároku na dávku započítávají.

Pokud si nejste jistí, můžete zaškrtnout pole „Chci zkontrolovat výši příjmů“. V takovém případě úřad zkontroluje vaše příjmy ještě před tím, než vám pošle peníze. V opačném případě budou příjmy kontrolovány až poté.

V následujícím kroku ještě před odesláním aplikace nabídne shrnutí informací.

Po odeslání uvidíte vyplněnou žádost ve zpracování na svém profilu v aplikaci. Ministerstvo tu plánuje do budoucna umožnit online žádosti i pro další dávky.





Když na žádost v profilu kliknete, máte možnost ji doplnit o nahrané dokumenty nebo ji vzít zpět. To v případě, že jste něco zadali špatně a chystáte se vyplnit žádost znovu. Nejdříve je tedy nutné tu původní vzít zpět.

