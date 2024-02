Tajnůstky kolem peněz „pro radost“. Jak vycházíme s penězi v domácnosti a co držíme pod pokličkou

Když žijeme ve svazku, ať už manželském, nebo jiném, rádi se dělíme. Vydělané peníze dáváme do společné kasy, anebo se nějakým způsobem podílíme na výdajích. Přesto si rádi ponecháváme svá malá tajemství, svůj kousek soukromí, do kterého nikomu nic není.

Podle průzkumů agentury Ipsos, který uskutečnila v říjnu 2023 pro Českou spořitelnu, vychází, že 85 % lidí, kteří žijí s partnerem ve společné domácnosti, příjem své druhé polovičky zná. Pětina z nich však přiznává, že svému partnerovi nebo partnerce zatajila větší výdaj nebo mimořádný příjem.

Cca 10 % lidí si vzalo půjčku, o které ten druhý z páru nevěděl,

20 % partnerovi zatajilo větší nákup nebo výdaj (o trochu více ženy než muži),

20 % mužů a 17 % žen doma neřeklo, že dostali mimořádné prémie nebo jiný nečekaný příjem,

15 % mužů i žen má svůj tajný fond či účet, o kterém partner/ka nemá tušení.

Mezi tajnými nákupy u mužů vedou doplňky k automobilu a elektronika, u žen zase oblečení a obuv. Ve třetině případů (u mužů 37 % a u žen 28 %) jsou tajné nákupy dokonce tak tajné, že o nich dotázaní v anonymním průzkumu vůbec nechtěli mluvit.

Nemusí vědět všechno

Jako příklad, i když ne úplně typický, může posloužit třeba paní ve středním věku, říkejme jí třeba Iveta (její identitu autorka tohoto textu zná). Iveta žije na Vysočině, vychovává s manželem tři dospívající děti. Ještě před rokem byla zaměstnaná a její hrubý měsíční příjem se pohyboval lehce přes 20 tisíc Kč. Když dostala k platu nějaké bonusy, na výplatní pásce se objevilo o cca 8 tisíc Kč navíc. Tou dobou si řekla, že své znalosti mnohem lépe zužitkuje, když se postaví na vlastní nohy, a tak si pořídila živnostenské oprávnění. Celá rodina ji od záměru zrazovala, včetně manžela. Dnes, po roce, vydělává téměř 90 tisíc měsíčně.





A co na její úspěch říká manžel a širší rodina? Manžel o tom nemá ani tušení, ani nikdo jiný. Sám vydělává slušné peníze, ale já mám víc. Nepřenesl by to přes srdce, navíc bydlíme na vesnici. To by mohlo dopadnout špatně, kdyby věděl, kolik skutečně vydělávám, říká Iveta. Do společného hospodaření samozřejmě přispívá mnohem vyšší částkou než dříve, ale jen do „únosné“ míry.

Co partneři před sebou tají: odpovědi z průzkumu Oprava auta.

Oblečení, kosmetika.

Nákup doplňků stravy ve větší míře, peníze vloženy na účet podvodníkům.

Nový mobilní telefon, když jsem předchozí rozbil.

Osobní dárky a dárky pro přátele, nákup cizí měny.

Možná ne větší, ale nový iPad, brýle na virtuální realitu.

Součásti na motocykl.

Půjčku ve výši 300 tisíc.

Příspěvek na nákup auta dceři.

Skutečná platba na veterině za domácího mazlíčka.

Na nákup elektronické cigarety Vaporizer a jejich náplň a nákup nikotinu.

Nákup erotického prádla a šatů a erotických pomůcek, které musím používat.

Florbalové vybavení pro syna a roční poplatek v klubu florbalu.

Utajené výdaje se však mohou stát nepříjemným překvapením, a to třeba v případě úvěru, který si jeden z partnerů pořídí bez vědomí toho druhého a nepodaří se mu ho splatit. Pak takové situace vedou v extrémních případech až k exekučnímu řízení, které je pro partnery často šokem.

Není výjimečným jevem, že manželé dlužníků reagují s překvapením, že za trvání jejich manželství vznikl dluh, který je dokonce exekučně vymáhán. V takovém případě pravidelně vyslovují nesouhlas se vznikem dluhu. V určitých případech může takový nesouhlas vést k omezení postihu majetku ve společném jmění manželů, vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR.

Více než polovina Čechů není spokojena se svými příjmy

Tři čtvrtiny domácností mají k dispozici méně než 60 tisíc Kč čistého měsíčně, přičemž jejich výdaje se pohybují kolem 40 tisíc Kč. Se svými příjmy je spokojeno 41 % Čechů (z to 12 % velmi spokojeno). Zbylá nadpoloviční většina, 59 %, je méně spokojena nebo úplně nespokojena.

Nejvíc nespokojeni jsou lidé se základním vzděláním a vyučení bez maturity a naopak nejlépe se cítí vysokoškoláci.

V tomto srovnání jsou vidět rozdíly mezi různou úrovní vzdělání. Zatímco lidé se základním vzděláním vychází s příjmy s alespoň menšími obtížemi v 64 % případů, u absolventů vysokých škol převažují v poměru 3:2 spíše bezproblémové stavy, vysvětluje Tomáš Odstrčil, šéfredaktor portálu Evropa v datech. Vzdělání je zásadním faktorem i u výše čistých příjmů domácností. Zatímco respondenti se základním vzděláním uvádějí nejčastěji čistý příjem domácnosti do 40 tisíc Kč, u vysokoškoláků částka nejčastěji přesahuje 60 tisíc Kč. Odpovídají tomu i náklady, které mají právě absolventi vysokých škol nejvyšší.





Jak se lidem daří odkládat si peníze stranou?

85 % Čechů si odkládá peníze do krátkodobé rezervy s tím, že měsíční úložka je minimálně 1000 Kč .

. Dlouhodobou rezervu si tvoří 79 % obyvatel, typicky měsíčně do 2000 Kč.

Češi jsou premianty Evropy v poklesu spotřeby

V uplynulých 4 letech jsme v porovnání se státy EU, USA a dalšími zeměmi (viz graf pod tímto odstavcem) obdrželi jedno naprosté prvenství. 84 % obyvatel ČR snížilo své životní náklady o téměř 10 %, což se podařilo zejména úsporami v oblasti stravování mimo domov a v bydlení.

Na čem nejvíc šetříme?

Polovina lidí omezila utrácení v restauracích a za jídlo mimo domov. Hned na druhém místě jsme utáhli kohoutky u energií a ve spotřebě vody, následují nákupy potravin a drogerie. Zajímavostí je omezení nákupů alkoholu a cigaret, které poklesly o 21 %. Nekuřák a nepijan by se podivil, proč lidé, kteří si stěžují, že mají hluboko do kapsy, utrácejí za tyto neřesti.

Pro mnoho lidí je cigareta nebo láhev piva poslední radostí. Říkají, že jim to pomáhá přežít, říká Kamila Fialová ze Sociologického ústavu Akademie věd.

Přehled o vlastních financích v Česku pokulhává. Jen něco málo přes polovinu lidí (56 %) má velmi dobrý přehled o příjmech a zejména výdajích, kdy se alespoň jednou týdně podívají na stav svého účtu. O přehledu nad svými financemi jsou nejvíce přesvědčeni lidé ve věku 50–65 let.