Swatch Pay. Když chcete klasické hodinky quartz a platit kartou

Pro placení hodinkami můžete v Česku používat osvědčené a funkční technologie Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, Google Pay a Xiami Pay. Jenže k tomu potřebujete chytré hodinky.

Pokud od hodinek na zápěstí očekáváte hlavně funkci měření času a sem tam by se hodila i možnost s nimi zaplatit, umí to hodinky švýcarského výrobce Swatch. Nejde o novinku, technologie Swatch Pay už tu bude bez mála 5 let, ale pro české zákazníky preferující hodinky Swatch má tato služba smysl až 6. října 2021. Ten den totiž přišlo partnerstvi s Curve a placení hodinkami Swatch tak funguje i pro české zákazníky.



Autor: SWATCH AG Hodinky Swach BnWPAY s podporou služby Swatch Pay. (02/2022)

Klasika bez dobíjení

Swatch v době publikace článku má v nabídce 30 typů hodinek podporujících platební službu Swatch Pay. Liší se jen designem a mají tyto společné parametry:

30 m vodělodolnost.

Hodinkový strojek quartz s vyměnitelnou baterií.

Vestavěný NFC čip bez potřeby dobíjení (není ani jak).

Pouze pro 1 platební kartu.

Potřebujete mobil s Androidem a NFC.

Po technické stránce to funguje takto.

Koupíte si hodinky Swatch s podporou Swatch Pay.

Stáhnete si appku pro Android. Aplikace pro iOS sice existuje, ale jen pro další správu. Pro aktivaci ji nelze použít, protože Apple neumožňuje přenos platebních údajů prostřednictvím svých zařízení.

Nastavíte si do appky podporovanou platební kartu.

Přiložením hodinek na NFC čtečku vašeho mobilu přenesete data do NFC čipu. Jde o tokenizovanou kartu, tj. nepřenáší se skutečné údaje o kartě.

Hodinky můžete okamžitě používat k placení. Nejlépe to ukazuje originální video:

Hodinky se po aktivaci tváří jako běžná bezkontaktní karta, kterou máte na svém zápěstí, Tj. platba je stále aktivní, nikde již nic nepotvrzujete (není kde). Je to podobné tomu, jako byste pro platbu používali klasickou plastovou bezkontaktní kartu. Částky do limitu platnéh v dané zemi (v Česku do 500 Kč včetně) uhradíte jen přiložením ke snímači, nad limit zadáte svůj PIN (stejný jako u plastové karty).

Dvě ale, která to komplikují

Pro využití hodinek Swatch Pay v Česku musíte překonat dvě překážky.

Swatch Pay je spuštěno ve 12 zemích, včetně Polska. V Česku ale není banka, která Swatch Pay podporuje. To vás nemusí trápit, protože Swatch a Curve spolu uzavřeli partnerství. Stačí mít kartu Curve, do které si následně zadáte jakoukoli českou kartu. A pak už jen hodinky Swatch s kartou používáte podle potřeby.



Autor: SWATCH AG Hodinky s Swatch Pay lze používat s kartou Curve. (02/2022)

Druhá překážka je logistická. Hodinky si sice můžete zakoupit online přímo na webu výrobce, ale zasílá je pouze do 18 zemí, mezi nimiž Česko není. Musíte si tak zvolit např. německou, britskou nebo polskou adresu.

Alternativně si je můžete koupit na eBay, nejčastěji se přeprodávají z Itálie, v průměru vyjdou do 2000 Kč včetně poštovného.

Cena hodinek Swatch s podporu placení začíná v přepočtu na 1930 Kč, nejdražší pak stojí cca 3740 Kč. Velikost hodinek je 41 a 47 mm.