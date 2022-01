Placení přes hodinky pomocí Google Pay není žádnou novinkou, jenže v Česku oficiálně neexistovala podpora pro tuto technologii. Pokud jste si koupili hodinky nějakého výrobce podporujícího Google Pay, samotný Google vám platby znechutil problémy s aktivací služby a její neustálou potřebou znovu Google Pay na hodinkách nastavovat. To vás brzy přestane bavit a jdete ke konkurenci v podobě Apple Pay, Fitbit Pay a Garmin Pay. Nebo se placení hodinkami vykašlete a používáte Google Pay jen na mobilu.

Google Pay v hodinkách tak v Česku začíná dávat smysl až s příchodem Samsung Galaxy Watch 4, které běží na operačním systému Wear OS. Nejde o čistý Wear OS od Google, ale upravený Samsungem. To v praxi znamená, že některé služby vám budou (záměrně) fungovat jen s mobily od Samsungu. Jak fungují samotné hodinky Samsung Galaxy Watch 4, co je dobře a co je špatně, se dočtete v recenzích na internetu. Já se zaměřím výhradně na jejich platební funkce.

Ve zkratce Výhody Plnohodnotné chytré hodinky, které budou spolehlivě sloužit i jako vaše prodloužená kancelář na zápěstí.

Robustní nástroj pro řešení vašich fitness potřeb, sportu a práce.

V Česku pro Google Pay podpora celkem 20 vydavatelů karet + další zahraniční vydavatelé.

Dobrá podpora dalších aplikací.

Navigace a mapy.

Platební kartě lze nastavit přezdívku.

Vaše stávající karty v Google Pay se snadno přenesou i do hodinek. Nevýhody Fungují hlavně na Androidu. Na iOS jen omezeně a bez plateb.

Pro podporu dalších funkcí potřebujete účet u Samsungu.

Pro lepší monitorování vašeho zdraví potřebujete telefon značky Samsung. Bez něj si nestáhnete potřebné aplikace.

Nelze používat platební karty Maestro, přestože se do aplikace Google Pay pro hodinky úspěšně nastaví.

Platební karty se řadí za sebou chronologicky podle přidání a nelze jejich pořadí měnit.

Vyvolat menu Google Pay nelze přímo v mobilu, musí se přes hodiny, a teprve poté se zobrazí na mobilu pro další správu a nastavení.

Historie transakcí je nespolehlivá, někdy se v hodinkách i v aplikaci nepropíše.

Nejlepší podpora bank a vydavatelů karet

Google Pay v Česku podporuje 15 bank a dalších 5 nebank, včetně stravenkových karet. Curve, Revolut, Wise a Zen.com jsou samozřejmostí.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Pokud už máte v Google Pay registrovanou platební kartu (mobil, web), zobrazí se i v aplikaci pro hodinky. (14. 12. 2021)

Můžete si vybrat preferovanou kartu a ta se vám vždy zobrazí jako první. Pak se to komplikuje. Když budete mít v Google Pay třeba 20 a více karet jako já, budou se zobrazovat v pořadí, jak se vložily. Ne podle abecedy, ne podle názvu, nemůžete jejich pořadí nijak ovlivnit. Stejný problém má i Garmin Pay, pouze Fitbit Pay změnu pořadí umožňuje. (Google Pay v mobilu pořadí karet měnit umí.) U takového počtu karet přejíždět po displeji hodinek už je nepohodlné, ale je potřeba ocenit, že počet karet v Google Pay není omezen.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Aktivní platební karty pro Google Pay v hodinkách. Aplikace Google Pay pro hodinky. (14. 12. 2021)

Výbornou službou je možnost dát kartě přezdívku. Takže se vaše karta v hodinkách nemusí jmenovat Mastercard Gold xxxxx980, ale prostě jen třeba „Komerčka“. Tuto vychytávku umí jen Google Pay, konkurence Garmin a Fitbit Pay ne.

Překvapení přišlo u karet Maestro. Ty obecně jsou v Google Pay podporované, ale v hodinkách karty Maestro nefungovaly. Pro tento test jsem používal karty České spořitelny a Fio banky a v obou případech transakce selhaly a nešlo je použít.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Debetní karta Maestro od Fio banky v aplikaci Google Pay pro hodinky. (14. 12. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Předplacená karta Maestro od České spořitelny v aplikaci Google Pay pro hodinky. (14. 12. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Platební karty Maestro nelze v použít v Google Pay přes hodinky (přes mobil ano). (14. 12. 2021)

Podpora platebních karet u Google Pay Vydavatel karty Datum spuštění Maestro Mastercard Visa Air Bank 5. 11. 2019 – ano – Banka CREDITAS 21. 5. 2019 – ano – Curve 5. 11. 2019 – ano – Česká spořitelna 2. 9. 2019 ano ano ano ČSOB 5. 11. 2019 – ano ano Edenred 5. 6. 2018 – ano – Essox 1. 1. 2020 – ano – Equa bank 29. 1. 2019 – ano – Expobank 8. 2. 2021 – ano – Fio banka 2. 4. 2019 ano ano ne J&T Banka 14. 11. 2017 – ano – Hello bank! 10. 5. 2021 – ano – Home Credit 1. 5. 2019 – ano – Komerční banka 5. 12. 2017 ne ano ano mBank 14. 11. 2017 – ano ano MONETA Money Bank 14. 11. 2017 - - ano Raiffeisenbank 7. 4. 2020 – ano ne Revolut 27. 8. 2018 – ano ano Sberbank 29. 9. 2021 . – ano Twisto 9. 3. 2020 – ano – UniCredit Bank 10. 12. 2020 – ano ano Up Česká republika 18. 2. 2020 – – – Wise 7. 11. 2019 . ano – YooMoney 23. 5. 2017 – ano – Zen.com 23. 12. 2020 – ano –

Spárování hodinek

Pro spárování hodinek s mobilem potřebujete aplikaci Samsung Wearable (Android). Pokud máte iOS, zapomeňte na tyto hodinky, budou fungovat jen v omezeném režimu a bez plateb. Věřte mi, že to nechcete.

Pro základní fungování hodinek účet u Samsungu nepotřebujete, ale pokud je vážně chcete používat, zaregistrujte si ho. Výhody ukazuje screen níže.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Aplikace Galaxy Wearable pro Android. Registrací a přihlášením k Samsung účtu získáte více služeb. (14. 12. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Registrace Samsung účtu není podmínkou, ale získáte více služeb pro hodinky. (14. 12. 2021)

Hodinky se plně ovládají v češtině a po spárování mi byla nabídnuta aktualizace software.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Aplikace Galaxy Wearable pro Android. Stahování aktualizace pro hodinky. (14. 12. 2021)

Hodinky spolehlivě fungují na jakémkoli mobilu s Androidem, ale pokud chcete mít k dispozici i možnost měření EKG a krevního tlaku, potřebujete mobil Samsungu. S jinými je tato funkce blokovaná, existuje však neoficiální návod, jak to obejít.

Bezpečnost

Aplikace Samsungu pro správu hodinek není nijak zabezpečená a nechce po vás žádný PIN. Trik je v tom, že do peněženky Google Pay určené pro hodinky se jen tak z mobilu nedostanete, vše si řídí samy hodinky. Takže pro jakoukoli potřebu pracovat s kartami v Google Pay nejprve musíte mít na ruce hodinky (jinak se „uPINujete“), vyvolat menu Google Pay, přesunout se až na možnost přidat novou kartu, a teprve poté se vám v mobilu spustí chráněná aplikace Google Pay pro nastavení karet. Bezpečné, ale uživatelsky je to velmi nepohodlné. V Garminu a Fitbitu si to ošéfujete přímo v aplikaci bez nutnosti mít u sebe hodinky. S nimi se vaše změna jen zesynchronizuje.

Hodinky používají PIN nebo gesto. Osobně se mi PIN u hodinek nezadával snadno, čísla jsou docela malá a při náhlém požadavku u platby se snadno překliknete. Ale to je subjektivní pocit.

Platí známé pravidlo platné u všech chytrých hodinek, že PIN zadáváte při první transakci a poté po 24 hodinách, nebo po sejmutí hodinek z ruky, podle toho, co nastane dříve.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vlevo Fitbit Charge 4 Special Edition, vpravo Samsung Galaxy Watch 4. Zabezpečení PINem. (14. 12. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Zabezpečení může být kromě PINu i gestem. (14. 12. 2021)

Kdy koupit Samsungy Máte Samsung a o jiné značce neuvažujete. Budou skvělým pomocníkem.

Nemáte Samsung, ale máte Android. Dokážou pořád hodně věcí.

Potřebujete prodlouženou ruku pro svoji kancelář.

Chcete s hodinkami volat a vyřizovat agendu.

Chcete mít v hodinkách neomezený počet platebních karet a maximální podporu vydavatelů. Kdy je nekupovat Máte iPhone. (→ Apple, Fitbit, Garmin)

Nechcete mít uzamčené služby jen proto, že nemáte Samsung. (→ Fitbit, Garmin)

Chybová hlášení a divnosti

Při testování jsem zaregistroval 4 případy chyb. Nefunkční karty Maestro jsem popsal výše.

V jednom případě mi vyskočilo chybové hlášení, že se nezdařilo nastavit platby v obchodě. Opět řešením bylo kartu odstranit z Google účtu a znovu přidat (tedy nejen z hodinek).



Autor: Dalibor Z. Chvátal Chybové hlášení. Nastavení karty pro Google Pay může zazlobit. (14. 12. 2021)

Při nastavování karty, která již byla v Google Pay (v mobilu), se vyskytla chyba, kdy aplikace uvedla, že karta již přidaná je (v hodinkách), ale fakticky tam nebyla. Řešením bylo ji zcela smazat z Google účtu a přidat znovu (do mobilu i hodinek). To se pak podařilo.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Chybové hlášení. Pokus přidat kartu do Google Pay v hodinkách. Po registraci se zobrazilo hlášení, že už na Google účtu existuje. Do aplikace se ale nepropsala. (14. 12. 2021)

Hodinkami se mi nepodařilo zaplatit na bezkontaktním terminálu v IKEA, v ostatních platby fungovaly.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Chybové hlášení. Platba hodinkami přes Goggle Pay se nezdařila. (14. 12. 2021)

Za chybu považuji nepřesnou historii transakcí. Ta se zobrazuje tak nějak všelijak a nenašel jsem klíč, podle kterého funguje. V hodinkách i v historii aplikace určené pro hodinky se mi spolehlivě propsala jen transakční historie debetkou Visa od Sberbank. U ostatních karet platba proběhla, ale v historii nebyla.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Samsung Galaxy Watch 4. Transakční historie Google Pay v hodinkách. (14. 12. 2021)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Samsung Galaxy Watch 4. Transakční historie v hodinkách. (14. 12. 2021)

Pozor, aplikace Google Pay pro hodinky a Google Pay pro mobil jsou odlišné. Co zaplatíte hodinkami, propíše se do aplikace Google Pay určené pro hodinky (a tu si musíte nejprve vyvolat přes menu z hodinek). Historie transakcí z hodinek do defaultní aplikace Google Pay v mobilu se nepřenáší.

Platby, bankomaty, vkladomaty

Až na případy popsané výše platby hodinkami a výběry z bankomatů probíhaly bez komplikaci. Vklad hotovosti přes Samsung Galaxy Watch 4 funguje výhradně s kartami České spořitelny. Ostatní banky to zatím neumí. Obrázek níže ukazuje pokus vložit hotovost do vkladomatu Sberbank pomocí hodinek, který však poté zobrazí pokyn k vložení fyzické karty.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vkladomat Sberbank při použití hodinek požádá o vložení fyzické karty (14. 12. 2021)

S kým uzavíráte smlouvy Používáním jakékoli aplikace Samsung uzavíráte smlouvu s korejskou společností: Samsung Electronics Co., Ltd.

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,

Suwon-si, Gyeonggi-do 16677

Republic of Korea Pověřencem pro správu osobních údajů je britská společnost: Samsung Electronics (UK) Limited

Samsung House, 2000 Hillswood Drive,

Chertsey, Surrey KT16 0RS

United Kingdom Vaše data jsou převážně v Koreji, ale mohou být i v jiných zemích: Při používání našich Služeb bude docházet k přenosu, ukládání a zpracování poskytnutých osobních údajů v zemi Vašeho bydliště a mimo něj v souladu s těmito zásadami. Vaše osobní údaje budou přenášeny konkrétně do Korejské republiky. Právní předpisy na ochranu osobních údajů a další právní předpisy v zemích, do kterých mohou být vaše údaje přenášeny, nemusí být tak komplexní jako v zemi Vašeho bydliště. Kromě toho může při používání Služeb docházet k přenosu, ukládání a zpracování poskytnutých osobních údajů v jiných zemích. Jedná se mimo jiné o země Evropského hospodářského prostoru, Spojené království, Spojené státy americké, Čínu, Singapur, Vietnam, Indii, Kanadu, Filipíny a Japonsko. V souladu s platnými právními předpisy podnikneme patřičná opatření, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje zůstanou chráněné. Tato opatření zahrnují použití standardních smluvních doložek pro zabezpečení přenosu osobních údajů mimo země EHP. Pokud chcete požádat o další informace nebo chcete získat kopii platných smluv, kontaktujte nás. Účet u Samsungu můžete registrovaný mít od 13 let.

Shrnutí

Od prvních hodinek Samsungu s (upraveným) operačním systémem Wear OS jsem čekal trošku víc. Ale možná je to tím, že jsem se předtím namlsal aplikacemi Fitbitu a Garminu. Abyste mi rozuměli, všechno funguje, jak má, je to spolehlivý stroj a aplikace Samsung Health (Android) je perfektní pro monitorování vašeho zdraví. Ale to jsou věci Samsungu a ty prostě fungují.

Smíšené pocity mám ze služeb Google Pay. Komplikované spuštění aplikace přes prostředí hodinek, zlobivá historie transakcí, nefungují karty Maestro, které přitom přidat šly, nelze měnit pořadí karet. Prostě takové drobnosti, ale uznávám, že jsem možná jen hnidopich. Co nelze upřít, je maximální podpora vydavatelů karet. Pokud je pro vás hlavní prioritou mít v hodinkách všechny karty, které máte ve svém Androidu a máte jich tam třeba opravdu hodně, není co řešit a jděte do Samsungu, poslouží vám dobře. Nic lepšího zatím není, i Apple má pro hodinky omezení počtu karet.

Pakliže hledáte ucelené řešení „vše v jednom“ včetně telefonování přes hodinky a placení a karty jsou pro vás jen další službou, nikoli prioritou, v cenové třídě Samsungu už se otevírají dveře i pro vyzyvatele Fitbit Sense a Garmin Venu 2 Plus. A tato konkurence má tu zásadní výhodu, že jí je jedno, co máte za značku mobilu, protože jejich hodinky budou spolehlivě fungovat na Androidu a iOS.

Proto si myslím, že Samsungy udělají radost a dobrou službu především majitelům mobilů této značky. Taková klasická skupina zákazníků: máte iPhone a máte iWatch. Máte Samsung a máte Samsug Galaxy Watch. A jiná skupina zákazníků si koupí hodinky nezávislé na operačním systému mobilu, který zrovna používají. Tak či onak, „čtyřky“ se povedly a s platbami už dává smysl je koupit a používat.