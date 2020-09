Velikonoce, Svátek práce, Den vítězství i oba červencové svátky jsou již dávno za námi, ale v roce 2020 nás ještě spousta volných dnů čeká. Z celkových třinácti dnů pracovního klidu (7 státních svátků a 6 ostatních svátků), které jsou v České republice ustanovené, jich momentálně zbývá ještě šest.

Podzimní volno vychází na všední dny

Ať už si během dnů pracovního klidu chcete naplánovat výlet, nebo přemýšlíte, kdy si vybrat dovolenou, abyste si co nejvíce odpočinuli, jistě vás potěší, že v září se dočkáme prodlouženého víkendu. Den české státnosti, který se slaví 28. září, totiž připadá na pondělí, takže si o něco málo protáhneme nedělní klid.

Na rozdíl od loňského roku, kdy dva z podzimních svátků uplynuly v rámci víkendu, se letos dny pracovního volna vydařily o poznání lépe. Také 28. října a 17. listopadu si tak od práce odpočineme. Zatímco státní svátek označovaný jako Den vzniku samostatného československého státu oslavíme ve středu, Den boje za svobodu a demokracii podle kalendáře svátků připadne na úterý.

Vánoce 2020

Zatímco Velikonoce, jejichž oslavy musely kvůli rozšíření koronaviru proběhnout pouze v kruhu rodinném, letos připadly na začátek dubna, vánoční svátky nás klasicky čekají až koncem prosince. Prvním z nich je Štědrý den, tedy 24. prosinec, který oslavíme ve čtvrtek. V pátek a v sobotu pak budou následovat další oblíbené české svátky, a to konkrétně Boží hod (1. svátek vánoční) a svátek svatého Štěpána (2. svátek vánoční).

Na rozdíl od Štědrého dne je u nás Silvestr pracovní den, a na seznam státních svátků tedy nepatří. Jelikož si ale většina z nás šetří dovolenou právě na období mezi vánočními svátky a novoročními oslavami, spousta lidí se ptá, kdy je Silvestr, aby si mohli zbývající dny volna co nejlépe naplánovat. Letos 31. prosinec připadá na čtvrtek a Den obnovy samostatného českého státu na pátek, takže vás pak čekají ještě dva volné víkendové dny, kdy se můžete po bujarém zapíjení nového roku pořádně zregenerovat.

Všechny státní svátky ČR v roce 2020 Datum Den v týdnu Svátek 1. 1. 2020 Středa Den obnovy samostatného českého státu + Nový rok 10. 4. 2020 Pátek Velký pátek 13. 4. 2020 Pondělí Velikonoční pondělí 1. 5. 2020 Pátek Svátek práce 8. 5. 2020 Pátek Den vítězství 5. 7. 2020 Neděle Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. 7. 2020 Pondělí Den upálení mistra Jana Husa 28. 9. 2020 Pondělí Den české státnosti 28. 10. 2020 Středa Den vzniku samostatného československého státu 17. 11. 2020 Úterý Den boje za svobodu a demokracii 24. 12. 2020 Čtvrtek Štědrý den 25. 12. 2020 Pátek 1. svátek vánoční 26. 12. 2020 Sobota 2. svátek vánoční

Kdy mají obchody zavřeno?

S oslavou státem uznaných svátků samozřejmě kromě pracovního volna souvisí i odlišná otevírací doba vybraných obchodů. V roce 2016 byl totiž v České republice schválen zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který provoz větších obchodních zařízení během konkrétních svátků omezil.

Momentálně tedy v průběhu vybraných svátků nesmí být otevřené obchody větší než 200 metrů čtverečních. Výjimku tvoří pouze čerpací stanice, lékárny, prodejny ve zdravotnických zařízeních a prodejny, které se nachází na místech se zvýšenou koncentrací osob, jako jsou například letiště či železniční stanice. Od listopadu 2019 se pak omezení netýká ani velkoobchodů, které dodávají zboží jiným firmám, kde mají otevřeno.

Bez omezení mohou prodejci obsluhovat zákazníky během svátků, jako je Velký pátek, Svátek práce či Den boje za svobodu a demokracii. To samé pak platí i pro oba dny pracovního volna v červenci. A co naopak státní svátky, kdy je zavřeno? Do větších obchodů se nedostanete třeba na Nový rok a smůlu budete mít i v případě, že se rozhodnete vyrazit na nákupy v průběhu Velikonočního pondělí či během Dne vítězství.

Mezi české státní svátky, kdy je zavřeno v obchodech, dále patří i první dva podzimní volné dny, tedy 28. září a 28. říjen. Zavřeno o svátcích pak musí být také na Vánoce. Pokud ovšem máte v plánu dokoupit poslední dárky ještě v průběhu Štědrého dne, do 12 hodin se vám to může poštěstit, jelikož obchody zůstávají během dopoledne otevřené. Jak 25. prosince, tak i 26. prosince však ve větších provozovnách platí striktní zákaz prodeje.

Zbývající svátky, kdy budou obchody zavřené Datum a svátek 28. 9. 2020 – Den české státnosti 28. 10. 2020 – Den vzniku samostatného Československa 24. 12. 2020 – Štědrý den (od 12 hodin) 25. 12. 2020 – 1. svátek vánoční 26. 12. 2020 – 2. svátek vánoční

Počet pracovních dnů v roce 2020

Kromě toho, na které dny v daném roce připadají státní svátky, lidé často hledají také počet dnů, které musí odpracovat. Rok 2020 má 251 pracovních dnů, s placenými svátky, které vycházejí na všední dny, tedy celkem 262 dnů.

Státní svátky na Slovensku

Zajímá vás, jaké svátky ještě letos čekají naše sousedy ze Slovenska? Na rozdíl od nás v úterý 15. září oslaví Slováci dnem volna Pannu Marii Sedmibolestnou a v neděli 1. listopadu si poté připomenou Svátek Všech svatých. Následovat budou poslední tři volné dny celého roku, kam stejně jako v naší republice patří Štědrý den, 1. svátek vánoční a 2. svátek vánoční.