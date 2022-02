Spoření v únoru: Kam vložit peníze? Velký přehled

Akce

Expobank během ledna zvýšila úrokovou sazbu na běžném platebním účtu NEO ze stávajících 2,01 % p.a. na 3,01 % p.a. Do 31. 3. 2022 stále probíhá akční nabídka s odměnou 500 Kč za založení běžného účtu.

mBank

V mBank probíhají dvě akční nabídky.

Pouze pro nové klienty je určena akční úroková sazba mSpoření, ta je 3 % p.a. pro vklady do 200 000 Kč. A k tomu dostanete od mBank bonus 500 Kč za založení účtu. Jen pozor na to, že při překročení naspořené částky 200 000 Kč se celá částka úročí sazbou 0,01 % p.a. do doby, než dojde k jejímu snížení na limitní hranici. Úroková sazba platí pouze pro nové klienty mBank při založení účtu do 28. 2. 2022,, resp. pro klienty, kteří od 1. 1. 2021 do 20. 12. 2021 včetně neměli v mBank účet.

Druhou možností je získat vyšší bonus 1000 Kč za založení mKonta, ale bez vyšší úrokové sazby na mSpoření. (Podmínky)

Raiffeisen stavební spořitelna

RSTS má akční nabídku pro nové klienty, k nové smlouvě stavebního spoření dá úrokovou sazbu 3 % p.a. pro vklady. Akce platí do 30. 4. 2022 a úroková sazba je platná jen pro rok 2022, poté klesne na standardních 1,50 % p.a. Sjednání stavebka je bez poplatku.

Další bonus 2000 Kč lze získat při sjednání balíčku účet+stavebko. Pokud si přes stránky RSTS zřídíte Chytrý účet Raiffeisenbank a zároveň stavební spoření RSTS, Raiffka vám přihodí 1000 Kč a RSTS dalších 1000 Kč. Má to dva háčky.

1. Účet u Raiffeisenbank musíte zřídit přes kodex mobility klienta, tedy při sjednávání tohoto balíčku uvedete, který účet v konkurenční bance rušíte.

2. Musíte splnit podmínku aktivního využívání účtu u Raiffeisenbank = měsíční příjmový obrat min. 15 000 Kč a měsíčně 3 odchozí platby (převodem nebo kartou).

Pokud toto Raiffeisenbank nesplníte, získáte bonus jen od RSTS (1000 Kč).

Stavební spořitelna České spořitelny

Úroková sazba vyšší není (stále 1,50 % p.a.), ale „Buřinka“ nabízí bonus 2000 Kč za uzavření smlouvy, která sama o sobě je bez poplatku za sjednání. S tímto bonusem se efektivní úroková sazba zvýší na max. 4,80 % p.a. (jen pro 1. rok).

Podmínka je jednoduchá: v období od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2022 uzavřít smlouvu se spořitelnou, a to buď online přes web, nebo přes George (včetně mobilu).

Zvyšujeme

Banka CREDITAS

V polovině ledna 2022 banka zvýšila úrokovou sazbu na „novém“ spořicím účtu, ale tak trochu lišácky, podobně, jako to začíná dělat její konkurence (mBank, MMB, TRINITY BANK). Nová úroková sazba 3,60 % p.a. platí jen pro vklady do 350 000 Kč, ale zásadní je, že jen pro nové vklady. Noví klienti banky tak tuto úrokovou sazbu dostanou automaticky, stávající jen za „přívklady“. (Podmínky.) Standardní úroková sazba „starého“ spořicího účtu zůstává 2,80 % p.a. do 350 000 Kč.

Spořicí vklad 3M s úrokovým bonusem 1 má nově úrokovou sazbu 2,50 % p.a. (bylo 1,60 %) v pásmu do 300 000 Kč a Spořicí vklad 3M s úrokovým bonusem 2 má nově úrokovou sazbu 2,50 % p.a. (bylo 1,60 %) v pásmu do 500 000 Kč. V obou případech je podmínkou vyšší úrokové sazby vlastnit dluhopisy vedené u Banky CREDITAS v celkové jmenovité hodnotě min. 100 000, resp. 300 000 Kč.

Fio banka

Spořicí účet Fio konto je nově úročen úrokovou sazbou 2,50 % p.a. (bylo 1,50 %) pro vklady do 200 000 Kč. V dalších pásmech došlo jen k mírnému zvýšení.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 200 000 200 001 – 1 000 000 1 000 001 – 10 000 000 10 000 001 – neomezeno Bez omezení 1,50 → 2,50 % p.a. 0,05 → 0,10 % p.a. 0,08 → 0,15 % p.a. 0,10 → 0,20 % p.a.

Hello bank!

Hello spořicí účet má novou sazbu 3,10 % p.a. (bylo 1,80 % p.a.) do 200 000 Kč, poté se neúročí.

Komerční banka

Spořicí konto Bonus má vyšší úrokovou sazbu v pásmu do 200 000 Kč, nově 1,50 % p.a. (bylo 1 % p.a.). Komerčka konečně zvýšila úrokové sazby u termínovaných vkladů, vklady do 1 mil. Kč se nově lépe úročí v délce 6 a 12 měsíců.

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno 7 dní 0,01 % 0,01 % 14 dní 0,01 % 0,01 % 1 měsíc 0,01 % 0,01 % 3 měsíce 0,01 % 0,01 % 6 měsíců 0,01 → 1,50 % 0,01 % 1 rok 0,01 → 2 % 0,01 %

NEY spořitelní družstvo

Ještě během ledna kampelička zvýšila úrokové sazby u všech pásem termínovaných vkladů. Tabulka níže je pro Termínovaný vklad s úroky na konci vkladu, termínovaný vklad s měsíčním připisováním úroků má sazby o 0,20 p.b. nižší.

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 499 999 500 000 – neomezeno 3 měsíce 4 % 4,4 % 6 měsíců 3,8 % 4,2 % 1 rok 3,6 % 4 % 2 roky 3,1 % 3,5 % 3 roky 3 % 3,4 % 4 roky 3 % 3 % 5 let 3,1 % 3,1 % 7 let 3,2 % 3,2 % 10 let 3,2 % 3,2 %

Oberbank

Termínovaný vklad Top Jistota má novou úrokovou sazbu max. 2,50 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – neomezeno 6 měsíců 1,50 → 2,30 % p.a. 8 měsíců 1,60 → 2,40 % p.a. 1 rok 2 → 2,50 % p.a.

Termínovaný vklad Top Jistota Plus má nově průměrnou úrokovou sazbu 3 % p.a. (bylo 2,50 %). Jde o 1,5letý vklad a každé roční období se úročí jinou úrokovou sazbou:

1.–6. měsíc 1,25 → 2 % p.a.

7.–12. měsíc 2,75 → 3 % p.a.

13.–18. měsíc 3,50 → 4% p.a.

Raiffeisenbank

Spořicí účet XL s bonusem má nově úrokovou sazbu 2,50 % p.a. (bylo 1,50 % p.a.) pro vklady do 150 000 Kč. Jestli tuto úrokovou sazbu budete na svém účtu v Raiffce hledat, tak ji nenajdete, nikde se nezobrazuje. Že spořicí účet máte úročený vyšší sazbou, poznáte jen podle připsaného úroku při splnění podmínek (viz detaily produktu).

Spořicí účet účet HIT od značky Equa bank (už jde o Raiffeisenbank) má nově úrokovou sazbu 2,50 % p.a. (bylo 1,50 % p.a.) pro pásmo do 200 000 Kč. Pro získání úrokové sazby je nutné 3× v měsíci zaplatit kartou, nebo mít ve značce Equa bank investice min. hodnotě 50 000 Kč, jinak se sazba snižuje na 0,10 %.

Termínovaný vklad Equa je nově úročený sazbou 2,50 % p.a pro 3měsíční vklad (bylo 0,20 % p.a.), a naopak klesla sazba z půlročního vkladu z 2,50 % p.a. na 0,01 % p.a.

Sberbank

Už od 17. 1. 2022 jsou vyšší úrokové sazby na termínovaném vkladu:

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 10 000 000 6 měsíců 3,1 % p.a. 1 rok 3,25 % p.a. 2 roky 2,1 % p.a. 3 roky 2,2 % p.a.

UniCredit Bank

Ode dna se odlepily úrokové sazby na termínovaných vkladech, kde od 25. 5. 2020 svorně visely na sazbě 0,01 % p.a. Změna je ale jen u 6měsíčního a ročního vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč] 0 – 5 000 000 7 dní 0,01 % 14 dní 0,01 % 1 měsíc 0,01 % 2 měsíce 0,01 % 3 měsíce 0,01 % 6 měsíců 0,01 → 2,5 % p.a. 9 měsíců 0,01 % 1 rok 0,01 → 3 % p.a. 2 roky 0,01 % 3 roky 0,01 % 5 let 0,01 %

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Zvýšení úrokové sazby u termínovaného vkladu s názvem spořicí účet (jde o termínovaný vklad s 3měsíční výpovědní lhůtou) banka ohlásila na 1. 4. 2022 s tím, že sazba bude platit až do 31. 3. 2023. Půjde o „dramatické zvýšení“ z 0,40 % p.a. na 0,60 % p.a.

Snižujeme

Úrokové sazby spoření se od posledního srovnání nesnižovaly.

Proděláváte peníze Aktuální úrokové sazby spořicích depozitních produktů stále nedokážou pokrýt zvyšující se inflaci. Při volbě jakéhokoli produktu fakticky proděláte, protože se vám peníze znehodnocují. Inflace v prosinci 2021 byla meziročně 6,60 %, reálně je však vyšší.

