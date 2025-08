Spoření v srpnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Samé dobré zprávy, ale tak trochu s hvězdičkami a podmínkami. Dvě banky zvýšily úrokové sazby na spoření a do popředí se dere i kampelička, která chce zvýšit svůj kapitál. Na druhé straně, další záložna to naopak vzdala a spoření už nenabízí. A do útoku na české střadatele vyrazila i malá německá družstevní banka a velká litevská.