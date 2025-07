Revolut spustil spořicí účty v CZK. Na českou konkurenci nemají, ale výhody existují

Spořicí účty v českých korunách se v aplikaci Revolutu objevily v polovině července, oficiálně jejich spuštění Revolut komunikoval v době vydání článku, tj. 21. 7. 2025. Do té doby bylo možné používat „spořicí účty“ jen na bázi investování. Novinka je skutečným depozitním produktem, včetně zákonného pojištění.

Úroková sazba je podle vašeho tarifu

Revolut nabízí 4 úrokové sazby. Základní sazbu dostanou všichni s cenovým tarifem Standard a Plus, s dražšími tarify pak úroková sazba stoupá.

Spořicí účty Revolutu v CZK Název spořicího účtu Povinný cenový program Úroková sazba Měsíční náklady za vedení účtu FlexiSpoření Standard Standard 1,48 % p.a. 0 Kč FlexiSpoření Plus Plus 1,48 % p.a. 114,99 Kč FlexiSpoření Premium Premium 2,06 % p.a. 219,99 Kč FlexiSpoření Metal Metal 2,95 % p.a. 349,99 Kč FlexiSpoření Ultra Ultra 3,24 % p.a. 1100 Kč

V tabulce vidíte, že abyste dosáhli na nejlepší úrokovou sazbu 3,49 % p.a., museli byste mít cenový program Ultra za 1100 Kč měsíčně. Ten ocení jen opravdu skalní fandové Revolutu, zatím co drtivá většina českých zákazníků si vystačí s bezplatným účtem, nebo s účtem Plus za 114,99 Kč. Ty však mají jen základní úrokovou sazbu 1,48 % p.a. Tady není o co stát a česká konkurence nabízí mnohem lepší podmínky.

Pojištěné vklady

Vklady u Revolutu obecně, a tedy i na jeho spořicích účtech, jsou pojištěné do výše 100 000 € u litevského orgánu pojištění vkladů (Viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“).





Jak to funguje v praxi

Jde o podúčet bez IBANu

Spořicí účet u Revolutu je podúčtem vašeho platebního účtu v Revolutu. Takže nemá vlastní IBAN a nelze z něj posílat či přijímat platby, vyjma z vašeho hlavního účtu.

Maximem je 2,5 mil. Kč





Na spořicí účet můžete vložit maximálně 2 500 000 Kč, více vám Revolut neumožní. Můžete si však založit další spořicí účet a obecně kolik spořicích účtů chcete. Opět s max. limitem 2,5 mil. Kč.

Ne pro podnikání

Peníze na spořicím účtu musejí být vaše soukromé. To je důležité vědět, když se vás na to Revolut bude ptát (a on se dříve nebo později zeptá). Pokud jsou určené k podnikání, musíte využít firemní spořicí účty Revolutu, ty však nejsou tak výhodné.

Úroky jsou vypláceny denně

Úroky se připisují denně. To na první pohled může vypadat výhodně, protože na konci bude vyšší úrok, než při měsíčním vyplácení úroků. Že výsledný rozdíl je marginální, si ukážeme na příkladu pro vklad 1 mil. Kč a úrokovou sazbu pro tarif Ultra, tj. 3,24 % p.a.

Při 3,24 % p.a. odpovídá denní úrok z milionu zhruba 88 Kč denně (v prvních dnech), ale protože se úročí i úroky z úroků, efekt je kumulativní. Jenže tím, že jde o procenta z milionu, rozdíl mezi měsíčním a denním připisováním je maximálně desítky korun za rok.

Rozdíl mezi denním a měsíčním úročením po 1 roce vkladu Vklad Denní úroky Měsíční úroky 1 000 000 Kč 1 032 929,11 Kč 1 032 885,50 Kč Úroky 32 929,11 Kč 32 885,50 Kč Rozdíl před zdaněním +43,61 Kč –

Daňové otázky

Revolut automaticky odvede srážkovou daň z příjmů fyzických osob.. Ta je v Litvě stejná jako v Česku, tj. 15 %.

Ale pozor. Vy máte povinnost v českém daňovém přiznání uvést, tedy přiznat vyplacené úroky na spořicím účtu Revolutu. Mezi Českem a Litvou je uzavřena dohoda o zamezení dvojího zdanění (Sdělení č. 230/1995 Sb., článek 23, odst. 2). To je dobrá zpráva.

V praxi to bude fungovat tak, že vy českému berňáku přiznáte vyplacené úroky na spoření u Revolutu, ale zároveň si je ponížíte o již v Litvě zaplacenou daň. Tj. už je nemusíte znovu danit, ale musíte je přiznat. To má vliv na případné vyplácené sociální dávky Úřadem práce (infomace z daňového přiznání zjistí), nebo na vaši bonitu při dokládání příjmů, třeba při žádosti o úvěr.

Pokud by časem daňová sazba v Litvě klesla např. na 10 %, zbývajících 5 % (do 15% české sazby) byste museli doplatit.

To je rozdíl oproti spořicímu účtu od VÚB, která působí podle slovenského práva, ale s formulářem o českém daňovém domicilu je možné od ní získat úroky bez zdanění 19% slovenskou sazbou a ty následně danit přímo podle českých zákonů 15% sazbou.

Komu se vyplatí?

Spořicí účet u Revolutu má význam hlavně pro dvě skupiny zákazníků.

Fanoušci Revolutu

Zarytí příznivci Revolutu a jeho skalní fanoušci tím získali chybějící nástroj, díky němuž se mohou plně spolehnout na Revolut bez nutnosti mít účet v české bance.

Lidé s dluhy a exekucemi

V Revolutu mají rádi vedený účet lidé, kteří v Česku mají soukromé exekuce. Tedy nemohou mít účet v české bance, protože by je exekutor okamžitě postihl.

S Revolutem získají další nástroj, jak si peníze mohou spořit bez zásadních obav, že by o ně přišli. Ne, že by to nešlo, ale český exekutor by se musel řídit litevským právem a najmout si služby od litevských strážců zákona. Tím by se vše značně komplikovalo a prodražovalo. Pokud máte na účtu jen statisíce korun, můžete být v klidu. Revolut je řešení. U miliónů se už složitá cesta exekutorovi vyplatí.

Jen pozor na to, že před českým berňákem peníze u Revolutu neschováte. Ten si pro ně dojde přes litevskou finanční správu a je to úspěšný proces.

Ve zkratce: Máte-li dluhy vůči státu, Revolut ne. Máte-li dluhy vůči soukromoprávním subjektům, Revolut (a jakákoli další zahraniční banka) funguje.

Pro ty ostatní jsou v nabídce účty českých bank, které nabízejí výrazně lepší úrokové sazby.

Přehled spořicích účtů Revolutu

FlexiSpoření Standard a Plus

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 2 500 000 Bez omezení 1,48 %



FlexiSpoření Premium

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 2 500 000 Bez omezení 2,06 %



FlexiSpoření Metal

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 2 500 000 Bez omezení 2,95 %



FlexiSpoření Ultra

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč] 0 – 2 500 000 Bez omezení 3,24 %