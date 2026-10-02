Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Air Bank
Spořicí účty
Zvýšení sazby i změna způsobu úročení od 16. 9. 2026.
Co se dozvíte v článku
- Air Bank
- Artesaˏ spořitelní družstvo
- Banka CREDITAS
- Česká spořitelna
- Termínované vklady
- ČSOB
- Fio banka
- Inbank
- J&T BANKA
- Komerční banka
- mBank
- MONETA Bank
- Oberbank
- Partners Banka
- Peněžní dům, spořitelní družstvo
- Penta Bank
- Raiffeisenbank
- Revolut
- TRINITY BANK
- UniCredit Bank
- Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- Všeobecná úverová banka
- Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
- Aktuální data pro říjen 2026
|Typ spoření
|Změna
|Podmínky
|Spořicí účet
bez pravidelného spoření
|2,60 → 2 % p.a.
|Do 15. 9. 2026:
- 5x měsíčně zaplatit platební kartou (sazba platí do 300 000 Kč)
- 5x měsíčně zaplatit debetní kartou + min. 25 000 Kč měsíčně příjem na účet sazba platí do 500 000 Kč)
Jinak sazba 0 % p.a.
Od 16. 9. 2026:
2 % p.a. bez podmínek a bez omezení limitu
|Spořicí účet
s pravidelným spořením
|2,60 → 3,20 % p.a. do 300 000 Kč (resp. původně 500 000 Kč)
0 → 2 % p.a. nad 300 000 Kč
|3,20 % ročně do 300 000 Kč
2 % p.a. od 300 000 Kč
|Část zůstatku nad 300 000 Kč při splnění podmínek
|2,50 → 2 % p.a.
|2 % ročně bez horního limitu
|Dětský spořicí účet
|2,60 → 3,20 %
|Bez podmínek.
Podmínku pravidelného spoření můžete splnit třemi způsoby:
- Můžete si nastavit automatické převody peněz na spořicí účet, tzv. pravidelné spoření,
- využít drobné spoření při platbách kartou
- nebo každý měsíc poslat na spořicí účet alespoň 1000 Kč.
Nové podmínky se vám nezapnou automaticky.
Pokud jste stávající klienti Air Bank, musíte si nový způsob úročení sami aktivovat v aplikaci My Air. Když nic nezměníte, vaše současné nastavení spořicího účtu zůstane beze změn. Noví klienti budou mít nový režim nastaven automaticky.
Pokud přejdete na novou nabídku Air Bank, automaticky vám končí povinnost 5 plateb kartou měsíčně, resp. přijmu min. 25 000 Kč měsíčně. Tato podmínka tak padá i pro nové klienty banky.
Ano, potvrzuji, spořicí účty mají nové parametry a původní podmínky končí, potvrdil serveru Měšec.cz Michal Kuzmiak z tiskového oddělení Air Bank.
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Artesaˏ spořitelní družstvo
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Speciální vklady
Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.
Banka CREDITAS
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn.
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
Česká spořitelna
Spořicí účty
Od 1. 10. 2026 platí úplně nové podmínky pro spoření. Podrobně je popisuje článek Česká spořitelna nabídne až 5,20 % na spoření. Podmínky ale výrazně komplikuje. Tady se zaměříme jen na samotné úrokové sazby spořicích produktů.
Beze změn:
- Spořicí účet pro děti do 18 let
- Spořicí účet pro děti do 18 let (s pravidelnou úložkou)
- Spořicí účet (sazba 0,20 % p.a. je beze změn, ale zvyšuje se limit na 400 000 Kč)
- Spoření Premier
Zvýšení úrokové sazby. Podmínkou zůstává investování min. 5000 Kč měsíčně.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 1 000 000
|1 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 3,60 %
|0,01 %
Novinky od České spořitelny ve zkratce
Zvýšení pásem jednotně na max. 400 000 Kč. Původně bylo i pásmo do 200 000 Kč. Obecně jsou úrokové sazby vyšší, pokud splníte podmínky programu Level Up.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 400 000
|400 001 – neomezeno
|Spořicí účet bez George (s úsporami)
|2 %
|0,01 %
|Spořicí účet Úroveň 1 (základ)
|0,55 %
|0,01 %
|Spořicí účet Úroveň 1 (max)
|0,75 %
|0,01 %
|Spořicí účet Úroveň 2 (základ)
|2 %
|0,01 %
|Spořicí účet Úroveň 2 (max)
|2,50 %
|0,01 %
|Spořicí účet Úroveň 3 (základ)
|3,80 %
|0,01 %
|Spořicí účet Úroveň 3 (max)
|4,70 %
|0,01 %
|Spořicí účet Úroveň 4 (základ)
|3,80 %
|0,01 %
|Spořicí účet Úroveň 4 (max)
|5,20 %
|0,01 %
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn pro běžnou klientelu.
Vyšší úrokové sazby pro segment Erste Premier u 3měsíčího vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|1,95 %
|3 měsíce
|2,25 → 3,30 %
|6 měsíců
|2,25 %
|1 rok
|1,90 %
|2 roky
|0,30 %
ČSOB
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026. Stávající dokument prodlužuje platnost úrokových sazeb do 30. 11. 2026.
- Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
- Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
- Spoření s bonusem pro děti TOP
- Spoření s bonusem 18–26
- Spoření s bonusem
- Spoření s bonusem TOP
- Spoření s bonusem Premium
- Spoření s bonusem Premium TOP
Termínované vklady
Beze změn: Duo Profit
Zvýšení i snížení úrokových sazeb: Termínovaný vklad
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|2 %
|3 měsíce
|3,20 → 3 %
|6 měsíců
|2,50 → 3,30 %
|1 rok
|3,20 → 3,50 %
|2 roky
|2 %
|3 roky
|0,05 %
Fio banka
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn.
Termínované vklady
Zvýšení úrokové sazby u měsíčního a 2měsíčního vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|7 dní
|2,60 %
|14 dní
|2,90 %
|1 měsíc
|3 → 3,30 %
|2 měsíce
|3,20 → 3,30 %
|3 měsíce
|3,50 %
|6 měsíců
|3,50 %
|9 měsíců
|3,60 %
|1 rok
|3,60 %
|2 roky
|3 %
|3 roky
|3 %
|4 roky
|3 %
|5 let
|3 %
Inbank
Termínované vklady
Změna úrokových sazeb u všech pásem. Pro vklady na 3 a 6 měsíců jsou úrokové sazby mírně vyšší, u vkladů na 1 a 2 roky přišel pořádný sešup dolů.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|3,90 -> 4 %
|6 měsíců
|4 -> 4,05 %
|1 rok
|4,15 -> 2,50 %
|2 roky
|4,20 -> 2,50 %
Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4,10 → 4,20 %
J&T BANKA
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Spořicí účty
Termínované vklady
Hybridní vklady
Komerční banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (Standard)
- Dětský spořicí účet KB+
- Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
- Spořicí účet s bonusem a podmínkami
- Spořicí účet Premium
Termínované vklady
Zvýšení úrokové sazby u ročního vkladu.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 10 000 000
|10 000 001 – 10 000 000
|3 měsíce
|2,50 %
|0,01 %
|6 měsíců
|3,50 → 4 %
|0,01 %
|1 rok
|3 %
|0,01 %
mBank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
MONETA Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025.
- Spořicí účet Spoření Junior
- Spořicí účet Spoření DIP
- Spořicí účet Spoření/Spoříto H
- Spořicí účet Gold Plus
Termínované vklady
Nové vklady na 3 a 5 let.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 499 999
|2 500 000 – neomezeno
|1 měsíc
|2,70 %
|3,70 %
|3 měsíce
|3,70 %
|3,70 %
|6 měsíců
|3,70 %
|3,70 %
|1 rok
|3,70 %
|3,70 %
|3 roky
|4,30 %
|4,30 %
|5 let
|4,50 %
|4,50 %
Oberbank
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn.
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
Partners Banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.
- Spořicí účet
- Spořicí účet (snížený)
- Dětský spořicí účet
- Dětský spořicí účet (snížený)
- Spořicí účet s doporučením
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn, ale novinkou je 3měsíční vklad.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 500 000
|500 001 – neomezeno
|3 měsíce
|3,36 %
|3,36 %
|6 měsíců
|4,33 %
|nelze
Peněžní dům, spořitelní družstvo
Družstvo ukončuje činnost a vstupuje do řízení likvidace. Proto jsme jeho produky z nabídky srovnávače vyřadili.
Penta Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Termínované vklady
Raiffeisenbank
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
- Bonusový spořicí účet
- Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
- Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
- Spořicí účet bez bonusu
Termínované vklady
Zvýšení úrokových sazeb téměř ve všech pásmech.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 30 000 000
|30 000 001 – neomezeno
|7 dní
|0,01 %
|0,01 %
|14 dní
|2,15 → 2,25 %
|0,01 %
|1 měsíc
|2,25 %
|0,01 %
|2 měsíce
|2,25 → 2,30 %
|0,01 %
|3 měsíce
|2,30 → 2,35 %
|0,01 %
|6 měsíců
|2,35 → 2,60 %
|0,01 %
|9 měsíců
|2,40 → 2,70 %
|0,01 %
|1 rok
|2,40 → 2,85 %
|0,01 %
|2 roky
|2,45 → 3,15 %
|0,01 %
|3 roky
|2,50 → 3,15 %
|0,01 %
|4 roky
|2,50 → 3,20 %
|0,01 %
Revolut
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Spořicí účty
TRINITY BANK
Úrokové sazby jsou beze změn.
Spořicí účty
Termínované vklady
Úrokové sazby jsou beze změn.
UniCredit Bank
Spořicí účty
Úrokové sazby jsou beze změn u těchto produktů:
- Spořicí účet Save
- Spořicí účet Prima
- Program DUET PLUS
- Spořicí účet (KARTA + INVEST)
- Spořicí účet (KARTA + OBRAT)
Termínované vklady
Úrokové sazby termínovaných vkladů jsou beze změn.
Zvýšení úrokové sazby u 6 a 12 měsíců.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 999 999
|1 000 000 – 10 000 000
|1 měsíc
|2,25 %
|2,45 %
|3 měsíce
|3 %
|3 %
|6 měsíců
|3,35 → 3,70 %
|3,35 → 3,70 %
|1 rok
|3 → 3,70 %
|3,40 → 3,80 %
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
Termínované vklady
Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:
Zvýšení úrokových sazeb.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 měsíc
|3 %
|3 měsíce
|3,10 %
|6 měsíců
|3,20 %
|1 rok
|3,50 -> 3,40 %
|2 roky
|3,60 → 3,90 %
Termínovaný vklad od 5 mil. Kč
Novinkou je vklad nad 5 mil Kč, který má na 1 rok fixní úrokovou sazbu ve výši 4 % p.a.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|1 rok
|4 %
Všeobecná úverová banka
Spořicí účty
Úrokové sazby spoření jsou beze změn.
Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek
Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový Skvělý účet
|4,08 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet s doporučením
|4,06 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|4,01 % p.a.
4,21 % p.a. do 200 000 Kč
|Banka CREDITAS
|Spořicí účet TOP
|4 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)
Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|4 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet (KARTA + OBRAT)
|4 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet k novému účtu
|3,70 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|Komerční banka
|Spořicí účet
s bonusem a podmínkami
|3,50 % p.a.
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpoření
(5x 100 000 Kč)
mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Banka CREDITAS
|Prémiový spořicí účet
Spořicí účet+
Max spořicí účet
|3 % p.a.
Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek
|Banka/záložna
|Produkt
|Úroková sazba
|Artesa, spořitelní družstvo
|Spořicí účet Artesa Universal
|4,50 % p.a.
|VÚB
|Spoření bez limitů
|3,80 % p.a.
|Penta Bank
|Spořicí účet
|3,51 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet Plus
|3,41 % p.a.
|J & T Banka
|Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)
Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)
|3,40 % p.a.
|TRINITY BANK
|Narozeninový Skvělý účet
|3,30 % p.a.
|Oberbank
|Spořicí účet
|3,30 % p.a.
|Partners Banka
|Spořicí účet
|3,20 % p.a.
|mBank
|mSpořicí účet
|3,01 % p.a.
|Raiffeisenbank
|Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)
|3 % p.a.
|UniCredit Bank
|Spořicí účet (KARTA + OBRAT)
|3 % p.a.
Aktuální data pro říjen 2026
Srovnávač spořicích účtů
TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3 % p.a.
- 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,21 % p.a. mBank
- 4,08 % p.a. TRINITY BANK
- 4,06 % p.a. Partners Banka
- 4,21 % p.a. mBank
- 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank
- 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 3,51 % p.a. Penta Bank
- 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
- 3,40 % p.a. J & T Banka
- 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
- 3 % p.a. Banka CREDITAS
Srovnávač termínovaných vkladů
TOP nabídky bez podmínek investování od 3 % p.a.
- 5 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
- 4,50 % p.a. MONETA Bank
- 4,33 % p.a. Partners Banka
- 4,25 % p.a. J&T BANKA
- 4,20 % p.a. Inbank
- 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,80 % p.a. UniCredit Bank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,70 % Air Bank, Banka CREDITAS, MONETA Bank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna, Fio banka
- 3,50 % p.a. Penta Bank
- 3,20 % ČSOB