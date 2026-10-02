Měšec.cz  »  Spoření a investice

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Dalibor Z. Chvátal
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Modré spořicí kasičky ve tvaru prasátek stojí naproti růžové spořicí kasičce ve tvaru prasátka.
Autor: Měšec.cz s využitím DALL-E
Některé nové nabídky bank se vám budou líbit. Úrokové sazby se začínají zvyšovat a nemusíte mít zrovna miliony. Ale pokud je náhodou máte, je tu pár hodně dobrých možností.
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Air Bank

Spořicí účty

Zvýšení sazby i změna způsobu úročení od 16. 9. 2026

Co se dozvíte v článku
  1. Air Bank
  2. Artesaˏ spořitelní družstvo
  3. Banka CREDITAS
  4. Česká spořitelna
  5. Termínované vklady
  6. ČSOB
  7. Fio banka
  8. Inbank
  9. J&T BANKA
  10. Komerční banka
  11. mBank
  12. MONETA Bank
  13. Oberbank
  14. Partners Banka
  15. Peněžní dům, spořitelní družstvo
  16. Penta Bank
  17. Raiffeisenbank
  18. Revolut
  19. TRINITY BANK
  20. UniCredit Bank
  21. Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  22. Všeobecná úverová banka
  23. Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty
  24. Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty
  25. Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty
  26. Aktuální data pro říjen 2026
Typ spoření Změna Podmínky
Spořicí účet
bez pravidelného spoření		 2,60 → 2 % p.a. Do 15. 9. 2026:

- 5x měsíčně zaplatit platební kartou (sazba platí do 300 000 Kč)
- 5x měsíčně zaplatit debetní kartou + min. 25 000 Kč měsíčně příjem na účet sazba platí do 500 000 Kč)
Jinak sazba 0 % p.a.

Od 16. 9. 2026:
2 % p.a. bez podmínek a bez omezení limitu
Spořicí účet
s pravidelným spořením		 2,60 → 3,20 % p.a. do 300 000 Kč (resp. původně 500 000 Kč)

0 → 2 % p.a. nad 300 000 Kč		 3,20 % ročně do 300 000 Kč
2 % p.a. od 300 000 Kč
Část zůstatku nad 300 000 Kč při splnění podmínek 2,50 → 2 % p.a.  2 % ročně bez horního limitu
Dětský spořicí účet 2,60 → 3,20 % Bez podmínek.

Podmínku pravidelného spoření můžete splnit třemi způsoby:

  • Můžete si nastavit automatické převody peněz na spořicí účet, tzv. pravidelné spoření,
  • využít drobné spoření při platbách kartou
  • nebo každý měsíc poslat na spořicí účet alespoň 1000 Kč.

Nové podmínky se vám nezapnou automaticky.

Pokud jste stávající klienti Air Bank, musíte si nový způsob úročení sami aktivovat v aplikaci My Air. Když nic nezměníte, vaše současné nastavení spořicího účtu zůstane beze změn. Noví klienti budou mít nový režim nastaven automaticky.

Pokud přejdete na novou nabídku Air Bank, automaticky vám končí povinnost 5 plateb kartou měsíčně, resp. přijmu min. 25 000 Kč měsíčně. Tato podmínka tak padá i pro nové klienty banky. Ano, potvrzuji, spořicí účty mají nové parametry a původní podmínky končí, potvrdil serveru Měšec.cz Michal Kuzmiak z tiskového oddělení Air Bank.

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn. 

  1. Termínovaný vklad

Artesaˏ spořitelní družstvo

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn. 

  1. Spořicí účet Artesa Universal

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad Artesa Standard
  2. Termínovaný vklad Artesa Premium
  3. Termínovaný vklad Artesa Bonus

Speciální vklady

Úrokové sazby spoření jsou jsou beze změn.

  1. Duální vklad 20 %
  2. Duální vklad 30 %
  3. Duální vklad 40 %
  4. Duální vklad 50 %

Banka CREDITAS

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Prémiový spořicí účet
  2. Spoření Richee Junior
  3. Spořicí účet+
  4. Spořicí účet+ (invest)
  5. Spořicí účet TOP

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad s úrokem na konci vkladu
  2. Termínovaný vklad

Česká spořitelna

Spořicí účty

Od 1. 10. 2026 platí úplně nové podmínky pro spoření. Podrobně je popisuje článek Česká spořitelna nabídne až 5,20 % na spoření. Podmínky ale výrazně komplikuje. Tady se zaměříme jen na samotné úrokové sazby spořicích produktů.

Beze změn:

Spoření Premier Invest

Zvýšení úrokové sazby. Podmínkou zůstává investování min. 5000 Kč měsíčně.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 1 000 000 1 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3 → 3,60 % 0,01 %

Novinky od České spořitelny ve zkratce

Zvýšení pásem jednotně na max. 400 000 Kč. Původně bylo i pásmo do 200 000 Kč. Obecně jsou úrokové sazby vyšší, pokud splníte podmínky programu Level Up.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 400 000 400 001 – neomezeno
Spořicí účet bez George (s úsporami) 2 % 0,01 %
Spořicí účet Úroveň 1 (základ) 0,55 % 0,01 %
Spořicí účet Úroveň 1 (max) 0,75 % 0,01 %
Spořicí účet Úroveň 2 (základ) 2 % 0,01 %
Spořicí účet Úroveň 2 (max) 2,50 % 0,01 %
Spořicí účet Úroveň 3 (základ) 3,80 % 0,01 %
Spořicí účet Úroveň 3 (max) 4,70 % 0,01 %
Spořicí účet Úroveň 4 (základ) 3,80 % 0,01 %
Spořicí účet Úroveň 4 (max) 5,20 % 0,01 %

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn pro běžnou klientelu.

Vyšší úrokové sazby pro segment Erste Premier u 3měsíčího vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 1,95 %
3 měsíce 2,25 → 3,30 %
6 měsíců 2,25 %
1 rok 1,90 %
2 roky 0,30 %

ČSOB

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 8. 1. 2026. Stávající dokument prodlužuje platnost úrokových sazeb do 30. 11. 2026.

  1. Spoření s bonusem (při nesplnění podmínek)
  2. Spoření s bonusem Premium (při nesplnění podmínek)
  3. Spoření s bonusem pro děti (při nesplnění podmínek)
  4. Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče do 26 let včetně)
  5. Spoření s bonusem pro děti (+ podmínky pro rodiče od 27 let)
  6. Spoření s bonusem pro děti TOP
  7. Spoření s bonusem 18–26
  8. Spoření s bonusem
  9. Spoření s bonusem TOP
  10. Spoření s bonusem Premium
  11. Spoření s bonusem Premium TOP

Termínované vklady

Beze změn: Duo Profit

Zvýšení i snížení úrokových sazeb: Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 2 %
3 měsíce 3,20 → 3 %
6 měsíců 2,50 → 3,30 %
1 rok 3,20 → 3,50 %
2 roky 2 %
3 roky 0,05 %

Fio banka

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn.

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad

Zvýšení úrokové sazby u měsíčního a 2měsíčního vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 2,60 %
14 dní 2,90 %
1 měsíc 3 → 3,30 %
2 měsíce 3,20 → 3,30 %
3 měsíce 3,50 %
6 měsíců 3,50 %
9 měsíců 3,60 %
1 rok 3,60 %
2 roky 3 %
3 roky 3 %
4 roky 3 %
5 let 3 %

Inbank

Termínované vklady

Změna úrokových sazeb u všech pásem. Pro vklady na 3 a 6 měsíců jsou úrokové sazby mírně vyšší, u vkladů na 1 a 2 roky přišel pořádný sešup dolů.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 3,90 -> 4 %
6 měsíců 4 -> 4,05 %
1 rok 4,15 -> 2,50 %
2 roky 4,20 -> 2,50 %

Tato nabídka je dostupná za podmínky, že jste v Inbank nikdy neměli žádný vklad (ale měli jste třeba úvěr, to tedy nevadí). Banka nabízí lepší úrokovou na první 3 měsíce vkladu, poté automaticky klesne na sazbu, která v době ukončení vkladu bude aktuální.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 000 000
3 měsíce 4,10 → 4,20 %

J&T BANKA

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. Spořicí účet J&T (bez dalších vkladů a investic)
  2. Spořicí účet J&T (s dalšími vklady/investicemi)

Termínované vklady

Hybridní vklady

Komerční banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (Standard)
  3. Dětský spořicí účet KB+
  4. Spořicí účet (Komfort, Exclusive)
  5. Spořicí účet s bonusem a podmínkami
  6. Spořicí účet Premium

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad

Zvýšení úrokové sazby u ročního vkladu.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 10 000 000 10 000 001 – 10 000 000
3 měsíce 2,50 % 0,01 %
6 měsíců 3,50 → 4 % 0,01 %
1 rok 3 % 0,01 %

mBank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn. 

  1. mSpoření
  2. mSpořicí účet
  3. mSpořicí účet pro děti
  4. Spořicí účet Plus

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn. 

  1. mVklad

MONETA Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn od 11. 9. 2025.

  1. Spořicí účet Spoření Junior
  2. Spořicí účet Spoření DIP
  3. Spořicí účet Spoření/Spoříto H
  4. Spořicí účet Gold Plus

Termínované vklady

Nové vklady na 3 a 5 let.

  1. Termínovaný vklad MONETA Bank
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 2 499 999 2 500 000 – neomezeno
1 měsíc 2,70 % 3,70 %
3 měsíce 3,70 % 3,70 %
6 měsíců 3,70 % 3,70 %
1 rok 3,70 % 3,70 %
3 roky 4,30 % 4,30 %
5 let 4,50 % 4,50 %

Oberbank

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Spořicí účet

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

Partners Banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spořicích účtů jsou beze změn.

  1. Spořicí účet
  2. Spořicí účet (snížený)
  3. Dětský spořicí účet
  4. Dětský spořicí účet (snížený)
  5. Spořicí účet s doporučením

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn, ale novinkou je 3měsíční vklad.

  1. Termínovaný vklad
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 500 000 500 001 – neomezeno
3 měsíce 3,36 % 3,36 %
6 měsíců 4,33 % nelze

Peněžní dům, spořitelní družstvo

Družstvo ukončuje činnost a vstupuje do řízení likvidace. Proto jsme jeho produky z nabídky srovnávače vyřadili.

Penta Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Spořicí účet Penta Bank
  2. Reinvestiční spořicí účet Avior Duo

Termínované vklady

  1. Termínovaný vklad Penta Bank

Raiffeisenbank

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

  1. Bonusový spořicí účet
  2. Bonusový spořicí účet (AKTIVNÍ)
  3. Bonusový spořicí účet (EXKLUZIVNÍ)
  4. Spořicí účet bez bonusu

Termínované vklady

  1. Termínované vklady

Zvýšení úrokových sazeb téměř ve všech pásmech.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 30 000 000 30 000 001 – neomezeno
7 dní 0,01 % 0,01 %
14 dní 2,15 → 2,25 % 0,01 %
1 měsíc 2,25 % 0,01 %
2 měsíce 2,25 → 2,30 % 0,01 %
3 měsíce 2,30 → 2,35 % 0,01 %
6 měsíců 2,35 → 2,60 % 0,01 %
9 měsíců 2,40 → 2,70 % 0,01 %
1 rok 2,40 → 2,85 % 0,01 %
2 roky 2,45 → 3,15 % 0,01 %
3 roky 2,50 → 3,15 % 0,01 %
4 roky 2,50 → 3,20 % 0,01 %

Revolut

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. FlexiSpoření Standard a Plus
  2. FlexiSpoření Premium
  3. FlexiSpoření Metal
  4. FlexiSpoření Ultra

TRINITY BANK

Úrokové sazby jsou beze změn.

Spořicí účty

  1. Narozeninový Skvělý účet
  2. Skvělý účet
  3. Skvělý účet 2
  4. Skvělý účet 3
  5. Spořicí účet Úrok+

Termínované vklady

Úrokové sazby jsou beze změn.

  1. Vkladový účet
  2. Vkladový účet Bonus+

UniCredit Bank

Spořicí účty

Úrokové sazby jsou beze změn u těchto produktů:

  1. Spořicí účet Save
  2. Spořicí účet Prima
  3. Program DUET PLUS
  4. Spořicí účet (KARTA + INVEST)
  5. Spořicí účet (KARTA + OBRAT)

Termínované vklady

Úrokové sazby termínovaných vkladů jsou beze změn.

  1. Termínovaný vklad

Zvýšení úrokové sazby u 6 a 12 měsíců.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 999 999 1 000 000 – 10 000 000
1 měsíc 2,25 % 2,45 %
3 měsíce 3 % 3 %
6 měsíců 3,35 → 3,70 % 3,35 → 3,70 %
1 rok 3 → 3,70 % 3,40 → 3,80 %

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz

Termínované vklady

Úrokové sazby spoření jsou beze změn u těchto produktů:

Zvýšení úrokových sazeb. 

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 měsíc 3 %
3 měsíce 3,10 %
6 měsíců 3,20 %
1 rok 3,50 -> 3,40 %
2 roky 3,60 → 3,90 %

Termínovaný vklad od 5 mil. Kč

Novinkou je vklad nad 5 mil Kč, který má na 1 rok fixní úrokovou sazbu ve výši 4 % p.a.

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
1 rok 4 %

Všeobecná úverová banka

Spořicí účty

Úrokové sazby spoření jsou beze změn.

Kam s 200 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek

školení pro účetní listopad

Spoření do 200 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,21 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 4,08 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením  4,06 % p.a.
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP 4 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + OBRAT) 4 % p.a.
     
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a.
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
Fio banka Fio konto 3,50 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
J & T Banka Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 %
Air Bank Spořicí účet
s pravidelným spořením		 3,20 %
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpoření
(2x 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+		 3 % p.a. 
Fio banka Fio spořicí účet 3 % p.a.

Kam s 500 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek

Spoření do 500 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 4,08 % p.a.
Partners Banka  Spořicí účet s doporučením 4,06 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 4,01 % p.a.
4,21 % p.a. do 200 000 Kč
Banka CREDITAS Spořicí účet TOP 4 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet

Bonusový spořicí účet
(AKTIVNÍ)

Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 4 % p.a. 
UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + OBRAT) 4 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet k novému účtu 3,70 % p.a.
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
Komerční banka Spořicí účet
s bonusem a podmínkami		 3,50 % p.a.
J & T Banka  Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 % p.a. 
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpoření
(5x 100 000 Kč)

mSpořicí účet		 3,01 % p.a.
Banka CREDITAS Prémiový spořicí účet

Spořicí účet+

Max spořicí účet		 3 % p.a. 

Kam s penězi nad 1 000 000 Kč bez výpovědní lhůty

Spořicí účty bank bez výpovědní lhůty – řazeno podle nejvyšší úrokové sazby vkladu od 3 % p.a., bez podmínky investování a jiných složitých podmínek

Spoření nad 1 000 000 Kč
Banka/záložna Produkt Úroková sazba
Artesa, spořitelní družstvo Spořicí účet Artesa Universal 4,50 % p.a.
VÚB Spoření bez limitů 3,80 % p.a. 
Penta Bank Spořicí účet 3,51 % p.a.
mBank mSpořicí účet Plus 3,41 % p.a.
J & T Banka Spořicí účet J & T (bez dalších vkladů a investic)

Spořicí účet J & T (s dalšími vklady/investicemi)		 3,40 % p.a.
TRINITY BANK Narozeninový Skvělý účet 3,30 % p.a.
Oberbank Spořicí účet 3,30 % p.a.
Partners Banka Spořicí účet 3,20 % p.a.
mBank mSpořicí účet 3,01 % p.a.
Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet
(EXKLUZIVNÍ, PRÉMIOVÝ)		 3 % p.a.
UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + OBRAT) 3 % p.a.

Aktuální data pro říjen 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3 % p.a.

  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4,08 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,06 % p.a. Partners Banka
  • 4,21 % p.a. mBank
  • 4 % p.a. Banka CREDITAS, UniCredit Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank
  • 3,80 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 3,51 % p.a. Penta Bank
  • 3,50 % p.a. Fio banka, Komerční banka
  • 3,40 % p.a. J & T Banka
  • 3,30 % p.a. Oberbank, Partners Banka
  • 3 % p.a. Banka CREDITAS

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Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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